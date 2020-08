Von Stefan Kern

Es ist ein Dilemma. Der Tourismus ist, wie kaum eine andere Branche, auf eine intakte Umwelt angewiesen. Gleichzeitig zerstört er genau diese Grundlage zunehmend. Auch wenn Corona hier für eine kleine Verschnaufpause sorgt. Die Fluggastzahlen werden wieder steigen, Hotels genau wie Kreuzfahrtschiffe werden weiter und immer größer gebaut, in immer mehr Regionen wird der Wasserverbrauch von Touristen zum Problem für die einheimische Bevölkerung; und die Vermüllung, selbst entlegenster Naturräume, nimmt bedrohliche Ausmaße an. Egal, wie man es dreht und wendet, Reisen beeinträchtigt das Fundament seines Erfolges.

Doch das Ausmaß dieser Beeinträchtigung ist nicht in Stein gemeißelt. Im Gegenteil sogar. Die Art und Weise wie wir verreisen, hat auf den sogenannten ökologischen Rucksack der Reise einen enormen Einfluss. Die Faustregeln sind dabei ganz einfach. Weniger Flugzeug und Kreuzfahrt, mehr Bahn und Fahrrad, weniger Süd-, mehr Nordsee, weniger international aufgestellte Hotelketten, dafür ins familiengeführte und vor Ort vernetzte Hotel. Es gibt viele Möglichkeiten, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu beeinflussen.

Für wie viel CO2-Emissionen ist der Tourismus verantwortlich?

Hierzu gibt es verschiedene Studien, die den Anteil des Tourismus an den weltweiten CO2-Emissionen irgendwo zwischen fünf und acht Prozent verorten.

Wäre es nicht besser, ganz auf das Reisen zu verzichten, um das Klima zu schützen?

Harald Zeiss, Professor für nachhaltiges Tourismusmanagement an der Hochschule Harz sagt hier klar nein. Erstens seien Reisen mit dem Fahrrad, dem Zug oder auch dem Bus verhältnismäßig umweltfreundlich und gingen im Vergleich zum Alltagsleben nicht unbedingt mit einem Anstieg der CO2-Emission einher. Und zweitens gebe es viele Beispiele dafür, dass der Tourismus in nicht wenigen Ländern dafür sorge, dass der Umweltschutz vor Ort ernst genommen werde. Zahlreiche Schutzgebiete in Afrika verdanken ihre Existenz dem Tourismus. Dieser gibt der Natur einen ökonomischen Wert, der der Bevölkerung vor Ort Perspektive ermöglicht.

Was ist bei der Planung zu beachten?

Die drei großen Faktoren sind An- und Abreise, Unterkunft und Aktivitäten vor Ort. Der mit Abstand der relevanteste Faktor ist die Wahl des Transportmittels für die An- und Abreise. Dabei ist das Flugzeug der mit Abstand klimaschädlichste Verkehrsträger. Wenn sie mit dem Flugzeug von Berlin nach Prag reisen, entstehen pro Kopf beinahe 108 Kilo CO2. Mit dem Auto sind es fast 55, mit dem Zug lediglich etwas über 8 Kilogramm. Bei einer Flugpauschalreise ans Mittelmeer entfallen mehr als drei Viertel des CO2-Austoßes des gesamten Urlaubs auf den Flug, so Dietrich Brockhagen von "Atmosfair". Und eine Reise nach New York sprengt mit CO2-Emmisionen von knapp drei Tonnen pro Kopf jeden Rahmen.

Ebenfalls von Bedeutung ist die Entscheidung für einen Direktflug. Ein Nonstop-Flug reduziert den CO2-Ausstoß eklatant. Seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern kann man auch, wenn man sich für ein vor Ort vernetztes Hotel entscheidet, mit regionalen Angeboten und Angestellten aus der Umgebung. Und zu guter Letzt sollte beispielsweise eher ein Ruder- oder Segelboot anstatt eines Motorbootes für den Spaß im Urlaub sorgen.

Sind Individualreisen der Pauschalreise überlegen?

Das kann man so nicht sagen. Wenn sich alle mit dem Rucksack aufmachen würden, würde das die lokale Infrastruktur (zum Beispiel Sanitäranlagen und Müllentsorgung) überfordern, hat der WWF errechnet. Um die Pauschalurlauber wiederum kann vieles standardisiert werden, was zahlreiche positiv-ökologische Effekte mit sich bringt.

Gibt es eine Faustregel für ökologische Fernreisen?

Für Zeiss besteht sie in einem Wort: "Langsam". Wenn Leute nach Rio fahren und dann weiter nach San Francisco und Tokio ist das nicht nur umweltschädlich. Es habe auch nichts mehr mit der Idee des Reisens zu tun. "Das ist nur noch Konsum." Wenn schon Fernreise, dann sollte diese nicht kürzer als drei Wochen sein.

Info: Es gibt zahlreiche Angebote im Netz, mit denen man den eigenen ökologischen Reiserucksack berechnen kann. Unter anderem sind das www.atmosfair.de oder www.ecopassenger.org sowie www.climatepartner.com/de/klimaneutral-uebernachten. Über www.viabono.de können sie weltweit umweltzertifizierte Hotels und Pensionen finden.