Von Laura Engels

Die Zeiten, in denen wir uns nur um den eigenen Häuserblock drehen, sind erstmal vorbei. Doch für die ersten zaghaften Reise-Schritte ist weiter Vorsicht geboten. Selbst nach den Lockerungen gilt noch für längere Zeit: größere Menschenansammlungen meiden und erst einmal im eigenen Land bleiben. Eine Auswahl an besonderen, einsamen, noch unentdeckten oder verlassenen Orten in Deutschland:

Eine Nacht im Bienenwagen

Außer Summen hört man die ganze Nacht nichts: Sich neben Bienenkästen zur Ruhe zu legen, klingt erstmal ungewöhnlich. Doch im Bienenwagen in Wildberg im Schwarzwald brauchen Gäste keine Sorge haben – sie können die Luft, die nach Wachs duftet, und das Summen der Bienen genießen, ohne gestochen zu werden. Das einmalige Schlaferlebnis im umgebauten Schäferwagen ist ganz besonders für Menschen mit Migräne oder Atemwegsproblemen, aber auch zur Immunstärkung gedacht. Die Saison dauert in der Regel von April bis September. Eine Nacht kostet 71 Euro. Es sind auch Inhalationsaufenthalte ohne Übernachtung möglich. Aktuelle Infos und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.naturheilpraxismelchger.de, weitere Tipps für die Region unter www.mein-schwarzwald.de.

Sand soweit das Auge reicht

Eine Wüste mitten in Deutschland? Die rund fünf Quadratkilometer große sandige Offenfläche in der brandenburgischen Niederlausitz wurde von russischen Panzern erschaffen. Trotz ihres Namens handelt es sich bei der Lieberoser Wüste streng genommen nicht um eine echte Wüste, wohl aber um den größten wüstenähnlichen Landstrich in Deutschland. Wenig Leben und Pflanzen gibt es dort schon seit einem großen Waldbrand 1942. Zwei Jahre später wollte die SS das kahle Gelände als Truppenübungsplatz nutzen. Die umfassende Nutzung als Großmanöverraum erfolgte dann durch die Rote Armee ab 1945. Nach der Wende und dem endgültigen Abzug der russischen Streitkräfte 1992 blieb das Gelände sich selbst überlassen.

Ein Großteil der "Wüste" befindet sich heute im Besitz der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die auf dem munitionsbelasteten Gelände ein Wildnisgebiet entstehen lässt. Besucher können die Entwicklung auf markierten Wegen beobachten. Erste Teile der früheren Truppenübungsplätze wurden bereits aufwendig entmunitioniert, sodass bereits ein 40 Kilometer langes Wanderwegenetz mit Picknickplätzen und Aussichtspunkten entstanden ist. Weitere Infos unter www.stiftung-nlb.de. Seit dem 25. Mai ist Tourismus in Brandenburg wieder möglich.

Überlebenstraining im Wald

Die Coronakrise hat noch einmal auf dramatische Weise deutlich gemacht, dass wir gegen "Mutter Natur" ziemlich machtlos sind. Doch zumindest auf einen eventuellen Notfall bei Ausflügen in der Natur kann man sich vorbereiten – mit einem Survival-Training in Bad Tölz. Unter professioneller Anleitung gilt es, einen Zeitraum von 24 oder 48 Stunden mit dem vorhandenen Material und dem, was in der Natur zu finden ist, zu bewältigen. Die Ausrüstung ist beschränkt auf Kleidung, Messer und Feuerstarter. Die Überlebenskünstler lernen, wie sie Nahrung in der Natur finden und zubereiten, Feuer machen, Werkzeuge herstellen und richtig nutzen, einen trockenen Unterschlupf für die Nacht bauen sowie Erste-Hilfe für Outdoor. Die Kurse können als Einzeltraining, für Familien oder Gruppen gebucht werden und finden zu jeder Jahreszeit statt. Für Besucher mit weniger Abenteuerlust bietet Waldhandwerk auch Kurse rund ums Schnitzen, die Wildnisküche oder für Eltern und Kinder an. Weitere Infos unter www.waldhandwerk.de.

Den Sternen so nah

Über uns erstreckt sich ein schier unendliches Universum, doch um die Milchstraße zu sehen, muss man gar nicht so weit raus in die Wildnis. Tatsächlich ist sie auch von wenigen Orten in Deutschland aus zu beobachten. Einer davon liegt ausgerechnet im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen, im Nationalpark Eifel. Das Schutzgebiet wurde 2014 als erster International Dark Sky Park in Deutschland ausgewiesen. Dank der dünnen Besiedelung in der näheren Umgebung und der geringen Lichtverschmutzung ist der Himmel dort besonders klar. "Dunkle Nächte wirken positiv auf die Gesundheit, schonen Ressourcen und dienen damit dem Klimaschutz. Für viele nachtaktive Tierarten, vor allen Dingen für Insekten, ist die Dunkelheit wichtig", sagte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser anlässlich der endgültigen Anerkennung im vergangenen Jahr.

Für alle, die nicht nur mit bloßem Auge in den Sternenhimmel schauen wollen, bietet die Astronomie-Werkstatt "Sterne ohne Grenzen" in der Sternwarte inmitten des Nationalparks verschiedene Veranstaltungen an. Weitere Infos und Hinweise zur aktuellen Situation unter www.nationalpark-eifel.de. Der Aufenthalt in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen ist in NRW seit dem 11. Mai wieder erlaubt; Hotels haben seit dem 18. Mai für Touristen wieder geöffnet.

Erlebnispfad durch Hopfengärten

Weltweit bekannt und dennoch unentdeckt: Die Hallertau in Bayern ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. In der Gegend wird die Heil- und Kulturpflanze seit mehr als 200 Jahren kultiviert. Ihr Duft ist allgegenwärtig und begleitet die Besucher der bis zu sieben Meter hohen Hopfengärten bei jedem Schritt. Der zwölf Kilometer lange Erlebnispfad "Hopfen und Bier" bietet mit seien 17 Schautafeln einen Überblick über die Zutaten des Bierbrauens, den Brauprozess sowie einen Einblick in den für die Hallertau landschaftsprägenden Hopfenanbau. Start der Rundtour ist die Infosäule am Mainburger Griesplatz. Die beste Zeit für den Spaziergang ist in der Regel von April bis September. Weitere Infos unter www.hopfenland-hallertau.de.

Schwimmende Ferienwohnung

Unterwegs sein, ohne das Haus verlassen zu müssen – ein Urlaub mit dem Hausboot bietet perfekte Bedingungen für einen ersten Feldversuch nach der Coronakrise. Ausreichend Abwechslung bietet Europas größtes Binnenrevier: die Mecklenburgische Seenplatte. Viele der 1000 Bade- und Angelseen sind über Flüsse und Kanäle miteinander vernetzt. Landgänge an den 150 Häfen oder Anlegestegen führen durch Fachwerkstädte, zu Gutshäusern oder Schlössern. Wer sich noch nicht unter Menschen traut, kann die dünn besiedelte Region zwischen Ostsee und Berlin bequem von der schwimmenden Ferienwohnung aus erkunden und abends in einer einsamen Bucht ankern. Mit Booten bis 15 PS schippern Freizeit-Kapitäne führerscheinfrei, für höher motorisierte Gefährte mit maximal 15 Meter Länge und zwölf Personen tritt seit 20 Jahren die Charterschein-Regelung in Kraft. Dank ihr können Reisende bereits nach einer dreistündigen Einweisung starten. Weitere Infos unter www.mecklenburgische-seenplatte.de.

Das verlassene Dorf

Nur noch die Kirche, das Schulhaus und das ehemalige Forsthaus erinnern an das untergegangene Dorf Leopoldsreut auf 1110 Metern in der Gemeinde Haidmühle im bayerischen Wald. Besucher finden an Aussichtspunkten auf Holzbänken und -Liegen heute vor allem Ruhe und merken nichts mehr davon, dass hier mal 21 Gebäude standen. Die Lichtung mit dem Blick in die bayerisch-böhmische Grenzregion wurde wieder aufgeforstet. Infotafeln erinnern an die Geschichte des Ortes, den Fürstbischof Leopold I im Jahr 1618 zur Sicherung der Grenze am Goldenen Steig, dem Haupthandelsweg, errichtete.

Mitte des 19. Jahrhundert lebten hier mehr als 150 Menschen – in langen Wintermonaten völlig abgeschnitten von der Welt. Unter den klimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen fanden viele Bewohner kein Auskommen und wanderten ab. 1962 verließen die letzten Bewohner Leopoldsreut. Die Schule wurde schon 1955 aufgelöst. Bis dahin galt sie als höchstgelegene Schule Deutschlands. Leopoldsreut wurde durch das historische Festspiel wieder zum Leben erweckt und sammelt weiter Rekorde: Seit 2010 ist das verlassene Dorf Deutschlands höchster Festspielort. Weitere Infos unter www.bayerischer-wald.de sowie www.dreilaendereck-bayerischer-wald.de.