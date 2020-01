Von katharina Eppert

Zwei Meter Abstand sollte man halten, auch wenn man am liebsten mitkuscheln oder zumindest einmal kurz über das gut eingesandete Fell der Seerobben streichen würde. Wie sich das wohl anfühlt? Doch nur gucken ist an der Bucht von La Jolla Cove erlaubt – und das am besten in der Hocke, wie ein Guide maßregelt. An der Pazifikküste des pittoresken Stadtteils La Jolla (spanisch für "das Juwel"), 25 Kilometer nördlich von San Diegos Zentrum, tummeln sich die putzigen Brummer. Auf dem zerklüfteten Stein sieht man sie erst gar nicht, glaubt allenfalls dunkle Felsen zu erspähen. Doch dann hört man sie – brummen, gähnen, singen. Und riechen bei näherem Gucken.

Hintergrund Anreise: Non-Stop-Flüge von Frankfurt nach San Diego in 12,5 Stunden zum Beispiel mit Lufthansa ab circa 750 Euro. Unterkunft: Rund 12 Fahrminuten vom internationalen Flughafen entfernt liegt das im September 2018 eröffnete Vier-Sterne-Hotel InterContinental – direkt an der Küstenlinie von San Diego [+] Lesen Sie mehr Anreise: Non-Stop-Flüge von Frankfurt nach San Diego in 12,5 Stunden zum Beispiel mit Lufthansa ab circa 750 Euro. Unterkunft: Rund 12 Fahrminuten vom internationalen Flughafen entfernt liegt das im September 2018 eröffnete Vier-Sterne-Hotel InterContinental – direkt an der Küstenlinie von San Diego Downtown. Hohe Fenster bieten einen guten Ausblick auf die Bucht, wo man auch das eineinhalb Kilometer entfernte Museumsschiff USS Midway sehen kann sowie leider auch Baukräne. Ein Doppelzimmer pro Nacht ab circa 250 Euro www.intercontinentalsandiego.com. Unbedingt machen: Der Balboa Park umfasst auf fast fünf Quadratkilometern 16 Museen, Spazierwege mit einer Gesamtlänge von 105 km und natürlich den international bekannten Zoo. Der Eintritt ist frei. Nur für manche Museen wird eine Gebühr erhoben, www.balboapark.org; Am Strand von La Jolla Cove kann man etliche Robben beim Kuscheln und Faulenzen beobachten und ihnen sogar ziemlich nahe kommen, www.sandiego.org/explore/coast/la-jolla.aspx; etliche Murals zur Geschichte San Diegos kann man im Chicano Park sehen

Offensichtlich! Hier ist ein Touristen-Hot-Spot: Handykameras, Selfiesticks – dahinter Frauen und gestandene Männer, die auf einmal in Babysprache verfallen: "They are so cute" (die sind so süß). Doch die Robben scheinen den Trubel um sie herum gewöhnt zu sein – sie expandieren sogar. Unser Guide erzählt, dass die Tiere mittlerweile den Strand der künstlichen Badebucht "Children’s Pool" bevölkern. Und da Robben per Bundesgesetz geschützt sind, ist ihre Entfernung schwierig und endete zuletzt in einer größeren Kontroverse zwischen Tierschützern und der Stadt. Nicht weit weg von den heulenden Giganten liegt La Jolla Village, wo man in luxuriösen Boutiquen einkaufen oder in am Wasser liegenden Restaurants speisen und die Aussicht genießen kann. Auch zwei Kinos sind vorhanden – wobei das Live-Kino am Strand Meer zu bieten hat.

Alle Sinne werden auch im Balboa Park in San Diego bedient. Mit fast fünf Quadratkilometern Grünfläche ist der Park sogar größer als der Central Park in New York. Schon vor dem eigentlichen Haupteingang höre ich es melodisch pfeifen. Eine riesige Orgel groß wie eine Theaterbühne ragt da zwischen Palmen und Kakteen heraus und pfeift aus ihren rund 4500 Löchern. Joe Timko, PR-Manager von San Diego, macht mich fast sprachlos mit seinem Superlativ: "Die größte Orgel der Welt, die im Freien steht." Genannt wird sie auch Spreckels-Orgel – und "a German connection" gibt es auch. Die Söhne von Adolph Spreckel, einem deutschen Einwanderer aus Hannover, schenkten der Stadt im Jahre 1919 dieses Prunkstück. Seither findet jeden Sonntag ein Konzert statt.

Ungezwungen ist die ganze Atmosphäre des Balboaparks: So kann man durch die tropischen Landschaften und Gärten mit Rosen und Palmen schlendern oder sich Kunst und Kultur in den insgesamt 16 Museen anschauen, die sich um den spanisch-barocken California Tower reihen. Besonders beeindruckend ist das Museum of Photographic Arts, das Werke bekannter amerikanischer Fotografen wie Ansel Adams und Imogen Cunningham zeigt, oder das Museum of Man, in dem die Sonderausstellung "PostSecret" private Korrespondenz und (fehlende) Privatsphäre thematisiert. Für Diskussion sorge seit Längerem auch der Name des Museums, verrät Joe Timko. Schließlich sei "Museum of Man" ja nicht gendergerecht. Ich überlege, dass das englische "man" auch als "Mensch" zu übersetzen wäre und störe mich gerade mehr an dem Gerüst, das sich um das historische Museumsgebäude schlingt, als an dem Namen. Aber Mensch! Dass die Gender-Diskussion auch im "casual" San Diego Wellen schlägt!? Klar, tut sie das, weiß Joe. Auch die Geschichte der LGBT-Bewegung (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) ist in einem der Museen dokumentiert.

Die Wandmalereien im Chicano Park thematisieren Immigration, Frauenbewegung und historische Bürgerrechtsbewegungen.

Stark, männlich und nahezu "unumstößlich" steht indessen im Cabrillo National Park eine vier Meter hohe und sieben Tonnen schwere Statue. Das Monument wurde zu Ehren des Portugiesen Juan Rodríguez Cabrillo errichtet, der am 28. September 1542 als erster Europäer an der Westküste Nordamerikas landete. Vom Park aus hat man eine gigantische Sicht auf den Hafen und die Skyline von San Diego, in der Ferne zeichnet sich verschwommen wie ein Aquarell die Grenze zu Mexiko ab.

Juan Rodríguez Cabrillo war ein portugiesischer Entdecker in spanischen Diensten.

Überhaupt prägt der Einfluss Mexikos das ganze Stadtbild und Leben in San Diego. Viele Orts- und Straßennamen sind mexikanisch, farbenfrohe, mittelamerikanische Röcke und Blusen hängen in Bekleidungsläden. Aber nicht zuletzt bekommt man die kulinarischen Happen mit einem "¡Buen provecho!" serviert. Und hier lerne ich Tacos zu schätzen. Was ich in Deutschland immer als exotisches, unhandliches Fast Food empfunden habe, ist hier ein wahrer Genuss. Nicht nur, weil es zum lässigen Lifestyle Kaliforniens passt – auch dass Tacos, Tostadas und Enchiladas nach original mexikanischem Rezept zubereitet werden, merkt der Gaumen. Dazu gibt es Guacamole, danach einen Michelada, ein mexikanischer Tomatendrink mit Bier und Tabasco.

Zum vergrößern bitte anklicken!

Ein kleiner Verdauungsspaziergang ist jetzt eine gute Idee. Doch schon unter einer Brücke bleiben die Beine reflexartig stehen und die Augen richten sich auf meterhohe, bunte Murals, die auf den Betonpfeilern in Perfektion aufgemalt sind. Wie Joe Timko erzählt, befinden wir uns hier im Chicano Park mit der San Diego-Coronado Bridge. Auf diesem Areal befindet sich die größte Sammlung von Freiluft-Wandmalereien im ganzen Land. Über 70 "Murals" sind zu sehen sowie verschiedene Skulpturen, die dem kulturellen Erbe der Gemeinschaft gewidmet sind. Aufgrund der Größe und historischen Bedeutung der Wandmalereien wurde der Park 1980 unter Denkmalschutz gestellt. Heute werde die Fläche aber hauptsächlich von mexikanischen Amerikanern und mexikanischen Immigranten genutzt. Im Park finden zudem gerade im Sommer verschiedene Veranstaltungen statt. Auch sollen sich dort hin und wieder mehrere Gruppen treffen, um einen Azteken-Tanz zu üben.

Ob Tiere anschauen, Tacos essen, unter der Brücke tanzen oder einfach nur in den Tag hineinträumen – San Diego bietet so ziemlich alles.