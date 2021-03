Von Simone F. Lucas

Arthur Schnitzler, Jakob Wassermann und Hugo von Hofmannsthal – sie alle waren zu Gast bei der Wasnerin, der Wirtin, die dem Hotel den Namen gegeben hat. Schon im 15. Jahrhundert stand oberhalb von Aussee ein Wirtshaus für die Fuhrleute. Heute ist das Hotel "Die Wasnerin" ein Refugium für Erholungssuchende und Literaturfreunde. Denn Gastgeberin Petra Barta will nicht nur an die Tradition anknüpfen, sie liebt Bücher und hat zusammen mit ihrem Mann Davor das Hotel zu einem Hort der Literatur gemacht.

Auf den Kopfkissen liegen Leseproben statt Schokolade als Betthupferl, es gibt eine gut ausgestattete Bibliothek, ruhige Rückzugplätze für Lesende und einen "Alpen-Worte-Garten", an dem die österreichische Autorin Barbara Frischmuth beteiligt war. Und dann hat sich "Die Wasnerin" zu einem Treffpunkt auch für junge Literaten entwickelt. In diesem Jahr werden unter anderen Monika Helfer ("Die Bagage", "Vati") und Franzobel ("Das Floss der Medusa", "Eroberung Amerikas") erwartet – so Corona es zulässt.

Doch nicht nur Hugo von Hofmannsthal hat die Landschaft des Ausseerlandes geliebt. Nicht nur Dichter wie Schnitzler, Stifter, Bernhard kamen gerne in die Bilderbuch-Idylle, auch die Nazis mochten die Gegend und quartierten sich in den schönsten Villen ein. Im nahen Salzbergwerk lagerten 6500 wertvolle Gemälde und Skulpturen, darunter der Genter Altar der Brüder van Eyck. Der Film "Monuments Men" von und mit George Clooney erinnert an die Rettung des Kulturerbes, das auf Intervention des SS-Manns Ernst Kaltenbrunner nur knapp der geplanten Vernichtung durch die Sprengung des Bergwerks entgangen ist. Kleine Geschichte am Rande: Weil sie umgedreht war, blieb eine Tafel des Genter Altars jahrelang unentdeckt und wurde von den Arbeitern als Brotzeittisch verwendet.

Ernst Kaltenbrunner wurde im Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Sein Mitarbeiter Wilhelm Höttl hatte sich als Zeuge der Anklage zur Verfügung gestellt. 1952 gründete er in Bad Aussee ein privates Gymnasium für Jugendliche mit Schulschwierigkeiten. Auch André Heller ging hier zu Schule ebenso wie die Rennfahrer Jochen Rindt und Niki Lauda.

Im Salzkammergut blüht das Handwerk: Kersten Holzer widmet sich in Bad Aussee dem Handdruck. Foto: srt

Über die "alten Geschichten" mag man im Ausseerland am liebsten nicht mehr reden. Lieber über die noch älteren. Den Erzherzog Johann und seine Liebe zur schönen Postmeistertochter Anna Plochl etwa. Die romantische Liebesgeschichte, die unzählige Groschenromane inspirierte, begann 1819 bei einem Tanz am Grundlsee, bei dem sich der 35-jährige Prinz in das 15-jährige Mädel vom Lande verliebte. 1829 konnten die beiden mit dem Einverständnis von Kaiser Franz, Johanns Bruder, heiraten. Anna, 1850 zur Gräfin von Meran geadelt, verbrachte ihre letzten Jahre in Bad Aussee. Die Love-Story aus dem Biedermeier wurde 2009 mit Tobias Moretti und Annamaria Mühe in den Hauptrollen verfilmt.

In dem Film "Geliebter Johann, geliebte Anna" ist auch die Ausseer Tracht zu sehen, die bis heute Bestand hat. Wie der Original Ausseerhut, schwarz mit dunkelgrünem Seidenband. Zwei bis drei Tage brauche man, um so einen klassischen Hut aus Kaninchenhaar herzustellen, sagt Hutmacher Alexander Reiter. "Natürlich haben Erzherzog Johann und seine Anna zur Beliebtheit der Kopfbedeckung beigetragen." Mittlerweile gibt es auch moderne Varianten mit breiterer Krempe. Doch der 51-Jährige hält es lieber mit der Tradition und hofft, dass seine beiden Kinder nach der Schule in seine Fußstapfen treten. Auch beim Dirndl will der Hutmacher keine Kompromisse eingehen. "Die Schürze wird hinten gebunden", sagt er streng.

Streng geregelt sind auch die Farben des original Ausseer Dirndls: an den Wald erinnert der grüne Leib, an die Alpenrosen der rosa Rock und an die zahlreichen Seen die lila Schürze. "Die Farbzusammenstellungen variieren ebenso wie die Muster", erzählt Peter Wach, der vor acht Jahren die Firma Seidenhanddrucke Sepp Wach von seinem Vater übernommen hat. 38 Jahre alt ist er und sieht mit modischem Bart und Zopf eher wie ein Trendsportler aus als wie der Chef eines Traditionsbetriebs.

Doch Wach und seine Mutter Marietta arbeiten mit uralten Stempelkissen, Modeln genannt, wie Generationen vor ihnen. 200 Modeln gibt es noch im Betrieb. Kersten Holzer ist gerade dabei, einen Stoff mit einem solchen Model zu bedrucken. Seit acht Jahren arbeitet die Mutter von zwei Kindern für Peter Wach – und das "sehr gerne", denn "man sieht, was man macht". Wer sich so ein klassisches Dirndl gönnen will, muss tief in die Tasche greifen. Allein das Material für Dirndl und Tuch kostet 450 Euro, fürs Nähen kommen noch mal 300 Euro dazu. "Dafür hat man aber auch was Ewigs," betont Marietta Wach, "handgenäht und vom Muster her ein Unikat."

​ Im Salzkammergut blüht das Handwerk: Alexander Reiter ist Hutmacher. Foto: srt

Die Frauen im Ausseer Land lieben ihre Dirndl. Schließlich gilt Bad Aussee als Österreichs Trachtenhauptstadt. Zehn Dirndl im Schrank sind da keine Seltenheit. Nicht alle sind freilich handkolorierte und -genähte Seidendirndl. Es geht auch günstiger – im Baukastenprinzip. Zum Beispiel im Geschäft "Ausseer Gwand". Hier kann frau sich Rock und Leiberl, Schürze und Tuch aus Fertigteilen zusammenstellen. Sie kann sich allerdings auch ein Dirndl nach eigenen Wünschen nähen lassen, denn zu dem Traditionsbetrieb, den Peter Veigl führt, gehört eine Schneiderei. Im Laden sind auch alte Trachten zu sehen, kurze Lederhosen und bestickte Joppen. Fehlt nur noch der hohe Hut, wie ihn der Erzherzog trug.

Daniel Craig, der 2015 für die Dreharbeiten am Bond-Film "Spectre" an den Altausseer See kam, wird kaum Zeit gehabt haben, sich in den Läden von Bad Aussee umzuschauen – musste er doch innerhalb von zwei Tagen den "pale king" aufspüren. Auch Klaus Maria Brandauer wird er nicht besucht haben. Der Großschauspieler, in Altaussee geboren, verkörperte 1984 in "Sag niemals nie" den Bösewicht Maximilian Largo, Widersacher von Craigs Bond-Vorgänger Sean Connery. Brandauer wohnt seit einigen Jahren im ehemaligen Haus Jakob Wassermanns und inszeniert gern im August Shakespeare auf der Seewiese.

Das Meranerhaus, die ehemalige Poststation der Kurstadt. Foto: srt

Wenn’s schön ist, ist’s kitschig. Wenn’s schiach ist, is immer noch schön," sinniert Ernst Kammerer, der 2020 als Tourismusdirektor in den Ruhestand gegangen ist. Ganz besonders schön ist die Seewiese an der hintersten Ecke des Sees im Mai, wenn Tausende von Sternnarzissen blühen. Im schnuckeligen Jagdhaus Seewiese erinnern Fotos und Autogramme an die Bond-Dreharbeiten. Gleich um die Ecke hat Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz die alte Jausenstation wiedererstehen lassen. Einfach "Seewiese" heißt das Haus in der "schönsten Sackgasse der Welt", wie der Schriftsteller Friedrich Torberg die Gegend nannte.

Das Restaurant mit dem Tanzboden hat Felix Suchanek einige neue Kunden gebracht. Der 65-Jährige ist Bootsbauer und schippert mit seiner traditionellen "Plätte" gerne Touristen aber auch Einheimische über den See. 39 solcher Boote gibt es noch in Altaussee – auch dank des Tourismus. "Wenn wir keine Touristen hätten, würde es in Altaussee keine Plätten mehr geben", ist der Bootsbauer überzeugt. Er weiß aber auch: "Bei dieser Landschaft wäre es schon schwer, keinen Tourismus zu haben." Da wusste er noch nichts von Corona.

INFORMATIONEN

Einreise: Derzeit ist aufgrund der Pandemie die Einreise in die Steiermark für Besucher verboten.

Unterkunft: "Die Wasnerin", Sommersbergseestr. 19, 8990 Bad Aussee, www.diewasnerein.at

Narzissenfest: Es findet vom 27. bis 30. Mai unter Corona-Bedingungen statt. Infos: www.narzissenfest.at/de/

Manufakturen: Hutgeschäft Leithner (www.ausseer-hut.at); Sepp Wach

Seidenhanddrucke (www.handdrucke-seppwach.at); Ausseer Gwand (www. meisterstrasse.com/trachten-schneider- veigl).

Plätten: Kontakt über Buch & Boot (www.boote-salzkammergut.at)

Weitere Auskünfte: Tourismusverband Ausseerland-Salzkammergut, www.ausseerland.salzkammergut.at