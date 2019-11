Von Monika Hippe

Wer auf Gozo ein Auto mietet, bekommt immer einen Jeep. Mit Vierradantrieb rumpelt es sich besser über den Schlagloch-gespickten Asphalt. Es geht vorbei an Feldern und Trockenmauern, durch kleine Dörfer mit übergroßen Kathedralen, an Häusern mit hellen Kalksteinfassaden und hübsch gedrechselten Balkongeländern. Ziel ist das Landgut Ta’ Mena Estate. Hier betreibt Bauer Joseph Spiteri ökologische Landwirtschaft. Das Grundstück hat er von seiner Mutter Carmen geerbt, der Pionierin des Agrotourismus im maltesischen Archipel. Es liegt im malerischen Marsalforn-Tal mit Panoramablick auf das Wahrzeichen Gozos, die Zitadelle, und die umliegenden Hügel und Dörfer.

Hintergrund Anreise mit Air Malta (www.airmalta.com) von deutschen Großstädten ab ca. 150 Euro. Auf Malta geht es mit der Fähre von Sliema oder Cirkewwa nach Gozo. [+] Lesen Sie mehr Anreise mit Air Malta (www.airmalta.com) von deutschen Großstädten ab ca. 150 Euro. Auf Malta geht es mit der Fähre von Sliema oder Cirkewwa nach Gozo. www.gozochannel.com Übernachten: Beliebt sind alte Landhäuser, von denen es 25 auf der Insel gibt und in denen man sich selbst versorgt. www.gozofarmhouses.com; Das „Cornucopia“ in Xaghra ist ein schön gelegenes 4-Sterne Hotel, rustikal eingerichtet und in ruhiger Lage, www.cornucopia.com Essen & Trinken: In Mekrem’s Bakery schmecken die landestypischen Blätterteigtaschen (Pastizzi) hervorragend, ebenso die Holzofenpizza. Auf dem Gut Ta’Mena erfahren Gäste viel über die natürliche Herstellung von Olivenöl, Wein, Obst und Gemüse und kosten die Produkte im Hofladen. Der Inhaber organisiert auch Weinführungen. www.tamena-gozo.com Veranstalter: Wikinger bietet eine Natur- und Kulturreise „Geheimtipp Gozo“ für 8 Tage ab 1175 € an. www.wikinger-reisen.de Allgemeine Auskünfte unter www.visitgozo.com

„Wir legen großen Wert auf ökologische Landwirtschaft, aber es ist harte Arbeit. Besonders die Weinreben brauchen viel Pflege“, sagt Joseph, rupft dabei ein schadhaftes Blatt heraus und gibt es der Ziege zu fressen. Auf 25 Hektar wachsen 14 Sorten Wein und 1500 Olivenbäume sowie Erdbeeren, Pfirsiche, Orangen und viele Sorten „Haschisch“ – (geschrieben: Haxix) – so heißt Gemüse auf maltesisch. Zwiebeln, Erbsen, Bohnen, Zucchini, Auberginen, Paprika und Tomaten gedeihen prächtig, denn Gozo ist der Gemüseladen der maltesischen Inseln. Aus den Felsritzen sickert Quellwasser und der lehmhaltige Boden speichert es gut, deshalb ist die Insel grüner und fruchtbarer als ihre kalksteinige Schwester Malta.

Im Hofladen verkauft die Familie die ökologischen Gemüse, Obst, kalt gepresstes Olivenöl und selbst gemachte Marmelade. Oberhalb des Hügels hat Joseph kleine Häuser für Urlauber gebaut. Schließlich sind das Meer und der Sandstrand von Ramla Bay gerade mal zehn Autominuten entfernt.

Die größte Attraktion auf der Insel hat die Natur geschaffen: einen 20 Meter hohen, vom Meer umtosten Felsen mit herausgemeißeltem Fenster, dem „Azurwindow“. Gleich daneben thront der Fungus Rock. Auf dem Felsen wächst eine schwammartige Pflanze. Die Johanniterritter im 16. Jahrhundert glaubten, dass sie Wunden heilt, und bewachten den Felsen streng. Unbefugter Zutritt sollte mit dem Tod bestraft worden sein. Doch die Wirksamkeit der Pflanze ist bis heute nicht belegt.

Einige Felder und Kathedralen weiter erreicht man eines der ältesten freistehenden Gebäude der Welt – beziehungsweise das, was davon übrig ist. Der berühmte Ggantija-Tempel wurde vor etwa 5500 Jahren gebaut. Einer Legende nach stemmte die Riesin Sansuna die tonnenschweren Felsblöcke für den Tempelbau. Ihre unglaubliche Kraft verlieh ihr das Essen: Sie ernährte sich ausschließlich von Haxix, nämlich: getrockneten und zu Staub gemahlenen Saubohnen.

Die Tempel wurden 1980 von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt und sind seit 1992 Teil der Welterbestätte „Megalithische Tempel von Malta“. Bis zur Entdeckung der etwa 11 000 Jahre alten Tempel auf dem Göbekli Tepe in Ostanatolien galt die Ggantija zwar als ältester Tempel der Welt (aus bearbeiteten Steinen), aber die Megalithbauten in der Bretagne wie der Cairn von Barnenez sind Jahrhunderte älter.

Der Ort ist touristisch erschlossen. In der Nähe des Tempels befinden sich auch der Brochtorff Circle, ein megalithischer Steinkreis von 45 Metern Durchmesser, die Ausgrabungsstätte Ghar ta’ Ghejzu sowie die Reste des etwa 7000 Jahre alten Tempels von Santa Verna. Zu der Zeit kamen die ersten Bauern aus Sizilien nach Gozo. Später sollen es die Römer gewesen sein, die im Norden der Insel bei Qbajjar flache Becken zur Salzgewinnung in den Fels meißelten. Bei geeignetem Wetter türmt sich dort noch heute das weiße Gold Gozos.

Doch an diesem Tag glitzert Meerwasser in den Steinbecken. Wenn es verdunstet ist, fegt Emmanuel Cini das übrig gebliebene Salz zusammen. Er ist einer der letzten Salzbauern auf der Insel. „Es ist mein Hobby. Andere gehen fischen, ich mache eben Salz. Es ist schön, weil man draußen ist und immer was zu tun hat“, sagt der agile 76-Jährige mit wettergegerbter Haut. Seit fünf Generationen erntet die Familie Meersalz auf traditionelle Weise. Ist die Saison gut, gibt es bis zu 30 Tonnen. Damit beliefert er Restaurants und Geschäfte auf der Insel. Seine Tochter Josephine verkauft es in kleinen handgepackten Jutesäckchen direkt am Straßenrand als Souvenir für Urlauber. „ Salz macht schön und stark“, sagt die hübsche Frau und lacht. „Als Kind hatte ich immer Spaß daran, Kiesel und kleine Krabben aus dem Salz herauszusuchen.“

Oberhalb der Salzpfannen führen herrliche Wanderungen an der Küste entlang, zwischen Mohn und Margeriten, vorbei an duftendem Fenchel und Feigenkakteen. Es lohnt sich, hin und wieder einen Stopp einzulegen und auf einem der Pfade in eine idyllische Badebucht zu wandern. Eine davon liegt am Ende der Mgarr ix- Xini-Schlucht, die sich 400 Meter ins Landesinnere schlängelt und dann in einen zwei Kilometer langen Canyon übergeht. Fernab vom Massentourismus baden hier hauptsächlich Einheimische sowie Taucher, die nach Seepferdchen und Skorpionfischen suchen.

Die Felswände stehen so eng beieinander, dass früher oft Kapitäne im Sturm Schutz in der Bucht suchten. Einst diente sie als Galeerenhafen für die Flotte des Malteserordens. Aus dieser Zeit stammt noch der Wachturm aus dem 17. Jahrhundert, der am Ende der Bucht in den Himmel ragt. Oberhalb des Strands hat Noel Vella bunt gestrichene Stühle aufgestellt. Er betreibt hier einen Kiosk mit dem Charme eines Tante-Emma-Ladens. Der Mittvierziger mit Käppi und Brille sortiert gerade Eiscreme in die Truhe – mit gozitanischer Gelassenheit.

Diese Gelassenheit besaß er schon als Teenager und wurde deswegen von seinen Freunden RewRew genannt – was für „Rewind“ steht – die Rückwärts-Spultaste beim Kassettenrecorder. „Man muss das Leben nehmen, wie es kommt, und es positiv sehen“, sagt er.

Das war auch sein Motto, als 2014 Angelina Jolie und Brad Pitt vorbeikamen, um ihren Film „By The Sea“ zu drehen. Dafür baute die Film-Crew RewRews Laden komplett um. Jetzt sind die Wände grün und orange, neue Regale haben sie ihm dagelassen, in einem steht noch das Autogrammbild von Angelina. „Sie ist wirklich sehr sexy“, schwärmt Noel, „und Brad Pitt ist so nett.“

Für die Filmkulisse hatte die Crew an den Klippen ein Hotel gebaut und es danach wieder abgebaut. Während dieser Zeit hat Noel drei Monate Urlaub in Berlin gemacht. Danach kamen natürlich mehr Gäste, aber Massentourismus wird es hier nicht geben. Dafür ist der Strand viel zu klein und herkömmliche Busse würden den Weg durch die Schlaglöcher kaum schaffen.