Von Hans-Werner Rodrian

Ein Steg aus Holz führt auf den See. An ihm schaukelt ein Boot, um damit zu kleinen Inseln zu rudern. Und wenige Schritte vom Ufer entfernt steht das Mökki. So heißen in Finnland die Blockhäuser. Ein Mökki muss rot sein, sehr dunkelrot mit weiß gestrichenen Fensterrahmen. Darin muss ein bullernder Holzofen stehen. Und natürlich muss das Mökki eine eigene Sauna haben. Denn was wäre ein Mökki ohne Sauna?

Finnland ist das glücklichste Land der Welt, sagt der United Nations World Happiness Report. Auch Urlauber lassen sich ganz einfach glücklich machen. Es braucht kaum mehr als die oben beschriebene Anordnung, dazu noch Ruhe und viel Natur. Deshalb fährt man nach Finnland, das will man sehen und dabei entspannen. Glücklicherweise gibt es solche Mökkis zehntausendfach, die meisten im Seengebiet Saimaa.

Puristen schwören auf die Urvariante mit Plumpsklo und Handwasserpumpe. Aber das Holzhaus, um das es hier geht, hat Parkettboden, superschnelles W-Lan und Zentralheizung zusätzlich zum Holzofen. Drei säuberlich verpackte Holzbündel sind im Mietpreis enthalten, auch im Hochsommer. Es gibt eine Kapsel-Kaffeemaschine und einen Staubsauger, der viel moderner ist als der eigene zu Hause.

Das Bauernhofcafé Hepokatti.

Denn so ein Haus konkurriert ja heute auf Booking.com mit Anlagen auf Mallorca und der Côte d’Azur. Der Vermieter ist in diesem Fall auch kein Finne, sondern eine Schweizer Firma. Nicht mal das mit der roten Farbe wussten die Schweizer: Das Haus ist hellbraun gestrichen, genauso wie die anderen 37, aber immerhin so weit weg, um nach der Sauna unbekleidet auf die Terrasse gehen zu können, ohne Aufsehen zu erregen. Das wäre auf Mallorca eher nicht der Fall.

Wie man so zum Fenster rausschaut, ist außer viel See auch viel Birkenwald zu sehen. Beruhigendes Rascheln! Man versteht sofort, warum eine bekannte Schnellrestaurantkette ihre Räume mit Birkenstämmen vollstellt. Was die Birken in der Burgerbude freilich nicht können, ist dieser Sound: Es rauscht bereits bei minimalem Wind wie in Nadelwäldern erst bei einem Orkan. Und es ist einfach unglaublich, wie viele unterschiedliche Farbtöne Weiß-Schwarz und helles Grün je nach Lichteinfall annehmen können.

Was tun in so einem Mökki? Natürlich hat man Bücher mitgebracht. Die meisten Bücher reisen aber ungelesen wieder heim. Denn die Natur fragt nicht lange, sie packt sich den Gast. Plötzlich muss er einfach losrudern und erkunden, wie es hinter der nächsten Landzunge aussieht. Muss Heidelbeeren pflücken, Forellen fangen, den Himmel beobachten. Diese wirklich wichtigen Dinge des Lebens kann der Städter von heute ja alle nicht mehr. Aber nach drei Tagen glaubt er, er hätte nie etwas anderes getan.

Die größte Holzkirche der Welt soll in Kerimäki stehen.

Wer gewohnt ist, den Tag von Sonnenauf- bis -untergang zu planen, der kommt in Finnland ganz schön durcheinander. So richtig dunkel wird es im Sommer kaum. Das beruhigt erst einmal ungemein. Sonst ist ja doch immer zu wenig Zeit, während man hier problemlos abends um zehn Uhr spazieren gehen oder um elf zum Bootsausflug aufbrechen kann. Dummerweise schläft man dann morgens wieder bis zehn Uhr oder länger, es ist ja so himmlisch ruhig ...

Irgendwann beginnt trotzdem so etwas wie Ferienstress. Dann nämlich, wenn man festgestellt hat, dass der finnische Urwald voller Ausflugsziele ist. Und wenn man nun schon mal so weit gereist ist, dann will man auch die größte Holzkirche der Welt sehen. Sie ist nur 40 Kilometer entfernt, im 800-Seelen-Dorf Kerimäki. Und die Stadt Savonlinna mit ihren 100 Jahre alten Saimaa-Dampfern, mit der Inselburg und dem Marktplatz, auf dem Bauersfrauen Erdbeeren, Gemüse und Rentierfelle feilbieten. Und dazu Lörtsy: frisch frittiertes Hefegebäck, gefüllt mit Apfelmus.

Einmal unterwegs wäre es schade, den kleinen Umweg über den Punkaharju auszulassen. Der schmale Naturdamm zwischen zwei Seen ist für Finnland so etwas wie die Rütliwiese für die Schweiz: ein Nationalmythos. Knapp zehn Kilometer ist der Punkaharju lang und an manchen Stellen gerade mal so breit wie die Landstraße darauf. Zu beiden Seiten glitzern Wasserflächen in der Sonne, wie Tempelsäulen säumen Birken und Föhren den Weg. Einst vom finnischen Nationaldichter Runeberg besungen, muss jeder Finne dieses Naturereignis mal gesehen haben. Voll wird es trotzdem nicht.

Julia (14) rudert auf dem Saimaa-See.

Nun reicht es aber mit Ausflügen. Heute gibt es im Feriendorf einen Finnischkurs mit Anna-Kaisa. Sie fängt ganz einfach an: "Hei" heißt Hallo und "Hei Hei" heißt Tschüss. Wörter werden einfach aneinander gehängt, das führt zu Zungenbrechern wie "Lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikoaliupseerioppilas", zu deutsch: der Flugmotormechanikerlehrling. Ach ja: Alle Deutschen sind Sachsen, jedenfalls heißt Deutschland "Saksa" und der Deutsche "Saksalainen". Wirklich wichtig ist aber nur ein einziger Satz: "En puhu suomea" – Ich spreche kein Finnisch.

Ein finnisches Wort, das jeder kennt, ist Sauna. Es gibt sie klassisch mit Holzfeuer und Ruß oder in der Komfortvariante, also elektrisch. Jedenfalls ist die eigene Sauna im Haus überaus praktisch. Zumindest, wenn man mehrere Euromünzen einstecken hat, weil die Sauna mit einem Zwei-Euro-Stück gefüttert werden will. Kreditkarten nimmt sie nicht. Ist dieses Hindernis überwunden, dann startet die Heizung für exakt 90 Minuten.

Nach einer halben Stunde sind 50 Grad erreicht: Biosauna-Temperatur. Dann gemäß Saunaanleitung rein und danach nicht duschen, sondern erst mal ins Freie gehen. Da kommen dann zwar all die Mücken, die einen sonst auffällig in Ruhe ließen. Aber dagegen hilft ein Sprung ins Wasser, dann ein frisches Bier und grundsätzlich auch noch Elchfett. Und die Tür kann man ja auch zumachen.

Infos:

Corona: Wegen niedriger Infektionszahlen sind in Finnland aktuell keine Impf-, Genesungs- oder Testnachweise erforderlich. Finnland macht für die Einreise einen Grenzwert im Herkunftsland von 25 Neuinfektionen pro 100 000 Personen innerhalb 14 Tagen zum Maßstab. Davon abgesehen, warnt die deutsche Behörde weder vor Reisen nach Finnland noch rät sie infektionsbedingt davon ab, denn Finnland lag zuletzt stabil unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Personen innerhalb von sieben Tagen. Laut der finnischen Reederei Finnlines läuft auch der Fährverkehr zwischen Travemünde und Helsinki planmäßig.

Anreise: Blockhüttenurlauber fliegen nicht gern, schon gar nicht in Corona-Zeiten. Viele nehmen die Fähre ab Travemünde nach Helsinki. Die Fahrt dauert 30 Stunden und kostet für vier Personen und Auto ab 1300 Euro für die einfache Strecke. Alternativ fliegt man ab 150 Euro nach Helsinki und nimmt dort einen Mietwagen (pro Woche ab 200 Euro). Grundsätzlich kann man ab Helsinki auch weiter fliegen ins Seengebiet; aber die Flüge und auch die Mietwagen werden dadurch deutlich teurer.

Feriendorf: Der Autor wohnte im Feriendorf Hapimag Punkaharju. Die Ferienanlage steht "eigentlich" nur ihren Eigentümern offen. Seit einigen Jahren kann sie aber auch beispielsweise über Booking.com gemietet werden. Preis: ab 900 Euro pro Woche.