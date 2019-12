Von Helge Sobik

Als er jung war, hat er einen Fehler gemacht und sich das falsche Tier auf den rechten Unterarm tätowieren lassen. Einen großen Oktopus. Und drumherum ein paar Sterne. Ein Tier, das er schon immer gerne gegessen hat und seit seinen Lehrjahren als junger Koch in zahllosen Varianten großartig zubereiten kann. Wirklich schlimm ist das nicht: „Auf der Schulter ist ja noch Platz“, sagt José Manuel Lopez. Für seine aktuelle Liebe. Ebenfalls aus dem Meer, eine Delikatesse, eine Rarität obendrein, Herausforderung für Spitzenköche: für die Gamba Roja de Dénia, eine Rotgarnele, die von nur fünf Fischerbooten in einem Tiefseegraben auf halbem Weg zwischen der Costa- Blanca-Küstenstadt Dénia und der Balearen-Insel Ibiza gefangen wird.

Hintergrund Anreise: Dénia ist jeweils rund 100 Kilometer von den beiden Flughäfen Valencia im Norden und Alicante im Süden entfernt (Tickets z.B. mit Ryanair, Norwegian, Eurowings, Lufthansa realistisch ab circa 60 Euro/Strecke). Unterkunft: Übernachtung beispielsweise in den Vier-Sterne-Hotels „Buenavista“ [+] Lesen Sie mehr Anreise: Dénia ist jeweils rund 100 Kilometer von den beiden Flughäfen Valencia im Norden und Alicante im Süden entfernt (Tickets z.B. mit Ryanair, Norwegian, Eurowings, Lufthansa realistisch ab circa 60 Euro/Strecke). Unterkunft: Übernachtung beispielsweise in den Vier-Sterne-Hotels „Buenavista“ (www.hotelbuenavistadenia.com) ab 95 Euro oder im „La Posada del Mar“ (www.laposadadelmar.com) ab 143 Euro die Nacht für ein Doppelzimmer. Gastronomie: Das Restaurant von José Manuel Lopez heißt „Peix i Brases“ (www. peixibrases.com; Menü mit sieben Gängen ab 49 Euro). Quique Dacostas Restaurant in Dénia trägt seinen Namen (www.quiquedacosta.es, drei Michelin-Sterne, Menü mit 20 Gängen für 210 Euro). Allgemeine Auskünfte: Spanisches Fremdenverkehrsamt, www.spain.info, außerdem www.costablanca.org und www.denia.net.

[-] Weniger anzeigen

Mit extrem langen Netzen holen sie das Krebstier aus 700 bis 1000 Metern Tiefe. Nicht nur, dass diese Garnele großartig schmeckt, nach Meer, nach Tiefe, nach Geheimnis. Nicht nur, dass sie das ganze Aroma eines Krustentiers hat und am besten ganz ohne Gewürze zubereitet wird, um diesen vollen Geschmack zu entfalten. Vor allem aber ist sie bereits sattrot, ohne dass sie gekocht werden muss, nicht unangenehm glasig oder schwarz wie die meisten anderen Garnelenarten. Sie ist auf Anhieb die appetitlichste Schönheit ihrer Art.

Woran das liegt? Juan Garcia weiß es genau: „Sie frisst spezielle Algen. Dadurch nimmt sie diese intensive Farbe an.“ Der Mann hat sich ein Leben lang mit der Gamba Roja beschäftigt und ist so etwas wie ihr natürlicher Feind – als Fischer aus Dénia. 67 ist er jetzt, 52 Jahre hat er auf dem Meer zugebracht, sein Sohn Samuel wird den Betrieb fortführen: „Wir fahren morgens um fünf raus, sind am Nachmittag zurück.“ An manchen Tagen bringt er mit seiner „Franjumar“ mit drei Mann Besatzung zwanzig Kisten mit nach Hause, an anderen nur vier. „Es hängt an der Jahreszeit, am Wetter. Daran, wie die See am Tag zuvor beschaffen war. Genau weißt Du es nie. Deswegen kannst Du als Fischer vorher keine Mengengarantien abgeben.“

Seine Ausbeute wird wie die der anderen jeden Nachmittag in der Auktionshalle am Hafen von Dénia versteigert. Die Bieter hocken auf den Rängen, Zuschauer verfolgen das Geschehen von Stehplätzen auf einer Galerie aus. Regelmäßig geht José Manuel Lopez selber zur Auktion. Er weiß am besten, was er für die zwei Restaurants unter seiner Verantwortung braucht, verschwindet vor der Auktion hinter den Kulissen und kann die Gambas aus der Nähe prüfen. Da geht es um Farbe, Festigkeit, Größe. Bekommt er „seine“ gewünschte Kiste, strahlt der stille, große Mann mit dem Drei-Tage-Bart plötzlich, als hätte ihm jemand unverhofft sein erstes Auto geschenkt. Und er schwärmt von dem, was er auf Spanisch „producto de kilometro zero“ nennt – von einer Delikatesse, die nicht um die halbe Welt geflogen ist, ehe sie auf den Teller gelangen kann.

„Die Gamba Roja reist nicht gerne“, ist Drei-Sterne-Koch Quique Dacosta mit ihm einer Meinung, dessen Restaurant in Dénia aktuell in der Kritikerliste der Top-100 der besten Restaurants weltweit rangiert. „Sie ist am besten dort, wo sie gefangen wurde.“ Die 42.000-Einwohner-Stadt Dénia profitiert davon und profiliert sich seit einigen Jahren über Vielfalt und Qualität ihrer Gastronomie. Mehr als 300 Restaurants gibt es hier – sehr viel für eine Stadt dieser Größe. Kürzlich ist sie von der Unesco als eine von bisher nur 24 Orten weltweit in den Kreis der Creative Cities of Gastronomy erhoben worden, deren lokale Kultur und Geschichte sich auf besondere Weise in ihrer Küche spiegelt. Der Tourismus profitiert davon.

Und wiebereitet José Manuel Lopez die Gamba am Herd seines Restaurants „Peix i Brases“ am Rande des alten Fischerviertels von Dénia zu? „Ich koche sie nur einen ganz kurzen Moment in Meerwasser und kühle sie dann in Eiswasser ab.“ Die genaue Garzeit? Die Temperatur? Alles Betriebsgeheimnis! Nur so viel: „Die Großen gelingen besser als die Kleinen. Denn die Gamba braucht ein gewisses Volumen für eine gute Konsistenz. Dann ist das Aroma am besten.“

Siebenmal hat es in Dénias alter Markthalle bereits das Festival der Gamba Roja gegeben, bei dem Meisterköche aus ganz Spanien vor Publikum das Meerestier zubereiten. José Manuel Lopez ist erster geworden. Gleich bei der Premiere im Jahr 2012. Da wäre eigentlich das Tattoo für die Schulter fällig gewesen. Er hat es nicht stechen lassen. Keine Zeit. „Kann ja noch kommen“, sagt er nun. Mit welchem Rezept er gewonnen hat? „Ich habe Kopf und Körper der Gamba getrennt voneinander gekocht, später mit etwas Olivenöl konfiert, ein bisschen Knoblauch, ganz wenig milden Chili hinzugegeben und dann mit einer traditionellen Soße serviert, die aus Seeteufelköpfen gemacht wird.“ Kollege Quique Dacosta hat bislang 30 verschiedene Rezepte rund um die Gamba Roja entwickelt und hat sie auch schon mit flüssigem Nougat zubereitet. Was seltsam klingt, passt erstaunlich gut zusammen.

Bei durchschnittlich 100 Euro liegt der Kilopreis für Gambas Rojas in der Fischauktionshalle. An manchen Tagen mit großer Ausbeute kann er mal auf 80 Euro fallen, vor Feiertagen wie Weihnachten und Ostern schießt er auf bis zu 250 Euro in die Höhe. „Unsere Gamba“, erzählt Quique Dacosta, „ist erst in jüngeren Jahren so recht als Delikatesse entdeckt worden. Heute ist sie die Königin der Alta Cocina in Spanien. Vor 20 Jahren hat das Kilo noch 16 Euro gekostet. Die Fischer wussten, sie hatten etwas Gutes. Aber es war normal, es zu haben.“

Auch Antonia Puig kann sich noch an die Zeiten erinnern, als kein Extra-Tusch für die Rotgarnele gespielt wurde. Seit 30 Jahren arbeitet sie in der Markthalle von Dénia. An sehr guten Tagen verkauft sie vier, fünf Kilos Gambas Roja. Grund genug für ein Garnelen-Tattoo auf der Schulter? „Auf keinen Fall!“ Sie lacht herzhaft. Ihr Liebling heißt Pelluda. Ein heimischer Butt, auf Deutsch „Lammzunge“. Wie er schmeckt? „Einfach großartig!“, sagt sie. Wahrscheinlich der nächste ganz große Trend in der mediterranen Küche. Wie gut, dass José Manuel Lopez noch Platz auf seinem linken Unterarm hat ...