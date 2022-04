Von Constanze Werry

War es im vergangenen Jahr zu Ostern wegen Corona noch recht ruhig auf den Straßen, erwarten die Experten vom ADAC in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie und hohen Spritpreisen deutlich mehr Betrieb auf den Autobahnen und damit einhergehend auch Staus. Hier einige Tipps zum richtigen Verhalten im Stau und wie man trotz Stress beim Autofahren einen möglichst kühlen Kopf behält.

> In der Ruhe liegt die Kraft: Einfach gesagt – mitunter nicht ganz so einfach umgesetzt. Schuld an Frust im Verkehr sind oft Gefühle der Macht- und Hilflosigkeit. Der ADAC rät, diese möglichst gar nicht erst an sich herankommen zu lassen. Es hilft mit kühlem Kopf festzustellen, dass man diese Gefühle gerade hat und dann den Gedanken daran und damit auch die Wut einfach gehen zu lassen.

> Über das eigene Lenkrad hinausdenken: Oft ist man genervt und gestresst, weil sich andere Verkehrsteilnehmer aggressiv oder vermeintlich aggressiv und mitunter auch unsicher verhalten. Um den Druck aus dem Kessel zu nehmen empfiehlt der ADAC sich in andere Verkehrsteilnehmer hineinzuversetzen und Blickkontakt aufzunehmen. Auch selbst ist man nicht vor Fehlern gefeit. Dann kann eine freundliche, versöhnliche Geste ein Zeichen setzen.

Und die meisten werden es als freundlich und aufmerksam empfinden, wenn das Gegenüber sich bedankt, wenn man ihn oder sie zum Beispiel vorlässt. Daran sollte man sich erinnern, wenn man einmal selbst vom Wohlwollen eines anderen profitiert – und zum Dank beispielsweise einfach kurz die Hand heben.

> Stau-Spiele gegen Langeweile: Für Erwachsene ist das Stehen im Stau schon eine Herausforderung – noch größer ist sie für Kinder. Hörspiele und Filme können die Zeit verkürzen, zwischendurch tut es aber auch gut, gemeinsam ein Spiel zu spielen. Ein absoluter Klassiker ist "Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein Spieler sucht sich einen Gegenstand oder eine Fläche aus und nennt die dazugehörige Farbe. Die anderen versuchen zu raten, was gemeint ist. Dabei sollte man natürlich etwas wählen, das länger im Blick bleibt – so dass man auch dann noch raten kann, wenn es doch mal ein paar Meter weitergeht.

Auch schön: Jeder Spieler erzählt nacheinander drei Geschichten über sich. Eine davon ist erstunken und erlogen – und die anderen müssen raten, welche.

Sind die Kinder bereits in der Schule, gibt es auch noch das "A bis Z-Spiel". Die Spieler einigen sich auf eine Kategorie – zum Beispiel Tiere. Dann beginnt der erste Spieler. Er muss ein Tier mit A nennen, der nächste ist mit B dran, der dritte mit C und so weiter.

> Rettungsgasse: Auch wenn man es eigentlich weiß – letztlich vergisst man es dann doch oft genug, sobald der Verkehr zu stocken beginnt: eine Rettungsgasse zu bilden. Denn sie sollte nicht erst gebildet werden, wenn das Sondersignal von Polizei oder Rettungskräften zu hören ist. Wer auf der Spur links außen unterwegs ist, hält sich links, alle anderen Spuren orientieren sich nach rechts. Als kleine Eselsbrücke hilft ein Blick auf die rechte Hand. Der Daumen steht für die Spur links außen, die übrigen Finger für die übrigen Fahrspuren.

> Rechts überholen: Das ist eigentlich verboten – im Stau gibt es aber eine Ausnahme, nämlich dann, wenn der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen steht oder mit maximal 60 km/h unterwegs ist. Dann darf man laut ADAC mit maximal 20 km/h rechts vorbeiziehen.

Das Befahren des Standstreifens, etwa weil man am stockenden oder stehenden Verkehr vorbeiziehen und die nächste Ausfahrt nehmen will, ist und bleibt dagegen tabu. Wer ihn doch benutzt, riskiert ein Bußgeld von 75 Euro und einen Punkt in Flensburg.

> Vorbereitet in den Stau: Da man nie weiß, ob man hineingerät oder nicht, sollte man vorsichtshalber auf einen möglichen Stau vorbereitet sein. Dazu gehört ausreichend Getränke, etwas zu essen wie beispielsweise belegte Brote sowie Obst und Gemüse, aber auch eine Decke – die Nächte können noch kühl sein, und eine Küchenrolle an Bord zu haben. Auch wichtig: Der Tank sollte immer ausreichend gefüllt sein.

Man kann auch den Stau als Pause nutzen. Wer im Verkehrsfunk oder über eine App vor einem Stau auf der Strecke gewarnt wird oder bei Stop-and-Go die Gelegenheit bekommt, kann rechts rausfahren und die Zwangspause zum Beispiel in ein Picknick verwandeln.