Von Brigitte von Imhof

Noch ein paar steile Serpentinen, noch ein paar Dutzend Stufen, noch ein 80 Meter langer Tunnel, dann ist der Gipfel des Diamond Head erreicht. Rund eine Stunde dauert die Wanderung auf den markanten Vulkanberg, der das östliche Ende von Waikiki markiert und das Wahrzeichen von Honolulu ist. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen, auch wenn man sonst überwiegend in Flipflops unterwegs ist.

Hintergrund Anreise: z.B. mit Lufthansa Frankfurt-Honolulu ab ca. 1200 Euro. Einreise und Covid-Bestimmungen: Seit 8. November 2021 können vollständig Geimpfte in die USA einreisen. Vor Abreise muss der Fluggesellschaft ein aktueller und gültiger Impfausweis sowie für alle Reisenden ab zwei Jahren ein [+] Lesen Sie mehr Anreise: z.B. mit Lufthansa Frankfurt-Honolulu ab ca. 1200 Euro. Einreise und Covid-Bestimmungen: Seit 8. November 2021 können vollständig Geimpfte in die USA einreisen. Vor Abreise muss der Fluggesellschaft ein aktueller und gültiger Impfausweis sowie für alle Reisenden ab zwei Jahren ein negativer PCR-Test oder Antigentest elektronisch oder in Papierform vorgelegt werden, der bei Abreise nicht älter als einen Tag sein darf. Beförderungsbedingungen der jeweiligen Fluggesellschaften sollten dringend beachtet werden, ebenso die ständig wechselnden Einreisebestimmungen beim Weiterflug auf andere Hawaii-Inseln. Eventuell ist hier ein weiterer negativer Testnachweis erforderlich. Beste Reisezeit: ganzjährig. Die Temperaturen liegen gleichbleibend bei 24 bis 29 Grad, dazu weht immer eine Passatbrise (trade winds). Pauschalangebote: Zum Beispiel "Entspanntes Hawaii": 14 Tage Übernachtungen auf Oahu, vier Yogakurse, vier Meditation-Sessions und innerhawaiische Flügen nach Kauai und Hawaii Island (Tagesausflüge) ab 3921 Euro pro Person (FTI). "Hawaii intensiv": 15 Tage Oahu, Kauai, Hawaii Island (Big Island) und Maui, Übernachtungen und 3x Leihwagen ab 1229 Euro pro Person (Canusa). Lesetipp: Hawai’i, Vista Point Verlag, 280 Seiten von Karl Teuschl, 24,95 Euro. Allgemeine Infos: www.gohawaii.com

Wer klug plant, startet am frühen Morgen vom Parkplatz zu der einstündigen Wanderung und umgeht einerseits die Hitze und andererseits die Karawanen, die sich später am Tag nach oben wälzen und für ein Mordsgedrängel auf den Aussichtsplateaus sorgen. Der Blick von da oben ist umwerfend: die Skyline von Honolulu mit ihren Wolkenkratzern, der einladende Waikikistrand, die Wellen, die Schnellstraßen, die Villenvororte und das Häusermeer, das sich über die umgebenden Hügel erstreckt. Den Fans der TV-Serie "Magnum" kommt das alles wahnsinnig bekannt vor. Klar, die wilden Verfolgungsjagden von Privatdetektiv Thomas Magnum, mal im Helikopter, mal im feuerroten Ferrari, haben viele appetitliche Honolulu-Bilder auf die Bildschirme gezaubert – und die Hawaii-Begehrlichkeiten bei Zuschauern auf der ganzen Welt kräftig befeuert.

Corona hat Hawaiis Tourismus, der wirtschaftlich der Hauptmotor ist, arg in die Knie gezwungen. Normalerweise verzeichnen die Urlaubsinseln Oahu (mit Honolulu), Big Island, Maui, Kauai, Lanai und Molokai rund neun Millionen Besucher pro Jahr. 2020, im ersten Covid-Jahr, ging die Besucherzahl um 75 Prozent zurück. 2021 kamen die Urlauber zurück, fast ausschließlich Festland-Amerikaner. Denn während die Inseln für den internationalen Tourismus weitgehend dicht machten, empfingen sie wieder Urlauber aus dem eigenen Land.

Hawaii ist der 50. US-Bundesstaat und somit Inland. Nicht so zackig erfolgte die Rückkehr von Leihwagen, weshalb die Mietpreise in astronomische Höhen schossen. Wer sich auf Oahu aufhält, kann auf ein Auto gut verzichten. Honolulu lässt sich prima zu Fuß oder mit Stadtbussen erkunden und mit dem Überlandbus kommt man zu den Traumstränden auf der Insel. Einige davon tauchen regelmäßig in den Rankings der besten Strände Amerikas aus – darunter Hanauma Bay, Lanikai Beach oder Turtle Bay. Highlight ist die North Shore, wo im Winter Monsterwellen brechen und fauchend an den Strand rollen. Es ist das Mekka der Surfer, die dort bei internationalen Wettbewerben auf der perfekten Welle ihre Meister ermitteln. Da spielt selbst beim Zuschauen das Adrenalin verrückt.

Surfer am Strand.

Die Hauptstadt Honolulu ist für die meisten Hawaiiurlauber der erste Berührungspunkt mit Hawaii. Trotz ihrer urbanen Anmutung schwebt über der 350.000-Einwohner-Metropole (die Großraumregion zählt rund eine Million Einwohner) der Zauber eines Tropenparadieses. Das liegt an den Palmen, die sich in der Abendbrise wiegen. Am betörenden Blütenduft und natürlich an den herrlichen 24 Grad selbst nach Sonnenuntergang. Wie lange, anstrengend und schlafraubend die weite Anreise für die Besucher auch war – der Aloha-Motor springt sofort an. Wer am Waikiki-Strand wohnt, hat es nicht weit zum Ala Moana Park, der wie eine riesige grüne Faust in den Pazifik hineinragt. Jogger und Powerwalker mit und ohne Hund begrüßen den jungen Morgen. Auf den Rasenflächen haben sich Grüppchen zum Tai-Chi, Boxen oder Yoga versammelt. In einer Lagune ziehen Stand-up-Paddler ihre Bahnen und am Ufer macht ein Tauchlehrer mit seinen Schülern Trockenübungen. Ein Stück weiter laufen die Vorbereitungen zu einer Outrigger-Regatta. Die jungen Ruderer und Ruderinnen bringen ihre Auslegerboote zu Wasser und werden von ihren Coaches mit letzten Tipps versorgt.

Am weltberühmten Waikiki Beach haben die coolen Typen mit ihren Brettern Position bezogen. Ein Surflehrer gibt einer Familie erste Instruktionen. Immer locker in den Knien bleiben, optimale Position auf dem Brett finden, die Arme zum Balancehalten einsetzen, die Spitze des Boards nicht ins Wasser eintauchen lassen... Ach wenn das nur alles so einfach wäre, wie es die drahtigen Burschen mit ihren weizenblonden Haaren aussehen lassen! Eine mit einem frischen Blütenkranz, dem Lei, verzierte Bronzestatue erinnert an Duke Kahanamoku, den Erfinder des modernen Wellenreitens und Godfather aller Surfer. Duke war ein Idol, schwamm bei den Olympischen Spielen 1912 Weltrekord und brachte Queen Mum den Hula bei.

Das Strand-Stadtviertel Waikiki, Dukes Wirkungsstätte, war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Sumpfland, das erst durch den Bau des Ala Wai Kanals trockengelegt werden konnte. Der Tourismus setzte 1901 mit der Eröffnung des Moana Hotels ein, dem heutigen Sheraton Moana Surfrider, und nahm in den 1920er-Jahren raketenartig Fahrt auf, als das rosafarbene Royal Hawaiian Hotel in den Sand von Waikiki gesetzt wurde. Im "Pink Palace" gaben sich Hollywoodgrößen und Staatspräsidenten die Klinke in die Hand, Rockstars feierten wilde Partys. Elvis Presley wohnte dort während des Drehs zu dem Schmachtfetzen "Blue Hawaii" aus dem Jahr 1961, in dem der Rock’n’Roller mit "I can’t help falling in love with you" einen auf Schmusesänger machte.

Eingerahmt von modernen Hotelriesen wirkt das Royal Hawaiian heute wie eine niedliche Sandburg – was seinem Glamour aber keinen Abbruch tut. Noch immer steigen hier die Celebritys ab, schwelgen in Nostalgie und lassen sich die Illusion nicht nehmen, dass Liz Taylor und Richard Burton jeden Moment durch die Drehtür kommen. Viele Strandbars laden zum Snacken (am besten Pupus, wie die unverschämt guten Vorspeisen heißen) und Mai-Tai-Schlürfen ein. Dabei kann man das bunte Treiben wunderbar beobachten. Übrigens: Der Zutritt zu Restaurants und Bars, auch Open-air, wird nur gegen Vorlage eines gültigen Covid-Impfpasses gestattet.

Hinter den Strandhotels, parallel zum Waikiki-Strand, verläuft die Kalakaua Avenue mit ihren vielen Shops und Boutiquen von edel bis trashig, Bars und Restaurants. Da man von diesen Aloha-Shirts und -Kleidern nie genug haben kann, ebbt der Reiz des Shoppens so schnell nicht ab – und flutet in den Edel-Shoppingzentren wie der Ala Moana Mall, einst die größte ihrer Art in den USA, vollends über. Noch im Sommer 2021 hing an vielen Geschäften ein "Vorübergehend geschlossen"-Schild. Jetzt läuft der Geschäftsbetrieb wieder weitgehend normal.