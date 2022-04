Von Simone F. Lucas

Wie man es dreht oder wendet: Das kleine Emirat Katar ist eines der reichsten Länder der Welt und der größte Exporteur für Flüssiggas (LNG). Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck hat gerade erst mit dem autokratisch regierten Emirat eine Energiepartnerschaft geschlossen, um unabhängiger vom russischen Gas zu werden. Auch eine Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien ist geplant. Bei so viel diplomatischem Zuspruch und der Aussicht auf die Fußball WM 2022 kann man schon in Größenwahn verfallen. Der schlägt sich in einer Gigantomanie nieder, die für die Golfregion typisch ist.

Auch das Baby ist groß, mit vier Metern ein Riese. Es ist das letzte einer Reihe von 14 Skulpturen, die Damien Hirst 2013 in Doha vor das "Medical and Research Hospital" gestellt hat. Die "Miraculous Journey", wie der Künstler seine Mega-Installation nennt, zeigt die Entwicklung von der Befruchtung bis zur Geburt. Und das dank der gigantischen Ausmaße in allen Details. In einem islamisch geprägten Land wie Qatar eine Provokation. Und alle 14 Skulpturen präsentieren sich unverhüllt. Allein bei der schieren Größe stellt sich die Frage: "Geht’s nicht auch eine Nummer kleiner?"

Die gilt für ganz Katar. Denn das kleine Emirat mag’s gerne groß, riesengroß. Das liegt auch daran, dass Geld hier keine Rolle spielt. Es liegt buchstäblich unter der Erde: Qatar verfügt nicht nur über riesige Erdölvorkommen, sondern auch über Erdgasvorräte, die jedes Jahr 30 bis 40 Milliarden Dollar in die Kassen des Emirats spülen und den Bürgern das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt bescheren. Allerdings nur den Landeskindern, die mit 300.000 lediglich einen Bruchteil der 2,6 Millionen Einwohner stellen. "Expats", also ausländische Fach- und Führungskräfte, sind dabei, darunter 1500 Deutsche. Der Großteil aber sind Gastarbeiter, die nur einen sehr geringen Anteil am nationalen Wohlstand haben. Sie leben buchstäblich auf der Schattenseite des Sonnenreichs.

Kunst von Kaws im Dhau-Hafen von Doha.

Scheich Tamim bin Hamad Al Thani kann aus dem Vollen schöpfen, er engagiert Stararchitekten aus aller Welt und sorgt für einen Bauboom ohnegleichen. Natürlich waren sie alle hier, die Architekten mit den großen Namen: Ieoh Ming Pei, der im Mai im Alter von 102 Jahren verstorbene Architekt der Glaspyramide im Pariser Louvre, hat das ikonische Museum für islamische Kunst geplant. Der Amerikaner mit chinesischen Wurzeln war schon weit über 90, als er mit der Konzeption beauftragt wurde. Selbstbewusst forderte er eine Alleinstellung seines Museums – und Qatar schüttete einfach Land auf. So macht man das in dem kleinen Land, das etwa halb so groß ist wie Hessen (aber natürlich viel reicher) und beim Geldausgeben keine Grenzen kennt.

Ein ganzer neuer Stadtteil ist auf Sand gebaut, mittendrin der Burj Doha von Jean Nouvel, ein runder Turm, der aussieht, als trüge er einen Überzug aus Spitze. Gleich daneben der Tornado Tower, dessen gedrehte dynamische Form an einen Wirbelsturm erinnert. Das Zuhause der deutschen Botschaft. Um die Tornado-Struktur zu betonen, hat der hessische Lichtkünstler Thomas Emde, der in Doha eine Zweigstelle unterhält, ein Beleuchtungskonzept mit Lichtkörpern erarbeitet, die nachts die Knotenpunkte der Gitterstruktur nachzeichnen.

Die Skyline von Westbay mit dem Burj Doha von Jean Nouvel.

In Westbay, wie der seit 2004 entstandene Stadtteil heißt, konnten sich die Architekten austoben. Platzhirsch ist das von dem Libanesen Marwan Zgheib gegründete Architekturbüro MZ & Partners, das auch an der Energy City Qatar beteiligt ist – und natürlich auch am Bau der 32 für die umstrittene Fußball-WM geplanten Stadien. In Lusail, ebenfalls einem Stadtteil aus der Retorte, hat das Büro von Sir Norman Foster das Stadion für das Eröffnungsspiel wie eine goldene Schüssel geplant. An die Form von Dhau-Segeln erinnert das "Al Wakrah"-Stadion, entworfen von Zaha Hadid Architects. Aber nicht nur in Westbay und in den Stadien haben sich die großen Namen der Architektur ein Denkmal gesetzt.

Die Nationalbibliothek von Rem Koolhaas in Dohas Education City.

Jean Nouvel hat auch das Nationalmuseum in Form einer Wüstenrose geplant, einen faszinierenden aber auch gigantischen Bau, in dem sich der ganze Nationalstolz des kleinen Landes zeigt. Und Rem Koolhaas hat die großzügige Nationalbibliothek, das Herz der Education City, konzipiert, wo eine Million Bücher ihren Auftritt haben wie in einem Theater. Der lichtdurchflutete offene Raum lädt zum Studieren und zum Spielen ein – und zur Rückbesinnung auf das kulturelle Erbe. Die sogenannte Heri-tage Library, Erbe-Bibliothek, hat Koolhaas wie eine archäologische Ausgrabungsstätte im Zentrum der Halle versenkt. Glasvitrinen in den Travertin-Wänden präsentieren Kostbarkeiten des arabischen Schrifttums.

Gleich in der Nähe recken sich die zwei Minarette der neuen Moschee in den Himmel wie Startrampen in einem Weltraumbahnhof. Mangera Yvars Architects haben den ikonischen Bau für die Fakultät für Islamische Studien verwirklicht. Und für das Doha Visitors and Convention Center zeichnete der deutsch-amerikanische Architekt Helmut Jahn verantwortlich.

Kein Wunder, dass Scheich Tamim bin Hamad Al Thani auch im Untergrund Wert auf schöne Architektur legt. Doha Metro ist eines der wichtigsten Bauprojekte im Vorfeld der Fußball-WM. Die hohe Wölbung der Räume und das auffällige Lichtkonzept schaffen in den Bahnhöfen eine fast sakrale Atmosphäre. Bis zur WM sollen 38 Stationen fertig sein. Bei der Menge von Arbeitern, die auf Qatars Baustellen schuften, wohl keine unerfüllbare Vision.

Man denkt eben groß in dem Emirat – und kann es sich leisten. Auch die liegende Skulptur "Holiday" von Kaws (Brian Donnelly) ist mit 30 Metern Höhe riesig. Die Installation soll nach dem Willen des Künstlers dazu anregen, in unserer hektischen Welt auch mal zu entspannen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte dazu wohl keine Zeit. Er musste gleich weiter in die Emirate.