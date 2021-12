Von Bärbel Schwertfeger

Raimondo Ambrosino gerät ins Schwärmen. "Bisher kannte kaum jemand in Italien Procida, jetzt kennen uns alle", sagt der Bürgermeister der kleinen Insel im Golf von Neapel. Denn im Gegensatz zu ihren größeren Nachbarn Ischia und Capri war die Mini-Insel bisher sogar vielen Italienern unbekannt, ganz zu schweigen von ausländischen Touristen. Die bewunderten bisher allenfalls die dicht gedrängten, pastellfarbenen Häuser im Hafen Marina Grande, wenn die Fähre auf der Fahrt nach Ischia hier einen kurzen Halt einlegt.

Hintergrund Anreise: Der nächste Flughafen ist Neapel. Ab Neapel oder Pozzuoli verkehren regelmäßig Fähren nach Procida. Weitere Infos: Das Programm (nur auf Italienisch) von Procida2022 findet man unter https://www.procida2022.com/news; [+] Lesen Sie mehr Anreise: Der nächste Flughafen ist Neapel. Ab Neapel oder Pozzuoli verkehren regelmäßig Fähren nach Procida. Weitere Infos: Das Programm (nur auf Italienisch) von Procida2022 findet man unter https://www.procida2022.com/news; Infos über die Insel (Englisch) gibt es hier https://www.visitprocida.com/en/

[-] Weniger anzeigen

Das soll sich nun ändern, denn Procida ist 2022 italienische Kulturhauptstadt. 150 Veranstaltungen an 330 Tagen, 44 Kulturprojekte, 350 Künstler aus 45 verschiedenen Ländern und die direkte Beteiligung von mehr als 2000 Bürgern enthält das ungewöhnliche Programm. Mit dem Motto "La cultura non isola" – "Kultur isoliert nicht" – setzte sich das kleine Eiland gegen die Konkurrenten, darunter Ancona, Bari, Taranto und Volterra, durch.

Von der Anlegestelle der Fähren führt eine steile Straße über den Berg zum Fischerhafen Corricella, dessen bunte, in- und übereinander verschachtelten Häuser sich an den Hang drängen. Der Ort, der nur über verwinkelte Treppen zugänglich ist, gehört zweifellos zu den malerischsten und ursprünglichsten Dörfern im Mittelmeerraum. An der Uferpromenade flicken Fischer ihre Netze, während Touristen auf der Terrasse des Restaurants "Il Postino" die traditionelle Küche und das entspannte Ambiente genießen. Im Innenraum erinnern Fotos an den Film "Der Postmann", der 1994 hier gedreht wurde.

Blick von Terra Murata aufs Festland mit Vesuv.

Die nur 3,5 Kilometer vom Festland entfernte Insel ist vulkanisch geprägt; steile Felswände und dunkle Sandstrände säumen die 16 Kilometer lange Küstenlinie. Mit 10.000 Einwohnern ist Procida dicht besiedelt. Wer durch die engen, oftmals labyrinthartigen Gassen schlendert, der passiert alte Palazzi und kann manchmal auch einen Blick in die hinter hohen Mauern verborgenen üppigen Gärten werfen. Am südlichen Ende der Insel liegen der schöne Naturhafen Chiaiolella und der längste Sandstrand.

Auf der mit 91 Metern höchsten Erhebung der Insel thront die mittelalterliche Festung Terra Murata mit der reich dekorierten Kathedrale des Erzengels Michael und dem trutzigen Palazzo d’Avalos aus dem 16. Jahrhundert. Bis 1988 befand sich hier eines der berüchtigsten Gefängnisse Italiens. Seitdem verfällt der Palast. Nun soll er als Kulturzentrum wiederbelebt werden – durch Ausstellungen wie Abitare metafisico (Oktober bis Dezember) mit Werken von Mimmo Jodice, einem der größten Fotografen der Gegenwart, zur Identität Procidas und Una Sola Moltitudine (Juni bis September), wo der Fotograf Antonio Biasiucci anhand verlassener Einrichtungsgegenstände und Kleidung von den Lebensbedingungen der Insassen des ehemaligen Gefängnisses erzählt.

Das Palazzo d’Avalos ist ein ehemaliges Gefängnis.

Doch Procida 2022 soll mehr sein als ein Ort für Ausstellungen, Theateraufführungen und Lesungen. Die Insel soll sich in ein lebendiges Labor verwandeln, in dem kulturelle, künstlerische und soziale Aspekte der Gesellschaft und der Region erkundet und neue Ideen entwickelt werden. Das Ziel, ein Modell für einen nachhaltigen Entwicklungsprozess zu schaffen, überzeugte das italienische Kulturministerium, Procida als erste Insel zur Kulturhauptstadt zu ernennen. Eine Million Euro stellte allein das Ministerium für das Projekt zur Verfügung. Von der Region Kampanien kommen 8,7 Millionen Euro.

Das Programm ist in fünf Sektionen unterteilt: Procida inventa, (Procida erfindet), Procida ispira (Procida inspiriert), Procida include (Procida inkludiert), Procida innova (Procida innoviert) und Procida impara (Procida lernt). Los geht es am 22. Januar mit einer achtstündigen Veranstaltung mit Theateraufführungen, Paraden und einem Feuerwerk.

Der Bürgermeister Raimondo Ambrosino.

Die internationale Dimension spiegelt sich in Aktivitäten der Biennale junger Künstler aus Europa und dem Mittelmeerraum mit dem Projekt "The Tending of the Otherwise" (April bis September) wieder, an dem 25 junge Künstler aus dem europäischen Mittelmeerraum beteiligt sind. Das Thema "Insellage" inspiriert das Projekt Echi delle distanze (Mai bis September), an dem Musiker von Inseln aus der ganzen Welt beteiligt sind – von Madagaskar bis Taiwan, von Kreta bis Papua-Neuguinea. Bei Amìh (Oktober und November) versammeln sich 15 Musiker aus verschiedenen Ländern in Procida, um durch Musik eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und eine von der Insel und ihrer Stille inspirierte Musikshow für Orchester und Theater zum Leben zu erschaffen, die in den wichtigsten italienischen Städten präsentiert werden soll.

Mit dem Chor der Stiftung Teatro di San Carlo in Neapel werden die Marinas von Corricella und Chiaiolella am 3. und 25. Juni zum Schauplatz von zwei Opern. Im Juli werden bei Voci al vento (Juli) die Geschichten von Reisenden zu Seiten eines Logbuchs und inspirieren zu neuen Geschichten. Die Ausstellung "Die Griechen vor den Griechen" (Juni bis September) erzählt die zentrale Rolle der hellenischen Kultur in der sozioökonomischen und kulturellen Entwicklung Kampaniens. Auch die Themen Nachhaltigkeit und der Klimawandel ziehen sich durch das gesamte Kulturprogramm: Alle Veranstaltungen sind plastikfrei und das Thema Wiederverwendung findet sich in verschiedenen Projekten, beginnend mit Workshops (April) zum Recycling der Materialien, mit denen die Wagen der berühmten Karfreitagsprozession gestaltet sind.

Procida 2022 zeigt auch Beispiele der Gastfreundschaft der Insel, wie den Erfolg des Aufnahmeprogramms für Flüchtlinge. Für einige gibt es bei 22 Nodi (April und August) ein spezielles Programm zur Überwindung ihres Traumas durch die lebensgefährliche Flucht über das Meer. Seit 2017 nimmt Procida Immigrantinnen und Immigranten auf. Im September waren es 34, inklusive einer Familie aus Afghanistan. Sie wohnen über die Insel verteilt in privaten Wohnungen und werden eineinhalb Jahre staatlich unterstützt. "Danach müssen sie gehen oder einen Arbeitsplatz auf der Insel vorweisen", sagt Bürgermeister Ambrosino. "Probleme gibt es keine."