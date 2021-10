Von Hans-Werner Rodrian

Was für ein Aroma! Für den einen duften die Trüffel nach Heu und Honig, für den anderen nach Waldboden, und der dritte ist an eine angenehme Süße erinnert. In jedem Fall ist das Trüffelaroma einzigartig, so wie der ganze "Diamant der Küchenkunst". Im Herbst hat er seine Hochsaison. Was kann es dann Verlockenderes geben, als auf den Spuren der Trüffel zu reisen? Eines der besten Ziele hierfür sind die italienischen Marken. Schließlich sind sie die Region mit den größten Vorkommen der weißen Trüffel in Italien.

Reiseziel:Die italienische Region Marken (ital. "Le Marche") schließt sich an der Adria südlich an die Romagna an. Pesaro ist ein guter Ausgangspunkt für Trüffeltouren und liegt nur ca. 40 Kilometer südlich von Rimini. Die Küste der Marken gilt als die schönste an der Adria. Das gewellte Hinterland, genannt Montefeltro, erinnert an die Toskana – mit deutlich weniger Rummel. Sehenswert: Urbino, Juwel der Renaissance, ist sicherlich einer der schönsten Orte in Italien. Gubbio zeigt sich als eine der besterhaltenen mittelalterlichen Städte Italiens. Dazu bietet sich eine Landschaftsfahrt rund um den berühmten Montefeltro an, mit herrlichen Blicken über die Adriaküste und auf San Marino. Trüffelmesse: Die 56. Nationale Trüffelmesse Italiens ist ein großer Freiluft-Trüffelmarkt in den Altstadtgassen von Acqualanga. Er findet am 24., 30., 31. Oktober und am 1., 6., 7., 13. und 14. November statt (www.acqualagna.com/fiera-nazionale/). Allgemeine Auskünfte: Italienische Zentrale für Tourismus ENIT in Frankfurt, Telefon 0 69/23 74 34, Homepage: www.enit.de

Die Marken, das ist vermutlich Italiens meistunterschätzter Landstrich. Weit reicht der Blick von der imposanten Steilküste mit Kreidefelsen wie auf Rügen übers türkisblaue Meer. Im sanft gewellten Hinterland bezaubern historische Städtchen mit blumengeschmückten Gassen und charmanten Cafés. Die Ortsnamen zergehen dem Italienfreund auf der Zunge: Pesaro mit seinem kilometerlangen Stadtstrand, das Renaissance-Kleinod Urbino und das bereits in Umbrien liegende mittelalterliche Schatzkästchen Gubbio. Das alles ist Bella Italia in seiner schönsten Form.

Dazu kommt eine Landschaft, die das Herz höher schlagen lässt: Montefeltro heißt sie und besteht aus bilderbuchmäßig rollenden Hügeln, auf denen mittelalterliche Gehöfte thronen. Die Orte besitzen Festungsmauern mit Arkadengängen, die den Blick in die Ferne schweifen lassen. Im Schatten von Platanen spielen Familien Boccia und in den Freiluftlokalen sitzen vor allem die Einheimischen selbst. Diese Region ist auch die Heimat eines berühmten Weins. Was wäre ein typisches Mahl ohne den "Verdicchio dei Castelli di Jesi"? Schon seit vorrömischer Zeit werden die Trauben für den fruchtigen Weißen hier angebaut.

Weißer Trüffel, der an einem Marktstand angeboten wird. Foto: srt

Bei so vielen Vorzügen fragt man sich, warum die Marken bislang stets im Schatten der Toskana standen. Die Antwort ist offensichtlich: Die Toskana ist für die Deutschen einfach ein Stück näher, und so blieben Goethe und die vielen anderen Bildungsreisenden in der bekannteren Nachbarregion "hängen". Das ist gut für heutige Reisende, denn so blieb dieser Landstrich weitgehend authentisch und konnte sich den alten Charme Italiens bewahren.

Echt, ungekünstelt und nicht nur für deutsche Touristen gemacht: Das ist auch der Trüffelmarkt von Acqualanga. Stolz nennt er sich "Nationale Trüffelmesse", trotzdem bleibt er das genaue Gegenteil des Rummels, der etwa im Piemont um die tolle Knolle gemacht wird. In den Marken wachsen zwar mehr Trüffel und bessere. Aber nicht die Show steht im Vordergrund, nicht die Sterneköche oder der Wettbewerb um die größte Knolle. Es treten auch keine Showstars auf, sondern die Hauptattraktion ist und bleibt der Trüffel.

Reklame für die Delikatesse an der Fassade eines Trüffelladens in Gubbio. Fotos: srt

Auf der Piazza im historischen Zentrum von Acqualanga stehen die Stände aneinandergereiht und bieten ihn an: den Wunderpilz, zu kleinen Pyramiden gehäuft, fein säuberlich getrennt in Weiß und Schwarz. Von der anderen Marktplatzseite strömt der Duft der Gastronomiestände, in den umliegenden Gassen haben sich Wurst-, Schinken- und Käsehändler breit gemacht. Jenseits der Straße gibt es noch mal unter einem Zeltdach zahlreiche Stände mit Lebensmitteln und Kunsthandwerk – schon beim Hinschauen läuft einem das Wasser im Mund zusammen. In den Gasthäusern rundum geht es weiter: Da wird "Pasta al tartufo" aufgetischt, dazu die lokalen Pizza-Varianten Crescia und Piadina – über beide lässt sich nämlich auch dick Trüffel hobeln.

Schwarz und Weiß: Wie die Tasten am Klavier schafft auch bei den Trüffeln erst die Vielfalt vollendete Harmonie für die Trüffelsaison. Um neben den teuersten, den weißen Trüffeln von Acqualanga, auch die rustikaleren schwarzen Trüffel kennenzulernen, fährt man am besten zusätzlich nach Gubbio. Das liegt bereits in Umbrien und bietet ein doppeltes Vergnügen. Zunächst bietet sich die Besichtigung einer der schönsten mittelalterlichen Städte Italiens an und dann natürlich wieder ein gepflegtes Trüffelessen. Wie in Acqualanga, nur sind in Gubbio schwarze Trüffel die Spezialität.

Trüffel gibt es heute ja das ganze Jahr über, aber die weißen Trüffel (tuber magnatum pico) und die besten schwarzen (tuber melanosporum vittadini) gibt es beide nur im Herbst. Und das ist ja das Besondere an dieser Zeit: Man erlebt die beiden besten Trüffel auf einer Reise. Mit etwas Spürsinn oder wenn man den Ausflug bei einem Spezialveranstalter bucht, lässt sich auch ein professioneller Trüffelsucher finden, ein "Tartufaio", der Urlaubern erlaubt, mit ihm und seinen Hunden auf die Jagd nach dem "Weißen Gold" zu gehen.

Solche Trüffelspaziergänge sind heute sogar auf Online-Plattformen zu buchen. Meistens wird dabei freilich getrickst: Die Trüffel, die der Hund findet, hat nur wenige Minuten vorher ein Helfer am ausgemachten Platz versteckt. Denn kein Trüffelsucher gibt freiwillig seine echten Fundorte preis. Mit einer Ausnahme: wenn die Fundstellen auf dem eigenen Grundstück liegen.