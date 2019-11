Von Gaby Booth

Jetzt sind die Tage wieder kürzer, die Jacken dicker – und bei sinkenden Temperaturen steigt die Lust auf Glühwein, Lebkuchen und gebrannte Mandeln. Doch welche Weihnachtsmärkte sind wirklich einen Besuch wert? Und welche lassen sich mit einem kurzen, aber attraktiven Städtetrip verbinden? Wir stellen die schönsten Märkte in einer kleinen Serie vor. Den Auftakt macht der Weihnachtsmarkt in Metz, der der zweitgrößte in Frankreich ist.

Hintergrund Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt in Metz beginnt am 20. November und dauert bis zum 29. Dezember. Das Riesenrad und einige Karussells stehen sogar bis Anfang Januar 2020. Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über Saarbrücken ca. 230 Kilometer. Bahn: Mit der DB bzw. SNCF zum Bahnhof Metz am Place du [+] Lesen Sie mehr Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt in Metz beginnt am 20. November und dauert bis zum 29. Dezember. Das Riesenrad und einige Karussells stehen sogar bis Anfang Januar 2020. Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über Saarbrücken ca. 230 Kilometer. Bahn: Mit der DB bzw. SNCF zum Bahnhof Metz am Place du Général de Gaulle, mit Umsteigen in Straßburg oder Saarbrücken. Beim Bahn-Schalter nach der schnellsten und günstigsten Verbindung fragen. Gastronomie: Es gibt 272 Restaurants, ein Sternerestaurant, das Maison Dufossé im Hotel Zitadelle. Gut essen kann man aber auch in kleinen Restaurants wie dem L’Instant in der Rue Taison, einem Salon de Thé. Unterkunft: Es gibt über 30 Hotels verschiedener Kategorien, beispielsweise das Grand Hotel Metz in der Nähe der Kathedrale, das Best Hotel Metz oder die mittelalterliche „Domaine des Templiers“. Mobilität: Die Stadt lässt sich gut zu Fuß erkunden. Oder man nimmt den „Mettis“: ein Mix aus Bus und Bahn.

[-] Weniger anzeigen

Das Besondere

Die gesamte historische Altstadt von Metz ist knapp sechs Wochen lang weihnachtlich geschmückt. Beim Bummel durch die Gassen entdecken die Besucher acht „Weihnachtsmarktinseln“, jede mit einer ganz individuellen Note. Zum Beispiel der „Place D’Armes“, wo das 60 Meter hohe Riesenrad mit seinen 42 Kabinen steht. Wer sich für eine Fahrt entscheidet, wird ganz oben mit einem atemberaubenden Blick auf die Stadt Metz belohnt, sieht den 800 Jahre alten Dom St. Etienne und die malerische Umgebung. Unten hat sich das Weltdorf mit dem finnischen Weihnachtsmannhaus breitgemacht. Was es nur in Metz gibt: Auf dem „Place St. Jacques“ stehen elf Handwerkerhütten. Hier werden außergewöhnliche Produkte in „Qualité Mosl“, also Moselqualität, gezeigt. Der ganze Stolz der Handwerker aus diesem Département wird aufgetischt und zum Verkauf angeboten. Auch typisch für Metz: Wunderschön anzuschauen ist der Laternenpfad am „Jardin Fabert“. Die Besucher werden an über 400 Laternen vorbeigeführt, die in allen Größen, Farben und Formen den Weg illuminieren. Mehrere Laternen wurden speziell für den diesjährigen Weihnachtsmarkt entworfen und leuchten ab dem 29. November.

An die Kinder denken die Organisatoren des französischen Weihnachtsmarkts wie immer ganz besonders. An zwei Tagen, dem 7. und 8. Dezember, wartet Sankt Nikolaus von 14 bis 18 Uhr auf dem „Place de la Comédie“ auf die Kleinen. Der Schutzpatron der lothringischen Schulkinder hat sich für ein großes Familien- und Freundesfest angesagt. Originelle Fahrgeschäfte, Spiele, Shows und Spaß für Jugendliche sind geplant und darüber hinaus gibt es einen Solidaritätsmarkt von gemeinnützigen Vereinen.

Das zweite Adventswochenende ist in Metz ein absoluter Höhepunkt der vielen Höhepunkte. Denn am 8. Dezember findet die berühmte Wagenparade statt, die schon im Zusammenhang mit der Eröffnungsfeier des 800. Jahrestags der Kathedrale stattfindet. An diesem Tag werden die Wasserspeier an der Fassade und die Glasfenster lebendig. Speziell zu diesem Anlass wurde rund um die Kathedrale eine Nachtshow entwickelt. Eine Lichtprojektion verwandelt die Fassade in den Abendstunden in ein Spektakel der Sinne.

Das Leckerste

Das gibt es einfach nicht in Metz. Denn gut essen kann man überall. Wer in Metz hungrig bleibt, ist selbst schuld, sagt ein heimisches Sprichwort. Aber während des Weihnachtsmarkts gibt es selbstverständlich noch ein paar besondere Gaumenkitzel obenauf. Etwa auf dem „Place de Chambre“, der sich mit 15 Hütten in einen „Place Gourmande“ verwandelt – mit einer Straßenküche, die sämtliche Geschmacksnerven kitzelt. Überall duftet und schmeckt es nach typisch französischer Küche, aber auch nach internationalen Rezepten. Oder auf dem großen „Place de la République“, wo finnische Spezialitäten wie Flammlachs serviert werden. Dazu gibt es „Glöbi“, ein alkoholfreies Heißgetränk mit Gewürzen, in Rot oder Weiß.

Die Größe

Von den acht verschiedenen Weihnachtsmärkten in der Metzer Innenstadt ist das Weihnachtsmann-Dorf und das „Village du Monde“ mit 30 Châlets der zentrale Ort. Hier stehen zwei Karussells, die 800-Quadratmeter-Eisbahn und das Weihnachtsmann-Haus. Dieses kommt direkt aus Lappland und wird im Original aufgebaut. Natürlich dürfen die Besucher hier „Nordpol-Spezialitäten“ genießen. Der Weihnachtsmann wird jeden Tag in diesem Holzblockhaus anwesend sein und lässt sich gerne ansprechen. Erstmals schickt Finnland elf „Botschafter“, die auf dem Platz für Überraschungen sorgen.

Das Drumherum

Locker und freundschaftlich geht es zu in den vorweihnachtlichen Wochen in der französischen Stadt, in der sich viele deutsche Wurzeln finden lassen. Wer bei einem Besuch auf den Weihnachtsmärkten Appetit auf „mehr Metz“ bekommen hat, sollte sich weitere Informationen holen. Denn die Stadt an der Mosel, einst Hauptstadt Lothringens, hat viel zu bieten: Für Kunstinteressierte, historisch Neugierige, Gourmets und Shoppingfreunde. Metz war auch während der Zugehörigkeit zu Deutschland in Zeiten Wilhelms II. eine mehrheitlich französischsprachige Stadt. Aber die Älteren sprechen und verstehen häufig noch Deutsch, die Jüngeren zumeist Englisch. Da die Metzer ausgesprochen freundlich sind, kommt man mit Händen und Füßen ohnehin gut zurecht. Noch ein Tipp: Wer sich den Weg von einem zum anderen Weihnachtsmarkt in Metz erleichtern will, nimmt am besten den „Mettis“, den umweltfreundlichen raupenähnlichen Elektrobus, der im Takt durchs Zentrum fährt.