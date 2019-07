Die Küste der Legenden ist Teil des South West Coast Path. Die Landschaften sind so vielseitig wie die Führung des Weges. Der Wanderweg von Clovelly nach Hartland etwa führt steil am Berg entlang. Foto: Kirchgessner

Die Esel sind längst in Rente, sie posieren nur noch für die Fotos. Heute machen die Einwohner von Clovelly selbst den Rücken krumm und ziehen die hölzernen Schlitten mit Bierkästen und Kartoffeln eigenhändig über die steile Kopfsteinpflasterstraße. Touristen flanieren zwischen Rosen und Geranien, aber es gibt im einstigen Fischerdorf auch noch echte Fischer: Gerade landet die "Francis Anne" im Hafen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Flieger nach Newquay und mit Taxi oder Bus weiter nach Clovelly. Zwischen Clovelly und Tintagel verkehren unterschiedliche Buslinien. Wandern: Zum South West Coast Path gibt es genaue Karten, Detailbeschreibungen einzelner Abschnitte und einen kompletten Führer auf Deutsch. Zu bestellen online über www.southwestcoastpath.org.uk. Gepäcktransport: Luggage Transfers Ltd. transportiert Gepäck von Tür zu Tür, www.luggagetransfers.co.uk. Veranstalter: Wikinger Reisen offeriert vier verschiedene Wanderungen auf dem South West Coast Path: Land's End, Cornwall, Exmoor und Jurassic Coast (www.wikinger.de). Übernachten: The Old Smithy Bed & Breakfast, Clovelly, (DZ+F ab 87 Euro); Borrowers Cottage, Hartland, (DZ+F ab 88 Euro); Hartland Quay Hotel, Bideford (DZ+F ab 115 Euro); The Grosvenor Bude, Bude, (DZ+F ab 88 Euro) Trevigue B&B, Crackington Haven, (DZ + F ab 93 Euro); King Arthurs Arms, Tintagel, (DZ + F ab 109 Euro).

Autos sind nicht zugelassen zwischen den geweißten Häusern aus dem 16. Jahrhundert mit den Schieferdächern, genauso wenig wie Ferienwohnungen. Verfügt hat das John Rous, der oben im Herrenhaus wohnt und dessen Familie das Dorf seit 1738 besitzt. Der ganze Grund und Boden, alle Häuser, der Hafen, die Kirche in den Händen eines einzigen Mannes - ein solcher Ort scheint ein angemessener Einstieg in eine Wanderung an der englischen Coast of Legends.

Die Küste der Legenden ist Teil des South West Coast Path, der sich 1014 Kilometer lang um die südwestliche Halbinsel zieht. Die Landschaften, die dabei durchwandert werden, sind so vielseitig wie die Führung des Weges. Mal verläuft er direkt am Abgrund entlang, an Felsen wie aufgeblätterte Austernschalen, und Buchten, in denen das Meer klackend graue Kiesel rundschleift.

Dann wieder gönnt er sich Zick-Zack-Abstecher ins Hinterland, über federnde Schafwiesen und durch eingeschnittene Flusstäler. Wie ein gewellter Quilt aus Grün, der von den Nähten der Hecken zusammengehalten wird, erstreckt sich das sanfte Hügelland. Der Wind hat Buchen und Eichen zerzaust und in Form gebracht, knorrige Baumgeister, die die Küste seit Hunderten von Jahren überwachen. Man möchte ihnen auf die ausladenden, bemoosten Schultern klopfen und sagen: "Respekt, alter Knabe, gut gemacht!"

An Kap Hartland Point wendet sich der Weg nach Süden. Hier ändert die Küste ihren Charakter. Schwarze Haifischzähne ragen aus dem Wasser, die nur darauf warten, dass ein Schiff in ihre Nähe kommt. Die ganze "Eisenküste" ist gesäumt von Erinnerungen an Schiffbrüche, die materiellen Überreste haben die Wellen längst zu Kleinholz, Glassplittern und Schrottpartikeln zerschlagen. Das Hartland Quay Museum listet Dutzende von Schonern, Briggs und Tankern auf, die in den letzten beiden Jahrhunderten hier untergingen.

Mythen besagen, dass die Bewohner gern mal falsche Leuchtfeuer entzündeten, Wracks ausplünderten und die Besatzungen kurzerhand erschlugen und verscharrten. Ein Reverend Robert Stephen Hawker im kleinen Morwenstow wollte sich 1834 nicht mehr damit abfinden. Er verfügte, dass künftig alle Schiffbrüchigen ein christliches Begräbnis auf dem Dorffriedhof erhielten. Ansonsten liebte er es, in einer selbstgezimmerten Hütte aus Treibholz bei einem Pfeifchen Opium Gedichte zu schreiben, "Trelawny" etwa, die inoffizielle Hymne Cornwalls.

Cornwall gilt als das Armenhaus Großbritanniens, die wirtschaftlich schwächste Grafschaft des Königreiches. Aber dieses Land der wilden Küste, der verträumten Dörfer und romantischen Herrenhäuser bildet eine wunderschöne Kulisse, wenn es gilt, "good old England" ins Bild zu setzen. An irgendeiner der einsamen Steinbrücken, in einem Moor oder vor einem verfallenen Landhaus hat immer irgendein Film- oder Fernsehteam seine Kameras aufgebaut und verfilmt Rosamunde-Pilcher- und andere Romane.

Der abwechslungsreiche Weg verleitet zu stets neuen Abstechern und Zwischenstopps. Auf einer Felsplatte im Meer sonnen sich atlantische Kegelrobben. Mitten im etwas zusammengewürfelten Badestädtchen Bude steht ein Schlösschen, das an Sir Goldsworthy Gurney erinnert. Die Dampfkutsche, das Heizsystem im House of Parliaments, das helle Gaslicht auf dem Trafalgar Square - wer hat’s erfunden? Kein Geringerer als Goldsworthy, Cornwalls vergessenes Genie.

Das Museum der Hexerei in Boscastle erklärt, warum Hexen immer einen Besen, einen Kessel und eine Katze brauchen, zeigt Folterwerkzeuge und phallische Steine. Und lange werden die Wanderer am Horizont von einem Dutzend Kuppeln und Schüsseln begleitet, riesigen weißen Ohren, die noch das leiseste elektronische Wispern aufzunehmen und zu entziffern versuchen. Es ist die Horchstation eines der britischen Nachrichtendienste, der hier angeblich den Atlantik und den Indischen Ozean überwacht.

Geschichten aus vielen Zeiten kursieren an dieser Küste. Die "Mutter" aller britischen Legenden aber ist die Sage von König Artus, ein Drama von Inzest, Männertreue und Schlachtenglück unter frühen Royals. Tintagel, das Städtchen am Ende der Wanderung, gehört zu den wichtigsten Schauplätzen. Einer der Mächtigen seiner Zeit, Richard von Cornwall, liebte die Sage über alles, fühlte sich selbst als dessen Nachfolger und baute deshalb im 12. Jahrhundert auf der sturmumtosten Halbinsel eine mächtige Burg. Noch immer sind Mauerreste zu besichtigen.

Das Herzstück aber liegt tief unten. An der Wasserlinie ist ein dunkles Loch, der Eingang zu einer weiten Höhle. Hier wurde der Sage nach König Artus geboren - oder, genauer gesagt, vom Schaum einer Welle zu Füßen des Zauberers Merlin gespült. Und wer würde wohl an dieser Küste behaupten, dass es nicht so war?