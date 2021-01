Von Helge Bendl

Drei Jahre müssen sie warten, bis sie endlich ausschwärmen können. So lange braucht es, bis die Bienen kommen, um die Blüten zu befruchten. Aus denen wird später das "schwarze Gold" entstehen – echte Bourbon-Vanille.

Hintergrund Anreise: Air Austral (www.air-austral.com) fliegt vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle nach Saint Dénis auf La Réunion, Zubringer ab Frankfurt gibt es mit Air France oder Lufthansa. Tickets kosten ab etwa 850 Euro. [+] Lesen Sie mehr Anreise: Air Austral (www.air-austral.com) fliegt vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle nach Saint Dénis auf La Réunion, Zubringer ab Frankfurt gibt es mit Air France oder Lufthansa. Tickets kosten ab etwa 850 Euro. Gesundheit: Wegen sinkender Fallzahlen ist La Réunion seit Mitte Dezember kein Corona-Risikogebiet mehr. Nach der Rückreise nach Deutschland gibt es deswegen auch keine Quarantänepflicht. Touristen müssen bei Abflug einen negativen Covid-19-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden alt sein darf. Vor Ort erhält man einen Testkit für einen Selbsttest, der vier Tage nach Einreise vorzunehmen ist. Vanille: Alle Stationen des Vanille-Anbaus miterleben kann man auf dem Farmgelände von La Vanilleraie nahe des Ortes Sainte-Suzanne (geöffnet täglich außer Sonntag, Eintritt mit einstündiger Führung fünf Euro, www.lavanilleraie.com). Auch im Laden der Vanille-Kooperative von Bras-Panon gibt es die edlen Schoten direkt an der Quelle (www.provanille.fr). Touren: Geführte Wandertouren auf La Réunion bietet die Reiseagentur Brandner, zum Beispiel ein 15-tägiges Inseltrekking in der Kleingruppe mit Exkursionen in die Talkessel von Cilaos, Salazie und Mafate für 2720 Euro pro Person inkl. Verpflegung, zzgl. Flug (Telefon 0711-579889, www.reiseagentur-brandner.de). Unterwegs auf eigene Faust im Mietwagen: Der Berliner Veranstalter Geoplan Reisen organisiert eine zehntägige Selbstfahrerreise. Im Preis von 2390 Euro pro Person sind der Flug, der Mietwagen, und Übernachtungen an drei Stationen inkludiert (Telefon 030-34649810, www.geoplan-reisen.de). Weitere Infos www.insel-la-reunion.com

Doch auf La Réunion, einem französischen Außenposten in den Tropen, haben die Bienen gelegentlich nur zwei Beine statt wie üblich sechs. Sie tragen auch Jeans, langärmelige Hemden und hippe Baseballkappen. Und statt zu summen, unterhalten sie sich in kreolischem Singsang. Damien und Doan sind zwei Mittzwanziger, die mit ihrer Arbeit der Natur auf die Sprünge helfen. So angeregt die beiden Jungs auch parlieren, jetzt ist ihre ruhige Hand gefragt. Sie machen auf der kleinen Insel in der großen Weite des Indischen Ozeans nämlich das, was in Mittelamerika normalerweise Insekten erledigen. Doch weil es auf La Réunion die passenden Bienen nicht gibt, müssen die Menschen selbst Hand anlegen.

Bereits die Azteken liebten es, ihren Kakao mit der Frucht der Orchideenart Vanilla planifolia zu verfeinern. "Vor 200 Jahren wurde die Vanillepflanze aus Mexiko nach La Réunion eingeführt", erzählt Bertrand Come, Besitzer des größten unabhängigen Vanilleproduzenten von La Réunion. "Doch die Besitzer der Plantagen verzweifelten, weil die Pflanzen zwar gediehen, aber nie Früchte trugen." Edmond Albius, ein zum Gärtner ausgebildeter Sklave, fand die Lösung.

Mit einem Kakteenstachel entfernte er in einer Blüte das Jungfernhäutchen, das die Selbstbefruchtung verhindert, und drückte Pollen und Narbe aufeinander. Nach diesem Prinzip arbeiten Damien und Doan, die beiden menschlichen Bienen, bis heute. Gut tausend Orchideen bestäubt jeder behutsam mit seinen Fingern, tausend allein an diesem Vormittag. Aus den gelblichen Blüten der Orchideen wachsen dann im Laufe der nächsten neun Monate schmale Schoten heran. Bis daraus das Gewürz Vanille wird, ist es aber noch ein weiter Weg.

Eine Mitarbeiterin der Vanillekooperative sortiert Vanilleschoten.

Nebelwälder und Vulkankrater im Zentrum, schwarze Lavaklippen und feine weiße Sandstrände an der 200 Kilometer langen Küste: La Réunion bietet auf kleiner Fläche große Vielfalt. Die aus einem Mix aus Völkern und Religionen hervorgegangene kreolische Kultur gibt es in einer so bunten Mélange kein zweites Mal im Indischen Ozean. In den Städten stehen tamilische Tempel neben katholischen Kirchen, man besucht sich gegenseitig bei Festen und Feiern. Und die Insulaner haben sich auf einen Schutzpatron geeinigt: Den Heiligen Sankt Expédit verehren in roten Schreinen Hindus und Christen gleichermaßen. Zur Exotik gesellt sich die Sicherheit: Als Teil der Europäischen Union gilt der Euro, auf den perfekt ausgebauten Straßen herrscht Rechtsverkehr.

Um das wilde Herz von La Réunion zu erleben, muss man aber den Rucksack packen und die Wanderstiefel schnüren. Es geht steil nach unten in eine Schlucht, dann wieder steil nach oben. Mal knirschen Lavabrocken unter den Schuhen, mal geht es zur Querung von Bächen hüpfend über Flusskiesel. 1270 Meter im Aufstieg, 850 Meter im Abstieg hat die Tour vom Dorf Cilaos zur Siedlung Marla im Talkessel von Mafate. Dorthin führt keine Straße: Nur ein gut beschildertes Wegenetz von mehr als 1000 Kilometern Länge erstreckt sich in den Bergen, die mit ihren tief eingeschnittenen Tälern, Vulkankratern und Wasserfällen zum Unesco-Weltnaturerbe zählen. Ein Höhepunkt ist die Besteigung des Piton des Neiges, dem mit 3070 Metern höchsten Berg im Indischen Ozean. Einfacher zu erreichen ist der Vulkan Piton de la Fournaise. Der hitzige Feuerkopf kocht ab und an über und spuckt in regelmäßigen Abständen Lava. Gefährliche Tiere gibt es aber nicht in den Zauberwäldern zu seinen Füßen, nur Urwaldriesen voller Bartflechten, Orchideen und gigantischer Baumfarne. Wenn etwas im Unterholz raschelt, ist es keine Giftschlange, sondern meist nur ein putziger Borstenigel.

Hier wächst die edle Bourbon-Vanille. Jede Blüte der Orchidee bringt eine Schote hervor.

Wo sonst soll die Königin der Gewürze wachsen, wenn nicht in diesem – wie einst der Dichter Charles Baudelaire schwärmte – "duftenden Land, das die Sonne verwöhnt"? In kleinen Destillen gewinnen hier Bauern Essenzen aus Geranien, Vetiver und Ylang-Ylang. Doch im wilden Osten des französischen Übersee-Départements, zwischen den Orten Sainte-Suzanne und Saint-Philippe, dreht sich alles um die Vanille. Hier ranken sich die Pflanzen die Bäume hinauf oder werden auf Plantagen unter Schattennetzen angebaut. Das sorgt für reiche Ernte. Das ganze Jahr über duftet der Arbeitsplatz von Bertrand Come deswegen nach Schlaraffenland. Doch der Eigentümer von La Vanilleraie nimmt ihn kaum noch wahr, diesen würzig-süßlichen Hauch, der sich unaufhaltsam ausbreitet und alle Kleider parfümiert. Schlechte Aromen erkennt der Herr des Duftes aber sofort – die minderwertigen Schoten werden umgehend aussortiert. Come kennt alle Stationen des aufwendigen Prozesses, um die Früchte der Vanille-Orchidee in ein aromatisches Gewürz zu verwandeln, und erklärt sie bei Führungen auch Besuchern.

Die grünen Schoten werden zunächst mit Wasser abgebrüht und zum Gären gebracht" erzählt er. "Wenn sie dann trocknen, entwickeln sie ihren Duft. Doch erst die lange Lagerung unter Luftabschluss bewirkt die Entfaltung aller Aromen". Insgesamt 140 Duftstoffe sollen es sein: Nur einer davon ist Vanillin, das auch künstlich hergestellt werden kann. Doch im Vergleich zum natürlichen Original wirkt dieses nur flach und eintönig. Dafür ist es viel billiger als das "schwarze Gold". Auf bis zu 700 Euro pro Kilo steigt der Preis für echte Gewürzvanille, wenn die Ernte karg ausfällt.

Die Vanille von der Insel, die einst nach den französischen Königen Île Bourbon hieß, hat La Réunion in der Welt bekannt gemacht. Auch vor Ort wird sie reichlich verwendet. Wer ins Örtchen Hell-Bourg fährt, muss eine Straße nehmen, die sich Serpentine um Serpentine in Richtung Berge hinaufschraubt. Kreolische Villen mit prächtigen Gärten lassen Kolonialnostalgiker von der Zeit träumen, als hier noch die Oberschicht dem heißen Klima der Küste entfloh. Heute indes genießen Touristen dort das ganze Jahr über die Kombination von Haute Cuisine und den Gewürzen des Indischen Ozeans.