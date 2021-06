Durch Tunnel hindurch, an Gipfeln vorüber, von Einheimischen überholt. Unsere Familienkutsche arbeitet sich voran, immer tiefer nach Tirol hinein. Ziel ist die Gemeinde Obsteig auf dem Mieminger Sonnenplateau. Das Hotel "Der Stern" liegt eine gute halbe Stunde westlich von Innsbruck. Auf 1000 Metern Höhe locken 2000 Sonnenstunden im Jahr, hat man uns gesagt. Die Neugier wächst Kilometer um Kilometer: Ein Hotel für alle Generationen soll es sein. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben, lesen wir.

Als wir vom Fernpass auf den Hotelparkplatz abbiegen, gießt es in Strömen. Das Sonnenplateau empfängt uns mit Regen. Wir lassen den ersten Hinweis auf die Ökostrategie des Hauses links liegen, retten uns ins Trockene: Draußen gibt es eine Schnellladestation für Elektroautos. Alle gängigen Modelle finden Anschluss. Für Hotelgäste ist der Tiroler Ökostrom kostenlos. Andere können die Ladezeit mit einer Kaffeepause auf der Terrasse überbrücken. So lebt sie wieder auf, die Tradition vom Rasthof an der Passstraße. Wandelt sich etwa das einstige Schnitzelparadies zum Sehnsuchtsort für Ökotouristen und E-Autofahrer?

Das Haus, seit 512 Jahren in Familienbesitz, ist zumindest auf dem Weg dorthin. Es beherbergt durchaus schon entsprechende Zielgruppen, erzählt uns Hotelchef René (ab 1000 Metern Höhe gibt’s nur noch Vornamen).

Das Kind zieht es gleich ins Spielzimmer des Hotels. Appetit holen fürs Abendessen. Draußen lässt der Regen nach – und wir sehen es zum ersten Mal: Unser kleines Paradies, das wir nun tagtäglich auskosten. Hotel und Terrasse schirmen einen Wasserspielplatz, einen Kräutergarten, hohe Bäume und eine Wiese von der Straße ab. Hier tobt das Kind mit neuen Freunden – "Benny" ist bis heute unvergessen. Die Eltern finden derweil Tischgarnituren, Liegestühle und einen Ausblick aufs Gebirge. Hier schmeckt der Kaffee noch besser. Gegen Abend hat "Opa Toni" seinen Auftritt: Über ein Dutzend Kinder helfen ihm, Ponys, Ziegen und Kaninchen zu füttern.

Was das Hotel Stern wohltuend von Familienhotels in anderen Größenordnungen unterscheidet: Die Angebote für Kinder – darunter eine Tagesbetreuung an Werktagen, die unter anderem in einem "Camp" mit Tipis, Lagerfeuern und Themenschwerpunkten im Wald stattfindet – kommen zurückhaltend daher. Clown-Aktionen beim Abendmenü bleiben uns erspart. Beim Essen mehren sich die Zeichen für die Nachhaltigkeitsstrategie des Hauses: Beim Hauptgang sind eine vegetarische Alternative und ein "erdiges" Menü Standard. Wenn es doch Fleisch sein soll, haben die Angebote lokaler Metzgereien Vorrang.

Nach Angaben des Hotels hat sich der Einkaufsradius für Lebensmittel zwischen 2005 und 2018 von im Schnitt 250 auf 150 Kilometer verringert. Das Ziel: Bis 2025 sollen 90 Prozent aller Stoffe, Materialien und Lebensmittel nachhaltig sein. Bei Innensanierungen kommt einheimisches Lärchenholz zum Einsatz. Die inzwischen in vollem Gange befindliche Erweiterung des Hauses findet auf Flächen statt, die bereits versiegelt sind. Den Erlebnisspielstadel auf einen früheren Scheunenboden gibt es bereits, im Juli soll das Öko-Hallenbad eingeweiht werden. Und das Essen schmeckt. Den Eltern ebenso wie dem Kind. Der Teller ist schnell leer. Das ist Absicht: Lieber einen Nachschlag mehr gebracht, als Essen weggeworfen. Auch wenn die Kinder im Bett sind, bleibt Nachhaltigkeit Trumpf: Für den Abend an der Bar bietet die Vinothek Österreicher Tropfen an.

Limonaden bekannter Hersteller sucht man erst mal vergeblich, Cristiano Ronaldo würde sich freuen. Dafür bekommt jeder eine Trinkflasche. Die füllt man vor jedem Ausflug auf. Das Gebirgswasser wird mit Kräutern veredelt. Auch hier gilt: Dem Kind schmeckt’s. Was es weniger mag: auf den Spuren von Habsburgern und Medici wandeln. Wer den Postbus in die Innsbrucker Altstadt nimmt – die Kosten sind in der Kurtaxe inbegriffen –, sollte den Nachwuchs zum Kinderprogramm überreden. Oder man wählt ein kindgerechtes Ausflugsziel, wie etwa die Leutascher Geisterklamm. Beim Gang durch die beeindruckende Kulisse findet Papas Sonnenmütze irgendwie die Fluglinie vom Laufsteg in die Schlucht – sie wird vom Gebirgsstrom fortgerissen. Das war nicht nachhaltig. Der Betroffene macht den Klammgeist für das Missgeschick verantwortlich. Das Kind wird seinem Freund "Benny" viel zu erzählen haben ...

Nur einen Ortsteil von Obsteig entfernt wartet eine Eisenbahnlandschaft, in der Kinder ihre Runden drehen. Ganz in der Nähe lockt das Idyll eines Waldschwimmbads: Nach dem Regen zu Beginn macht das Sonnenplateau seinem Namen alle Ehre. Die Umgebung lädt zum Laufen und Radeln ein – vom Naturspaziergang bis hin zur Tour auf eine Alm.

Die letzten Tage vergehen wie im Fluge: Renés Familie bietet den Gästen eine E-Bike-Tour durch die Lärchenwälder, ein "Mundräubern" in der Natur mit anschließendem Kochen und Ponyreiten. Nicht zu vergessen: das Apfelstrudelbacken, bei dem das Kind dem Lehrling des Hauses zur Hand geht. Der Junge hat auch sonst gut zu tun: Er holt Kartoffeln aus einem Tiroler Acker, lässt sich vom Pony über den Hof tragen – und schlummert im Anhänger des E-Bikes. Nicht zu vergessen: der Grillabend, begleitet von Tiroler Liedgut.

Viel zu schnell ist es vorbei. Das Kind vermisst den Spielplatz schon, ehe es ihn verlassen hat. Es riecht nach einem Wiedersehen.