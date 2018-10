Von Alexander R. Wenisch

D’Stad nennen die Luxemburger ihre Metropole. Einfach nur "die Stadt". Was vor allem daran liegt, dass rundum nur Land ist. Böse Zungen sagen: Wenn man nicht rechtzeitig bremst, ist man schon wieder draußen aus dem kleinen Land in Europas Mitte. Indes: Das wäre ein Fehler. Denn das pulsierende Herz des Großherzogtums ist eine Entdeckung wert.

Hintergrund INFORMATION ■ Anreise: Luxemburg ist von Heidelberg nur drei Stunden mit dem Auto entfernt (260 Kilometer). Über die A6 Richtung Kaiserslautern, dann die A1 Richtung Trier und Luxemburg. ■ Unterkunft: Hotel "Meliá" direkt an der Philharmonie; etwa 100 Euro die Nacht. Luxuriös, aber eher unterkühlt. [+] Lesen Sie mehr INFORMATION ■ Anreise: Luxemburg ist von Heidelberg nur drei Stunden mit dem Auto entfernt (260 Kilometer). Über die A6 Richtung Kaiserslautern, dann die A1 Richtung Trier und Luxemburg. ■ Unterkunft: Hotel "Meliá" direkt an der Philharmonie; etwa 100 Euro die Nacht. Luxuriös, aber eher unterkühlt. www.melia.com - Gut gelegen, am Waldrand abseits des Stadttrubels: Das familiengeführte Haus "Sieweburen", DZ etwa 115 Euro. www.sieweburesn.lu ■ Essen: "Tempo", schicker Spanier an der Philharmonie; "Café Mudam" (im Museum) für Vegetarier und Veganer; "Scott’s Pub", lässige Bar mit Terrassen am Ufer der Alzette. ■ Weitere Informationen: Luxembourg City Tourist Office, 30, place Guillaume II, L-1648 Luxemburg, Tel. 00352/22/2809, www.lcto.lu



Chic und mondän kann Luxemburg-Stadt sein. Mit ihren breiten Boulevards erinnert sie an Paris, nur mediterran-gelassener. Wichtig kommt sie daher, mit ihren vielen EU-Institutionen, eine Weltstadt "en miniature". Luxemburg kann aber auch urig-gemütlich mit heimeligen Cafés, kann avantgardistisch mit tollen Museen, wirkt aufgedreht-hip im lauten Nachtleben. Und gleichzeitig besticht Luxemburg durch seine Übersichtlichkeit: Gerade die Altstadt zwischen den Flüsschen Alzette und Pétrusse kann man locker zu Fuß erkunden. Beste Voraussetzungen für ein verlängertes Wochenende, zumal Luxemburg mit knapp drei Stunden Fahrzeit ab Heidelberg überraschend nahe liegt.

Wir starten in der Grand Rue, die zusammen mit der Rue des Capucins die Einkaufsmeile bildet. An den Luxusmarken-Shops und den reichlich mit Türmchen und Erkern verzieren Gebäuden erkennt man, wie wohlhabend das Dörfchen Luxemburg ist. Für Normalsterbliche ein Platz des Bummelns und Staunens. Am besten man biegt ab Richtung Place d‘Armes, wo man unter ausladenden Bäumen einen Kaffee genießen kann. Aber auch hier heißt es: sehen und gesehen werden.

Beschaulicher geht es am Fischmarkt zu. Als Siegfried I. im Jahr 963 eine Festung auf dem Bockfelsen errichtete, dauerte es nicht lange, bis Luxemburg seinen ersten Markt bekam. Der liegt an der Kreuzung zweier alter Römerstraßen und ist über tausend Jahre später eine der schönsten Visitenkarten der Stadt. Den historischen Platz und die umliegenden Gässlein und engen Sträßchen mit ihren vielen Bars und Cafés wusste schon Goethe zu schätzen. Und heute genießen hier einige EU-Beamte einen Schoppen Moselwein zum Feierabend.

Die Europabürokratie sorgt im Übrigen auch dafür, dass in Luxemburg die Großstadt mit dem größten Multikulti-Anteil auf dem Kontinent ist: Menschen aus über 160 Staaten leben hier; 70 Prozent der 114.000 sind per Pass Ausländer. Architektonisch und was die Herzenswärme angeht, ist der beschauliche Fischmarkt jedenfalls der exakte Gegenentwurf zu den technokratischen EU-Bürotürmen auf dem Plateau Kirchberg.

Klar, wenn man schon mal in Luxemburg ist, meint man, sich auch das "Zentrum Europas" anschauen zu müssen. Aber Europa versteckt sich hier hinter unterkühlten Fassaden aus Glas, Beton und Stahl. Der Stadtteil ist zudem so groß, dass man ihn am besten per Fahrrad erkundet; zu Fuß holt man sich Blasen. Wahrscheinlich haben die Stadtplaner selbst erkannt, wie abweisend der Kirchberg zwischen den breiten Betonpisten des Boulevard Konrad Adenauer und der Avenue John F. Kennedy daher kommt. Und reagieren mit Kunst. Der Kirchberg entpuppt sich als Spielwiese namhafter Künstler und Architekten. Der "Delphi heliotrop" von A.R Penck, der Revolver mit Knoten im Lauf, "Non-Violence" von Carl F. Reuterswärd oder die Philharmonie von Christian de Portzamparc, deren Hülle sich wie eine Auster zwischen den Bürotürmen öffnet und deren säulenhaftes Innere an einen Birkenwald erinnern will. Nebenan schließlich das Mudam, dessen zeitgenössische Architektur mit einem alten Fort aus dem Jahr 1732 verschmilzt. Auch darin: Zeitgenössische Kunst - muss man mögen.

Blickt man hier hinüber über den tiefen Graben, die die Alzette mitten durch Luxemburg gewaschen hat, erkennt man den ganzen Charakter dieser alten Stadt auf einen Blick: Verspielt-Puppenhaus-artig und doch mit wehrhaft breiten Schultern. Hier in den Fels gegraben sind die ehemaligen Wehrgänge der Altstadt, seit 1994 offiziell Weltkulturerbe der Unesco. Etwas weiter in der Altstadt liegt die "Corniche", gemeinhin als "Europas schönster Balkon" bezeichnet. In der Hauptsaison herrscht hier Gedränge, weil das Fotomotiv einfach zu schön ist: Unten liegt zwischen Fluss und Schluchtwand gequetscht der Stadtteil "Grund" - von oben grau und kleinteilig wie eine Märklin-Landschaft. Jetzt in der Nebensaison kann man den Ausblick einigermaßen ungestört genießen.

Hier im "Grund" ist Luxemburg wahrscheinlich noch am ursprünglichsten. Eben Dorf und Festung zugleich. Früher lebten in den kleinen Häusern, die sich hier gegenseitig stützen, Müller, Gärber, Färber. Ein Handwerker-Viertel, ein Arme-Leute-Viertel. Dann prägten die Mönche der nahen Abtei Neumünster das Leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen Gastarbeiter aus Italien und Portugal ein. Heute ist das Viertel gentrifiziert - betuchte "Oberstädter" haben den Charme für sich entdeckt. Entsprechend viele Cafés und gute Restaurants finden sich hier. Wer pulsierendes Nachtleben braucht, findet das in den In-Kneipen rund ums Hôtel des Ville. Hier im Grund dampft in den Kneipen der offene Grill, das Flüsschen gluckert und man beschließt den Tag bei einem Schlückchen herbem Crémant.