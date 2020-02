Von Antje Urban

Äußerst unprätentiös, fast schon bescheiden legt die MS Astor im Hafen von Wismar ab. Nach guter Tradition singt der Wismarer Shantychor "Blänke" zum Abschied, unterbrochen von Salutschüssen aus historischen Kanonen. Routine für Kapitän Andrey Lesnichiy, der einst schon als Matrose auf der MS Astor fuhr und seit 2016 als Kapitän mit der "alten Dame" in See sticht. Und Routine auch für zahlreiche Gäste an Bord. Denn viele, die heute ihre Reise nach Schweden und weiter nach Norwegen in Wismar beginnen, sind regelmäßig auf dem 1987 gebauten Schiff unterwegs.

Hintergrund Die MS Astor wurde 1987 erbaut und 2010 umgebaut und saniert. Sie fährt unter der Flagge der Bahamas für die Reederei TransOcean Kreuzfahrten. Zehn verschiedene Kabinenkategorien mit unterschiedlicher Größe und Ausstattung stehen zur Wahl. Preisbeispiel: Zwei-Bett-Innenkabine ab 999 Euro p. P. und Zwei-Bett-Außenkabine ab 1339 Euro p. P. Weitere Infos unter www.transocean.de. Umwelttipp: Das Umweltbundesamt empfiehlt, die durch Kreuzfahrten verursachten Treibhausgase zu kompensieren, z. B. unter www.atmosfair.de. Mit dem Beitrag fördert Atmosfair mehr als 20 Klimaschutzprojekte weltweit.

Es ist ein Liebhaber-Schiff. Ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das sind auch die meisten der höchstens 570 Kreuzfahrer an Bord. Auf dem klassischen Lido-Deck am Heck wird zur Ausfahrt ein Glas Sekt serviert und der bezaubernde Blick auf die mittelalterliche Stadt Wismar genossen. Dann zieht das Schiff entspannt von dannen, an die Küsten des Kattegats. Immer schön ruhig, mit höchstens 16 Knoten Geschwindigkeit. Kurs auf Malmö, während die Gäste die Seenotrettungsübung durchlaufen. Von Anspannung keine Spur. Man plaudert leise, scherzt und der Bordfotograf hält alles für die Erinnerung zu Hause fest. Mit an Bord: 14 Dialyse-Patienten, dank einer voll ausgestatteten Dialyse-Station samt Arzt.

Laut Reederei sind auf jeder Fahrt rund 60 Prozent der Gäste Stammkunden und fast alle Routen stets ausgebucht. Kein Wunder also, dass auf dieser Reise an die Küsten des Kattegats auch Petra Holzer aus Bruchsal wieder dabei ist. Die 58-Jährige ist ein "alter Kreuzfahrt-Hase". Seit 2011 fährt sie mindestens zweimal im Jahr mit ihrer geliebten "Astor". Aus ihrer Liebe zu einem Schiff macht die kaufmännische Angestellte keinen Hehl: "Ich habe Angst davor, dass die Astor mal Schluss macht."

Es ist keine einseitige Liebe, denn dieses Schiff vermag es, so etwas wie Beständigkeit zurückzugeben. Die Zwei-Bett-Kabinen sind nicht eben großzügig und bis auf die Suiten alle ohne Balkon. Dafür ist das Wasser stets ganz nah. Wer auf Deck zwei in einer Außenkabine schläft, hört die Wellen nachts ans Schiff schlagen. Und wer die See-Übelkeit fürchtet, bucht am besten auf Deck vier oder fünf mittig eine Innenkabine. Keine lauten Motorengeräusche wie man es von einem so alten Schiff erwarten würde. Dafür ist der Wellengang immer spürbar – Kreuzfahrt-Feeling, wie es echte Seefahrer lieben.

Am ersten Morgen liegt die Astor dann vor Malmö. Mit nur einem Tiefgang von rund sechs Metern darf sie direkt am Kai festmachen. Die ganze Reise über wird das ein besonderes Erlebnis sein. Und eine Tatsache, die gerade für ältere Reisende Bequemlichkeit darstellt. Kein mühseliges "Tendern", also Umsteigen in kleinere Boote, die die Gäste an Land bringen. Das nur 176,26 Meter lange und 22,61 Meter breite Schiff fährt hinein, wo andere Megaliner draußen bleiben müssen. Und anstelle von heutzutage manchmal bis zu 2000 Menschen, strömen von diesem Schiff gerade mal 200 Touristen in die Stadt.

Das ist auch für den erst 35-jährigen Jonas Ernst der Grund, warum er Jahr für Jahr auf der Astor tourt: "Sie fährt Routen, die die Großen nicht fahren können." Der junge Mann fällt inmitten der vielen Senioren auf: "Ich mag das Zwanglose hier und brauche keine Dauerbeschallung, wie es auf großen Schiffen üblich ist", sagt er und grüßt nebenbei Petra Holzer. Auf seinen nunmehr 14 Fahrten mit der Astor war man unweigerlich oft zusammen unterwegs. Über eine Facebook-Gruppe halten die "Astor-Fans" im normalen Leben Kontakt und frönen gemeinsam dem Fernweh. Kapitän Lesnichiy macht derweil samt Entourage seine Aufwartung und begrüßt einige Gäste sogar beim Namen. Natürlich auf Deutsch, schließlich ist die ganze Reise deutschsprachig.

Während tagsüber Sightseeing auf dem Programm steht oder ein Besuch im kleinen Spa mit Friseur und Kosmetikangebot, fährt das Schiff nachts seine Route ab. Zum Kaffee am Nachmittag oder gemeinsamen Brettspiel treffen sich die Gäste in der Galerie, wo der Blick aufs Meer am schönsten ist. Am Abend ein wenig Showprogramm, mal ein Vortrag, ein paar live gesungene Klassiker in der Captain’s Lounge. Mehr braucht es nicht. Der Glamour hält sich in Grenzen. In fast familiärer Atmosphäre wird munter über Reise, Schiff und Buffetangebot geplaudert. Und so kann manch ein Single, Verwitweter oder Alleingelassener auf diesem Schiff reisen, ohne wirklich allein sein zu müssen.

Dieter und Helga Schornstein sind erstmals an Bord und empfinden sogleich Erholung: "Das Schiff ist so überschaubar, wir müssen nicht viel laufen und können sofort entspannen", sagt der rüstige 80-Jährige. Und jeder Morgen überrascht mit einem ersten neuen Anblick auf das erreichte Ziel. Am eindrucksvollsten in der norwegischen Hafenstadt Frederikstad: Wie im Innern eines Fjords liegt die MS Astor bei glatter See und fast unglaublicher Stille im Hafen. Kein anderes Kreuzfahrtschiff weit und breit. Spätestens jetzt kommt wirkliches Seefahrer-Glück auf.