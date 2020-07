Eine 8 Meter hohe Gabel steckt in Vevey am Genfer See

Die Terrassen des Lavaux am Genfer See. Fotos: Katharina Eppert

Von Katharina Eppert

Er ist Europas größtes Trinkwasser-Reservoir und versorgt seit 150 Jahren Millionen von Anwohnern. Selbst gespeist wird der Genfer See dabei vor allem von der Rhône, die im schweizerischen Kanton Wallis am Fuße des Rhonegletschers entspringt. Trinken, speisen, Kunst verzehren – die Nahrungsversorgung ist Programm hier im Kanton Waadt (französisch Vaud). Eine acht Meter hohe Gabel in Vevey zeugt davon.

Hintergrund Anreise: Von Mannheim mit dem ICE nach Bern, von dort mit der SBB nach Lausanne, knapp fünf Stunden. Mit dem Swiss Travel Pass (ab 3 Tage, 215 Euro) mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Schweiz. Übernachten: Das Hôtel de la Paix (vier Sterne) liegt im Herzen von Lausanne. Man hat einen [+] Lesen Sie mehr Anreise: Von Mannheim mit dem ICE nach Bern, von dort mit der SBB nach Lausanne, knapp fünf Stunden. Mit dem Swiss Travel Pass (ab 3 Tage, 215 Euro) mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Schweiz. Übernachten: Das Hôtel de la Paix (vier Sterne) liegt im Herzen von Lausanne. Man hat einen tollen Blick auf den Genfer See. Pro Doppelzimmer und Nacht circa 250 Euro, hoteldelapaix.net. Das Vier-Sterne-Superior Eurotel Montreux liegt direkt am Genfer See und bietet einen herrlichen Ausblick darauf, Doppelzimmer pro Nacht ab circa 220 Euro, www.eurotel-montreux.ch. Es gibt eine 3:2-Vergünstigung, https://www.montreuxriviera.com/de/F331/3-fuer-2 Erleben: Im Olympischen Museum in Lausanne wird einem interaktiv die Geschichte des Sports näher gebracht, olympic.org/museum. Im Alimentarium in Vevey erfährt man indessen alles rund ums Essen und unsere Ernährung, alimentarium.org/de. Das Château de Chillon in Veytoux (unweit von Montreux) gleicht einer schwimmenden Festung, billetterie.chillon.ch/ Weitere Infos www.genferseegebiet.ch

Dass man am Genfer See nicht nur Fisch aufgabeln kann, zeigt das Alimentarium an Land anschaulich. Mit modernster Technik wird der Besucher beispielsweise zum Hüpfen aufgefordert, wenn er alle virtuell gesammelten Kohlenhydrate verdauen muss. Zudem wird erklärt, was Nahrung mit unserem Körper macht, wieso wir uns vor gewissen Gerüchen und Geschmäckern ekeln und wie kulturell verschieden Essensriten sind. Der Museumssitz mit prächtiger Lage direkt am See ist kaum verwunderlich. Denn hier war lange Zeit der Hauptsitz der Firma Nestlé. Und bei genauem Hinsehen "nestlét" es auch hier und da bei den Exponaten.

Draußen in der Sonne geht es unkonventioneller zu, wenn die Einheimischen auf dem Markt frische Artischocken, Kirschen und Tomaten kaufen. Dazu ein Gläschen Chasselas? Das ist der Weißwein aus dem Weingebiet Lavaux, das 2007 ins Unesco-Welterbe aufgenommen wurde. Jene Weine bringen eine Mineralik hervor, welche die an sich nicht sehr aromareiche Chasselas-Traube komplettiert. Die Schweizer lieben ihren Chasselas, was uns zuerst ungläubig aufstoßen lässt – verbindet man in unseren Gefilden mit dem fruchtigen Tröpfchen, besser bekannt unter dem Namen "Gutedel", nun nicht unbedingt einen Spitzenwein. Doch weit gefehlt. Hier schmeckt der Wein anders, besser. Kein Wunder, dass die Schweizer kaum einen ihrer Weine exportieren. "Wir trinken alles selbst", lacht Aurélia Guillot von Montreux-Vevey Tourisme. "Die drei Sonnen hier verwöhnen uns und sorgen für guten Wein", erklärt Aurélia und zeigt dabei auf die vielen Weinterrassen: "Die direkte Sonneneinstrahlung, die vom Genfer See reflektierte Sonne und die in den Steinmauern gespeicherte Sonnenwärme."

Das Schloss Chillon ist berühmt für seine Lage am Ostufer des Genfer Sees.

Knapp 20 Kilometer südöstlich des Weinbaugebiets befindet sich Montreux. Mitten am Genfer See liegend, im Schutz von 2000 Meter hohen Berggipfeln, genießt die Stadt einen internationalen Ruf: Sie ist Austragungsort des Jazz Festivals, das in diesem Jahr wie viele andere Veranstaltungen coronabedingt ausfallen muss. Dafür boomt aber der Stand-Up-Paddle-Verleih – und überhaupt spielt sich das meiste Tamtam auf dem Wasser ab. Egal, ob auf einem der historischen Schaufelräder der Belle Époque, auf einer Jacht, im Paddelboot ... man kann aber auch einfach nur baden. Der Genfer See ist ein erfrischendes Planschbecken mit Trinkwasserqualität.

Unweit von Montreux "schwimmt" auf einer kleinen Felseninsel das meist besuchte Baudenkmal der Schweiz: das Schloss Chillon. Beim Anblick der Festung und ihrer idyllischen Umgebung schweifen die Gedanken unwillkürlich ins 12. Jahrhundert ab, die Zeit, als sie erbaut wurde. Kunsthistoriker Pierre-Yves Theler geht mit uns abwärts, in den Keller der ehemaligen Festung. Hier in den Eingeweiden des Schlosses, zwischen Steinblöcken und Steinboden, der mit der Insel verwoben ist, befindet sich auch die Inspirationsquelle des berühmten Gedichts "Der Gefangene von Chillon" von Lord Byron (1788-1824). Darin geht es um die Einkerkerung des Genfer Freiheitskämpfers François Bonivard in den Jahren 1532 bis 1536, wie Pierre-Yves Theler zusammenfasst. Auf einem Rundgang durch die Innenhöfe und die eindrucksvollen Säle mit dicken Steinmauern tritt man augenscheinlich immer in Verbindung mit dem in der Sonne glitzernden See.

Einen Sprung in die Geschichte des Sports kann man ebenfalls am Genfer See in Lausanne wagen. In der Hauptstadt des Waadtlandes hat nicht nur das Internationale Olympische Komitee seinen Hauptsitz, auch das Olympische Museum bringt auf drei Ebenen die olympische Welt, die Olympischen Spiele und den olympischen Geist näher. Wie haben sich die Wettkämpfe entwickelt? Welche technischen Innovationen haben die olympischen Sportarten revolutioniert? Und wie sahen Fackeln und Sportlerkleidung aus? Einen allumfassenden (Aus)Blick bekommt man spätestens auf der großen Museumsterrasse, wenn der Blick unweigerlich wieder auf den See fällt – und vor lauter "Sportler gucken" der Bewegungsdrang steigt. Vielleicht eine Runde im Genfer See schwimmen?