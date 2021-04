Von Gerd Otto-Rieke

Wer seine Ferien plant, der tut gut daran den Unterschied zwischen Bayreuth und Beirut zu kennen. Kein Witz: Irrtümer bei geografischen Angaben kommen häufiger als gedacht vor, überall.

Strandurlauber sollten wissen, dass die Algarve nicht am Mittelmeer liegt, sondern am Atlantik. Städtereisende, die sich Antwerpen ansehen wollen, finden sich in Belgien wieder, nicht in Holland. Andalusien liegt in Südspanien, Anatolien hingegen in Kleinasien. In Nordspanien liegt Kantabrien, in Süditalien hingegen Kalabrien. Auch Galicien ist Teil Spaniens, nicht zu verwechseln mit Galizien, das früher zu Österreich gehörte, heute zur Ukraine und Polen.

Granada liegt in Spanien, Grenada in der Karibik. Bei Dominica und der Dominikanischen Republik handelt es sich um zwei Staaten; die Domrep erstreckt sich über die östliche Hälfte der Insel Hispaniola (im Westen liegt Haiti).

Zum Baltikum gehören im wesentlichen Estland, Lettland und Litauen, während der Balkan im weiteren geografischen, politischen oder kulturellen Sinn Südosteuropa meint. Hierzu gehören die Republik Slowenien und Slawonien, eine historische Region im Osten Kroatiens. Die Slowakische Republik hingegen war ehemals Teil der Tschechoslowakei. Es ist schon trickreich: Monegassen sind die Einwohner Monacos, Madagassen die von Madagaskar. Waliser kommen aus Wales in Großbritannien, Walliser aus dem Schweizer Kanton Wallis.

Neusehland in Marburg. Foto: srt

Inseln sind beides: Zypern und Ceylon (Sri Lanka). Aber sie trennen rund 5700 Kilometer Luftlinie. Auch die Malediven im Indischen Ozean nahe der Südspitze Indiens sind von Wasser umgeben, bei Moldawien jedoch handelt es sich um einen Binnenstaat in Südosteuropa. Der Inselstaat Tonga im Südpazifik wird von einem freundlichen König regiert. Die ehemalige deutsche Kolonie Togo in Westafrika gilt als Republik.

Hawaii ist keine Südseeinsel, sondern liegt etwa auf demselben nördlichen Breitengrad wie Kuba. Tahiti hingegen findet man im Südpazifik – Haiti in der Karibik, auf der Insel Hispaniola, siehe oben. Bringen Sie auch nicht die Karibikinsel Aruba mit Arusha durcheinander, sonst landen Sie bei den Massai im Nordosten Tansanias. In diesem afrikanischen Land befindet sich auch Dar-es-Salaam. Brunei Darussalam hingegen ist der amtliche Name des Sultanats Brunei in Asien.

Und so weiter: Benin City liegt in Nigeria, nicht in Benin, dem ehemaligen Dahomey. Dhaka (früher: Dacca) ist als Hauptstadt von Bangladesch bekannt, Dakar als die von Senegal. Der Zócalo ist ein berühmter Platz in Mexico City, Zamalik ein Bezirk am Nil in Kairo. Kampala ist die Hauptstadt von Uganda, Kinshasa die der Demokratischen Republik Kongo.

Verwirrend in Amerika: Die Colorado Desert, eine Wüste, liegt im Bundesstaat Kalifornien, die Florida Mountains sind in New Mexico zu finden, das Wyoming Valley gehört zu Pennsylvania. Virginia City liegt in Nevada, Nevada City in Kalifornien. Benannt wurde der US-Bundesstaat Nevada nach der Bergkette Sierra Nevada, die hauptsächlich in Kalifornien liegt (aber auch in Spanien). Palm Beach gehört zu Florida, Palm Springs zu Kalifornien.

Indianapolis ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Indiana, Kansas City jedoch liegt gar nicht in Arkansas und nur teilweise in Kansas, sondern größtenteils in Missouri, aber am Kansas River. Der Grenzfluss zwischen den USA und Mexiko wird im Norden Rio Grande genannt, im Süden Rio Bravo.

Die Computer- und Halbleiterhochburg Silicon Valley liegt südlich von San Francisco, der Silicon Beach hingegen ist in Südkalifornien zu finden, die Silicon Prairie im Mittleren Westen der USA. Und das Zentrum der Pornofilmbranche in San Fernando bei Hollywood trägt den Spitznamen "Silicone Valley" oder "San Pornando Valley".