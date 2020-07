Von Helge Bendl

Die Felder stehen in Flammen. Brennen hier rubinrot und zartrosa, dort mit violetten Tupfern und weißen Flecken. Die Bauern sehen es gelassen. Sie genießen im Licht der Morgensonne das vergängliche Lodern des Feuers. In ein paar Wochen ist das Farbenmeer auf den Äckern schon wieder verschwunden. Die bunte Pracht verwandelt sich dann in das graue Gold, von dem im Schnitt jeder Österreicher etliche Kilogramm im Jahr verspeist und das dafür gesorgt hat, dass ein winziges Dorf im Waldviertel inzwischen in aller Munde ist: Mohn.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto via Nürnberg, Passau, und Linz (etwa 650 Kilometer). Oder entspannter in knapp sieben Stunden mit der Bahn nach Wien (Super-Sparpreis Europa ab 39,90 Euro, www.bahn.de) und dann mit dem Mietwagen via Krems an der Donau noch etwa 150 Kilometer ins Mohndorf [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto via Nürnberg, Passau, und Linz (etwa 650 Kilometer). Oder entspannter in knapp sieben Stunden mit der Bahn nach Wien (Super-Sparpreis Europa ab 39,90 Euro, www.bahn.de) und dann mit dem Mietwagen via Krems an der Donau noch etwa 150 Kilometer ins Mohndorf Armschlag. Unterkunft: Mit Spezialitäten aus dem Waldviertel (Erdäpfel-Mohn-Torte) und einem Wellnessbereich punktet das Hotel Schwarz Alm (DZ mit Halbpension ab 198 Euro, www.schwarzalm.at). Zu Fuß zu den Mohnfeldern spaziert man vom Ferienbauernhof Schierhuber (DZ mit Frühstück 50 Euro, www.ferienbauernhof-schierhuber.at). Blütezeit: Spielt das Wetter mit, blüht der Mohn dieses Jahr vom 1. bis 22. Juli. Rundgänge gibt es täglich um elf Uhr (fünf Euro). Wandern kann man auf dem Mohnleutweg (zweieinhalb Stunden) und dem Mohnstrudelweg (sechs Stunden). Weitere Infos: www.mohndorf.at und www.niederoesterreich.at

[-] Weniger anzeigen

Dass es so kam, liegt natürlich an Hans Neuwiesinger und seiner Gaststätte. Denn erstens war der Wirt die treibende Kraft hinter dem Projekt, den Ort zu beleben. Und zweitens kann man sich in Armschlag, einem Dorf mit nur 86 Einwohnern, sonst nirgendwo treffen. Wer sich bei den Menschen erkundigt, was ihre Heimat im Nordwesten Niederösterreichs ausmache, wird nicht die Attribute hören, mit denen in der Nachbarschaft die liebliche Wachau die Touristenströme anlockt.

Wild und einsam ist es hier an der Grenze zur Tschechischen Republik, oft karg der Boden, mystisch die ungezähmte Landschaft. Ein Platz für Naturliebhaber, aber auch für Feinschmecker. Denn an den dunklen Holztischen im Wirtshaus von Hans Neuwiesinger trafen sich vor knapp 30 Jahren Armschlags Bauern und fassten einen Beschluss: Sie wollten wieder Mohn anbauen, so wie früher. Sie verwandelten den Weiler im Waldviertel ins einzige Mohndorf Österreichs.

Spielt das Wetter mit, dann brennt das Feuer auf den Feldern den ganzen Juli. Frühaufsteher sind im Vorteil: Sie erleben eine Verwandlung wie die einer Raupe zum Schmetterling. Denn die Mohnblüte ruht bis zum ersten Sonnenstrahl in der haarigen Kapuze und entfaltet erst dann ihre seidenen Kronenblätter. Das ist Opium fürs Auge! Doch es ist eine kurzlebige Schönheit: Schon nach einem heißen Sommertag stehen nur noch die zunächst grünen Fruchtknoten, die nach ihrer Reife als braune Mohnköpfe das ganze Feld überziehen. Weil an jedem Stängel bis zu zehn Knospen wachsen, kann man sich aber etwa eine Woche lang an der bunten Pracht erfreuen. Dann entflammen nebenan die nächsten Felder – die Bauern säen nämlich inzwischen zeitversetzt aus, um die Blüteperiode zu verlängern.

Später im Jahr bieten die Mohnfelder auch ein akustisches Erlebnis: Das Konzert eines unsichtbaren Orchesters ertönt, wenn der Wind durch die Felder streicht und die Kapseln mit ihren getrockneten Körnern wie Rasseln klingen. Zur Ernte im Herbst ist oft Handarbeit Pflicht, denn Floristen bestellen Material für ihre Gestecke. Außerdem zählt der Graumohn zum "sehenden Mohn" – seine Kapseln haben kleine Löcher und werden bei der Ernte deshalb ausgeschüttelt. Mohn ist in Armschlag gerade en vogue, hat hier aber eine lange Tradition. "Schon vor 700 Jahren nährten die Mönche im nahen Stift Zwettl das Ewige Licht in ihren Kirchen mit aus Mohnsamen gepresstem Öl", erzählt Edith Weiß, die Gäste bei Führungen durch Armschlag begleitet. Die Bauern im von Böhmen über Mähren bis ins Waldviertel reichenden Mohngürtel Europas säten Anfang des 20. Jahrhunderts noch auf vielen tausend Hektar jene wundersame Pflanze, die schon ägyptische und griechische Gottheiten schmückte und bereits aus der Jungsteinzeit vor 6000 Jahren bekannt ist. Bis 1934 notierte der Graumohn aus dem Waldviertel sogar an der Londoner Handelsbörse, verwendeten die Bauern bisweilen Mohn als Zahlungsmittel und zum Tausch gegen Kaffee und Zucker.

Perfekte Wegzehrung: Sogenannte Mohnzelten wurden früher von den Bauern als Jause mit aufs Feld genommen.

Die Konkurrenz der Billigimporte stoppte nach dem Zweiten Weltkrieg den Anbau. Erst seit einigen Jahren kultivieren Landwirte wieder auf 1500 Hektar Fläche den kräftig schmeckenden Blaumohn, den leicht nach Nüssen duftenden Weißmohn und – als besondere Spezialität – den mildaromatischen Waldviertler Graumohn. Diese ans raue Klima angepasste Sorte ist von der Europäischen Union inzwischen als geschützte Ursprungsbezeichnung registriert. Diese höchste Auszeichnung für Lebensmittel tragen in Österreich auch die Wachauer Marille, die Steirische Käferbohne und die Pöllauer Hirschbirne.

Mohn lieferte Lyrikern die Inspiration für romantische Gedichte, versorgte die Maler des Impressionismus mit Öl für ihre Kunst und ist ein schmerzlinderndes Heilmittel. Schlafbringend, wie der lateinische Name "Papaver somniferum" verrät, ist der Mohn aber auch für Süchtige – aus den Säften der Samenkapseln lässt sich Opium und Heroin herstellen. Wer aber im Waldviertel in der Hoffnung auf einen Rausch durch die Felder streift, sucht vergebens: Der Morphingehalt ist bei den hiesigen Sorten verschwindend gering. Früher steckten die Bäuerinnen ihren Kindern indes schon einmal zur Beruhigung ein Stoffsäckchen mit zerkleinerten Kapseln in den Mund. Einige Kilometer von Armschlag entfernt hängt in der Wallfahrtskirche von Grainbrunn ein Gnadenbild: Dort hält ihr kleiner Jesus einen solchen "Mohnzuzler" in der Hand.

Rosemarie und Hans Neuwiesinger vom „Mohnwirt“ halten eine große Mohnquetsche in der Hand.

In Armschlag ist der Mohn dieser Tage in aller Munde, ohne dass man Bedenken haben muss, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Die Liebe zum Mohn geht vor allem beim Mohnwirt Neuwiesinger durch den Magen. Ob Mohnbrot oder Mohnkäse, Zander im Mohnmantel, die traditionellen Mohnnudeln oder als Gebäck stärkende Mohnzelten, von den Bauern einst als Jause im Feld verzehrt: Alles dreht sich hier um das lokale Produkt. In der Gaststube und der Scheuer hängen Hunderte von historischen Mohnquetschen an der Decke. "Damit beim Mohn alle Aromen zur Geltung kommen, dürfen die grauen Samen nämlich nicht gemahlen werden, sondern im Mörser zerdrückt oder zerstampft", erklärt Wirtin Rosemarie Neuwiesinger.

Die Sucht nach Mohn erfasst derweil nach Armschlag noch weitere Dörfer. Unter dem Namen "Mohn Amour" vermarktet man Seifen und Cremes. Die Teilnehmer eines Malkurses versuchen derweil, die bunten Farben auf Aquarellpapier festzuhalten. Dorthin verirrt sich dann manchmal auch der Klatschmohn, ein wilder Verwandter des Graumohns.