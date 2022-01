Von Robin Hötzcke

Ein kurzer Blick durch das kleine Fenster des Flugzeugs und sofort wird sichtbar, dass die Insel Madeira gewissermaßen nur aus Bergen besteht. Sogar die Landebahn des Flughafens ist künstlich mit Betonstelzen stabilisiert, um die Unebenheiten auf der portugiesischen Vulkaninsel auszugleichen.

Hintergrund Anreise: Lufthansa bietet von Frankfurt am Main aus Direktflüge nach Madeira an. Der Preis liegt zwischen 160 und 320 Euro pro Person. Ansonsten kann man mit Zwischenstopp in Lissabon nach Madeira fliegen. Vom Flughafen kommt man bequem mit dem Bus in die Hauptstadt Funchal. Unterkunft: Die [+] Lesen Sie mehr Anreise: Lufthansa bietet von Frankfurt am Main aus Direktflüge nach Madeira an. Der Preis liegt zwischen 160 und 320 Euro pro Person. Ansonsten kann man mit Zwischenstopp in Lissabon nach Madeira fliegen. Vom Flughafen kommt man bequem mit dem Bus in die Hauptstadt Funchal. Unterkunft: Die Kosten für die Airbnb liegen zwischen 50 und 160 Euro pro Nacht, www.airbnb.de Corona-Lage:Auf Madeira gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Raum – auch im Freien. Bei der Einreise nach Madeira muss entweder ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht länger als 72 Stunden vor Abflug oder ein Antigen-Schnelltest, der nicht länger als 48 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde. Ausnahmen von der Testpflicht bestehen für gegen Covid-19 geimpfte sowie genesene Personen und Kinder unter 12 Jahren, sofern sie keine Corona-Symptome zeigen. Einreise über die App "madeirasafe". Einen kostenlosen Antigen-Schnelltest auf Madeira muss man 72 Stunden vorher buchen. Weitere Auskünfte: www.madeirasafe.pt

[-] Weniger anzeigen

Dass die Steilhänge sowie die darauf wachsenden Urwälder maßgebend für das Leben auf Madeira sind, das wurde Leticia und mir auf unserer einwöchigen Tour durch die Insel bewusst. Besonders in Anbetracht der Wasserversorgung, denn der Erdboden mit all seinen Wurzeln und Mikroorganismen, der sich über Millionen von Jahren hinweg aufgebaut hat, sorgt dafür, dass der Regen gleichmäßig abläuft. Somit versorgen der Wald und die über 1800 Meter hohen Berge die Menschen mit frischem sauberen Trinkwasser, womit die Madeirer ihren Durst stillen, ihre Turbinen für die Stromversorgung betreiben, ihre Gärten bewässern und Autos waschen.

Übersetzt bedeutet Madeira Holz, vermutlich, weil es davon viel gibt und höchstwahrscheinlich noch viel mehr gab, als die Portugiesen die Insel besiedelten. Doch die Ressource wurde in der Vergangenheit im Übermaß genutzt. Besonders die Abholzung der hoch gelegenen Wälder und menschengemachte Feuer haben an vielen Stellen dem Erdboden seine Wasserspeicherfähigkeit genommen. Das Resultat sind heftige Erdrutsche, wie uns ein junger Mann in einem kleinen Museum für Forstnutzung in Santo da Serra erklärt. Sturm und Starkregenfälle hatten vielen Menschen jegliche Grundlage genommen, und die Hauptstadt Funchal glich im Jahr 2010 einer Geisterstadt. Heute erscheint Funchal (übersetzt Fenchel) in neuem Glanz.

Sobald die Sonne untergegangen ist, leuchten die Straßen und Gebäude auf der Hangebene wie ein strukturiertes Lichtermeer. Um den Naturgewalten zu trotzen, gibt es in der Hauptstadt über acht Meter breite und sechs Meter hohe Kanäle, auch "Levadas" genannt. Sie schlängeln sich entlang der Furchen und Täler durch die Stadt und führen geradewegs bergauf, wo sie von kleineren "Levadas" gespeist werden. Obwohl Dezember in der Regenzeit liegt, fließt momentan nur ein kleines Rinnsal durch die Kanäle von Funchal, sodass Gänse entspannt neben Plastikmüll baden können. Nichtsdestotrotz macht die Stadt einen gepflegten Eindruck.

Auf dem Wanderpfad nach Poço das Pulgas kommt man an eindrucksvollen Wasserfällen vorbei.

Bei abendlicher Stimmung und frischer Meeresluft gehen viele Menschen an der Hafenpromenade spazieren und genießen die Zeit mit Freunden und Familie. Ebenfalls sehr einladend ist die fußgängerfreundliche Innenstadt Funchals, wo jeder was für seinen Geschmack findet. Denn die portugiesische Küche hat viele Spezialitäten und exotische Gerichte zu bieten, etwa Kabeljau mit Banane, Passionsfruchtpudding oder mit Lorbeerblättern mariniertes Fleisch. Die gastfreundliche Art der Madeirer findet man fast überall, denn auch sie sind erleichtert, dass der Tourismus so langsam wieder anläuft. Die Inhaberin des Restaurants Cantinho dos Amigos in Funchal erzählt uns, dass sie froh sei, dass endlich wieder mehr Menschen nach Madeira kommen. Denn auch dort hat der Lockdown die Gastronomie in die Knie gezwungen. Neben Restaurantbesuchen lohnt es sich, die lokalen Märkte zu besuchen, denn dort kann man viele neue Früchte entdecken, die die Portugiesen schon damals aus Südamerika mitgebracht haben.

Die Sonnenuntergänge auf Madeira bieten ein ganz besonderes Ambiente.

In der Markthalle "Mercado dos Lavradores" in Funchal findet sich so manche Exoten wie Drachenfrüchte, Pitangas, Papayas, Mangos, Annonas (ähnlich der Cherimoya), Avocados, Bananenpassionsfrüchte oder Monstera Deliciosa. Doch ist dieser Markt verhältnismäßig teuer. Daher als Tipp: sonntags ist immer Markt in dem Bergdorf Santo da Serra. Dort kann man zu fairen Preisen, die Geschmacksvielfalt der Früchte Madeiras genießen. Wer Glück hat, findet auf dem Markt sogar einen besonderen Pilz. Die Madeirer nennen ihn die Mutter des Lorbeers (Madre de Louro). Nicht wissend, was wir vor uns hatten, fragen wir den Verkäufer auf dem Markt in Santo da Serra, was es mit diesem relativ festen geweihähnlichen Pilz auf sich hat. Er erklärt uns, dass man den Pilz klein schneiden muss und dann für zwei Minuten im Wasser kocht. Der Tee, gebrüht mit den wohlriechenden Pilzstücken, sei angeblich gut für Magen und Verdauung. Nach einem leckeren Pilztee auf der Terrasse der Airbnb-Wohnung mit gigantischem Blick auf die urwaldbedeckten Steilhänge in "Ribeiro Frio", geht es zum Aussichtspunkt "Balcoes".

Beim „Madre de Louro“ handelt es sich um einen parasitären Pilz, der nur auf alten Lorbeerbäumen zu finden ist.

Entlang einer kleinen "Levada" laufen wir durch die üppige Vegetation und entdecken plötzlich, dass an den Stämmen der alten Lorbeerbäume der Pilz "Madre de Louro" wächst, welchen wir zuvor auf dem Markt sahen. Interessanterweise muss ein Lorbeerbaum mindestens 20 Jahre alt sein, bevor der Pilz zum Vorschein kommt. Jedoch findet sich der Pilz nicht überall. Es scheint, als bevorzuge der Pilz Wälder, die relativ unberührt sind. Nach etwa eineinhalb Kilometern durch den Wald. führt der Weg auf den Aussichtspunkt zu, der in etwa 880 Metern Höhe auf einem Felsvorsprung liegt. Spektakuläre Wolkenformation fließen ähnlich wie Wasser über die Bergkämme. Von dort schauen wir auf den dritthöchsten Berg Madeiras "Pico do Arieiro", welchen wir am nächsten Tag bewandern möchten. Doch schon jetzt von der Ferne erzeugen die fast senkrechten Abhänge ein mulmiges Gefühl im Bauch.

Früh morgens geht es mit dem Mietwagen in Richtung "Pico do Arieiro", um von dort über einen Bergkamm auf den höchsten Berg "Pico do Ruivo" zu wandern. Scheinbar endlose Serpentinen führen bei der Autofahrt durch die vernebelten Wälder bei knapp 40 Metern Sichtweite. Dabei ändert sich die Vegetation sprunghaft vom Lorbeerwald zum Nadelwald. Nach Durchbrechen der Wolkendecke, eröffnet sich ein riesiges Plateau, das hauptsächlich von Büschen und Gräsern bewachsen ist. Von der Spitze des "Pico do Arieiro" führt ein gut gesicherter Wanderweg etwa acht Kilometer zum "Pico Ruivo". Die ganze Wanderung ist eine einzigartige Erfahrung. Das tiefer liegende Wolkenmeer erinnert an die Sicht aus dem Flugzeug. Über Treppen und bis zu 200 Meter langen Tunneln führt ein unwirklicher Weg entlang der Bergkämme und Schluchten. Nach knapp drei Stunden erreichen wir den 1861 Meter hohen Gipfel "Pico Ruivo". Sogar mittags liegt noch eine dünne Eisschicht auf den Schattenhängen. Nach einer erholsamen Pause in der Sonne geht es denselben Weg wieder zurück. Schockierend dabei sind die gerodeten Wälder, von denen man uns im Forstmuseum erzählte. Wie ein Geisterwald stehen in regelmäßigen Abständen ausgebrannte Baumgerippe im Nebel, die sich wegen Brandstiftung gegenseitig entzündeten.

Für alle, die bei Wanderungen mehr Nervenkitzel brauchen, sollten "Poço das Pulgas" besuchen, was so viel wie Flohwasserloch bedeutet. Von der letztmöglichen Parkgelegenheit ist der verwunschene Wasserfall nur 400 Meter Luftlinie entfernt. Doch hat es der Marsch dorthin in sich. Knappe drei Stunden geht es stets bergauf. Anfangs ist der Weg ein in Baumfarn eingehülltes Flussbett, der dann immer schmaler wird und schließlich entlang eines fast senkrechten Hangs führt. Die Gefahr fällt zunächst gar nicht auf, denn der Wald verhüllt den fast senkrechten Abhang. Ein falscher Schritt auf dem nur 30 Zentimeter breitem Weg kann unschön enden. Keine einzige Person begegnet uns während der Wanderung – und Handyempfang gibt es auch nicht. Sind wir wohl gerade etwas zu wagemutig? Angekommen an dem pittoresken Flohwasserloch genießen Leticia und ich sichtlich erleichtert dann erst mal ein paar leckere Kaktusfrüchte, Pitangas und Kakis, bevor es wieder herunter geht.

Direkt zu Beginn der Rückkehr verliert Leticia dann doch noch den Halt auf einem rutschigen Stein und plumpst ins eiskalte Wasser. Passiert ist zum Glück nicht viel. Dennoch: Auf dem Rückweg sind wir wesentlich langsamer als geplant und kommen gerade noch vor Sonnenuntergang an unserem Auto an. Was für ein Abenteuer!