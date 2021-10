Von Dagmar Krappe

Mölln. Auf dem schmiedeeisernen Treppengeländer zwischen historischem Rathaus und Sankt-Nicolai-Kirche rutscht eine seltsam gekleidete Gestalt herum. Ihre Füße stecken in ledernen braunen Schnabelschuhen. Auf dem Kopf trägt sie eine rot-grüne Mütze mit zwei langen Zipfeln. Das Gewand mit goldfarbenen Schellen ist nicht das trendigste Outfit. "Gestatten, mein Name ist Till", sagt der junge Mann und springt neben "sein" Bronze-Denkmal auf dem Eulenspiegelbrunnen am Marktplatz. Obwohl er 1350 neben dem Gotteshaus beigesetzt wurde, treibt Till Eulenspiegel in Mölln weiterhin Schabernack.

Seit Jahrzehnten ist sogar ein hauptamtlicher Narr beschäftigt, um Besucher der Kleinstadt südlich von Lübeck zu belustigen. Sven Kolb kann seit 2017 von sich sagen: "Mein Beruf ist Eulenspiegel". Sein Vorgänger, der die Rolle über 20 Jahre verkörperte, starb unerwartet. Deshalb schaltete die Stadt bundesweit eine Annonce. Der gebürtige Hesse ist ausgebildeter Clown und setzte sich gegen 24 Bewerber durch. "Unser Till muss auch kein Nordlicht sein", meint Gästeführerin Britt Stein: "Zwar ist der echte Till um 1300 in Kneitlingen bei Braunschweig in Niedersachsen geboren, später wuchs er in einem Dorf bei Staßfurt in Sachsen-Anhalt auf, doch dann zog es den Schalk hinaus in die Welt. In 51 Orten zwischen Nürnberg und Rostock hielt er seinen Zeitgenossen den Spiegel vor." Selbst in Rom, Paris, Prag und Kopenhagen hinterließ er Spuren. Ob er wirklich gelebt hat, ist allerdings nicht mit letzter Sicherheit geklärt.

Eulenspiegelbrunnen am Marktplatz.

Der Braunschweiger Zollschreiber Hermann Bote stellte 160 Jahre nach Eulenspiegels Tod 96 Geschichten, die "Historien", in seinem "Volksbuch" zusammen, in denen er beschreibt, wo und wie Till seine häufig recht derben Scherze trieb. Im Gegensatz zu Sven Kolb war er nicht immer ein Schelm. Er war ein umtriebiger, rastloser Gelegenheitsarbeiter. Mal verdingte er sich als Bäcker oder Koch, mal als Schmied oder Kürschner. Kam bei Bauern und in Klöstern unter. Machte sich an Höfen in Dänemark und Polen zum Narren. Brachte in Erfurt einem Esel das Lesen bei.

"Er nahm die Befehle und Wünsche seiner jeweiligen Dienstherren meist wörtlich. Verließ ein Haus schon mal durchs Fenster oder Dach", erzählt Kolb: "Fühlte er sich ungerecht behandelt, rächte er sich auf einfache, aber wirksame Weise." Das konnte durchaus ein übelriechender Furz oder ein Schiss ins Bett sein. Mittelalter eben! Eulenspiegel spottete über abergläubische, selbstzufriedene Bürger und den bestechlichen Adel. Scheinheilige Zustände in Kirchen prangerte er an.

Mölln war seine letzte Etappe. "Als er hier eintraf, war er bereits krank", berichtet Britt Stein vor der "Alten Apotheke" (mittlerweile steht dort ein Fachwerkwohnhaus aus dem 17. Jahrhundert) und zieht ein Fläschchen Abführmittel aus der Tasche. Diese Arznei verabreichte ihm einst der Apotheker. Offenbar mit wenig Aussicht auf Genesung. Nur ein paar Schritte weiter in der Grubenstraße befindet sich das Heilig-Geist-Hospital. Im Vorgängerbau verbrachte Eulenspiegel seine letzten Tage. Das jetzige Gebäude entstand vor 200 Jahren als Armenhaus. Dann war es Stadtarchiv. Inzwischen ist es Gemeinschaftshaus. Die Gasse führt hinunter zum Stadtsee. Elf Seen und viel Wald umgeben die 19.000-Einwohner Stadt im Kreis Herzogtum Lauenburg.

Bei einer Bootstour über den Stadtsee präsentiert sich die Altstadt mit der Kirche Sankt Nicolai aus dem 13. Jahrhundert.

"Aus Geldmangel verpfändeten die Herzöge von Sachsen-Lauenburg den Ort 1359 für über 320 Jahre an Lübeck", informiert die Gästeführerin: "Die Lübecker bauten Mölln zur Festung aus. Bald darauf entstand das Rathaus in Backsteingotik. Nach dem Lübecker ist es das zweitälteste in Schleswig-Holstein." Die Ratsherren sind längst ausgezogen. Das Gebäude beherbergt das Stadtmuseum und die Touristinformation. Seine Blütezeit erlebte Mölln zur Hansezeit, obwohl es selbst keine Hansestadt war. Der "Ort am trüben Wasser", was der aus dem Slawischen stammende Name Mölln bedeutet, lag direkt an der "Salzstraße" von Lüneburg nach Lübeck. Hering war eine beliebte Fastenspeise, und in der Ostsee gab es riesige Heringsschwärme. Über Jahrhunderte belieferte man aus den Lüneburger Salinen ganz Norddeutschland und über Lübeck den Ostseeraum mit dem weißen Gold. Mehr als 100 Kilometer rumpelten mit Holzfässern, den Containern des Mittelalters, beladene Pferdegespanne über sandige und holprige Pfade. Sie waren leichte Beute für Wegelagerer und Raubritter. "Sicherer und effektiver wurde es, als man 1398 den Stecknitzkanal, die "nasse Salzstraße", eröffnete", erklärt Britt Stein: "Nun konnte eine erheblich größere Menge Salz per Kahn transportiert werden." Nach 500 Jahren wurde die Wasserstraße durch den Elbe-Lübeck-Kanal abgelöst. Er verläuft am Rande des Möllner Ziegelsees. Seine wirtschaftliche Bedeutung hat stark abgenommen. Umso beliebter ist er als Revier für Freizeitkapitäne und Radler.

Durch Mölln führte im Mittelalter die Salzstraße, auf der Fässer mit dem „weißen Gold“ mit Fuhrwerken von Lüneburg nach Lübeck transportiert wurden.

Der Stadtpark ist Teil des ehemaligen Wallgrabens. Auch hier treibt Till sein Unwesen. Sein Konterfei prangt sogar an Wasserhähnen in den Kneipp-Anlagen. Der singende Amboss mit feuchtem Überraschungseffekt stellt eine seiner Lebensstationen dar. "Irgendwo zwischen Rostock und Wismar hatte ein Schmied Eulenspiegel gedemütigt", erläutert Sven Kolb: "Daraufhin schweißte Till Hammer, Zangen, Haken und Nägel zusammen, so dass sie nicht mehr benutzbar waren. Und suchte schnell das Weite." Am Eulenspiegelbrunnen am Marktplatz hat sich eine kleine Menschentraube gebildet. Es soll Glück bringen, wenn man den blank polierten Daumen und die Fußspitze der Till-Figur gleichzeitig reibt. Ein weiterer Glücksbringer ist die Eulenspiegellinde vor der Kirche Sankt Nicolai. Wer ein Geldstück in die Baumrinde steckt und die Linde entgegen dem Uhrzeigersinn dreimal umrundet, dem wird niemals das Geld ausgehen. An dieser Stelle soll Till Eulenspiegel 1350 laut Hermann Bote stehend begraben worden sein, da ein Seil riss und der Sarg senkrecht in das Grab kippte. "Alle, die dabeistanden, meinten: Lasst ihn stehen! Wunderlich ist er gewesen in seinem Leben, wunderlich will er auch sein in seinem Tod", verrät Sven Kolb.

Unweit der Kirche ist in einem Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert das Eulenspiegelmuseum untergebracht. Einige seiner Faxen sind mit lebensgroßen Puppen nachgestellt. In Braunschweig erzürnte er einen Bäcker, weil er die ganze Nacht hindurch aus Brotteig Eulen und Meerkatzen fertigte, da dieser es ihm zwar gesagt, doch nicht so gemeint hatte. Till nahm alles wörtlich. Schließlich trifft man auf eine Truhe, die mit schweren Steinen gefüllt ist. Als der Schalk merkte, dass seine Kräfte immer mehr nachließen, machte er sein Testament und bedachte einige Freunde, den Rat der Stadt Mölln und den Pfarrer von Sankt Nicolai. Vier Wochen nach seiner Beerdigung sollten die drei Parteien gemeinsam eine Truhe aufschließen und den Inhalt, der sie steinreich machen sollte, unter sich aufteilen. Sie fanden nichts als Steine. So hatte Eulenspiegel seinen Mitmenschen selbst nach seinem Ableben noch einen Streich gespielt. Der Ärger ist längst verflogen. Heute sind die Möllner ganz vernarrt in ihren Till.