Steven Spielberg gibt beim Dreh in Potsdam Anweisungen an seinen Hauptdarsteller Tom Hanks. Fotos: Antje Urban

Von Antje Urban

Potsdam/Berlin. Es war am frühen Morgen, damals im Jahr 1962. Um genau 8.44 Uhr standen sich auf der Glienicker Brücke, am Stadtausgang von Potsdam, der US-Amerikaner Francis Gary Powers, Hauptmann der amerikanischen Luftwaffe und Oberst Rudolf Iwanowitsch Abel vom Sowjetischen Geheimdienst gegenüber.

Hintergrund INFORMATIONEN Allgemeine Auskünfte: Potsdam Marketing und Service GmbH, Telefon 0331.27558899 oder bei der Tourist Information im Hauptbahnhof, am Luisenplatz oder am Alten Markt. www.potsdamtourismus.de Anreise: Mit der Bahn ist Potsdam über Berlin in rund [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Allgemeine Auskünfte: Potsdam Marketing und Service GmbH, Telefon 0331.27558899 oder bei der Tourist Information im Hauptbahnhof, am Luisenplatz oder am Alten Markt. www.potsdamtourismus.de Anreise: Mit der Bahn ist Potsdam über Berlin in rund sechs Stunden zu erreichen. Mit dem Flugzeug geht es ebenfalls nach Berlin und von dort mit der S-Bahn nach Potsdam weiter. Die Anbindung zwischen Berlin und Potsdam ist sehr gut. Übernachten: Ganz zentral und trotzdem ruhig im Innenhof gelegen ist das NH Hotel, Friedrich-Ebert-Str. 88, www.nh-hotels.de/nh-potsdam. Das DZ ohne Frühstück gibt es bereits ab 69 Euro. Ein Geheimtipp im Grünen ist das Hotel Villa Monte Vino: unweit des Schlossparks Sanssouci auf einem grünen Hügel, umgeben von den Gärten des Villenviertels. Ein DZ mit exklusiver Ausstattung kostet ab 115 Euro. www.hotelvillamontevino.de Essen und Trinken: Gemütlich und italienisch gut isst man in der Genusswerkstatt, direkt neben dem Filmmuseum, etwas Filmflair bekommt man gleich mitgeliefert. www.genusswerkstatt-potsdam.de Deftige Brauhausküche und frisch Gebrautes gibt es in der Meierei. Eine Radtour entlang dem Jungfernsee zur Meierei oder eine Fahrt mit dem Wassertaxi - der Weg ist es wert. www.meierei-potsdam.de Filmtouren: Videobustour durch die Filmstadt: Über Monitore werden die passenden Szenen zu den Originalschauplätzen gezeigt. www.videosightseeing. Eine Filmentdeckungstour mit Robert Freimark dauert rund 3 bis 4 Stunden per Fahrrad. www.potsdam-erlebnistour.de Unbedingt sollte ein Besuch im Filmpark Babelsberg eingeplant werden. Ebenfalls ist eine Infotour zum Drehort der Dauerserie "Gute Zeiten - schlechte Zeiten" interessant, aber auch alle anderen Kulissen erzählen eine Geschichte. www.filmpark-babelsberg.de

[-] Weniger anzeigen

Damals, als noch der Grenzverlauf zweier Machtblöcke der Landschaft an der Havel die Schönheit nahm. Zuerst überquerte Powers die Brücke in Richtung Westberlin, danach durfte Abel den Grenzstrich in Richtung Potsdam, der damaligen DDR-Bezirkshauptstadt, passieren. Es war der erste Agentenaustausch zwischen den Siegermächten USA und Russland während des Höhepunkts des Kalten Krieges.

25 Jahre nach dem Mauerfall war die Brücke im November 2014 wieder Sperrgebiet. Nun allerdings stand Tom Hanks auf der Brücke. Es sollte ein kalter Februartag sein, doch es war eigentlich November und viel zu mild. Daher musste die Brücke zuvor aufwendig mit Kunstschnee bedeckt werden.

Die vom Studio Babelsberg mit alten Panzern und Flaggen präparierte Brücke musste fünf Tage komplett für den Auto-, Fußgänger- und Fahrradverkehr gesperrt werden. "Das war für die Potsdamer eine harte Woche, denn die Brücke ist die Hauptverbindungsachse nach Berlin", erzählt Robert Freimark, der Filmfans als Fahrrad-Guide an die Filmschauplätze der Stadt bringt. Zudem sei so weiträumig gesperrt gewesen, dass niemand hätte auch nur einen Blick von Tom Hanks erhaschen können.

Das Studio Babelsberg bedankte sich nach der Woche bei den Potsdamern und Berlinern für die Unannehmlichkeiten mit einem großen Plakat an der Brücke. Der Film "Bridge of Spies - der Unterhändler" von Filmproduzent Steven Spielberg, lief 2015 in den Kinos. Tom Hanks spielt darin den Rechtsanwalt James B. Donovan, der den Spion-Austausch verhandelte.

Auf der Glienicker Brücke verlief früher die Grenze zwischen Ost und West. Hier wurde der Film "Bridge of Spies - der Unterhändler" gedreht.

Nicht nur diese Geschichte macht deutlich: Potsdam "atmet" allerorts Filmgeschichte. Für Familien, Naturfreunde und Kulturfans ist die geschichtsträchtige Stadt, deren Parklandschaft als das größte Unesco-Welterbe geadelt wurde, ein Schatz, den jeder auf seine Weise entdecken kann. Ringsherum umgeben von Wasser, führen kilometerlange wildromantische Fahrrad- und Spazierwege entlang der Havel, die sich an vielen Stellen mit den verschiedensten Seenlandschaften verbindet.

Doch wer nicht nur Tourist ist, sondern sich auch zur Gattung der Cineasten zählt, dem offenbart die Stadt ein ganz anderes Eldorado: Potsdam ist eine Filmstadt. Schließlich ist die brandenburgische Landeshauptstadt die Wiege des deutschen Films. In den traditionsreichen Filmstudios Babelsberg lernten erstmals 1911 die Bilder laufen. Nach dem Start der ersten improvisierten Filmstudios 1912 gründeten sich wenige Jahre später die Ufa-Studios. Seitdem wurden mehr als 3000 Filme in Babelsberg gedreht.

Hier entstand in der extra gebauten größten Studiohalle Europas 1926 Fritz Langs monumentales Stummfilmwerk "Metropolis". Damit begründete Lang das Science-Fiction-Genre und noch immer gilt das Meisterwerk als der wichtigste deutsche Film aller Zeiten. Regisseure wie Billy Wilder und Alfred Hitchcock bekamen in Babelsberg ihre Ausbildung, bevor sie in Hollywood Karriere machten. Hier standen Marlene Dietrich, Greta Garbo und Heinz Rühmann vor der Kamera und begründeten ihren Ruhm.

Robert Freimark führt per Fahrrad oder zu Fuß durch das Villenviertel, in dem damals die UFA-Stars lebten. Foto: Gerhard

Potsdam ist nicht nur Schloss Sanssouci", betont auch Robert Freimark. Bei seiner Radtour "Babelsberg, Filmstars, Villen, Weltgeschichte" kommen nicht nur Filmfans auf ihre Kosten, vielmehr kommt auch immer wieder die historische Bedeutsamkeit der Stadt zum Tragen. Wurde hier doch bei der Potsdamer Konferenz Deutschland von den Siegermächten einst aufgeteilt. Und von hier gab der amerikanische Präsident Harry S. Truman am 6. August 1945 während der Verhandlungen von seiner Potsdamer Villa aus den Befehl zum Abwurf der ersten Atombombe in Hiroshima. Die Villa, die heute bedeutungsvoll Truman-haus genannt wird, wirkt selbst wie eine surreale Filmkulisse.

Dass die Geschichte Potsdams und Deutschlands eng mit dem Film verbunden ist, erfährt man auch auf den Spuren alter Ufa-Stars in der Villenkolonie Neu-Babelsberg. Als Babelsberg als Filmstandort aufblühte, ließen sich in der Gegend zahlreiche Stars nieder. Auch die deutsch-amerikanische Schauspielerin Brigitte Horney wurde in Potsdam 1938 zum Ufa-Star und stand jahrelang in der Gunst von Propagandaminister Goebbels. Zu gern zeigt der quirlige Biker Freimark seinen Gästen die ehemalige Villa Horneys -, eine niedrige Hecke erlaubt den ungestörten Blick auf das Backsteinhaus.

Dank der Gunst Goebbels sei es Horney gelungen, erzählt Freimark, ihren Freund, den Autor und Dichter Erich Kästner, der im Fadenkreuz der Nazis stand, über mehrere Monate in ihrem Haus zu verstecken. Kästners Werke standen auf der Schwarzen Liste der Nazis. "Auf Brigitte Horneys Veranda schrieb Kästner geheim und unter Pseudonym das Drehbuch zum Film ,Der Lügenbaron Münchhausen‘. Mit Hans Albers in der Hauptrolle wurde das Drehbuch 1943 verfilmt und berühmt. Allerdings blieb geheim, wer das Drehbuch schrieb. Kästner erschien weder mit seinem Namen noch mit Decknamen im Vorspann. Goebbels aber wusste davon", erzählt der Tourguide.

Ganz in der Nähe der Glienicker Brücke, am Ufer der Glienicker Lake saß 1958 auch Romy Schneider für den Film "Mädchen in Uniform" und angelte. Für die tragische Geschichte der Neuverfilmung des Romans von Christa Winsloe mit Lilli Palmer in der Hauptrolle diente das Jagdschloss Glienicke als Drehort. Der Originalfilm wurde 1931 noch im großen Militärwaisenhaus in der Innenstadt gedreht.

Filmstudios sind dafür da, Kulissen möglich zu machen, die es entweder in der Realität nicht gibt, oder an denen nicht real gefilmt werden kann. Über 18 Jahre wurden in der Außenkulisse "Berliner Straße" in Babelsberg Erfolgsfilme gedreht. Erbaut wurde sie als Ost-Berliner-Straßenzug für den Film "Sonnenallee". Sie war so wandelbar, dass sie für den Film "Herr Lehmann" eine Straße in Kreuzberg darstellte, für den Film "Der Pianist" von Roman Polanski wurde sie zum Warschauer Ghetto und für Quentin Tarantinos "Inglorious Basterds" diente sie als Kulisse für das von den Deutschen besetzte Paris. In Stephen Daldrys "Der Vorleser" mit Kate Winslet in der Hauptrolle wurde sie zur westdeutschen Kleinstadt. Selbst eine Straßenbahn konnte bei Bedarf durch die Kulisse fahren. Sie war die meist gefilmte Straße Berlins außerhalb Berlins.

Doch 2013 musste die berühmte Straße geräumt werden. An ihre Stelle trat die "Neue Berliner Straße", die größte und modernste Außenkulisse mit mehreren Straßen, einem Platz und begehbaren Innenhöfen. Mit der TV-Krimiserie "Babylon Berlin", die im Berlin der 1920er Jahre angesiedelt ist, wurde hier wieder Filmgeschichte geschrieben. Die 40 Millionen schwere Serienproduktion unter Tom Tykwer, Erfolgsregisseur seit seinem Film "Cloud Atlas", ist die deutsche Antwort auf amerikanische Serienhits, wie "Homeland" oder "House of Cards".

Doch Potsdam punktet bei vielen Produktionen auch mit seinen natürlichen Drehorten und Schauplätzen. Die Stadt kann nicht nur Berlin sein - sie kann auch Dresden sein, wie in dem Film "Karbid und Sauerampfer" aus dem Jahr 1963. Oder Orient: Im Film "In 80 Tagen um die Welt" (2004), der Neuverfilmung des Romans von Jules Verne, landete Jacky Chan statt am Palast des Prinzen Hapi in der Orangerie von Sanssouci. Und weil das Lustschloss Belvedere, das Friedrich Wilhelm IV. im Stil einer römischen Villa bauen ließ, soviel italienisches Flair versprüht, doubelte es für den Film "Beyond the Sea", 2004 mit Kevin Spacey in der Hauptrolle, den ligurischen Küstenort Portofino.

Im gleichen Jahr drehte der Brite Paul Greengrass in Potsdam "Die Bourne Verschwörung" mit Matt Damon und Franka Potente. Greengrass ließ einen kompletten Potsdamer Straßenzug russisch werden. Schloss Babelsberg spielte 2005 in "V wie Vendetta" ein Londoner Schloss und 2014 wurde der Platz am Neuen Markt für den US-Thriller "Agent 47" zur Kulisse der Stadt Salzburg.

Wer die Filmstadt mit Robert Freimark durchradelt, der bekommt die interessantesten Schauplätze zu sehen. Noch intensiver und detaillierter führt das Buch "Filmstadt Potsdam" durch die Stadt. Allerdings muss sich der Filmbegeisterte dann mindestens eine Woche Zeit nehmen. Krönender Abschluss einer jeden Cineastenreise durch Potsdam ist das Filmmuseum. Die Ausstellung "Traumfabrik - 100 Jahre Film in Babelsberg" lässt vollends in die Filmgeschichte eintauchen.