Von Ingeborg Salomon

Romantische Weinorte mit schnuckeligen Fachwerkhäusern, Wanderwege in allen Schwierigkeitsgraden vom Spaziergang bis zum Klettersteig, ein ausgebautes Radwegenetz, Kajakverleih, Ausflugsschiffe, Burgen, Ruinen und natürlich Wein, Wein, Wein – die Mosel hat alles, was Urlaub erholsam macht. Zwischen Trier und Koblenz, zwischen Eifel und Hunsrück liegt eine Gegend, die schon die Römer zu schätzen wussten und die bis heute nichts von ihrer Schönheit verloren hat. Die Mosel fließt hier nicht einfach so vor sich hin, sondern windet sich in vielen engen Schleifen, deshalb sind die Ausblicke von den Höhen aus besonders eindrucksvoll. Für einen Urlaub hier gibt es viele gute Gründe. Wir haben vier herausgesucht.

1. Wandern in den Zeller Weinbergen: Wer in Zell den Katzentatzen folgt, ist auf dem richtigen Weg. Denn der Themenwanderweg "Zeller Schwarze Katz" erklärt an 25 Stationen, was in dieser Gegend das Wichtigste ist: der Weinbau. Der Besucher startet am Rathaus mitten in der pittoresken Altstadt mit den hübschen Fachwerkhäusern und wandert dann gemächlich bergauf. Der Weg schlängelt sich zwischen den Weinbergen entlang und bietet immer wieder spektakuläre Ausblicke auf die Mosel. Einladend stehen an den schönsten Stellen bequeme Bänke, sodass der Besucher unbedingt ein kleines Picknick-Päuschen einlegen sollte. Geistige Nahrung bieten die Informationstafeln, die über den alten Kelterstein einer römischen Weinpresse ebenso aufklären wie über die Bedeutung von Trockenmauern.

Die wichtigste Tafel enthüllt das Geheimnis der "Schwarzen Katz": Die Geschichte führt zurück ins Jahr 1863, als Weinhändler in Zell unterwegs waren, doch sie konnten sich nicht einigen, welcher Wein der beste war. Da sprang die schwarze Katze des Winzers auf eins der Fässer und verteidigte es fauchend. Für die Händler war der Fall damit klar: Das war offensichtlich ein besonders köstlicher Tropfen. Sie griffen zu – und die Lage, in der dieser Wein gewachsen war, wurde "Zeller Schwarze Katz" genannt. Nach drei Kilometern ist der Rundwanderweg beendet und zahlreiche Lokale locken, das neue Wissen über Trauben ganz praktisch zu testen.

Wer lieber etwas ambitionierter wandern will, ist auf dem Collis-Steilpfad gut aufgehoben. Ziel ist der aus rotem Backstein gemauerte Collis-Turm, der über Trittbügel sowie Leitern und Drahtseile erklettert werden kann. Dazu sollte der Wanderer trittsicher und schwindelfrei sein, entlang der alten Weinbergsmauern kann der Klettersteig aber auch umgangen werden. Der atemberaubende Blick vom Collis-Turm aus über die Mosellandschaft ist jeden Schweißtropfen wert.

2. Planwagenfahrt mit Weinprobe in Kröv:Hans Cremer ist ein moselländisches Original. Der Winzer betreibt mit seiner Frau Pia ein Weingut in Kröv (www.ferienweingut-cremer.de). Im Angebot sind Weißweine, Rotweine, Rosé und Secco. Eine Weinprobe ist also unumgänglich, und die ist am lustigsten, wenn mehrere Gäste sie gemeinsam bei einer Planwagenfahrt machen. Vorne zieht ein leistungsfähiger Traktor das Gefährt die Weinberge hinauf, hinten sitzen die Besucher und prosten sich zu. Am "Kröver Nacktarsch", einem "feinherben Riesling Kabinett" führt kein Weg vorbei und die Geschichte der kernigen Namensgebung erzählt Hans Cremer mit sichtlicher Freude. Sie ist nicht ganz stubenrein, wird also hier verschwiegen.

Ebenfalls "feinherb" ist "Pias Perle", eine Rivaner Spätlese. Da Pia Cremer selbst eine Perle ist, hat sie zu der Weinprobe ein deftiges Vesper angerichtet, Bauernbrot, Käsewürfel und Mini-Salamis sorgen dafür, dass sich der Magen ohne Beschwernisse füllt, ein Umstieg auf Traubensaft und Wasser ist jederzeit möglich. An besonders schönen Aussichtspunkten wird angehalten und fotografiert, Hans Cremer kennt sich bestens aus und unterhält seine Gruppe mit vielen Anekdötchen.

3. Ausspannen in Bad Bertrich: Schon die Römer wussten Bad Bertrich zu schätzen, sprudelt doch hier die Glaubersalzquelle. Aus 2000 Meter Tiefe schafft sich das 32 Grad warme und für seine Heilkraft bekannte Wasser an die Oberfläche. Alle zehn Jahre überprüft das Institut Fresenius, spezialisiert auf chemische Laboranalysen, Qualität und Inhaltsstoffe; derzeit enthält ein Liter Wasser 2479 Milligramm verschiedenster Mineralstoffe. Jeder, der in der Therme des Hotels "Häckers Fürstenhof" oder in der Vulkaneifeltherme im Ort badet, wird merken, dass dieses Wässerchen ein besonderes ist: Es macht nämlich angenehm müde, sodass der Besucher nach den empfohlenen 20 Minuten Planschzeit sehr gerne in einen Liegestuhl sinkt. Dabei lässt sich total entspannt darüber sinnieren, dass jetzt entzündlich-rheumatische Zipperlein sowie degenerative Leiden der Gelenke und der Wirbelsäule definitiv auf dem Rückzug sind.

Trinken kann man das Glaubersalzthermalwasser auch, der Trinkbrunnen befindet sich beim historischen Kurfürstlichen Schlösschen, das ohnehin einen Besuch wert ist. Magen-Darm-Erkrankungen soll der Trank bessern, heißt es in einem Prospekt der Kurverwaltung. So gestärkt ist der Gast eingeladen, sich im Landschaftstherapeutischen Park, dem Römerkessel, zu erholen. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher, besonders schön gestalteter Kurpark wirkt, ist bei genauerer Betrachtung deutlich mehr. In sieben Themengärten werden dem Besucher auf sanfte Art alle Sinne geöffnet, er ist eingeladen, die Schätze der Natur neu zu erleben.

4. Burgerkundung in Bernkastel-Kues: 235 Meter über Bernkastel-Kues thront die Burgruine Landshut. Vom antiken Kastell bis zur heutigen Ruine ist ihre Geschichte höchst wechselhaft. Klar ist: Die alten Maueren sind ein beliebtes Ziel für Wanderer. 180 Höhenmeter sind locker zu schaffen, und wer sich gar nicht anstrengen will oder kann, fährt mit dem Landshut-Express. Das ist ein kanariengelber Oldtimer, der stündlich die Weinberge hinauf schnauft. Oben lockt ein schönes Restaurant mit Panoramablick, bevor es durch die Weinberge wieder ins Städtchen zurück geht.

Infos:

Anreise: Ab Heidelberg mit dem IC nach Koblenz, dann weiter mit der Regionalbahn Richtung Cochem.

Übernachten: Das Hotel "Häckers Fürstenhof" (www.haeckers-fürstenhof.com) in Bad Bertrich ist ein guter Ausgangspunkt für Touren an der Mosel. Zwischen Cochem und Bernkastel-Kues gelegen, bietet das stilvolle und privat geführte Haus einen großzügigen Wellnessbereich mit einem 32 Grad naturwarmen Glaubersalz-Thermalbad, Saunen und Dampfgrotten. DZ mit Frühstück ab 98 Euro.

Allgemeine Infos: www.zellerland.de; www.bernkastel.de