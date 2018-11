Vor den gewaltigen Buddha-Statuen in Angkor Wat zünden Gläubige Räucherstäbchen an und legen Früchte nieder. Foto: Win Schumacher​

Von Win Schumacher

So ähnlich muss es einmal in Koh Samui ausgesehen haben, in den frühen 70ern, als die ersten Aussteiger kamen, lange vor den ersten Spa-Tempeln, der ersten Backpacker-Disko und dem ersten Lehrer-Rentnerpaar aus Düsseldorf. Eine von Urwald überwucherte Insel, eine einsame Fußspur im weißen Korallensand und die ewig türkisen Buchten, aus denen bei Nacht die Meeresschildkröten kriechen, um an noch unverbauten Stränden ihre Eier abzulegen.

Koh Rong, etwa 25 Kilometer von der Hafenstadt Sihanoukville im Süden Kambodschas entfernt, mag manchen langjährigen Thailand-Urlauber an alte Tage erinnern, als Hippies das Tropenparadies für sich entdeckten. Ihnen folgten bald die Rucksackreisenden und schließlich die Pauschaltouristen. Aus der einsamen Trauminsel wurde ein Ziel des Massentourismus mit all seinen hässlichen Nebenwirkungen für Mensch und Natur.

"Wir haben hier alles und mehr, was auch Thailand zu bieten hat", sagen viele Kambodschaner heute stolz. Mit den Tempelanlagen von Angkor Wat und seinem kulturellen Erbe, üppigen Landschaften und unberührten Inseln ist Kambodscha längst kein touristischer Geheimtipp mehr. Zwar halten einheimische Gläubige noch immer vor den Jahrhunderte alten Buddha-Statuen Andacht, meist sind sie jedoch von Reisenden aus der ganzen Welt belagert. Auch die märchenhaften, von Schlingpflanzen überwucherten Ruinen von Angkor Thom und Ta Prohm haben die Kambodschaner heute kaum noch für sich allein. Dennoch gibt es noch Gegenden, die bisher kaum von Touristen entdeckt wurden.

Auf einigen der Inseln um Koh Rong kann man heute noch immer Robinson spielen. Die farbenprächtigen Korallenriffe um die zweitgrößte Insel des Landes haben Taucher weiterhin meist für sich allein. Wer Glück hat, kann unter Wasser Schildkröten und sogar Walhaie beobachten. Über den dicht bewaldeten Inseln kreisen Weißbauchseeadler, Langschwanzmakaken turnen in den Baumkronen der Ufervegetation.

Die Roten Khmer hatten die Bewohner der Inselgruppe einst als Zwangsarbeiter auf das Festland verschleppt. Der gesamte Archipel wurde entvölkert.

"Niemand von der damaligen Bevölkerung lebt noch hier", sagt der alte Fischer Nuk Phoun aus dem Dorf Prek Svay. In den 80er Jahren kamen zunächst drei Familien vom Festland. "Die Menschen hatten Angst vor den Militärschiffen", sagt Phoun, "aber die Fischgründe lockten sie". Sie begannen die alten Dörfer wieder aufzubauen und den Wald zu roden.

"Es ist nicht alles so unberührt, wie es auf den ersten Blick aussieht", sagt Phalla Leng. Die junge Umweltbiologin ist schon am frühen Morgen mit dem Boot unterwegs, um verschiedene Fischerdörfer zu besuchen. Sie forscht über die Auswirkungen der zunehmenden Fischerei um Koh Rong und die Nachbarinseln. "Überfischung ist heute ein großes Problem", sagt Leng, "erst wurden die Krabbenbestände dezimiert, jetzt sind die Kalmare dran."

Im Fischerdorf Sok San säumen Kokospalmen und auf Stelzen gebaute Hütten einen blendend weißen Sandstrand. Türkis gestrichene Boote dümpeln in der Morgensonne. Hinter dem Dorf zieht sich Urwald die Berghänge hinauf. In dem Gemeinschaftshaus erklärt Leng den einheimischen Familien mit farbigen Schautafeln die Bedeutung des Naturschutzes für die Inseln.

"Es mangelt hier vor allem an gesundheitlicher Aufklärung und einem Verständnis für Nachhaltigkeit", sagt Leng. "Wir hoffen, einen Beitrag zu mehr Umweltbewusstsein leisten zu können." Zu ihrem heutigen Vortrag sind Kinder, junge Mütter und Senioren ins Gemeinschaftshaus von Sok San gekommen und lauschen ihr aufmerksam. Anschließend trifft sich Leng mit den Fischern des Dorfes auf dem Hauptsteg, der weit in den Ozean hinausragt.

"Es sind immer weniger Fische in den Netzen", sagt einer. "Die Thailänder und Vietnamesen räumen das Meer leer und zerstören die Riffe. Für die Einheimischen bleibt kaum etwas zurück." Wie überall im Golf von Thailand ist die Artenvielfalt auch hier stark bedroht. "Die letzten zwei Seekühe sind vor Jahren im Schleppnetz von illegalen vietnamesischen Fischerbooten verendet", sagt der Fischer. "Seither hat hier niemand mehr welche gesehen."

Lengs Boot schippert um den Südzipfel von Koh Rong. In der Bucht dahinter liegt der größte Ort der Insel. Entlang des Sandstrands reihen sich Fischerhütten und Gästebungalows aneinander. Hinter dem Bootssteg ist der Hang gerodet, um Platz zu schaffen für neue Unterkünfte. "Noch vor kurzem war Koh Tuich ein verschlafener Fischerort", sagt Leng. "Inzwischen kommen immer mehr Touristen hierher". In der Hauptsaison feiern Rucksackreisende aus Europa und den USA Partys am Strand. Manche Bewohner klagen schon über den Lärm und den Müll. Im Norden von Koh Rong hat schon vor Jahren ein Luxus-Resort auf den kleinen vorgelagerten Zwillingsinselchen von Song Saa geöffnet, der ersten HighEnd-Privatinsel Kambodschas. Von den Überwasser-Bungalows blicken Flitterwöchner mit Champagnergläsern in den Händen über den eigenen Infinity Pool auf das im Abendlicht glitzernde Meer.

Koh Rong wird in Zukunft aber weniger Platz für Robinsons haben. "In kleiner Zahl sind die Touristen gut", sagen die Fischer von Sok San, "solange man sie unter Kontrolle hat." Noch ist ihre Insel ein abgeschiedener Flecken Dschungelgrün im Türkisblau des Golfs von Thailand. Sie werden nicht allein darüber entscheiden, ob Koh Rong das nächste Koh Samui wird.