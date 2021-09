Von Katrin Schreiter

Klein, aber... hohe Tatra! Niedrig sind mittlerweile vor allem die Inzidenzwerte im nördlichen Teil der Slowakei. Das freut die Wanderfreunde. Auch Jo Anne Prowse will dieses Jahr wieder die Gipfel in dem beliebten Gebirge erklimmen. Früher hat die heute 67-jährige Engländerin auf Tempo gesetzt – lange Jahre war sie Mountain-Runner (Bergläuferin). Heute verweilt sie gern, genießt die Aussicht auf die Berglandschaft. "Am liebsten in der Hohe Tatra", sagt die Expertin in Sachen Gipfel und erklärt: "Dieses Gebirge ist einzigartig – so klein und doch so vielfältig."

Hintergrund Infos

Reiseziel: Die Hohe Tatra ist der höchste Teil der Karpaten. Sie liegt zu zwei Dritteln in der Slowakei und zu einem Drittel in Polen. Beide Länder haben sie unter Naturschutz gestellt. Mit 2654 Metern ist die Gerlachovský ¨tít (Gerlsdorfer Spitze) die höchste Erhebung der Hohen Tatra. Beliebte Ausgangspunkte für Wanderungen sind die Stadt Poprad und die Zentren Starý Smokovec, Tatranská Lomnica und ¦trbské pleso.

Anreise: Mit dem Auto fährt man von Heidelberg aus über 11 Stunden, alternativ gibt es Zugverbindungen nach Bratislava (Fahrzeit: circa 9 Stunden, mehrmals umsteigen), von dort aus weiter mit dem Bus.

Literaturtipp: "Hohe Tatra", Rother Wanderführer. 50 Touren - von leicht bis schwierig. Mit guter Beschreibung und vielen hilfreichen Tipps, 8. Auflage, 2019, 14,90 Euro

Weitere Infos www.slovakia.travel/de

Die Einheimischen nennen die Hohe Tatra, die genau auf der Grenze zwischen Polen und der Slowakei liegt, ein "Hochgebirge im Taschenformat". Auf einer Fläche von gerade mal 340 Quadratkilometern drängen sich hier hunderte Bergseen, stille Täler, saftige Almwiesen und zahlreiche schneebedeckte Gipfel – 24 davon überschreiten die 2500-Meter-Grenze. Eine einzigartige Landschaft, in der sich Braunbären, Luchse, Murmeltiere, Wölfe und Auerhähne wohlfühlen.

Zu den Lieblingsorten des Ehepaares Prowse gehört die Hütte am Grünen See (Chata pri Zelenom plese), die sich fotogen in den Talkessel schmiegt. Vor der Holzbaude schimmert türkisfarben ein Bergsee, dahinter erhebt sich eine Wand aus grauem Fels. Schneereste hängen in den Spalten, kleine Wasserfälle rauschen über das schroffe Gestein, am blauen Himmel ziehen ein paar kleine Wolkenfetzen. "Traumhaft", schwärmt Jo Anne Prowse, die hier mit ihrem Mann häufig Station macht. Die beiden rüstigen Senioren starten meist in Tatranská Kotlina. Von dort schlängelt sich der Wanderweg stetig bergauf zur Hütte Edelweiß (Chata Plesnivec), die malerisch vor den hohen Kalksteinfelsen des Felsentors auftaucht. Vorbei am Triangel- und Kesmarker Weissersee führt die Tour schließlich zur Hütte beim Grünen See, die zu den schönsten Unterkünften in der Hohen Tatra zählt und vor allem in den Sommermonaten oft ausgebucht ist.

Das Ehepaar Prowse schwärmt nicht nur von der Landschaft, die beiden lieben auch den gemütlichen Gastraum, wo sie die Wanderkarte studieren und mit anderen Gästen ins Gespräch kommen. "Die jungen Slowaken können alle gut englisch sprechen", freut sich Laurie Prowse. "Und mit den älteren beginnt man eben mit einem Lächeln – und prostet sich dann freundlich zu." Seine Frau hat schon einiges auf slowakisch gelernt. Zum Beispiel: "Ein Glas Wein bitte – pohárku vína. Und für meinen Mann ein Glas Bier – pohár piva." Abends gibt es dann meist Gulasch mit Knödeln - gute, deftige Küche. Mit Übernachtung sowie Frühstück am nächsten Morgen kostet die Halbpension um die 35 Euro. "So günstig habe ich es in den Alpen nirgendwo gesehen", erinnert sich die Engländerin.

Die idyllische Lage und das kulinarische Angebot der Hütte lockt auch viele Tagesausflügler, die morgens im Tal starten, das Panorama am Grünen See genießen und nach einer intensiven Stärkung wieder nach unten wandern. Das Ehepaar Prowse aber bleibt am liebsten über Nacht in den Bergen: "So können wir gleich am nächsten Morgen loslaufen, wenn der Nebel noch zwischen den Gipfeln hängt – fantastisch!", schwärmt Jo Anne Prowse. Elf Hütten bieten in der Hohen Tatra Schlafmöglichkeiten, die in der Regel recht einfach sind. Meist übernachten die Wanderer in sogenannten Lagern, die für vier bis 20 Personen eingerichtet sind. "Ohrstöpsel haben wir immer dabei", sagt Laurie Prowse. "Für fünf, sechs Stunden gesunden Schlaf reicht das allemal."

Zu den Lieblingsstrecken des englischen Ehepaars gehört die Tour zum großen Ratzenberg (Veká Svistovka). Von der Hütte beim Grünen See geht es durch alpines Gelände steil nach oben – zuerst entlang an Kettensicherungen, dann im Zickzack zum Gipfel. Spektakulärer Rundumblick on top. "Zeit für eine Pause", freut sich Jo Anne Prowse dort oben. "Guck mal, da hinten auf den Bergen waren wir auch schon", sagt sie und zeigt nach Nordwesten auf Kolovy stít und Jahnací stít. "Stimmt", sagt ihr Mann und findet auf seiner Wanderkarte die Tour, die er als gewandert markiert hat.



Schnell noch ein Foto für die Enkel zu Hause, dann geht es weiter entlang der Tatra-Magistrale bis zur Seilbahn, die Ausflügler bequem aus dem Tal fast bis zur Lomnitzer Spitze (Lomnický stít) hinaufbringt. Viele Wanderer nutzen die Gondeln auch für einen schnellen Auf- oder Abstieg. Doch Laurie Prowse schüttelt entschieden den Kopf: "Die Seilbahn nehmen wir, wenn wir mal alt sind", scherzt er und läuft mit seiner Frau zu Fuß ins Tal.

300 Kilometer Wegenetz zieht sich durch die Landschaft der Hohen Tatra. "Da bleibt noch einiges für uns zu tun", freut sich der Engländer. Daran kann auch der Brexit nichts ändern. Probleme mit der Einreise? Laurie Prowse lacht und winkt ab: "Dann beantragen wir eben einen slowakischen Pass."