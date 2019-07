Von Karsten-Thilo Raab

Kyle ist ein menschlicher Kleiderschrank im Rock. Fast zwei Meter groß, rund 120 Kilogramm schwer und ein Kreuz, hinter dem sich die meisten locker umziehen könnten, ohne gesehen zu werden. Dabei hat der 27-jährige Schotte nicht unbedingt die Figur eines durchtrainierten Zehnkämpfers. Im Gegenteil, an Bauch und Hüfte schiebt er das eine oder andere Pfündchen zu viel vor sich her. Und doch ist Kyle ein Bär von einem Mann - noch dazu mit Bärenkräften gesegnet. Mal wirft er riesige Baumstämme, dann stößt er mächtige Steine oder wirbelt einen Stahlhammer durch die Gegend. Kyle, der mit vollem Namen Kyle Robert Randalls heißt, ist einer der Top-Athleten, die zwischen April und September quer durch Schottland bei den sogenannten Highland Games bewundert werden können.

Hintergrund INFORMATIONEN Termine: Von April bis September finden überall in Schottland an verschiedenen Orten Highland Games statt. Zu den populärsten Veranstaltungen gehören die Spiele am 13. Juli in Loch Lomond, am 20. Juli in Tomintoul, am 21. Juli in Stonehaven, am 28. Juli in St. Andrews Highland Games, am 8. August in Ballater, am 11. August in Perth und am [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Termine: Von April bis September finden überall in Schottland an verschiedenen Orten Highland Games statt. Zu den populärsten Veranstaltungen gehören die Spiele am 13. Juli in Loch Lomond, am 20. Juli in Tomintoul, am 21. Juli in Stonehaven, am 28. Juli in St. Andrews Highland Games, am 8. August in Ballater, am 11. August in Perth und am 7. September in Braemar. Weitere Infos und Termine unter www.shga.co.uk sowie www.braemargathering.org. Buchtipp: Ulrike Katrin Peters, Karsten-Thilo Raab: Oh, diese Schotten! (ISBN 978-3-86686-806-9), Conrad Stein Verlag. Allgemeines: www.visitscotland.com.

Fast an jedem Wochenende ist der Hüne aus der 17.000- Seelen-Gemeinde Grangemouth während der Saison bei den Hochlandspielen im Einsatz, misst sich mit anderen muskelbepackten Kraftmeiern in farbenfrohen Kilts, Hemden mit Schriftzug des Sponsors und Schuhen mit Spikes. Dabei geht es vornehmlich um Ruhm und Ehre. Denn die Preisgelder, die bei den Wettbewerben winken, sind kaum mehr als ein paar Hundert Pfund. Eine Summe, die oft gerade einmal die Kosten für die Anreise und Unterkunft abdeckt.

"Mein Ziel ist Braemar", unterstreicht Kyle, was ihn Woche für Woche antreibt. Denn die Athleten erhalten für jeden Wettkampf Punkte. Nur die Besten qualifizieren sich am Ende einer langen Saison für das Royal Braemar Gathering. Die "Mutter aller Hochlandspiele" steigt seit dem Jahr 1832 traditionell vor mehreren Zehntausenden von Zuschauern am ersten Samstag im September im gleichnamigen Städtchen Braemar. Ihre große Popularität erlangten die dortigen Spiele 1848, als Königin Victoria erstmals bei den Highland Games zu Gast war. Seither besuchen Mitglieder der britischen Königsfamilie Jahr für Jahr während ihres Sommerurlaubs im nahe gelegenen Balmoral Castle die Wettkämpfe, die im Volksmund auch "Oatmeal Olympics", Haferflocken-Olympiade, genannt werden.

"Vielleicht treffe ich ja in diesem Jahr die Königin", gibt Kyle einen Teil seiner Motivation preis. In seiner Heimat Schottland gehört der sympathische Rechtsanwaltsgehilfe längst zu den Stars der Szene. Ungeachtet einer Fußverletzung, die er sich zu Jahresbeginn zuzog, ist der Kraftprotz sicher, sich für den Saisonhöhepunkt qualifizieren zu können. Wohl wissend, dass Muskelmasse allein keine Garantie ist. Denn bei den "heavy events" kommt es auch auf Technik und Schnelligkeit an. So etwa beim "throwing the hammer". Dabei wird eine runde Eisenkugel, die an einen Holzstiel befestigt ist, im hohen Bogen durch die Luft geschleudert, wobei die erzielte Höhe und nicht die Weite die Punkte bringt.

Auch beim "putting the stone", dem Steinstoßen, sind Kraft, Schnelligkeit und Technik gefordert, wenn es gilt, mit bis zu 15 Kilogramm schweren, unförmigen Steinen aus dem Flussbett größtmögliche Weiten zu erzielen. Ungleich gefährlicher gestaltet sich das "throwing a weight". Hierbei muss ein knapp 20 Kilogramm schweres Eisengewicht rücklings einarmig über eine Stange befördert werden. Und während das unförmige Gerät oft nur um Haaresbreite den Hinterkopf der Athleten verfehlt, hoffen vor allem die weiblichen Besucherinnen, einen Blick unter den hoch wehenden Schottenrock werfen und eines der letzten großen Geheimnisse der Menschheit lüften zu können. Doch Kyle winkt lachend ab: "Da gibt’s nichts zu sehen. Wir sind verpflichtet, kurze Leggings unter dem Kilt zu tragen - die Veranstaltung ist jugendfrei."

Königsdisziplin ist das Baumstammwerfen. Beim "tossing the caber" muss ein etwa sechs Meter langer, knapp 54 Kilogramm schwerer Baumstamm so geworfen werden, dass er sich im Halbkreis in der Luft dreht, auf der Spitze landet, sich überschlägt und dann in gerader Richtung vor dem Werfer zum Liegen kommt. Angeblich soll diese Sportart ihren Ursprung in der Art und Weise haben, wie die Schotten in längst vergangenen Jahrhunderten gefällte Baumstämme über Schluchten oder Bäche hinüber beförderten. Auch die Highland Games selber blicken auf eine fast 1000-jährige Tradition: Im 11. Jahrhundert soll König Malcolm Canmore bereits die ersten Braemar Games organisiert haben, um aus seinen treuen Gefolgsleuten und Dienern die besten Kuriere und Leibwächter zu ermitteln. Bis heute sind zumindest die "heavy events" daran angelehnt.

Gleichwohl stehen bei den Hochlandspielen immer auch andere Wettbewerbe auf dem Programm. Dazu gehören musikalische Wettstreite im Dudelsackspielen und leichtathletische Wettkämpfe wie Weit- und Hochsprung und Läufe über verschiedene Distanzen. Fester Bestandteil der Highland Games ist immer auch das "tug o‘ war", das Tauziehen, bei dem sich zwei konkurrierende Teams mit aller Kraft in den kurz geschorenen Rasen stemmen und tiefe Furchen in das satte Grün ziehen.

Eine besondere Faszination üben die Tanzwettbewerbe aus. Zu den bekanntesten Tänzen zählt neben dem "Seann Truibhas" der "Highland Fling", bei dem die jungen Tänzerinnen die Arme hoch in die Luft halten und leichtfüßig auf den Fußspitzen über die Holzbalken schweben. Der charakteristische Tanz soll zufällig entstanden sein.

Wenn man Erzählungen Glauben schenken kann, soll ein Großvater auf einem Dudelsack gespielt haben, während sein Enkel zu den Klängen der Musik tanzte, als am Horizont die Silhouette von zwei Hirschen zu sehen war. Daraufhin soll der Greis den Enkel aufgefordert haben, beim Tanzen die Hände und Arme wie das Geweih der Hirsche zu formen. Der legendäre "Sword Dance" schließlich geht angeblich auf ein Ereignis im Jahre 1054 zurück, als König Malcolm Canmore den Stammesfürsten Macbeths erschlug, sein Schwert mit dem des Gefallenen kreuzte und einen Tanz über die Klingen vorführte. Seither galt das Berühren eines der Schwerter mit dem Fuß als schlechtes Omen.

Ganz hoch in der Gunst der Zuschauer stehen die "Piping Competitions". Den ganzen Tag über messen sich dabei Musiker mit ihren Dudelsäcken und präsentieren ein ungeahnt vielfältiges Repertoire, das von den "Pibrochs", den klassischen Melodien, komponiert für Geburtstage und Hochzeiten, über Militärmärsche bis hin zu "Strathspey" und "Reels" (Tanzmusik) reicht.

"Die Highland Games sind ein Stück gelebte schottische Tradition", verkündet Kyle nicht ohne Stolz. Und so haben die Spiele - nicht nur in Braemar - bis heute Magnetwirkung. Ein Spektakel, bei dem muskelbepackte Männer in farbenfrohen Kilts unförmige Steine und riesige Baumstämme durch die Luft wirbeln, während wenige Meter entfernt zumeist grazile junge Damen mit filigranen Bewegungen traditionelle Tänze aufführen. Wettbewerbe, die zusammen mit den melodischen wie eindringlichen Dudelsackklängen den Besuch der Highland Games zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.