Von Günter Schenk

Ebbe und Flut, die an Belgiens Küste besonders ausgeprägten Gezeiten, nutzt die dänische Künstlerin Nina Beier. Mitten auf dem Wellenbrecher vor dem Badeort Nieuwpoort steht ihr Reiterdenkmal namens "Men". Beiers Männer hoch zu Roß versinken so regelmäßig in der Nordsee. Es ist die feministische Sicht auf alte Reiterstatuen wie sie jahrhundertelang überall das öffentliche Bild prägten. Beier hat ihre antiquierten Figuren deshalb in Kunstkellern zusammengesucht und aus den ausgedienten Teilen ein neues Ensemble geformt. Eine Mannschaft, die nicht mehr Macht und Hierarchie zur Schau stellt, sondern eher wie eine Truppe archaischer Krieger wirkt, die regelmäßig verschwinden, um immer wieder neu zu erscheinen.

Solche Ironie steckt auch im Denkmal des belgischen Konzeptkünstlers Guillaume Bijls in Ostendes Leopoldpark. Es ist ein Stück verkehrte Welt, das auf hohem Sockel keinen menschlichen Helden präsentiert, sondern einen aufrecht sitzenden Vierbeiner aus Bronze. Eine Inschrift weist ihn als Spürhund der englischen Infanterie aus, in deren Diensten er im Ersten Weltkrieg bei einem Fronteinsatz ums Leben kam. Drei Artgenossen sitzen jetzt zu seinen Füßen, so als wollten sie ihm posthum Bewunderung zollen. Wie Beier mit ihrer Reitermannschaft distanziert sich auch Bijls, der lange Zeit an der Kunstakademie Münster Bildhauerei lehrte, mit seinem Werk humorvoll von antiquierter Heldenverehrung.

Am Strand von De Panne zeigen sich „Drei Naseweisen“.

Seine eigene Sicht aufs Heldentum hat zudem der chinesische Multimedia-Künstler Xu Zhen. Mitten auf der Promenade von De Haan, einem der schönsten Ferienorte entlang der Nordseeküste, hat er seinen Poseidon gestellt. Eine scheinbar antike Statue, die äußerlich einem griechischen Standbild aus dem ersten vorchristlichen Jahrtausend gleicht. Von weitem meint man, auf dem heroischen Muskelmann hätten sich, wie oft am Meer zu sehen, Vögel niedergelassen. Bei genauem Hinsehen aber entpuppen sich die als gebratene Pekingenten. Es ist eine west-östliche Kulturpointe, die Xu Zhen in De Haan gesetzt hat, der 1998 als jüngster chinesischer Künstler auf der Biennale in Venedig erstmals international mit einem Video auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Die Kunstwerke an Belgiens Küste entstammen der Kunst-Triennale Beaufort, die seit 2003 zwischen de Panne und Knokke stattfindet. Künstlern aus aller Welt stellt sie alle drei Jahre öffentliche Räume zur Verfügung, in denen sie zeigen können, wie sie die Welt sehen. An der Uferfront des Casinos von Blankenberge, einem schönen Art Deco-Gebäude, klettern so drei gesichtslose Riesenbabys empor: schwarze Kunstfiguren des tschechischen Künstlers David Cerny. Und am Strand von De Panne zeigen sich auf einem haushohen schmalen Sockel drei Männer mit gleichen Gesichtern. Als "Die drei Naseweisen" halten sie in alle Richtungen Ausschau.

Die Kunstobjekte sind allesamt Überbleibsel der nach dem Erfinder der Windstärken-Skala Sir Francis Beaufort benannten Kunst-Triennale, aufgekauft von Sponsoren, flämischer Regierung oder den Städten entlang der Nordseeküste. Einige allerdings stehen längst nicht mehr da, wo sie einmal waren. So wie die riesige Schildkröte des Belgiers Jan Fabre, die sich anfangs am Strand von Nieuwport fand und jetzt am Rand eines Einkaufszentrums zwischen Wohnsilos ihren neuen Platz gefunden hat. "Auf der Suche nach Utopia" heißt das Werk des umstrittenen Malers, Dramatikers und Regisseurs, der hoch oben wie ein Reiter seine Schildkröte am Zügel hält. Golden aufgehübscht ist Fabres Denkmal jetzt eines der augenfälligsten entlang der Küste.

Rostender Stahl dagegen prägt Wim Delvoyes Baggerensemble in der Dünenlandschaft zwischen Middelkerke und Westende. Schon bei der ersten Triennale hatte der Belgier einen Caterpillar gezeigt: einen riesigen Bagger, dessen stählerner Körper mit Hilfe modernster Lastertechnik filettiert wurde. So zugeschnitten sollte er an die Bausünden entlang Belgiens Küste erinnern, wo seelenlose Hochhäuser manchen Jugendstilbau verdrängt haben. Inzwischen hat sich zu Delvoyes Bagger ein weiteres Baufahrzeug gesellt, ist seine Kunst zu einer eindrucksvollen und mehr als zwanzig Meter langen Mahnung geworden, bei der Erschließung der Strände achtsamer zu sein.

Gebratene Pekingenten zieren einen antiken Helden in De Haan.

Ähnliche Gedanken hegte vermutlich auch der Franzose Jean-Francois Fourtou, der am Stadteingang von Knokke-Heist alte Strandkabinen zu einer turmhohen "Strandburg" aufschichtete. Fourtous’s Strandkabinen entstammen den Gründerjahren belgischen Badeurlaubs, als sie als mobile Umkleideräume ausnahmslos Frauen zur Verfügung standen. Noch monumentaler ist die Stahlkonstruktion seiner Landsleute Anne und Patrick Poirier in den Dünen von Koksijde. Nur wenige Kilometer von den Ruinen der Abtei Unserer Lieben Frau Ten Duinen entfernt stellten sie den Grundriss der verschwundenen Klosterkirche vertikal in den Sand. Mit ihrem mittelalterlich inspirierten Denkmalkoloss setzten sie so ein Zeichen der Zeitlosigkeit.

Besonders ins Auge fällt die Art des belgischen Konzeptkünstlers Arne Quinze an Ostendes Küste. Seine seltsamen Felsen ("Rock Strangers") auf dem Platz der Seehelden sind heute beliebter Treffpunkt der Urlauber und Einheimischen: riesige rote Brocken, die wie Fremdkörper wirken und vielleicht gerade deshalb besonders anziehend sind. Mit seiner Kunst jedenfalls will Quinze, der eine Zeit lang mit Barbara Becker, der Ex-Ehefrau von Tennislegende Boris Becker, verheiratet war, den Blick für das Fremde schärfen und so helfen, Distanz abzubauen.

Zu den Objekten entlang der Küste gehört zudem eine Narrenfigur, die der Niederländer Folkert de Jong einer der Sehenswürdigkeiten am Jachthafen von Blankenberge einverleibt hat. Am Rand eines dort 1908 für die Badegäste erbauten Windschutzes steht heute ein Harlekin aus Bronze. Eine Art Hofnarr, der seine Stellung nutzt, sich selbst und die Welt zu hinterfragen. Genau betrachtet steht er stellvertretend für alle Künstler, die an Belgiens Küste versuchen, unseren Blickwinkel zu erweitern.

Info: Alle Kunstwerke sind leicht zu erreichen, die meisten auch mit der Kusttram, der Straßenbahn von De Panne nach Knokke. Sie verbindet im Hochsommer alle Küstenorte im 10-Minuten-Takt. Weitere Infos finden sich unter www.beaufortbeeldenpark.be/de