Von Renate Wolf-Götz

Nach einem kurzen Regenschauer wirkt die Landschaft frisch und klar. Über die sattgrünen Wiesen und weiten Felder, auf denen goldgelb das Getreide sprießt, ziehen Schäfchenwolken, so weiß, dass sie sich wie im Bilderbuch vom tiefblauen Himmel abheben. Dann der dunkle Mischwald mit seinen riesigen Kiefern, Buchen und Birken. Dazwischen blinzelt immer wieder das Wasser von einem der unzähligen Seen durch das Gehölz.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Der Flug von Frankfurt nach Warschau mit LOT kostet etwa 330 Euro. Termine: Die nächsten Termine für Schlemmerreisen durch die ostpreußische Küche mit der MS Classic Lady 2019: 10.05.-16.05., 07.09.-13.09., 30.09.-06.10, 09.10.-15.10. Veranstalter: Die Schlemmer- und [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Der Flug von Frankfurt nach Warschau mit LOT kostet etwa 330 Euro. Termine: Die nächsten Termine für Schlemmerreisen durch die ostpreußische Küche mit der MS Classic Lady 2019: 10.05.-16.05., 07.09.-13.09., 30.09.-06.10, 09.10.-15.10. Veranstalter: Die Schlemmer- und Fahrradkreuzfahrten in Masuren führt NV Tours aus Stuttgart durch, www.dnv-tours.de. Preise: Ein Doppelzimmer bei eigener Anreise kostet 890 Euro. Dazu zählen 4 Übernachtungen auf der Classic Lady und 2 Übernachtungen in Danzig.

[-] Weniger anzeigen

Nach knapp drei Stunden Busfahrt von Warschau erreichen wir unser Ziel. Am nördlichen Ufer des langgestreckten Beldany Sees liegt die Classic Lady strahlend weiß und flach genug für die engen Kanäle, schmalen Schleusen und niedrigen Brücken der masurischen Gewässer. Die Tische für das Begrüßungsmenü sind gedeckt. Alles, was die Landschaft bietet, findet sich auf den Tellern wieder, von der Pilzsuppe über gefüllten Hecht bis zur Pannacotta mit Waldbeeren. Zum Schluss gibt es ein Hoch auf den Chefkoch Tadeusz Swiderski mit masurischem Schnaps, Bärenfang genannt. "Na zdrowie!"

Am nächsten Morgen starten wir zum Landausflug in die Johannesburger Heide. Im beschaulichen Dorf Kruittinen liegen nostalgische Stöcherkähne am Ufer der Krutynia bereit für eine kleine Kahnfahrt durch die idyllische Flusslandschaft. Bachstelzen und Kormorane haben sich auf den Ästen der Bäume niedergelassen, die weit in das naturbelassene Gewässer ragen.

Im nahe gelegenen Eckersdorf scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Hier hatten die Altgläubigen einst eine russische Enklave gegründet. Heute wirkt die Siedlung samt dem russisch-orthodoxen Philippinenkloster wie ausgestorben. Ein kleines Paradies für Aussteiger aus Warschau, die an dem überschaubaren See einen perfekten Rückzugsort gefunden haben.

Nach dem Ausflug in die Idylle nimmt die Classic Lady Kurs auf das größte Gewässer der masurischen Seenplatte, den Spirding See (Jezioro Sniardwy). Nichts ist zu hören als das Glucksen und Plätschern der Bugwellen. Dann öffnet sich der Blick über das in Schilfgras eingefasste Gewässer. Störche staksen durch das Schilf, Frösche quaken lautstark. Am Horizont spiegelt sich die Zackenlinie der Wälder im Wasser. In dieser Beschaulichkeit gewinnt der Begriff "Entschleunigung" eine fast greifbare Bedeutung.

Am Ende der Tagesetappe liegt Nikolaiken. Wegen seiner vielen Fußgängerbrücken und dem malerischen Marktplatz trägt der beliebte Ferienort den Beinamen "Venedig von Masuren". An der größten Brücke grüßt der "Stinthengst" mit einem Krönchen auf dem Kopf. Das Wappentier der Stadt symbolisiert den längst ausgestorbenen, legendenträchtigen Seefisch Stint. "Dzien dobry", guten Tag. Auf dem Bauernmarkt in Sensburg (Mragowo) wird der Schiffskoch von allen Seiten begrüßt. Vor allem auf dem Markt der Kreisstadt ist der Küchenmeister bestens bekannt. Zum Kauf von frisch geräuchertem Fisch hat Tadeusz seine spezielle Adresse. Seine Lieblingsfischräucherei in Sorquitten liegt direkt am See. Renken, Brassen und Aale sind fein säuberlich an Stangen aufgereiht.

Wie die meisten masurischen Seen erstreckt sich das Gewässer lang und schmal durch die Landschaft. Dazwischen erheben sich Höhenzüge in alle Himmelsrichtungen. Hier hatten die gewaltigen Eiszeitgletscher vor Jahrtausenden Halt gemacht, erklärt Reiseleiter Mariusz. Mit der Erwärmung seien Risse im Eis entstanden und aus dem Schmelzwasser dann die Seen. "So sind wir zu unserem leicht ondulierten Landschaftsbild gekommen", sagt Mariusz augenzwinkernd.

Die zerklüfteten Dörfer mit ihren roten Backsteinhäusern und malerischen Gärten verlieren sich dazwischen ein wenig. Von jeher spielte der Glaube hier eine große Rolle. Kaum ein Dorf, in dem keine Kirche die Ansiedlung dominiert. In Sorquitten, wo der Wappenvogel von Masuren sein Storchennest auf ein Türmchen des mächtigen Schlosses gebaut hat, ist das evangelische Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert an katholischem Barockpomp kaum zu übertreffen.

Von Nikolaiken aus steuern wir Wilkasy am Lowentin See (Jezioro Niegozin) an. Das nahe gelegene Lötzen (Gizycko) am Nordufer hatte sich schon nach dem Zweiten Weltkrieg zum Ferienort entwickelt. Von hier aus nehmen wir Kurs auf Ketrzyn, das einstige Rastenburg. Ein idealer Stützpunkt für eine Festung zum Schutz der einst östlichsten deutschen Provinz Ostpreußen gegen Angriffe der Russen hatte General von Boysen befunden und 1844 den Grundstein gelegt.

Kaum hundert Jahre später besetzte Hitler den Rastenburger Stadtwald und ließ hier die Wolfsschanze als Hauptquartier Ost aus dem sumpfigen Boden stampfen. Zwischen Schwärmen unerbittlicher Stechmücken folgen wir Stanislaw Sieminski durch das "Kwatera Hitlera". Mit monotoner Stimme führt der frühere Lehrer, der sich auf das Dritte Reich spezialisiert hat, durch diesen verwilderten und irgendwie gruseligen Ort.

Vorbei an verlassenen Schlössern und Gutshäusern erreichen wir mit der Wallfahrtskirche Heilige Linde ein aufhellendes Insignium der Vergangenheit. Wenige Kilometer entfernt liegt der geschichtsträchtige Ort Rössel (Reszel). Schon von Weitem ist das Wahrzeichen, die mittelalterliche Burg zu erkennen, in der die ermländischen Bischöfe ihre Macht ausübten. Damals wurde Allenstein (Olsztyn) gegründet. Vom Rundturm der mächtigen Ordensburg aus rotem Klinkerstein, heute Astronomisches Zentrum der Stadt, hatte Nikolaus Kopernikus vor über 500 Jahren die Sterne studiert. Heute ist Olsztyn eine lebendige Universitätsstadt mit einer abwechslungsreichen Bar- und Clubszene.

Über Buchwalde, wo der nostalgische Oberlandkanal als touristische Attraktion erhalten wird, erreichen wir Marienburg. Im 14. Jahrhundert hatte der Deutsche Ritterorden hier seine größte Burg hingeklotzt. Heute steht sie unter dem Schutz der Unesco.

Durch die Weichselniederungen erreichen wir die letzte Etappe Danzig und lassen unsere Kreuzfahrt-Tour im Altstadt-Restaurant "Pod Lososiem" ausklingen. Nicht ohne die gemeinsamen Tage mit einem Gläschen "Danziger Goldwasser" hochleben zu lassen.