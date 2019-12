Von Klaus Pfenning

Heli-Skiing ist die wohl spektakulärste, zweifellos aber auch die umweltschädlichste Form des Skifahrens. Der weiße Rausch paart sich fast zwangsläufig mit schlechtem Gewissen wegen des hinterlassenen CO2-Fußabdrucks. Unser skibegeisterter Autor Klaus Pfenning hat sich dazu im kniehohen Pulverschnee der kanadischen Wildnis so seine Gedanken gemacht.

Die einen juchzen. Manche jodeln. Andere schreien ihr Glück einfach so hinaus. Einige werfen sich in den Schnee, machen Purzelbäume, fallen sich in die Arme und tollen herum, als hätten sie gerade die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Mindestens. Eines eint sie: jeder von ihnen hat ein breites Grinsen im Gesicht. Ein sehr breites sogar, das auch Stunden später kaum weichen will. Und dies alles nur wegen einer schiefen Ebene mit einer dicken Auflage winzig kleiner Eiskristalle voller Luft dazwischen. Man könnte auch sagen: feinstem Pulverschnee. Kanadischer Pulverschnee. Der hier, 600 Kilometer vom Pazifik entfernt, derart trocken ist, dass sich noch nicht einmal ein Schneeball aus ihm formen lässt. Man kann drücken wie man will: das weiße Zeug zerbröselt einfach zwischen den Händen. Der Grund dafür sind nicht etwa die hohen Breitengrade dieses Teil der Rockies. Vielmehr ist es die ungeheure Landmasse Nordamerikas, die im Winter stark auskühlt.

In Verbindung mit der relativ großen Entfernung zur Feuchtigkeit des Meeres lässt die Kälte extrem trockenen Neuschnee als luftiges weißes Daunenkissen vom Himmel fallen. Meist ist dieses Kissen mehrere Meter dick. Wer da reinfällt, der hat größte Mühen wieder herauszukommen.

Heute sind es nicht mehr als 30, vielleicht 40 Zentimeter Tiefschnee, der letzte Schneefall liegt schon ein paar Wochen zurück. Aber das reicht für ein Skierlebnis der ganz besonderen, ja der geradezu himmlischen Art. Es ist kein Fahren und auch kein Gleiten. Es ist ein lautloses Segeln, ein Schweben, ein Fliegen. Ein Rausch in Weiß, der die Endorphine Samba tanzen lässt. Sogar bei ausgewiesenen Nichttänzern. Skifahren ist angewandte Physik. Newton und sein Gesetz von der Schwerkraft sind der größte Freund dieses Sports – und zugleich sein ärgster Feind.

Im kanadischen Tiefschnee scheinen die Regeln der Physik zumindest teilweise außer Kraft gesetzt. Alles ist einfacher, leichter, schöner. Als wäre plötzlich in den Ski eine Servolenkung eingebaut. So oder zumindest so ähnlich muss sich Schwerelosigkeit anfühlen. Unten im Tal, im Skigebiet von Revelstoke, rauchen junge, einheimische Boarder zu lauter Musik ganz legal Cannabis. Oben bekommt man auch ohne Gras schnell einen Rausch. "Sekundenglück" heißt das bekannteste Stück auf der aktuellen CD von Herbert Grönemeyer. In der Puderzuckermasse der wilden Rocky Mountains wird daraus gefühlt endloses Minutenglück.

Ein paar Zauberschwünge später macht es Platz für ein kleines Abenteuer. In einer kleinen Talsenke kauern wir dicht aneinander im Schnee und warten auf den Helikopter, der uns wieder nach oben bringen soll. Unser Pilot Felix hatte uns am Morgen vor dem ersten Start eindringlich klargemacht, was die Do’s und vor allem was die Dont’s sind. Breites Kreuz, kariertes Holzfällerhemd, breit auseinander gestreckte Beine und verschränkte Arme lassen erst gar keine Zweifel aufkommen. Auf der Verbotsliste ganz oben: hinten um den Heli herumlaufen. Und, wenn man draußen ist: sich bei der Landung wie beim Start einfach hinzustellen. Die fünf Meter langen Rotorblätter des fast 50 Jahre alten "Mustang" entfachen einen derartigen Orkan, dass selbst das dicht aneinander gedrängte Kauern am Boden schwerfällt.

Mit unglaublicher Präzision dirigiert Pilot Felix sein fliegendes Pferd. Keinen Meter von uns entfernt setzt er die Kufen behutsam in den Schnee. Einer aus unserer Gruppe brüllt ihm übermütig "Good morning Vietnam" entgegen. Tatsächlich erinnert das Bild ein wenig an eine der letzten Szenen aus dem gleichnamigen Film, als zum Ende des Vietnamkriegs ein Hubschrauber auf dem Dach der amerikanischen Botschaft in Saigon landet und die letzten verbliebenen Angehörigen aus dem zerbombten Land fliegt.Wir dagegen fliegen nicht in die Hölle, wir fliegen zum Start der nächsten Abfahrt ins Paradies. Allenfalls der Lärm an Bord der betagten Maschine ist für ein paar Minuten infernalisch laut. Gleich siebenmal erleben wir an diesem strahlend blauen Frühlingstag das weiße Auf-und-Ab-Spektakel. Das Angebot an unberührten Abfahrten ist gigantisch. 5.000 Quadratkilometer groß ist das Heli-Skigebiet der Bergkette mit Namen Selkirk Tangiers, das entspricht der doppelten Größe des Odenwalds. Selbst unser Chef-Guide Quinn, immerhin seit neun Jahren mit von der Flugpartie, kennt allenfalls die Hälfte davon.

Das Revier in der Nähe von Revelstoke, etwa 400 Kilometer westlich von Calgary am Trans-Canada Highway gelegen, gilt als eines der größten des schneeverwöhnten Landes.

Abends im Jacuzzi mischt sich in die Seligkeit dann doch das schlechte Gewissen. "Hast Du auch an Deinen CO2-Fußabdruck gedacht", haben mich etliche Freunde und Bekannte vor Antritt der Reise gefragt. Und dabei erkennbar die Augenbrauen hochgezogen. Klar, habe ich. Und ein bisschen rote Ohren dabei bekommen. Allein beim Flug über den Atlantik und zurück pustet jeder Passagier mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre als mein Auto im ganzen Jahr. Die Hochrechung ergibt mehr als drei Tonnen, hinzu kommt der sicherlich auch nicht gerade kleine Ausstoß des Heli an Treibhausgas.

Für einen auch nur halbwegs ökologisch denkenden Menschen ist das eigentlich eine Todsünde. Eigentlich. "Once in a lifetime" haben wir dieses Projekt genannt, einmal im Leben. "Das Flugzeug und der Heli wären auch ohne mich geflogen", rede ich mir ein und versuche mein Gewissen zu beruhigen. Und weiß natürlich, dass ich mich damit nur selbst belüge. "Im vergangenen Sommer bin ich mit dem Fahrrad von Heidelberg nach Italien gefahren und habe dabei meinem CO2-Konto etwas Gutes getan", klingt da schon etwas besser. Das Gefühl der eigenen Dekadenz, das beim Heli-Skiing fast zwangsläufig und buchstäblich mitschwingt, legt sich dadurch allerdings nicht. Es geht auf Ende März zu, unten im Tal hat es gut 15 Grad, einige aus der Cannabis-Fraktion sind in kurzen Hosen und T-Shirt auf der Skipiste unterwegs. Der Klimawandel macht auch vor Kanada nicht halt – und ich trage dazu bei. Mist.

Wenn da nur nicht dieses verdammt schöne Gefühl von Segeln, Schweben, Fliegen wäre. Am Tag zwei des Abenteuers dürfen wir noch weitere drei Mal diesen Zustand der Glückseligkeit genießen, dann sind die gebuchten Höhenmeter abgeflogen und die Urlaubskasse leer. 1.700 Meter in der Vertikalen kommen an diesem Morgen noch hinzu – und mit ihnen wieder wunderschöne Spuren im Schnee, die dummerweise irgendwie nach Kohlendioxid zu riechen scheinen. Ok, im Mai geht es für ein paar Wochen auf den Jakobsweg, An- und Abreise mit der Bahn, das ist ökologisch voll korrekt. Da habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Und zum Sündenbüßen.

Once in a lifetime? Hoffentlich werd’ ich irgendwann wiedergeboren. Und hoffentlich gibt’s dann auch noch Schnee …