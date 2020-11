Von Susanne Kilimann

Wenn es dunkel wird, gehen an den Ufern von Crati und Busento die Lichter an – hellgrüne auf der einen, violette auf der anderen Seite. Ihre Spiegelbilder tanzen auf dem Wasser. Dunkelgrün leuchtet die Kuppel der Klosterkirche San Domenico, und die Burg der Normannen und Staufer, die hoch oben auf der Kuppe des Pancratius-Hügel thront, lässt Scheinwerferlicht goldgelb erstrahlen. "Ist das nicht wunderschön"? Über Armando Acris Gesicht huscht ein beseeltes Lächeln. Der 37-jährige Journalist mag ein Romantiker sein. Vor allem aber ist er ein Kind seiner Stadt – Cosenza. Die liegt im Norden Kalabriens, der Region an der Spitze des italienischen Stiefels. Hier, in der Peripherie des Kontinents, ist man es nicht gewohnt, dass eine Stadtverwaltung landschaftliche Schönheit und kulturelles Erbe imposant in Szene setzt. Regierende verwalten in erster Linie die Mängel in einer vor Korruption und mafiösen Machenschaften gebeutelten Region. "Für mich sind diese Lichter ein Zeichen des Aufbruchs", sagt Acri. "Und ein Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins, das uns hier so lange Zeit gefehlt hat."

Hintergrund Anreise: Flugreisenden bietet sich der Flughafen von Neapel an. Die Weiterreise lässt sich bequem mit dem Schnellzug Neapel – Reggio Calabria mit Umstieg in Paola bewältigen. Ab Neapel – je nach Verbindung– 3,5 bis 4 Stunden, Tickets 2. Kl. ab ca. 20 Euro. Im Sommer bietet sich auch der kleine Flughafen von Lamezia Terme an, ab Lamezia Terme Aeroporto [+] Lesen Sie mehr Anreise: Flugreisenden bietet sich der Flughafen von Neapel an. Die Weiterreise lässt sich bequem mit dem Schnellzug Neapel – Reggio Calabria mit Umstieg in Paola bewältigen. Ab Neapel – je nach Verbindung– 3,5 bis 4 Stunden, Tickets 2. Kl. ab ca. 20 Euro. Im Sommer bietet sich auch der kleine Flughafen von Lamezia Terme an, ab Lamezia Terme Aeroporto besteht eine Verbindung mit Bus und Regionalzug nach Cosenza (Fahrtdauer ca. 1,5 Std., Preis ab 7,50 Euro). Wenn Sie sich entscheiden, die ganze Strecke mit dem Zug zurückzulegen, bietet sich eine Verbindung über Bologna mit Umstieg in Rom an. Fahrpläne und Preise lassen sich unter www.trenitalia.it ermitteln. Mit dem Auto führt die schnellste Route ab München (ca. 1400 km) auf der mautpflichtigen A1/E45 über Verona, Bologna, Florenz, Rom und Neapel nach Cosenza (Ausfahrt Cosenza Sud). Übernachten: B&B Sculture, die gepflegte Unterkunft liegt nur wenige Schritte vom Corso Mazzini (Shoppingmeile, Fußgängerzone und Freiluftmuseum) entfernt, DZ ab 64 Euro; Dimora Dematera, komfortable Zimmer in einem frisch restaurierten Palazzo in der Altstadt mit großer Terrasse und fantastischem Blick über die Stadt und ihre sieben Hügel, DZ ab 80 Euro. Essen & Trinken: Kalabriens Küche besticht vor allem mit Vielfalt und Qualität regionaler Produkte, sonnenverwöhnte Tomaten, Orangen, Feigen, die berühmten roten Zwiebeln und Peperoncini, die den Pasta- und Fleischgerichten des Südens die unverwechselbare Schärfe verleiht. Typisch für die Cosentiner Küche sind u.a. "Lagane e Ciciari", hausgemachte Pasta mit stundenlang auf kleiner Flamme geschmorten Kichererbsen, broccoli di rapa (eine Art Grünkohl) mit pikanter Salsiccia und auch Baccalà alla Cosentina, Stockfisch mit Kartoffeln, Peperoncini und schwarzen Oliven. Hier genießen Sie authentische Küche: Cantina Cosentina, Corso Plebescito 12, Tel. 0039.0984.21.469, Grandinetti, Via S, Quattriomani 32, Tel. 0039.0984.26.578, Antica Salumeria Telesio, Corso Telesio 31, Tel. 0039 346.671.0066

Die Region im tiefen Süden Italiens hat es nicht leicht gehabt in den vergangenen eineinhalb Jahrhunderten. Tief verwurzelte Feudalstrukturen hemmten um 1900 den Aufbruch in die Moderne. Von den Erträgen des fruchtbaren Landstrichs, wo Kartoffeln und Zwiebeln ebenso gut gedeihen wie Orangen, Zitronen und Kaktusfeigen, profitierten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nur Großgrundbesitzer. Den adeligen Herrschaften standen Millionen Landarbeiter gegenüber, die weder Besitz noch nennenswerte Bildung erwerben konnten. Die Regierung in Rom hatte sich in den Jahrzehnten nach der Gründung des vereinten Königreichs Italien gar nicht, später nur halbherzig um die Entwicklung des Südens bemüht. Größere Industrie hat sich an der Stiefelspitze nie angesiedelt und auch Massentourismus hat die Region bis heute nicht erreicht. So haben von der vorvorigen Jahrhundertwende bis heute Millionen junge Kalabreser der Heimat den Rücken gekehrt, um in den USA und Kanada, in Mailand, Turin oder anderen Industriemetropolen Europas ein besseres Auskommen zu suchen.

Smarte Würfelhäuser am Fluss. Die Werke sind im nahegelegenen BoCS Art Museum zu sehen.

Vielerorts hat sich nach massenhafter Abwanderung Tristesse breitgemacht. In Cosenza dagegen herrscht – wenn nicht gerade ein Lockdown das öffentliche Leben dimmt – quirliges Treiben. Vor allem an den Wochenenden ziehen Tausende zumeist junge Leute durch die Innenstadt – Pärchen, Grüppchen, Familien. Ein Gemisch aus Stimmen, Straßenmusik und Geschirrgeklapper erfüllt die Luft. In den unzähligen Bars und Restaurants herrscht Hochbetrieb bis weit nach Mitternacht. Zentrum der "Movida" – so wird der Trubel gern genannt – sind der Corso Mazzini, Cosenzas Hauptgeschäftsmeile, und die schmalen Seitenstraßen. Tagsüber wirkt der Corso wie ein gepflegtes Freiluftwohnzimmer. Tische, Stühle, Sonnenschirme stehen mitten auf die Straße. Der Corso ist Fußgängerzone. Hier trifft man sich. Und hier trifft man auf Kunst. Rund zwei Dutzend Plastiken und Skulpturen hochkarätiger Künstler wie Salvador Dalí, Giorgio De Chirico und Amedeo Modigliani schmücken die eineinhalb Kilometer lange Meile. Carlo Bilotti, international erfolgreicher Unternehmer, Spross einer Cosentiner Adelsfamilie und Kunstsammler hat seiner Stadt vor einigen Jahren dieses Freilichtmuseum geschenkt.

Cosenzas Haupteinkaufsstraße ist ein weitläufiges Freilicht-Skulpturenmuseum.

"Orte wie dieser steigern die Lebensqualität, können aber auch in den Köpfen der Menschen viel verändern", ist Cosenzas Bürgermeister Mario Occhiuto überzeugt. Der 56-jährige Architekt lenkt seit knapp zehn Jahren die Geschicke seiner Stadt und hat ihr mit stadtplanerischen Projekten neue Impulse gegeben. Gegen anfänglichen Widerstand ließ er die Fußgängerzone ausweiten und mitten in der Stadt eine breite, von Grünstreifen flankierte Fahrradpiste anlegen. Für Fußgänger und Radfahrer ist auch die neue, vom katalanischen Stararchitekten Santiago Calatrava entworfene Brücke gemacht, die sich mit ihrem schlanken, 104 Meter hohen Stahlmast und tragenden Seilen wie eine überdimensionale Harfe über den Crati spannt. Dieser "Ponte Calatrava" ist ein schmuckes Bindeglied zwischen Cosenzas Neustadt im Tal und der malerischen, aber seit Jahrzehnten vom Verfall bedrohten Altstadt an den Hängen des Colle Pancracio. Einige Juwele locken dort schon jetzt – die kürzlich restaurierte Burg, mit ihrer über 1000-jährigen Geschichte. Das neoklassizistische Teatro Rendano, das mit goldsamtener Pracht an die Mailänder Scala erinnert, und das Gran Caffè Renzelli, eines der ältesten Kaffeehäuser Italiens, das bereits seit 1803 die Stellung hält. Demnächst wird es auf der Altstadtseite ein neues Museum geben, das multimedial Schlaglichter auf die Epoche des Gotenkönigs Alarich wirft. Alarich war im Zuge der großen Völkerwanderung ins Stiefelland vorgedrungen, hatte Rom geplündert, und war, beim Versuch auch Sizilien und Nordafrika zu erobern, 410 in Cosenza gestorben. Im Busento, dem Nebenfluss des Crati, wurde er begraben. Und mit ihm, so die Legende, ein Schatz von unermesslichem Wert.

Der Eifer des Bürgermeisters, seiner Stadt neue Energie einzuhauchen, hat junge Cosentiner inspiriert. Etwa die 32-jährige Giada Falcone. "Bleiben statt Gehen" ist das Motto der Unternehmerin, die im vergangenen Jahr eine Akademie für Mode-Design gegründet hat. "Auch bei uns kann man lernen, wie man von A bis Z eine eigene Kollektion entwirft", sagt die junge Frau selbstbewusst. "Dafür muss man nicht unbedingt nach Mailand gehen." Auch Journalist Acri ist nach einigen Studien- und Berufsjahren in Rom zurückgekehrt. Statt sich in der Hauptstadt von einem befristeten Vertrag zum nächsten zu hangeln und eine schwindelerregende Miete zu zahlen, hat er sich in seiner Heimat etwas Eigenes aufgebaut. Gemeinsam mit seinem Bruder Andrea gibt Acri "Infonight Cosenza", eine anzeigenfinanzierte Kulturzeitschrift, heraus. Stoff liefern die 70.000- Einwohnerstadt und ihre Provinz zur Genüge. Mal führen Artikel in die Zeit des großen Stauferkaisers Federico II zurück, der dem Dom von Cosenza eine kostbare Staurothek verehrte, ein Meisterstück byzantinischer Goldschmiedekunst. Mal drehen sie sich um zeitgenössische Künstler aus aller Welt, die – wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischenkommt – für ein paar Wochen in der 2015 eröffneten Künstlerkolonie BoCs Art Ufer residieren und Werke schaffen, zu denen sie die Stadt am Crati inspiriert.