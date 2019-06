Von Martin Höcker

Kaffeebauer Rodrigo Moreno aus Agualinda im Norden Kolumbiens ist sehr zufrieden: Mit beachtlichem Tempo streift er die Kaffeekirschen in den gelben Plastikbottich, den er sich umgebunden hat. Die Ernte erstreckt sich über mehrere Wochen. Im November und Dezember 2018 hat es genügend geregnet und die reifen Kaffeekirschen haben ein sattes dunkles Rot angenommen.

Hintergrund INFORMATIONEN An- und Abreise: Flüge nach Bogotá gibt es z.B. von Frankfurt aus mit Lufthansa ab ca. 800 Euro, dann Weiterflug mit Viva Air, LATAM oder Avianca ab ca. 60 Euro. Sicherheit: Kolumbien ist für südamerikanische Verhältnisse inzwischen ein recht sicheres Reiseland. Reisezeit: Kolumbien liegt in [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN An- und Abreise: Flüge nach Bogotá gibt es z.B. von Frankfurt aus mit Lufthansa ab ca. 800 Euro, dann Weiterflug mit Viva Air, LATAM oder Avianca ab ca. 60 Euro. Sicherheit: Kolumbien ist für südamerikanische Verhältnisse inzwischen ein recht sicheres Reiseland. Reisezeit: Kolumbien liegt in der Nähe des Äquators, deshalb schwankt die Temperatur über das Jahr nur sehr wenig. Die beste Reisezeit für Santa Marta: Dezember bis April. Unterkunft: In Santa Marta gibt es zahlreiche Hotels in allen Preislagen. Klein, aber sehr empfehlenswert ist Hotel Callesanto-domingo: ab 30 Euro pro Nacht. www.callesantodomingo.cohotel.site/; die "Casasviejas" in der Nähe der Kaffee-Finca "Victoria" kosten ab 11 Euro im Mehrbettzimmer. Die Lodge sollte rechtzeitig gebucht werden, da sie sehr gefragt ist. www.casasviejasminca.com; die Ferienwohnung in Agualinda von Rodrigo Moreno und Jhemmy Schoonewolff kann über die Kaffeekooperative "Red Ecolsierra" gebucht werden, die auch den Transport dorthin organisieren kann, Preis: 12,50 Euro pro Person und Nacht; einen Jeep inkl. Fahrer gibt es ab 125 Euro pro Tag; www.ecolsierra.com.

[-] Weniger anzeigen

Nachdem sie in mühevoller Handarbeit vom Strauch gepflückt sind, werden sie in Säcken auf Maultieren über steile Pfade zur Finca von Rodrigo und Lebensgefährtin Jhemmy Schoonewolff transportiert. Der Verkauf des Rohkaffees an die Kooperative Red Ecolsierra in der Küstenstadt Santa Marta ermöglicht den beiden ein gutes Auskommen. Doch seit diesem Jahr haben Jhemmy und Rodrigo ein neues finanzielles Standbein entdeckt: Sie möchten Touristen die Schönheiten der Sierra Nevada zeigen, ihnen auf geführten Wanderungen die einzigartige Flora und Fauna im höchsten Küstengebirge der Welt und natürlich auch die Produktion des Kaffees nahebringen: "Bei uns können die Gäste die Kaffee-Ernte erleben - auch mithelfen und so erfahren, wie mühsam es ist, den Kaffee zu pflücken, den sie zuhause trinken." Freilich soll dabei der Spaß im Vordergrund stehen.

Kleine Pfade schlängeln sich in Serpentinen die steilen Hänge entlang in die immergrüne Gebirgslandschaft, ein Wasserfall lädt zum Baden ein. Für Gäste haben Rodrigo und Jhemmy auf dem Dach der Finca eine kleine Ferienwohnung mit zwei Zimmern errichtet. Die Idee des Kaffeetourismus ist in Kolumbien nicht neu. In der sogenannten Kaffeezone, einem Gebiet im Zentrum Kolumbiens nahe der Kleinstadt Armenia, wird diese Form von Fremdenverkehr schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich praktiziert.

Im Gegensatz hierzu war die Sierra Nevada lange Zeit äußerst gefährlich. Hier hatten Guerilla und Paramilitärs während des Bürgerkriegs ihr Rückzugsgebiet. Entführungen von Touristen waren nicht selten. Doch nach dem Ende des Konflikts hat sich die Sicherheitslage entscheidend gebessert. Die Sierra kann problemlos bereist werden und hat paradoxerweise vom Bürgerkrieg sogar profitiert: Die Natur ist hier noch weitgehend unangetastet geblieben.

Der Tourismus in Kolumbien hat in den letzten Jahren stark zugenommen, gerade die pulsierende Küstenstadt Santa Marta am Fuße der Sierra Nevada erlebt zurzeit einen regelrechten Fremdenboom. In der knapp 500.000 Einwohner zählenden Stadt hat Red Ecolsierra ihren Sitz. Geschäftsführer Victor Enrique Cordero Ardila ist vom Kaffeetourismus begeistert: "Wir haben hier etwas, was die anderen Kaffeeregionen in Kolumbien nicht haben: Gebirge und Meer. Wer möchte, kann an einem Tag am Strand liegen und am nächsten einen Ausflug in das höchste Küstengebirge der Welt unternehmen. Das ist wirklich einmalig." Die Kaffeekooperative unterstützt das Tourismusprojekt von Rodrigo und Jhemmy und ermuntert andere Mitglieder, ebenfalls ihre Fincas für Fremde zu öffnen.

Diesen Schritt hat die Finca Victoria schon vor einigen Jahren gewagt und sich inzwischen zu der Attraktion für Kaffeeliebhaber in der Sierra schlechthin entwickelt. Hier kann der Besucher die Geschichte des Kaffeeanbaus in einer Art großem Freilichtmuseum erleben. Die Farm wurde 1892 von englischen Ingenieuren, die für den Eisenbahnbau ins Land kamen, errichtet und ist seit 1950 im Besitz der deutschen Familie Weber.

Claudia Weber betreibt das Anwesen seit 2002 in zweiter Generation. Durchschnittlich 80 Besucher kommen pro Tag, um diesen einzigartigen historischen Ort zu besuchen. Der Gerätepark stammt zum großen Teil noch aus dem frühen 20. Jahrhundert. Viele bunt bemalte Zahnräder greifen ineinander. Typenbezeichnungen und Herstellernamen erinnern an Maschinenbauer längst vergangener Zeiten - umso erstaunlicher, dass alle Anlagen heute noch in Betrieb sind.

40 Tonnen Kaffee werden jährlich produziert. Darauf ist Claudia Weber zwar sehr stolz, sieht die Vermarktung aber mit Sorge: "Es ist ein sehr schönes Produkt, aber das Traurige daran ist, dass der Kaffee an der Börse gehandelt wird und deshalb großen Preisschwankungen unterliegt. Deshalb stimmt der Preis nicht mit dem Einsatz überein." Um sich mit den Eintrittsgeldern ein zweites wirtschaftliches Standbein zu schaffen, öffnete sie die Finca für Besucher.

Etwa zwei Kilometer weiter befindet sich mit den Casasviejas eine der schönsten Lodges in der Sierra. Ein steiler Pfad führt dorthin, etwa 30 Minuten Fußmarsch. Auf Wunsch holen die Lodge-Betreiber Gäste auch mit dem Jeep ab. Schon der tolle Blick auf den Regenwald der Sierra bis hin zum 20 Kilometer entfernten Meer begeistert, doch so richtig aufregend wird es zu Beginn der Morgendämmerung. Dutzende exotischer Vögel - Kolibris, verschiedene Arten von Sittichen, aber auch Tukane - kommen der Lodge ganz nahe, so dass Hobbyornithologen sie direkt von einer Plattform aus beobachten können.

In der Sierra Nevada gibt es eine Konzentration von seltenen Tier- und Pflanzenarten, wie sie weltweit sonst kaum noch zu finden ist. Diese Biodiversität begeistert auch die drei Betreiber der Lodge. Arnaud Boulanger, Rebecca Bruchet und Charline Prioult stammen aus Frankreich und kamen nach Kolumbien, um einen anderen Lebensstil zu finden. Vor vier Jahren haben sie hier dieses Haus entdeckt, das ursprünglich den Kaffeepflückern als Unterkunft diente. Für die drei Aussteiger war es Liebe auf den ersten Blick: "Alles war in sehr schlechtem Zustand, aber wir konnten die Geschichte dieses kleinen Anwesens spüren. Wir wollten so viel wie möglich von der alten Bausubstanz erhalten und uns auch beim Ausbau an historischen Vorbildern orientieren", erzählt Charline Prioult.

Entstanden ist ein Hostel, das trotz aller Einfachheit viel Komfort für den Reisenden bietet. Übernachtet werden kann in Mehrbett- oder Familienzimmern. Die Küche serviert drei oft vegetarische Mahlzeiten pro Tag. Abends gibt es frisch gezapftes Bier von einer regionalen Brauerei. Nicht zu Unrecht wurde die Herberge gerade zum zweitbesten Hostel in ganz Südamerika gekürt.

Etwa 20 Kilometer entfernt befindet sich die Kaffeefarm von Rodrigo und Jhemmy. Auch sie hoffen auf eine weitere Zunahme des Kaffeetourismus. Zurzeit wird der Weg zu ihrer Finca an vielen Stellen ausgebaut, aber es wird noch dauern, bis er auch mit einem einfachen Pkw passierbar ist. Wer die Kaffeeplantage besuchen möchte, benötigt einen Jeep mit Fahrer, den die Kooperative Red Ecolsierra Besuchern vermittelt. Der beschwerliche Weg lohnt sich durchaus, denn hier kann der Gast neben der überwältigenden Natur auch den arbeitsintensiven Kaffeeanbau erleben.