Von Alexander R. Wenisch

Man stellt sich das im Vorfeld ja immer idyllisch vor. Eine Woche mit dem Kanu auf einsamen Seen unterwegs. Zelten im Wald. In der Fantasie scheint da immer die Sonne. Wir springen gut gelaunt von den Booten oder vom Holzsteg ins Wasser und abends gibt es ein Lagerfeuer mit Stockbrot, Gitarre, Gesang und Sternenhimmel. Das wäre der perfekte Urlaub.

In der Realität lässt Luciano unsere Vorstellung zerplatzen wie, sagen wir, Regentropfen auf einem straff gespannten Zelt. Denn das dicke Tief hat sich über Irland festgesetzt und seine Ausläufer sind auch hier an der Mecklenburgischen Seenplatte deutlich zu spüren. In Form von stürmischen Böen, teils bis Windstärke 6. Das macht das Paddeln für uns Anfänger zu einer Herausforderung. Einmal müssen wir sogar abbrechen, weil uns der Wind unerbittlich nach Steuerbord ans Ufer drückt, obwohl wir wie Verrückte versuchen, geradeaus zu paddeln. Keine Chance. Das ist der Spielball der Natur.

Hintergrund Kanutour im Müritz-Nationalpark in 2-5-Personen-Canadiern inkl. Schwimmwesten. Übernachtungen in Igluzelten mit Isomatten und Kopfkissen. Boote und Zelte werden gestellt. Gepäck und Equipment wird von Camp zu Camp transportiert. 1 Fahrradtour, 1 Nacht-Paddel-Tour. Reiseleitung. Verpflegung in [+] Lesen Sie mehr Kanutour im Müritz-Nationalpark in 2-5-Personen-Canadiern inkl. Schwimmwesten. Übernachtungen in Igluzelten mit Isomatten und Kopfkissen. Boote und Zelte werden gestellt. Gepäck und Equipment wird von Camp zu Camp transportiert. 1 Fahrradtour, 1 Nacht-Paddel-Tour. Reiseleitung. Verpflegung in Mitmach-Vollpension: Frühstück, Mittags-Picknick, Abendessen. Anreise: Mit dem Zug ab Heidelberg in 12 Stunden (Endstation: Bahnhof Mirow). Mit dem Auto von Heidelberg in 750 km. Hinweise: Mindestalter 8 Jahre. Teilnehmerzahl: Zwischen 8 und max. 25 Personen. Falls die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, wird die Reise spät. 3 Wochen vor Reisebeginn abgesagt. Hunde nicht erlaubt. Veranstalter vor Ort ist die SeenLandAgentour. Buchbar über den Anbieter für Familienreise: vamos-reisen.de Termine und Preise für 2020: Zwischen Juni und August gibt es sechs Termine für die 5-Tages-Tour. Preise: 449 Euro für den ersten Erwachsenen/ 369 Euro für das erste Kind. Für jede weitere Person 10 Euro Rabatt.

Fünf Tage wollen wir unterwegs sein. Und obwohl der Wetterdienst etwas später die Bilanz zieht, der Sommer 2021 sei wieder viel zu warm gewesen, merken wir davon gerade herzlich wenig. Hier ist Herbst mitten im August. An jedem Tag regnet es, mal nur Niesel, öfter aber heftige Platzregen. Mehr als 20 Grad werden es nicht. Und nur einmal, am vorletzten Tag unserer gebuchten Tour, zeigt sich die Region bei einer halben Stunde Sonne: So schön könnte es sein. Als wolle sie uns noch mal die Nase lang ziehen.

Die Rahmenbedingungen könnten also, nun ja, optimaler sein. Dafür ist die Stimmung aber erstaunlich gut. Und das liegt vor allem an unseren Teamern Nils (33) und Kathi (37). Die haben die etwas undankbare Aufgabe, diese Gruppe aus sechs Familien zu motivieren. Also immer das Positive herausstellen (und die Wettervorhersage für die nächsten Stunden und den kommenden Tag nur behutsam und häppchenweise durchsickern lassen). Darum merkt Nils schon zur Begrüßung an: "Bei gutem Wetter kann jeder paddeln!"

Und tatsächlich waren meine beiden Söhne und ich bisher immer nur in Südfrankreich bei herrlichem Sonnenschein unterwegs. Andererseits sind die beiden Kinder enorme Fans der Kika-Serie "Durch die Wildnis", bei der Jugendliche vier Wochen lang durch unbewohnte Gegenden wandern und allerlei Widrigkeiten trotzen müssen. Zwar sind wir nun nicht in Transsilvanien gelandet oder am Rande der tiefsten Schlucht der Welt in Griechenland. Wir sind eher Einsteiger-Abenteurer. Fünf Tage (überschaubare) Wildnis. Da müssen wir durch.

Unsere Teamer Nils und Kathie blicken in die Routenkarte.

Wobei es uns zugegebenermaßen leicht gemacht wird. Die Tour ist komplett und professionell durchorganisiert. Gepäck wird von Station zu Station transportiert, wir sind jeden Abend in einem anderen Camp. Für Essen ist gesorgt. Sogar auf Allergien kann Rücksicht genommen werden. Und bei Kathie und Nils sind wir in guten Händen, die beiden kennen sich in der Region aus. Er ist hier aufgewachsen und sie war schon als Kind mit ihren Eltern jeden Sommer auf den vielen Seen der Region unterwegs. Und Zelte aufbauen bei Regen und Wind – das lernt man schnell.

Wir sind unterwegs in einer Familiengruppe. 22 Paddelmenschen: Eltern und Kinder zwischen acht und 14. Außer zwei Familien kennt sich sonst niemand. Doch die gemeinsame Not schweißt uns schnell zusammen. Die Kinder verstehen sich von Anfang an gut. Wir Erwachsenen finden über die gemeinsamen Aktionen zusammen: Die Mahlzeiten werden in einem großen Gemeinschaftszelt zusammen vorbereitet, man hilft sich gegenseitig beim Auf- und Abbau der Zelte, teils sind die Boote auch bunt gemischt. Schnell wird allen klar: Nur wenn jeder mit anpackt, funktioniert das hier. Auch wenn wir tatsächlich in sechs Booten unterwegs sind, sitzen wir bei dieser Tour doch alle in einem.

Unsere Teamer sind Meister darin, die Stimmung hochzuhalten. Sie erzählen von den ungeahnten Vorteilen des Regenwetters: Man hat die Seen und die Natur für sich! Bei Sonnenschein, berichtet Nils, sei hier alles voll mit Paddlern und Hausbooten. Freizeitkapitäne, Partyboote. Jetzt genießen wir die Ruhe. Sonnenbrand holt sich in diesem seltsamen August bestimmt keiner. Wiederum wird die Schönheit zerplatzender Regentropfen auf der Wasseroberfläche im Allgemeinen auch zu wenig gewürdigt. Und man denke an die Stechmücken, die hier im Sommer schon mal eine Plage sein können: Kein Thema für uns! Jede Medaille hat mindestens zwei Seiten.

Isabella hat einen Fisch gefangen.

Die Natur also. Die Mecklenburgische Seenplatte ist ein Relikt der Eiszeit, 20.000 Jahre alt. Auf Tausenden Quadratkilometern in 120 Kilometern Länge und auf 30 Kilometern Breite haben schmelzende Gletscher zwischen Berlin und Lübeck über 100 Seen hinterlassen. Schon 10.000 vor Christus lebten hier Jäger und Fischer; heute ist der Kreis eine der (mit Menschen) am dünnsten besiedelten Regionen Europas. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Seen durch Kanäle verbunden – um Holz transportieren zu können. Doch der Wald rundum ist längst wieder aufgeforstet; Holzindustrie gibt es keine mehr.

Nur noch idyllische kleine Örtchen wie Mirow, wo unsere Tour startet und endet, oder ans Ufer gesprenkelte Häuschen; Wochenend-Fluchtorte der Städter. Nils macht keinen Hehl daraus, dass er die Entwicklung auch kritisch sieht. In den vergangenen Jahren habe der Tourismus (auch wegen Corona) hier stark zugenommen, reine Feriensiedlungen würden ausgebaut. Und dies bedroht genau das, was viele Urlauber hier suchen: unberührte Natur.

Ironischerweise lässt die sich besonders gut in den künstlich angelegten Kanälen erleben. Ein Highlight der Tour. Teils sind sie so eng, dass man mit der Hand den Uferbewuchs streifen kann, manchmal sind sie wild überwachsen, wie grüne Tunnel in eine andere Welt. Durch die man sich mit wenigen, leisen Paddelschlägen gleiten lassen kann und in der man mit etwas Glück Eisvögel sieht oder einen Milan, der hoch oben seine Kreise zieht. Nils ist Naturpädagoge, Kathie Biologin. Beide haben das Talent, ihr Wissen über die Region, über Flora und Fauna wie nebenbei weiterzugeben. Sie wollen nicht belehren, sondern sensibilisieren. Die beiden setzen auf sanften Tourismus.

Die Region ist ein riesiger Nationalpark, von Aktivisten 1990 direkt nach der Wende initiiert und benannt nach dem größten See, der Müritz. Am Ufer wachsen riesige Schilffelder, einmal durchpaddeln wir einen enormen Teppich aus Seerosen. Kathie zeigt wie nebenbei auf ein paar unscheinbar verkrüppelte Baumstämme am Ufer: Erlenbruch. Dahinter entstehen gerade Moore, berichtet die Biologin. 400 solcher Biotope gibt es im Nationalpark. Hinfahren darf man nicht: Paddler und Freizeitkapitäne mit Hausbooten haben ihre Zonen – damit die Natur rundum Ruhe hat.

Oder man fängt sich sein Abendessen gleich selbst (Angelerlaubnis nicht vergessen!). So wie es Isabella macht. Jeden Nachmittag steht sie am Ufer mit ihrer Rute. Und am vierten Tag beißt tatsächlich ein kleines Fischlein an. Eigentlich noch zu jung, man müsste es wieder zurück ins Wasser werfen. Aber die Begeisterung der Zehnjährigen ist so groß, dass man ihr den Spaß nicht verderben möchte. Der vergeht ihr aber dann doch, als einer der Erwachsenen beherzt zum Messer greift, den Fisch köpft und ausnimmt. Manche Kinder haben sich da schon verabschiedet: zu viel Wildnis für den Moment. Andere schauen noch mit Forscherinteresse zu, was da in so einem Fisch alles steckt. Man kennt das ja sonst nur als Stäbchen frittiert. Als der Fisch dann am Abend aber vom Grill kommt, will kein Kind mehr. So viel Abenteuer dann doch nicht.

Da sich am Ende der Tour das Wetter bessert, hängen wir noch eineinhalb Tage dran – auf der Zeltwiese der sehr schönen Jugendherberge in Mirow. Es wird wärmer und die Jungs und ich können tatsächlich noch schwimmen gehen und versuchen uns im Stand-up-Paddeln. Das versöhnt mit der Region, die kann ja für die vergangenen Regentage nichts. Letztlich brechen wir auf mit dem Gefühl: Wir kommen wieder. Dann klappt’s auch noch mit dem Sonnenschein.