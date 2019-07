Wenn am Strand von Scharbeutz die Salsa-Rhythmen erklingen und Menschen ausgelassen dazu tanzen, könnte man fast meinen, man befinde sich an einem Karibikstrand. Foto: Dagmar Gehm

Von Dagmar Gehm

Heiße Rhythmen heizen den Strand auf. Barfuß tanzen wohl hundert leichtbekleidete Badegäste Salsa im Sand. Andere schauen zu und chillen im Liegestuhl, in der Hand einen bunten Cocktail. Etwas weiter entfernt versuchen sich einige beim Stand-up-Paddling, kurz SUP genannt. Palmen wehen an der Beachlounge, sanft schwappt die Brandung an den kilometerlangen, weißen Strand. Das Meer trägt heute die Farbe türkis. Karibikfeeling am Ostseestrand. Genauer gesagt in Scharbeutz, dem Hotspot in der Lübecker Bucht. Und das nicht nur an jenen Sonntagen, wenn ein Animateur Urlaubern den perfekten Hüftschwung für lateinamerikanische Tänze beibringt. Gratis, versteht sich. Denn die Ostseebäder wissen, wie sie ihre Gäste bei Laune halten.

Hintergrund Informationen Anreise: Von Heidelberg über die A 5 und A 7 in etwa 7 Stunden. Unterkünfte: Übernachtung im Strandkorb: bis zu 2 Pers. inkl. Frühstück, 85 Euro; Butz Hotel & Café am Dorfteich, ÜF im DZ ab 124 Euro; Gronenberger Mühle, 1 Woche max. 3 Pers. ab 859 Euro; Hotel Landhaus Scharbeutz, Ü/F ab 92 Euro, [+] Lesen Sie mehr Informationen Anreise: Von Heidelberg über die A 5 und A 7 in etwa 7 Stunden. Unterkünfte: Übernachtung im Strandkorb: bis zu 2 Pers. inkl. Frühstück, 85 Euro; Butz Hotel & Café am Dorfteich, ÜF im DZ ab 124 Euro; Gronenberger Mühle, 1 Woche max. 3 Pers. ab 859 Euro; Hotel Landhaus Scharbeutz, Ü/F ab 92 Euro, www.bellamare.holiday. Hotel Bayside: ÜF ab 105 Euro; Holm Ferienwohnungen, max. 4 Pers. inkl. Strandkorb ab 180 Euro/Nacht, www.ostseeblick-scharbeutz.de. Kurtaxe: In Scharbeutz wird ganzjährig Kurtaxe erhoben, in Sierksdorf und Pelzerhaken nur von Mai bis September. Veranstaltungen: Radtouren: bis September werden 10 geführte Entdecker-Fahrradtouren angeboten. Eutiner Festspiele: bis September. Straßenkünstlerfestival in Scharbeutz: 1. bis 4. August. Wanderkino in Sierksdorf: Stummfilme am Strand schauen mit Livebegleitung am Piano und an der Violine. Scharbeutzer Straßenkünstlerfestival: 1. bis 4. August. www.luebecker-bucht-ostsee.de/veranstaltungskalender.

„Wir versuchen, ein Ganzjahresziel zu werden“, sagt Doris Wilmer-Huperz von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. „Die Ostsee mit ihren flach abfallenden feinen Sandstränden hat viele Gesichter. Für viele sind daran schöne Kindheitserinnerungen geknüpft: ‚Da sind meine Eltern im Urlaub oft mit uns hingefahren, und wir hatten eine unbeschwerte Urlaubszeit mit der ganzen Familie.‘ Viele Gäste, die die Ostseeorte als Kind kennenlernten, kommen später zurück.“

Heute ist Scharbeutz ein modern-lässiger Lifestyle-Ort, der sich trotzdem familienfreundlich gibt. Geht das? „Ja“, meint die Sprecherin. „Denn hier ist es sehr entspannt. Wir haben keine Etikette wie an anderen Orten. Jeder kann seinen Urlaub so gestalten, wie er will.“ Total relaxed sind die Gäste in der Beach Lounge mit 150 Plätzen auf drei Ebenen. Gleich nebenan steht das Café Wichtig. Vor über 40 Jahren hat Ralf Casagrande das Café Engels-eck in Timmendorf gegründet, das er später in Café Wichtig umbenannte. Erst 2011 öffnete er ein zweites in Scharbeutz. Promis wie Lena und Udo Lindenberg sind Stammgäste.

Einen Logenplatz bieten Restaurant und Cocktailbar „Roof“ des Hotels Bayside. Von der Dachterrasse liegt dem Besucher die weitgeschwungene Bucht zu Füßen, mit Badeorten, die sich wie Perlen entlang der Küste reihen. Direkt darunter streckt sich die 260 Meter lange Seebrücke weit ins Meer. Für 2021/22 plant die Gemeinde, sie um 16 Meter zu verlängern und mit Sitzlandschaften zu versehen. Auch in Haffkrug, das ebenfalls zur Gemeinde gehört, soll die Brücke erneuert werden.

Wo Scharbeutz im Sommer an die Karibik erinnert, denkt man bei Pelzerhaken an Hawaii. Tiefgelegene Sandbänke machen es zu einem Wassersport-Eldorado mit besten Bedingungen für Windsurfing, Kiten und SUP. Eher beschaulich geht es in dem kleinen Ort Rettin zu – einem ehemaligen Fischer- und Bauernort. Kinder haben hier viel Platz, um sich in der ursprünglichen Landschaft auszutoben. 200 Jahre alt ist Haffkrug. Mühelos schafft es den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Ein liebevoll restauriertes Fischerboot an der Strandpromenade zeigt, dass die Bewohner ihre Wurzeln nicht vergessen haben.

Als Ausgangspunkt für Radtouren ist Scharbeutz wiederum ideal. Zusammen mit „tobisRad“ werden sie von der Tourist Information regelmäßig angeboten. Nur fünf Euro kostet die Teilnahme mit dem eigenen Rad. Mit dem Leihfahrrad kostet es drei Euro. Dann geht es los ins reizvolle Hinterland der Holsteinischen Schweiz mit unserem Tourguide Bastian. In der „zweiten Reihe“ an der Ostsee blüht im Frühsommer leuchtend gelb der Raps, im Sommer säumen Korn- und Mohnblumen die Kornfelder.

In kleinen Dörfern scheint die Zeit stehengeblieben. Hier ist alles viel ruhiger als an der Küste, und die Unterkunft in Gasthöfen und Hotels wie dem „Butz“ in Schürsdorf meist günstiger. Das 200 Jahre alte Landhaus wurde liebevoll restauriert, so dass Altes und Neues im historischen Gemäuer eine harmonische Einheit bilden.

Das erste Etappenziel der Radtour ist der 36,4 Quadratkilometer große Hemmelsdorfer See. Wir laufen übers Wasser, denn ein langer Steg führt als Wanderweg durch die idyllische Seenlandschaft. Mit 39,5 Meter Tiefe weist das Gewässer den tiefsten Landpunkt Deutschlands auf. Die Aalbek als eine seiner Flussläufe mündet im Niendorfer Hafen und verbindet ihn mit der Ostsee. In der friedlichen Stille, die nur durch ein paar Vogelschreie unterbrochen wird, weist nichts darauf hin, dass der Hemmelsdorfer See angeblich Napoleon I. als Kriegshafen dienen sollte. Aber daraus wurde nichts. Am nördlichsten Punkt erklären Tafeln auf dem 20 Meter hohen Aussichtsturm „Hermann-Löns-Blick“ das Ufer mit seinen Sümpfen und großen Waldflächen. Sogar die beiden Türme der Marienkirche in Lübeck sieht man von hier aus. Wir folgen der Aalbek bis Niendorf. „Früher“, sagt Bastian, „roch es hier immer nach Fisch. Jetzt fahren nur noch wenige Kutter zum Fischfang auf die Ostsee. Bei ihrer Rückkehr verkaufen sie den Fang direkt vom Boot. Da durch die starke Strömung das Hafenbecken versandet, ist es für große Schiffe nicht mehr interessant. Selbst die Werft wurde geschlossen. Dafür finden im Hafen jetzt große Veranstaltungen statt wie „Jazz Baltica“ und das Schleswig-Holstein Musikfestival.“

Inzwischen droht der weitaus größere Schaden durch den geplanten Absenktunnel zur festen Querung des Fehmarnbelts zwischen Deutschland und Dänemark. Der Nabu bezeichnet den Tunnel als ökonomischen und ökologischen Irrsinn, da durch den Bau gefährliche Schlammwolken Tiere und Pflanzen ersticken würden. Zahlreiche Bürgerproteste sollen das Projekt stoppen. Urlauber bekommen in ihrer Ferienidylle davon so gut wie nichts zu spüren.

Es ist früher Morgen in Sierksdorf. Am Strand führen einige Urlauber geschmeidige Bewegungen aus. An mehreren Terminen hält Britta, die das Studio StrandFit betreibt, dort Yogastunden ab. Etwas andere Yogastunden bietet Holger Wimmel in Scharbeutz an. Und zwar auf Stand-up-Paddling-Boards. Eine wack-lige Angelegenheit, aber ideal zur Findung des inneren Gleichgewichts. Ein schöner Start in den Tag, finden die Teilnehmer unisono.

Da hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf, denn ein junges Ehepaar will mit seinen Kindern gleich im Anschluss in den benachbarten Hansa-Park. Mit 125 Attraktionen bietet der reichlich Action. Ein anderes Paar fährt zum Golfen nach Timmendorf. Eine Teilnehmerin weiß noch nicht, ob sie beim kleinen Strandkonzert in Scharbeutz die Musik direkt im Strandkorb genießen oder in einem Liegestuhl im Kurpark den Enten beim Familienausflug auf dem großen Teich zuschauen möchte. Einige wollen sich das nahe gelegene Lübeck anschauen. Die meisten aber wollen einfach nur am Strand liegen und sich von der Sonne verwöhnen lassen.