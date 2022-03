Von Stephan Brünjes

Wie aufgestapelt kleben sie da oben am Berg: Schießscharten-Erker, schwarze Satteldächer und Kirchturm-Mützen, die herausragen aus Marburgs eng gedrängtem Mittelalter-Fachwerk-Panorama, gekrönt vom rot-braunen Landgrafenschloss. Viele steile Treppen sollen da hoch führen… Also zunächst unten bleiben an der Lahn, sich im Schlender-Modus treiben lassen auf dem grünen Ufer-Spazierweg. Er schlängelt sich zur Uni-Mensa an die Lahntreppen, einer hölzernen Mini-Terrassen-Landschaft. Hier treffen sich viele Studenten, genießen ihren Mittagssnack und loggen sich ein für die nächste Online-Vorlesung.

Reichlich Slapstick-Einlagen – unfreiwillig und kostenlos – bieten die Tretbootkapitäne und Stand-Up-Paddler. Bis zum Selbstversuch sind´s nur ein paar Schritte – der Bootsverleih am Trojedamm hat alles da für individuellen Wasserspaß, der auch in Corona-Zeiten möglich ist. Nur die "Elisabeth 2" muss leider noch vertäut bleiben, denn der Kutter ist zu klein, um ausreichend Abstand zu bieten für die maximal zwölf Passagiere.

Der Kaiser-Wilhelm-Turm (im Volksmund Spiegelslustturm genannt) bietet einen wunderbaren Blick auf die Lahnberge. Foto: Stephan Brünjes​

Moment mal – Kutter? Ja, genau, jahrzehntelang war er auf der Ostsee unterwegs, lag dann abgewrackt als Futtertrog auf einer schleswig-holsteinischen Wiese. Von dort nach Marburg verfrachtet, machten arbeitslose Jugendliche ihn wieder flott und zu einem lahntauglichen, blau-weiß-roten Ausflugskahn. Kurt Graf, einer von acht Bootsführern, hofft, dass es im Juni wieder "Leinen los" heißt für seine Lahn-Törns. Dann kann der 72-Jährige mit der Fotomappe in der Hand endlich wieder Geschichten rund um "Elisabeth 2" und Marburgs Vergangenheit erzählen. Etwa die vom ersten Lift aus der Unter – in die etwa 100 Meter höher gelegene Oberstadt. Diesen sehr engen Fahrstuhl hatte Buchhandlung Elwert 1961 bauen lassen. Bis in die 1980er Jahre war er der einzige. Weshalb sich viele Marburger die Lift-Fahrt mit vorgegaukeltem Literaturinteresse erschlichen.

Oben im Buchladen angekommen, stöberten sie noch kurz in den Regalen, um sich dann – meist ohne Buchkauf - zügig in die Fußgängerzone zu verdrücken. Dort treffen Besucher heute auf den riesigen Froschkönig, eines von vielen unübersehbaren Markenzeichen der Marburger Promi-Autoren: Jacob und Heinrich Grimm. Die Brüder studierten hier ab 1802 Jura und sammelten wohl schon in ihrer Marburger Zeit Märchen. Hanau (ihre Geburtsstadt), Kassel (Schulzeit, Arbeitsjahre) und Göttingen (Professur) vermarkten die Märchen-Brüder ebenfalls, aber keine Stadt tut das so geschickt wie Marburg – mit dem "Grimm-Dich-Pfad" etwa, einer Schnitzeljagd-Route zum Fußgängerzonen-Froschkönig, einem überdimensionalen roten Aschenputtel-Schuh am Schloss, Grimms Wohnhaus in der Barfüßerstraße und 13 weiteren Stationen.

Der Parcours verbindet im engen Netz steiler Kopfsteinpflaster-Stiegen die bekanntesten von den Grimms gesammelten Volksmärchen mit märchenhaften Kulissen: Hühner gackern an der Engen Gasse in einem verwilderten Kleingarten, und ein Blech-Hahn scheppert zur vollen Stunde mit Flügeln am scheckigen Buntsandstein-Rathaus von 1529. Restaurierte Holzfassaden strahlen farbenprächtig in windschiefen Ladenzeilen der Wettergasse, und verwunschene Wildblumen-Pfade führen durch den Rübenstein – diese Gasse endet als glitschige Wendeltreppe in einer Turmruine. Spätestens hier entfährt auch dem heutigen Marburg-Besucher ein Seufzer, den schon Jacob Grimm gestöhnt haben soll: "Es sind mehr Treppen auf den Straßen als in den Häusern." Dieser Spruch steht knapp unterhalb des Landgrafenschlosses an die Treppenstufen gepinselt, kurz bevor man nach schnaufendem Aufstieg sein Ziel erreicht.

80.000 Einwohner hat dieses Freilichtmuseums-Idyll, jeder dritte davon studiert. Und feiert gern. Wenn‘s nach Corona wieder möglich ist, dann öffnen hoffentlich die für Marburg so typischen, engen, dampfenden Kneipen wieder. Der Gewölbekeller-Pub "Hinkelstein" mit Qualmer-Statement an der Eingangstür: "Hier würde Helmut Schmidt auch rauchen" verkündet der Aufkleber. Oder das "Delirium" – noch so ein Name wie aus dem Deutschen Gaststättenmuseum. In diesem ziemlich abgerockten Laden serviert der Wirt "Rostigen Nagel", Marburgs Kult-Kurzen: Ingwerschnaps mit Tabasco.

Allzu abgefüllte Heimweg-Torkler urinieren anschließend schon mal in den engen Durchgang zwischen Rathaus und Schuhmarkt. Reaktion der Anwohner: Keine Polizei, keine Anzeige. Aber einen neuen Namen schraubten sie – thematisch passend – vor Jahren an die Mauer: Schiffergasse... Vielleicht auch, weil kuriose Straßenname hier Tradition haben: Die Enge Gasse hieß bis in die 1970er-Jahre "Dreckloch", weil Schloss- und Oberstadtbewohner hier ihre Brühe aus Toiletten und Waschbecken hinunterrauschen ließen in Marburgs ärmeres Viertel. Und der Straßenname "Bunter Kitzel" schließlich erinnert an eine Kneipe, die früher Schauplatz studentischer Fecht-Duelle war.

Der Froschkönig sitzt in der Wetterstraße. Foto: Stephan Brünjes​

Andere Städte haben eine Uni, Marburg ist eine" – so klar und selbstbewusst bekennt sich die Stadt zu ihrer Hochschule. 1527 gegründet vom Namensgeber Landgraf Philipp, dem Großmütigen, liegt ihr heute ältester Teil in Hogwarts – so der Spitzname für das an Harry Potters düstere Zauberschule erinnernde, neugotische Gebäude am Lahntor. Die turnhallengroße und nur im Rahmen von Führungen zu besichtigende Aula ist gerahmt von sieben Monumental-Bildern mit Stadtgeschichtsmomenten: Gleich das erste zeigt die sich um Kranke kümmernde Heilige Elisabeth, Patronin von Marburgs größter Kirche, des Lahn-Kutters und genau genommen auch von "Kunst by call": Wer 06421.590469 wählt, der lässt für die Dauer des Anrufs ein acht Meter breites Neonherz leuchten. Es hängt am Spiegellustturm, Marburgs schönem Ausflugsziel im Wald und höchstem Punkt auf der gegenüberliegenden Hügelkette – aus der Altstadt von fast jedem Punkt aus bestens zu sehen – und deshalb ideal für Liebeserklärungen, die ins Auge fallen sollen.

INFORMATIONEN

Anreise: Entweder per Bahn oder im Auto über die Bundesstraße 3

Übernachten: Bettwäsche mit Loriots Knollennasen, Fliesen in Miro-Farben – die "Hotel Tusculum"-Besitzerin Monika Möller hat jedes Zimmer individuell gestaltet, auch mit eigenen Blech-Kunstwerken und Zylinder-gekrönten Masken. Kein Frühstück! (Gutenbergstraße 25, www.tusculum.de, DZ/o.F. ab 68 Euro). Das zentrale "Hotel zur Sonne", ein winkliges Fachwerk-Refugium von 1659 mit bemalten Bauernschränken und modernen Bädern – unten am Tresen becherten wohl schon die Brüder Grimm (Am Markt 14, www.zur-sonne-marburg.de, DZ/F ab 90 Euro).

Erleben: Infos zum "Grimm Dich Pfads" unter https://www.marburg-tourismus.de/portal/seiten/grimm-dich-pfad-900000294-1000000.html

Weitere Infos: www.marburg-tourismus.de