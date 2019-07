Kite-Surfen kann man in Silvaplana bei Surflehrer Yannick Galbinec lernen. Foto: Frommer

In der Alp-Schaukäserei Morteratsch können Besucher eine Käseproduktion hautnah miterleben. Foto: Frommer

In Brusio durchfahren die Triebwagen und Züge der Rhätischen Bahn das schleifenförmige Kreisviadukt der Berninalinie: ein außergewöhnliches Bauwerk. Foto: Frommer

Von Robin Daniel Frommer

Eine Hochgebirgslandschaft, die ganz von der Magie der Sonne geprägt wird: Sobald die gezackten Gipfel der Ostalpen in gleißendem Licht des Sommers schwelgen, machen thermische Winde die Oberengadiner Seenregion zum gesuchten Revier junger Wassersportler. Gleichzeitig wird das ewige Eis der Gletscher (fast) so bequem erreichbar wie die mitunter buchstäblich bis an die Tür des Hotels reichenden Arven- und Lärchenwälder. Zum sommerlich leichten Zugang zur Natur tragen sowohl die Bergbahnen des Engadin, als auch die schmalspurige Rhätische Bahn entscheidend bei; ihre signalroten Personenzüge stellen außerdem die Verbindung zu hochalpinen Siedlungen beim Berninapass sicher, die seit Menschengedenken ohne Zufahrtsstraße auskommen müssen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Die Gemeinde Samedan besitzt mit dem "Engadin Airport" zwar einen Regionalflughafen, doch die Anreise per Bahn ist gerade in dieser Region besonders entspannend. Tickets sind bei DB, SBB und Rhätische Bahn (www.rhb.ch) erhältlich. Pauschalangebote gibt es bei Ameropa [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Die Gemeinde Samedan besitzt mit dem "Engadin Airport" zwar einen Regionalflughafen, doch die Anreise per Bahn ist gerade in dieser Region besonders entspannend. Tickets sind bei DB, SBB und Rhätische Bahn (www.rhb.ch) erhältlich. Pauschalangebote gibt es bei Ameropa (www.ameropa.de) oder Lernidee Erlebnisreisen (www.bahnreisen.de). Mit dem Pkw führt der kürzeste Anreiseweg von Norden über Chur, Thusis, Savognin und den Julierpass ins Oberengadin. Infos zum Straßenzustand in Graubünden unter www.strassen.gr.ch. Infos zu den Alpenpässen bieten die Portale des Touring Clubs Schweiz (www.tcs.ch) sowie der Interessengemeinschaft Alpenpässe (www.alpen-paesse.ch) Unterkünfte: Das familiengeführte 3-Sterne-Hotel Steinbock, Pontresina, www.hotelsteinbock.ch. DZ ab 209 CHF. Gäste können das Hallenbad des benachbarten Grandhotels Walther benutzen. Am 8. Juni beginnt auch im Romantik Hotel Muottas Muragl, Samedan, www.muottasmuragl.ch, die Saison. DZ ab 249 CHF. Geführte Touren: Zwischen Juni und Oktober führt die Bergsteigerschule Pontresina, Via Maistra 163, Pontresina, (Di-Sa), www.bergsteiger-pontresina.ch u.a. Tageswanderungen von der Diavolezza zum Morteratsch-Gletscher durch. 70 CHF; (Kinder in Begl. ihrer Eltern ab 8 Jahren). Wassersport: Swiss Kitesurf, Silvaplana, www.kitesailing.ch; Kanu, Windsurfen und Stand-Up-Paddeling: Windsurfing Silvaplana, www.windsurfing-silvaplana.ch Familienziel: Traditionelle Käseproduktion erleben und gemütliches Ausflugsrestaurant (noch bis 30. Sept.): Am Zugang zum längsten Gletscher des Engadin liegt die Alp-Schaukäserei, Morteratsch 4, Pontresina, www.alp-schaukaeserei.ch Ausstellungen: Das Segantini-Museum in St. Moritz wird in diesem Sommer umgebaut. Die Gemälde von Giovanni Segantini werden daher (Di, 10-12 u. 14-18 Uhr) im Forum Paracelsus in St. Moritz Bad ausgestellt. Musik: Mit international hochkarätig besetztem Line Up wartet das St. Moriz Festival de Jazz (noch bis 4. August 2019) auf. (www.festivaldajazz.ch/de/programm)

St. Moritz, mit knapp 5000 Einwohnern der größte Ort des Oberengadin, ist vor allem durch Wintersport und den internationalen Jetset im kollektiven Gedächtnis verankert: Die Olympischen Winterspiele wurden hier bereits zweimal - 1928 und 1948 - ausgetragen. Die Heilquelle von St. Moritz ist hingegen heute nur noch wenigen Menschen außerhalb der Schweiz bekannt. Gleich mehrere Wintersportarten wurden in St. Moritz gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus der Taufe gehoben: Bobrennen, der Skeleton-Sport sowie Polo auf Schnee haben hier ihren Ursprung. Surf-Insider wissen außerdem, dass der nahe Silvaplanersee ein gesuchter Hotspot der internationalen Wind- und Kite-Surfszene ist.

Einige wesentliche Ausrüstungsgegenstände für den heutigen Kite-Sport haben zwei legendäre Gleitschirmpioniere - Dieter Strasilla und Andrea Kuhn - genau hier Anfang der 70er Jahre ausgetüftelt. "Wer das Kite-Surfen zuverlässig in kurzer Zeit erlernen will", macht der junge Surflehrer Yannick Galbinec deutlich, "trifft in Silvaplana auf optimale Voraussetzungen, denn durch die extrem unterschiedliche Erwärmung von Berg und Tal ist es hier keinen vollen Tag windstill."

Besonders weitreichende Panoramasicht auf die Oberengadiner Seen bietet sich unweit der Ortschaft Maloja. Der neoimpressionistische Freilichtmaler Giovanni Segantini (1858-1999) unterhielt hier sein Sommeratelier. Ähnlich lohnend ist der Blick vom 2456 Meter hohen Ausflugsberg Muottas Muragl zwischen St. Moritz und dem benachbarten, nur etwa sieben Kilometer entfernten, 2200-Einwohner-Ort Pontresina. Die Talstation der Standseilbahn zum Muottas Muragl liegt an der dreispurig ausgebauten Hauptstraße 29; sie besitzt einen eigenen Haltepunkt (Punt Muragl) an der meterspurigen Berninalinie, die St. Moritz mit dem grenznahen Städtchen Tirano in Norditalien verbindet.

Trittsichere Bergwanderer können am Muottas Muragl noch weiter bergauf steigen, bis zur während des Sommers bewirtschafteten Segantini-Hütte (2731 m) auf dem Schafberg; von hier oben wirken die Gipfel von Piz Lagrev (3170 m), Piz Albana (3100 m), Piz Julier (3380 m) und von Piz Nair (3056 m) noch einen Tick näher und beeindruckender. Eine alternative Route für den Abstieg bietet der naturbelassene Klima-Weg zum Aussichtsberg Alp Languard, von dem ein Sessellift die bequeme Verbindung zu Pontresina sichert.

Pontresina liegt windgeschützt im Val Bernina, einem angenehm sonnigen Seitental des Oberengadins, auf 1805 Metern über dem Meer. Große Hotels aus der Belle Époque und altehrwürdige Engadiner Wohnhäuser, manche von flächigen "Sgrafitti" genannten Kratzgemälden verziert, prägen das Ortsbild. Pontresina ist ein für Familien reizvoller Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge in die nähere Umgebung.

Beim Bahnhof des Orts startet beispielsweise die Route ins autofreie und nur wenig besuchte Val Roseg. Am Ende des gut zehn Kilometer langen Tals, unmittelbar vor der Grenze zu Italien, ragt der Piz Roseg bis auf 3937 Meter empor; seine Eismassen münden in drei große Gletscher: Sella, Tschierva und Roseg. Trotz der greifbaren Nähe der Eisfelder: Ohne ortskundigen Bergführer sollte sich niemand auf einen Gletscher wagen.

In der Schweiz wird man fast automatisch zum Bahnfreund. Gerade entlang der von der Unesco als Welterbe geschützten Berninalinie, im Oberengadin und im südlich angrenzenden Puschlav entdecken selbst eingefleischte Autofahrer rasch die Vorzüge der spektakulär in die Gebirgslandschaft trassierten Schmalspurbahn. Zu ihnen zählt die, nach dem größten Gletscher der Region benannte, Haltestelle "Morteratsch". Der unmittelbar bei ihr beginnende Lehrpfad macht den Weg zum 6,4 Kilometer langen Gletscher ausgesprochen bequem und zugleich informationsreich. Einen Besuch wert ist hier etwa die Alp-Schaukäserei, in der man die Käseproduktion hautnah miterleben kann.

Mit einem nur knapp 50-minütigen Spaziergang lassen sich das Vorfeld und die weitgehend vegetationslose Endmoräne des Morteratsch-Gletschers erreichen. Hier, wie an nahezu allen Alpengletschern sind die Folgen der globalen Erderwärmung längst unübersehbar. Seit Beginn der systematischen Messungen des alpinen Eises durch Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich im Jahr 1878 hat der Morteratsch zweieinhalb Kilometer seiner ursprünglichen Länge eingebüßt.

Zurück in der Schmalspurbahn: Beim hochalpinen Bahnhof Ospizio Bernina erreichen die Züge der Berninalinie den, mit 2253 Metern über dem Meer, höchsten Punkt im Schienennetz der Rhätischen Bahn. Der benachbarte Gebirgssee Lago Bianco liegt türkisblau schillernd in der Sonne. Weiter südlich, in Graubündens italienischsprachigem Puschlav-Tal, schaffen die Gleise den einzigen Zugang zur winzigen Bergsiedlung Alp Grüm (2091 m) östlich der Alpenriesen Piz Bernina (4049 m) und Piz Palü (3900 m). Der Ort wurde, wie der benachbarte Gletschergarten Cavaglia, nie ans Straßennetz angeschlossen.

Hinter Alp Grüm beträgt das Gefälle der Berninalinie bis zu 70 Promille; über mehrere Kehren führen die Gleise ins italienischsprachige Puschlav hinunter. Neun Stationen sind es bis zur Gemeinde Brusio. Hier durchfahren die Triebwagen und Züge der Rhätischen Bahn das schleifenförmige Kreisviadukt der Berninalinie: Ein außergewöhnliches Bauwerk mit Hingucker-Qualitäten, wie es sich die meisten Zugreisenden zuvor wohl allenfalls auf einer Modellbahnanlage vorstellen können.

Wer die landschaftlich reizvolle Strecke mit viel Zeit im alpinen Hochsommer zu Fuß angehen möchte: Mehrere Etappen des kultur- und industriehistorischen Wanderwegs "Via Albula-Bernina" (Route 33) folgen dem Gleisstrang der Rhätischen Bahn bis ins grenznahe Städtchen Tirano im norditalienischen Veltin.