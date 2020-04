Von Sabine Hebbelmann

Kefalonia vor einem Jahr. Kurz vor knapp haben die Pflasterleger ihre Arbeit beendet und Bürgermeister Alexandros Parisis schreitet mit prüfendem Blick und zwei Adjutanten den sauber gefegten Vallianos-Platz ab. Die kleine Inselhauptstadt Argostoli hat sich herausgeputzt. Während unbedeutende Nebengassen die reinsten Stolperfallen sind, verbreitet die großzügige Flaniermeile einen Hauch urbaner Eleganz.

Am späten Abend ist sie voll mit Menschen jeden Alters. Familien haben sich in Schale geworfen und bummeln an voll besetzten Straßenlokalen vorbei, Jugendliche lassen ihre Handys ausgeschaltet, Kinder toben auf einer Grünfläche und eine Frau verkauft Folienballons. Es herrscht erwartungsvolle Stimmung, bis endlich die Prozession in Sicht kommt. Die Gemeinden der Stadt haben je einen mit unzähligen Blumen geschmückten liturgischen Gegenstand – der sogenannte Epitaphios stellt symbolisch das Grabtuch Christi dar – aus ihren Kirchen mitgebracht und versammeln sich auf dem Platz zum gemeinsamen Gebet.

Osterprozession in der Inselhauptstadt Argostoli.

Ostern ist für orthodoxen Christen das bedeutendste Fest des Jahres und hat den Stellenwert, den in Deutschland Weihnachten besitzt. Die ganze Familie kommt zusammen, schon Tage vorher bereitet man sich auf das Treffen vor. Da die Ostkirche die Gregorianische Kalenderreform nicht mit vollzogen hat, weicht der Termin von dem der westlichen Christenheit ab. So wurde etwa im vergangenen Jahr das Osterfest in Griechenland am 28. April gefeiert, eine Woche später als bei uns.

Um diese Zeit ist Kefalonia herrlich grün und gehört noch weitgehend den Einheimischen. Zu den frühen Gästen zählen Orchideenfreunde und Ornithologen aus Großbritannien. Während die größte der Ionischen Inseln in Deutschland noch als Geheimtipp gilt, gibt es zumindest offizielle Verbindungen zum Rhein-Neckar-Kreis. Während der Finanz- und Schuldenkrise wurde eine Zusammenarbeit des Kreises mit der Gemeinde Kefalonia im Rahmen des deutsch-griechischen Wissenstransfers ins Leben gerufen.

Die gebirgige Trauminsel konnte ihren naturnahen Charakter bislang bewahren. Nach jeder Kurve eröffnen sich neue Ausblicke auf unverbaute Küsten und türkis schillernde Buchten. Von den zahllosen Stränden ist der Kieselstrand Myrtos der bekannteste und spektakulärste. Der Blick vom Aussichtsplatz hoch oben am steilen Hang auf das satte Blau des Meeres, das zum weißen Strand hin in leuchtendes Türkis wechselt, ist atemberaubend.

Mit dem Kahn kann die Melissani-Tropfsteinhöhle besichtigt werden.

Malerisch liegt in einer Bucht, die durch die Halbinsel Erisos gebildet wird, das Dorf Assos mit Bootshafen und Badestrand. Zur gleichnamigen Burgruine führt ein reizvoller Spazierweg. Im Fischerdorf Fiskardo im Norden der Insel haben die Wirte die Stühle raus auf den Kai gestellt und warten auf Gäste. Das einzige Dorf, das vom Erdbeben 1953 verschont wurde, wuchert mit seinen Pfunden: schmucke alte Häuser, die bis hin zu den Fensterläden farblich abgestimmt in Szene gesetzt werden.

Der zentrale Teil der Insel wird von einer Gebirgskette dominiert. Erhaben thront der 1628 Meter hohe Berg Enos zwischen Meer und Himmel. Von hier reicht der Blick über die Küste weit hinaus aufs Ionische Meer. Auf der Höhe wächst die Kefalonische Tanne, die früher als Baumaterial für Schiffe verwendet wurde. Der schwarz wirkende Nadelbaum ist auf der Insel und in wenigen Bergregionen des südlichen Festlands endemisch und wird durch einen Nationalpark geschützt. In diesem Naturschutzgebiet leben auch verwilderte Pferde. Sie stammen von Hauspferden ab, die bei einem Erdbeben 1953 in die Berge geflüchtet sind.

Um das Waldgebiet herum ist die Bergwelt karger. Hier haben Ziegen den größten Teil der Steineichen zu Gebilden verbissen, die von Einheimischen "Ziegenbonsai" genannt werden. Die Hänge sind übersät mit Karstgestein und gelb leuchtenden Wolfsmilchgewächsen. Mit etwas Geduld lassen sich dazwischen verschiedene Orchideenarten und andere blühende Raritäten entdecken. Es ist fast wie Ostereier suchen.

Orchideen wie der Zungenstendel sind auf Kefalonia keine Seltenheit.

Und die Fauna? Hier gibt es an Land nicht viel, dafür aber im und am Wasser zwei Arten, die stark vom Aussterben bedroht sind: die Mittelmeermönchsrobbe und die Unechte Karettschildkröte. Im Hafenbecken von Argostoli strecken die großen Wasserschildkröten gern mal den Kopf aus dem Wasser und lassen sich zur Freude der Touristen beobachten.

Etwa drei Kilometer entfernt findet sich eine Wassermühle, die in früheren Zeiten als Getreidemühle diente und ihre Funktion einem außergewöhnlichen Phänomen verdankt. Das Meerwasser verschwindet in großen Felsspalten und durchquert ein unterirdisches Höhlensystem, in dem es sich mit versickerndem Süßwasser mischt. Durch diese "Verdünnung" fließt das Wasser schneller, entfaltet eine Sogwirkung und kommt 16 Kilometer weiter in der Melissani-Höhle in Sami wieder zum Vorschein. Diese zählt zu den wichtigsten Inselattraktionen. Tageslicht, das durch eine Öffnung einfällt, lässt das glasklare Wasser blaugrün leuchten und man kann sich mit einem Kahn durch die Tropfsteinhöhle schippern lassen.

Die Inselhauptstadt verbindet ein reger Fährverkehr mit dem Städtchen Lixouri auf der ansonsten dünn besiedelten Halbinsel Paliki. Es ist eine kleinteilige und hügelige Kulturlandschaft, die wie von der Zeit vergessen erscheint, mit abgelegenen, winzigen Dörfern, Weingütern, Olivenbäumen, Schafen und Zypressen. Auch hier gibt es attraktive Strände, etwa den Strand Xi mit seinem feinen rötlichen Sand, mit dem sich wunderbar Sandburgen bauen lassen. Kefalonia ist somit ideal für alle, die das Naturerlebnis suchen und sich in herrlicher Landschaft erholen möchten. Nicht dieses Jahr Ostern. Aber vielleicht im nächsten ...