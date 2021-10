Kutschen-Fondue in den Weinbergen am Neuenburgersee. Foto: Karsten-Thilo Raab

Von Karsten-Thilo Raab

Der Kutscher kennt für gewöhnlich den Weg. Dies gilt ganz sicher auch für Claude Jäggi. Doch das wird für die nächsten gut zweieinhalb Stunden zur Nebensache. Ebenso wie die traumhafte Landschaft des Kanton Waadt an den Gestaden des Lac de Neuchâtel, des Neuenburgersees. Dabei ist dieser Teil der Schweiz überaus faszinierend – geprägt von einem weiten Tal mit sanften Bergen sowie urigen Dörfern und einladenden Almen.

Gemütlich trotten Beauty und Piana im immer gleichen Tempo dahin. Kaum einer würdigt den stolzen Rössern eines Blickes, während die Kutsche über schmale Pfade zwischen den ausgedehnten Weinbergen rollt. Diese Form der entspannten Entschleunigung spielt für die acht Passagiere, die auf den langen Bänken hinter Claude Platz genommen haben, eher eine untergeordnete Rolle. Vielmehr steht ein klassisches Schweizer Käsefondue im Fokus der Kutschfahrt.

Als gelernter Schreiner hat Claude, der sich auch als engagierter Lokalpolitiker in seinem Wohnort Concise einen Namen gemacht hat, zwischen die beiden, längst zur Fahrtrichtung eingebauten Sitzbänken einen eigens von ihm angefertigten Spezialtisch eingebaut. Um den Fahrgästen ein bequemeres Ein- und Aussteigen zu ermöglichen, lassen sich Teile des Tisches zur Mitte hin hochklappen. Der Mittelteil wiederum ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Einige dienen bei der Tour über Stock und Stein als Glas- oder Flaschenhalter, andere beheimaten Teller, Besteck und Servietten. Auf zwei größeren Flächen ruht jeweils ein mit schmackhaftem Greyerzer und Vacherin Käse gefüllter Topf über einem kleinen Gaskocher.

Schlemmriges Käsefondue. Foto: Getty

Auf den beiden Töpfen liegt jeweils ein großes Holzbrett mit regionalen Wurstsorten von Salami bis Schinken. Die Brettchen sind ebenfalls Spezialanfertigungen. Eine Vertiefung im Boden sorgt dafür, dass sie fest wie ein Deckel auf dem Fonduetopf thronen und nicht verrutschen. In einer prall gefüllten Kühlbox warten Wasser, Weißwein und Säfte darauf, die Kehlen der Passagiere benetzen zu können, während die Wurstwaren zusammen mit Brotsticks und kleinen Gurken als Vorspeise genossen werden. In einem Lederhalfter am Kutschengestell wurde zudem ein Rotwein bereitgestellt.

Mit freudigem Geschnatter stoßen die Fahrgäste mit den, ob des permanenten Gewackels und Gerüttels nur halb gefüllten Gläsern an. Die Wurstspezialitäten sind, während die Gläser immer wieder nachgefüllt werden, eine willkommene Vorspeise. Schließlich ist es soweit. Claude legt die ratzekahl leer geputzten Wurstbretter neben dem Kutscherbock ab. Schon wird der Gashahn unter den knallroten Fonduetöpfen aufgedreht und die kleine Flamme mit einem Feuerzeug entzündet. Schnell noch einen satten Schuss Kirschwasser in die Käsemasse, dann heißt es erst einmal, das Ganze unter regelmäßigem Rühren gleichmäßig zu erhitzen. Mit Hilfe langer Pikser werden Weißbrotstücke in den Käse getunkt, um dann nach ein paar Umdrehungen im Topf im Mund zu verschwinden.

"Wem das Brot in den Topf fällt, der muss den anderen ein Wein spendieren", flachst Claude in Anlehnung an die berühmten Szenen aus dem Kult-Comics "Asterix bei den Schweizer". Denn in dem Abenteuer der unerschrockenen Gallier drohen den Ungeschickten zunächst fünf Stockhiebe. Beim zweiten Mal 20 Peitschenhiebe und beim dritten Mal wird der Übertäter mit einem Gewicht an den Füßen einfach in den See geworfen.

Und schon überkommt einige der Passagiere ein ungutes Gefühl, insbesondere als Claude die Fahrt direkt am Ufer des Lac de Neuchâtel für eine kleine Pause unterbricht. Der Einzige, der sich mit Begeisterung in die Fluten des Neubergersees stürzt, ist der lockige, etwas beleibte Trüffelsuchhund, der es sich die ganze Zeit neben dem Kutschbock bequem gemacht hatte.

Nach dem kurzen Stopp geht die Fahrt ebenso entspannt weiter. Natürlich nicht ohne weitere Gaumenfreuden. Eine riesige Aprikosen-Tarte rundet die kulinarische Kutschfahrt bei einem kleinen Verdauungsschnäpschen perfekt ab, ehe die unvergessliche Tour nordöstlich von Yverdon-les-Bains im Dörfchen Concise endet. Mehr lässt sich bei einem entspannten Fondue wohl im wahrsten Sinne des Wortes nicht in Fahrt geraten.