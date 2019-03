In Haselünne sind gleich drei Schnapsbrennereien vertreten – darunter Berentzen. Foto: Loges/Berentzen

In „Enking’s Mühlencafé“ dreht sich alles um Pumpernickel. Foto: J. A. Fischer/Tourismusmarketing Niedersachsen

Von Larissa Loges

Die ganze Verwandtschaft hat sich geopfert und sich als Vorkoster zur Verfügung gestellt. "Meine Onkels mussten immer Probe essen", sagt Sigrid Enking und lacht. "Sie ist wirklich der Renner", fährt die 53-Jährige fort. Gemeint ist die Spezialität des Hauses: die Pumpernickel-Torte. Darin enthalten, wie der Name unschwer vermuten lässt: Pumpernickel. Dazu, so Enking, "süße Sahne, Schokolade, Eierlikör, Preiselbeeren - und geheim. Und lecker."

Hintergrund INFORMATIONEN Ausflüge: Enking’s Mühle: Öffnungszeiten donnerstags bis sonntags ab 14.00 Uhr, E-Bike-Ladestation für Gäste, Mühlenlädchen mit Delikatessen, Gruppenführungen ab 15 Personen mit Mühlenbesichtigung, Bäckereirundgang, Kaffee und Kuchen nach Anmeldung täglich möglich, Mühlenstraße 32, Emsbüren (Tel.: 05903/281, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Ausflüge: Enking’s Mühle: Öffnungszeiten donnerstags bis sonntags ab 14.00 Uhr, E-Bike-Ladestation für Gäste, Mühlenlädchen mit Delikatessen, Gruppenführungen ab 15 Personen mit Mühlenbesichtigung, Bäckereirundgang, Kaffee und Kuchen nach Anmeldung täglich möglich, Mühlenstraße 32, Emsbüren (Tel.: 05903/281, www.enking.de). Hüvener Mühle: Hüvener Mühle 12, Hüven, Infozentrum an der Mühle, Mühlenführungen unter Tel.: 05964/95 97 00, www.huevener-muehle.de Der Berentzen-Hof, Ritterstraße 7, Haselünne (Tel.: 05961/50 25 56, www.berentzenhof.de). Ausstellungszentrum für die Archäologie des Emslandes in Meppen, An der Koppelschleuse 19, Meppen, www.archaeologie-emsland.de, www.strassedermegalithkultur.de Erdöl-Erdgas-Museum Twist, Flensbergstraße 13, Twist, Dienstag bis Sonntag, 14.00 bis 18.00 Uhr, Eintritt 3 Euro, Schüler 1 Euro (Tel.: 05936/93 30 82, www.erdoel-erdgas-museum-twist.de). Emsland Radexpress: Vom 17. März bis 28. Oktober fahren auf sieben Linien in Ost-West-Richtung, ausgehend von der Emslandlinie der Bahn, die Busse des Emsland Radexpress’. Getaktet mit den Regionalzügen der Westfalenbahn fahren sie samstags, sonntags sowie an Feier- und Brückentagen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (www.eeb-online.de).

1994, als Enking den Familienbetrieb in Emsbüren im Emsland mit ihrem Mann übernahm, war der Pumpernickel-Verkauf das Hauptgeschäft. Heute halten sich Brotverkauf und Cafébetrieb die Waage. Letzterer wurde 2003 eröffnet. "Wir haben überlegt, was wir Besonderes anbieten könnten. In alten Backbüchern habe ich nach Rezepten gestöbert und dann unsere ganz eigene Torte entwickelt." Sohn Moritz Enking (22) hat kaum Pause beim Servieren der köstlichen Kuchendreiecke.

Auch Pumpernickel-Brote, gut belegt mit Schinken, Käse oder Schmalz, trägt er an die sieben Holztischchen im Inneren des Cafés. "Das macht man ja gerne", sagt Moritz Enking. Mithelfen im elterlichen Betrieb meint er. Übernehmen aber will der Student der Baubetriebswirtschaft Bäckerei und Mühlencafé ebenso wenig wie seine beiden Geschwister. "Wir sind wohl die letzte Generation", erklärt Sigrid Enking.

Schade wäre das für künftige Touristen, die das niedersächsische Emsbüren besuchen. Denn nicht nur der Verzehr der Torte in der gemütlichen Stube unter dicken Holzbalken macht eine Stippvisite auf dem Gelände der mehr als 210 Jahre alten Mühle besonders, sondern auch die Besichtigung von Bäckerei und eben der Holländer-Windmühle.

Man erfährt, wie der Großvater, ein Müllermeister, 1926 die Windmühle kaufte und nur ein Jahr darauf ein schwerer Sturm die Flügel herunterwehte. "Dann mache ich eben Pumpernickel, hat sich der Großvater gedacht, das geht auch elektrisch", berichtet Sigrid Enking: "Noch heute wird zweimal pro Woche vormittags gebacken." In den 1970er-Jahren verließ Enking’s Pumpernickel palettenweise die Bäckerei. Heute ist es eher ein Nischenprodukt.

Mit Torte im Bauch und Pumpernickel in der Tasche geht es los - quer durchs Emsland, eine Mühle weiter. Die für die Region so typischen Moorlandschaften und Torffelder ziehen vorbei, kleine Häuser, große Höfe. Dann taucht hinter einer Kurve am Straßenrand die Hüvener Mühle auf. Imposant steht sie hinter einer kleinen Holzbrücke am Bach.

Als Wind- und Wassermühle ist sie die letzte komplett erhaltene Mühle ihrer Art in Europa. Im 16. Jahrhundert als Wassermühle gebaut, erhielt sie 1850/51 den Aufsatz als Windmühle. So konnte trotz des häufigen Wassermangels im Flüsschen Mittelradde gemahlen werden. 1955 kaufte der Heimatverein Aschendorf-Hümmling die Mühle. Ein Besucherzentrum informiert über Technik, Geschichte und Renovierung. Wer durch die Anlage flaniert, kann auf Holzbänken um einen alten Mühlstein rasten. Und eine Ruhe genießen, die so selten ist wie die Mühle, die sie ausstrahlt.

Weniger selten, dafür ebenso traditionsreich sind die Schnapsbrennereien im Emsland. In Haselünne sind gleich drei davon vertreten: Heydt, Rosche und Berentzen. "Wir haben hier sehr hochwertiges, gutes Wasser, kaum Kalk", berichtet Christa Linger, Geschäftsführerin des Berentzen-Hofs, und fügt an: "Heute sind es drei Brennereien in Haselünne, früher einmal waren es sogar 27."

Mehr als 40.000 Besucher im Jahr nutzen das Angebot von Erlebnisgastronomie, Hofladen, Führungen, Hof-Destillerie und Brennereimuseum. "Ein Favorit ist unser Landsknechtsschmaus, mit Liedern, Fassanstich, Essen und Ritterschlag", so die 53-Jährige.

In der 2017 eröffneten Hof-Destillerie entstehen von Hand kreierte Premium-Produkte. Wie "Korn2Korn", ein crafted Doppelkorn. "Das Wasser stammt aus der Sankt Ansgari Quelle, hier ist alles Handabfüllung, jede Flasche unterschrieben vom Brennmeister Andreas Büdenbender persönlich", sagt Linger.

Berühmt wurde Berentzen mit der Einführung des Apfelkorns 1976 - eine "Schnapsidee" der Brüder Hans und Friedrich Berentzen. Die eigentliche Spirituosenproduktion der Kornbrennerei von 1758 befindet sich heute in Minden. "Hier bei uns werden in den historischen Räumen Hochzeiten, Geburtstage, Firmenevents gefeiert", sagt Linger.

Ab und zu kommen auch Nicht-Feierwillige zu dem Hof nach Haselünne: Pilger. "Ihretwegen", sagt Linger und zeigt auf eine Altarnische in der Wand im Rittersaal des Westerholt’schen Burgmannshofes. Still und fast ein wenig unauffällig steht sie dort - die Schwarze Madonna. "Wir sind ein Punkt auf dem internationalen Pilgerweg der Schwarzen Madonna", erklärt Linger.

Auf dem Weg durchs Emsland geht es weiter in Richtung Twist. Am Wegesrand stehen immer wieder braun-weiße Schilder mit der Aufschrift "Straße der Megalithkultur". Darauf skizziert: zwei Steine mit einem länglichen Deckstein. Die Dichte der Großsteingräber überrascht. Über 70 Gräber und 33 Stationen verbindet die "Straße der Megalithkultur" Osnabrück und Oldenburg. Tonnenschwere Granitsteine aus der vorletzten Eiszeit, wie von Riesen aufgestellt und doch mit menschlicher Muskelkraft bewegt.

Wenige Orte weiter informiert das Erdöl-Erdgas-Museum Twist über die Entstehung von Erdöl und Erdgas. Museumsführer Johann Lügering ist hier ehrenamtlich, lange hat er im Ölgeschäft gearbeitet. In Deutschland und der holländischen Nordsee, als Bohrmeister. Ob er nicht davon lassen kann? "Sieht bald so aus", meint der 82-Jährige.

Dann öffnet sich die Museumstür, und ein älterer Mann mit Fotoalbum unterm Arm kommt herein. Bilder bringt er mit, von damals, als er erst mit dem Fahrrad, dann mit der Eisenbahn zum Dienst fuhr. Schwarzweiß-Erinnerungen an Förderanlagen anno dazumal. Die wollte er zeigen, einfach nur so. Einmal Öl, immer Öl.

Hier, an der Grenze zu den Niederlanden, liegt Deutschlands größtes Festland-Fördergebiet. Klein-Texas im Emsland. Die Landschaft ist geprägt von Pferdekopf-Pumpen - Tiefpumpen, die gemächlich nickend ihrer Arbeit nachgehen. Und die Region damit ebenso unverkennbar machen, wie Mühlen, Megalithen und mittelalterliche Festgelage.