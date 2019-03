Von Dagmar Krappe

Hielte ich ihn fest, bliebe nichts davon zurück. Zarter Schmetterling." Mit diesem kurzen japanischen Gedicht beendet Jörn-Uwe Wulf seinen Rundgang am Grab einer griechischstämmigen Familie. Als Sinnbild der Befreiung aus dem Körper und der Unsterblichkeit der Seele ist in den Stein ein Falter gemeißelt. Seit zehn Jahren zieht der professionelle Märchenerzähler über den Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg und erzählt Geschichten über Leben und Tod. Besinnliche, anrührende, aber auch ein wenig humorige Texte trägt er an dazu passenden Grabsteinen vor. Der Gang über einen Friedhof muss nicht traurig, sondern er kann auch lehrreich sein.

Allgemeines: Friedhof Ohlsdorf, Fuhlsbütteler Str. 756, 22337 Hamburg. Tel. 040/593880. www.friedhof-hamburg.de/ohlsdorf Öffnungszeiten: April bis Oktober von 8 - 21 Uhr, November bis März von 8 - 18 Uhr, Friedhofsmuseum: So, Mo, Do 10 - 14 Uhr, Kolumbarien: Mo - Fr 9 - 16 Uhr, Sa/So 10 - 15 Uhr, während der Trauerfeiern geschlossen. Pläne zu Spaziergängen und Prominentengräbern gibt es im Infohaus oder im Verwaltungsgebäude.

Berühmte Friedhöfe gibt es viele in Europa. Wer in Wien etwas auf sich hält, der lässt sich als "schöne Leich’" auf dem Zentralfriedhof beerdigen. Eine Beisetzung im großen Stil mit Prunk und opulentem Leichenschmaus. Größter Anziehungspunkt sind die rund 1000 Ehrengräber. Dort ruhen Komponisten wie Brahms, Beethoven, Schubert, österreichische Politgrößen, Komponist und Sänger Udo Jürgens und Popsänger Falco.

Auf den Pariser Friedhof Père Lachaise, den ältesten Parkfriedhof überhaupt, pilgern jährlich Tausende Touristen, um die Ruhestätten von Honoré de Balzac, Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Édith Piaf oder Jim Morrison zu sehen. Père Lachaise wurde Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet. Das Gräberfeld des Novodevichy-Friedhofs in Moskau ähnelt einem Skulpturenpark. Viele berühmte Moskauer ragen als überdimensionale Köpfe und Körper zwischen den Gräbern auf - modelliert aus Marmor oder Granit.

Der größte Parkfriedhof der Welt aber ist der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Es ist eher ein Garten, in dem an bestimmten Orten Grabstätten und Kapellen errichtet sind - und die größte Grünanlage der Hansestadt mit 450 Laub- und Nadelgehölzarten, 36.000 Bäumen und 15 Teichen. Ihn zu Fuß zu erkunden, würde Tage dauern. Er ist so riesig, dass man sogar mit dem Auto durchfahren darf. Durch fast 400 Hektar zieht sich ein 17 Kilometer langes Straßennetz. Zwei Buslinien mit über 20 Haltestellen durchkreuzen es. Das alles klingt nach Lärm und Unruhe. Doch es ist eine Oase der Ruhe inmitten der Großstadt. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof gibt es geführte Themenrundgänge, Radtouren - und Jörn-Uwe Wulf, den Märchenerzähler.

Am weithin leuchtenden Christus über dem Althamburger Gedächtnisfriedhof beginnt der Märchenspaziergang. "Hier liegen Hamburger Persönlichkeiten wie Künstler, Architekten und Politiker, die einst auf Friedhöfen am heutigen Dammtor- und Hauptbahnhof beerdigt waren", erklärt Wulf: "Mit dem Bau der Bahnhöfe wurden die Friedhöfe aufgelassen und die Überreste umgebettet." Seit der Friedhofsgründung im Jahr 1877 wurden 1,4 Millionen Leichname bestattet. Derzeit sind es um die 255.000 Gräber und circa 5000 Bestattungen pro Jahr.

"Der erste Friedhofsdirektor Wilhelm Cordes wollte einen romantischen Park nach dem Vorbild eines englischen Gartens mit vielen Bäumen, Teichen, kleinen Hügeln, Rosen und Rhododendren gestalten", berichtet Wulf: "Es sollte nicht nur Bestattungsfläche, sondern auch ein Erholungsort für Trauernde sein."

Fünf Märchen erzählt Jörn-Uwe Wulf während des eineinhalbstündigen Rundgangs. Er beginnt mit der Geschichte der beiden Bauern Jean und François in der Bretagne. Sie endet damit, dass Jean seinem verstorbenen Freund einen letzten Dienst erweist, um ihm das Loslassen zu erleichtern. Dazu hat Wulf einen sehr alten Grabstein gewählt, der als Patengrab ausgewiesen ist. "Seit 1990 kann man kostbare Grabmäler erwerben, die nicht mehr im Familienbesitz sind, und sie für neue Bestattungen nutzen. So werden sie vor dem Verfall bewahrt." 2000 Engel schmückten vor Jahren noch viele Gräber. Heute sind es noch 160. Meist Galvanoplastiken.

Eine Prominentenecke wie auf großen Friedhöfen üblich, gibt es in Ohlsdorf nicht. Um die Gräber oder Urnen von Altkanzler Helmut Schmidt und seiner Frau Loki, Reeder Albert Ballin, Zoogründer Carl Hagenbeck, Hans Albers, Heinz Erhardt, Inge Meysel oder Helmut Zacharias zu finden, ist es ratsam, sich mit einem Prospekt auf den Weg zu machen.

Am neugotischen Wasserturm von 1898, direkt an der Cordesallee, befindet sich der Garten der Frauen. Eingerahmt von hohen Rhododendronbüschen. Hier ruhen Frauen, die Hamburgs Geschichte mitgeprägt haben. Es sind alte Grabsteine oder neue Begräbnisstätten von Hamburgerinnen, die sich überwiegend kulturell, politisch oder sozial engagierten. Zu jedem Grab gibt es eine Infotafel über das Leben der einzelnen Personen. So auch zu Domenica, einst St. Paulis bekannteste Hure, später Streetworkerin und Kämpferin für die Rechte ihrer jüngeren Kolleginnen.

Vor einem eingefriedeten schwarzen Grabmal mit Immortellenkranz erzählt Jörn-Uwe Wulf das Märchen von der gütigen Alten, die in einem windschiefen Haus mit einem großen Garten lebte. Sie verhandelte mit dem Tod, dass sie ihn dreimal rufen dürfe, bevor er sie hole. Dieses Märchen habe er mal auf einer Trauerfeier vorgetragen, die ein junger Mann für seine Tante ausrichtete, sagt Wulf: "Sie war sehr lebenslustig, betrieb mehrere Pornoläden auf der Reeperbahn und war nach einer Zigarette auf der Krankenhaustoilette am dritten Herzinfarkt verstorben." Auch sie hatte den Tod dreimal gerufen. Eine wahre Geschichte.