Von Mariam Schaghaghi

Es ist das Lieblingshotel Robert De Niros. Hier, im Hotel Du Cap-Eden Roc im französischen Antibes, sah man den unauffälligen grauhaarigen, mittelgroßen Mann schon oft ungestört in der Lobby sitzen und Zeitung lesen, die pinienbesäumte Allee zum Meer hinabschlendern und den Frieden genießen, der für ihn so selten geworden ist. Die Hotellegende an der Côte d’Azur ist hochkarätige Gäste gewöhnt. Hier urlauben illustre Menschen: Schauspieler und Staatschefs, Rockstars und Royals, Musen und Millionäre.

Der exzentrische "Figaro"-Gründer de Villemessant erbaute das Haus vor 150 Sommern als Refugium für ausgebrannte Journalisten mit Schreibblockade. Er war, wen wundert’s, bald pleite. 1889 wurde es ein Winterdomizil für reiche Engländer und Russen, erst 1914 öffnete es zum ersten Mal für die Sommersaison. Um einen Meerwasserpool zu bauen, ließ der damalige Besitzer Antoine Sella mit Dynamit ein Loch in die Felsen sprengen und baute daneben ein Restaurant – das "Eden-Roc". Seit den Roaring Twenties wurde das "Du Cap" ein Hotspot der Gutbetuchten. Hier traf der Aga Khan seine spätere Frau Rita Hayworth, der Oberkellner setzte sie beim Dinner zusammen.

F. Scott Fitzgerald setzte ihm literarisch ein Denkmal in "Zärtlich ist die Nacht", Johannes Mario Simmels Roman "Es muss nicht immer Kaviar sein" spielte zum Teil hier, Karl Lagerfeld inszenierte hier eine seiner großen Modeschauen von Chanel. Seit genau 50 Jahren gehört das Haus mit den 118 Zimmern zur Oetker Collection. Den Kauf tätigte Backpulverkönig Rudolf Oetker am Telefon. Auf der Hochzeitsreise war er mit seiner Frau hier vorbeigesegelt und hatte zu ihr gesagt: "Schau, Maja, das berühmte Hôtel Du Cap. Es ist wunderschön, aber viel zu teuer für uns." Maja Oetker kümmert sich bis heute höchstpersönlich um das Interior des Hauses. Um mit den extrem hohen Ansprüchen der Gäste mitzuhalten, wird hier in den Ruhemonaten im Winter immer wieder alles rundum modernisiert und aktualisiert – schließlich will man hier höchsten Luxus-Ansprüchen genügen. Nach dem Spa und allen 118 Zimmern wurden gerade die beiden Restaurants komplett renoviert. Auch auf der Speisekarte gibt’s einen frischen Look, seitdem Eric Frechon, der sich im Schwesterhotel "Bristol" in Paris drei Michelin-Sterne erkochte, auch im Eden Roc zum kulinarischen Berater benannt wurde.

Foto: Die Piano-Bar des Hotels Du Cap-Eden Roc.

Hollywood liebt dieses Hotel. Besonders während der tollen Tage, wenn um die Ecke in Cannes das wichtigste Filmfestival der Welt tobt, ist die Fünfsterneherberge das Refugium der Superstars. Hier schwelgen sie in Luxus, sind unter sich oder per Boot in zehn Minuten mitten im Rummel von Cannes. Die großen Studios, Disney, Warner, Paramount und Co. buchen hier gleichfür die gesamten zwölf Tage en bloc. So ist gewährleistet, dass Hollywood dann ganz unter sich ist. Hier kann Nicole Kidman dann ohne Foto-Gefahr barfuß umherlaufen, sich mit der ungeschminkten Julianne Moore an der Bar verquatschen. Hier spielten "Brangelinas" Kids im Sandkasten, während ihre Super-Mom Interviews gab. Celine Dion schickte zum ersten Mal seit Jahren ihre Bodyguards nach Hause, so behütet fühlte sie sich."Wir sind der Club im Club", beschreibt es Hotelchef Philippe Perd treffend.

Das schlossähnliche Anwesen erreicht man über eine verschlungene Küstenstraße, die die Landzunge zwischen Juan-les-Pins und Antibes umgibt. Nach einer Haarnadelkurve erscheint plötzlich aus dem Nichts das imposante weiße Gemäuer. Schmiedeeisernes Tor, knirschender Kies, dann führen einige Stufen zum Haupthaus hinauf. Das ist der Moment, der jedem den Atem raubt, ob er Millionen auf der Leinwand bewegt oder auf Nummernkonten: die Herrschaftlichkeit, die das Hôtel Du Cap ausstrahlt, zu spüren. Nicht nur, weil es als eines der schönsten Hotels der Welt gilt. Sondern auch, weil hinter den mächtigen Mauern und im neun Hektar großen Park die Zeit stillzustehen scheint. Hier wird Ewigkeit fühlbar.

Das "Du Cap" ist getränkt von den Geschichten der Hollywood-Halbgötter. Wie Johnny Depp und Kate Moss, als sie noch ein Paar waren, mal volltrunken das Mobiliar ihres Zimmer zerlegten und morgens um ihre Abreise gebeten wurden. Wie Madonna zum Joggen im Blumen-Lieferwagen nach Juan-les-Pins geschmuggelt wurde, mit einer Decke überm Kopf. Dass David Carradine sich einen Buddha-Schrein im Zimmer baute. Wie schlicht Maddox Jolie-Pitt hier Geburtstag feierte, mit Kindern, die er am Pool kennengelernt hatte. Den eigenen 150. Geburtstag begeht die Luxusherberge eher bescheiden – das schönste Geschenk ist, dass sich post Corona seit dem 1. Juli das schmiedeeiserne Tor wieder für Gäste öffnen konnte. Nach den abgesagten Filmfestspielen im Mai hofft man auf eine gute Sommersaison.

Seinen Charme verdankt das Du Cap vor allem seinem hingebungsvollen Personal. Die Angestellten sind meist Jahrzehnte hier tätig. Der Chefkoch kennt die Ziegenzüchterin persönlich, die seinen Käse liefert, und weiß, dass Madame täglich zweimal mit den Viechern Gassi geht. Bäcker Alex besteht darauf, für seinen Brotteig kaltes Wasser von exakt fünf Grad zu verwenden – "wenn das Brot dann aus dem Ofen kommt, singt es", beschwört er. Und der gutgelaunte Wagenmeister Michel, der seit über 40 Jahren hier Dienst tut, heißt eigentlich Conte Babin de Lignac und ist ein geborener Graf. Über das Personal wurde sogar schon ein eigenes Buch geschrieben, der Titel: "Die Handwerker des Paradieses".

Die Hotellegende kann aber auch auf Diva machen. Das Erste, was Hoteldirektor Perd 2006 nach seinem Amtsantritt veränderte, war, Kreditkarten, Internet und TV einzuführen. Ja, zuvor gab’s Mattscheiben nur auf Verlangen. Perds Vorgänger befand, dass nichts schöner sein könnte als der Blick aufs Meer. Und bei der Abreise wurde bar gezahlt. "Aber was soll das", schmunzelt Perd heute, "dass die Kunden hier mit Plastiktüten voll Scheinen stehen?"

Sonst wird über Geld natürlich nicht laut geredet. Das günstigste Zimmer, entre nous, ist für 650 Euro zu kriegen, in der Nebensaison natürlich. Was jedoch unbezahlbar ist: die Zeit kurz anzuhalten und Seelenfrieden zu spüren, dem Raunen des Windes in den Pinien zu lauschen und das ewige Spiel der Azurtöne in Himmel und Meer zu beobachten. Oder manchmal halt auch Robert De Niro.