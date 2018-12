Von Carsten Blaue

Steiermark. Skilaufen mit der Familie kann ungefähr so gehen: Nach einer nervenden Anreise voller Staus steht man abends oder am nächsten Morgen ewig beim Skiverleih an. Das Gleiche bei der Anmeldung zur Skischule. Das Skigebiet liegt oft nicht direkt vor der Tür, und wenn man mal da ist, geht die Warterei am Lift oder an der Gondel los. Oder man ist etwas zu spät, und der Skikurs ist schon weg. Eltern, Kinder oder alle sind irgendwann leicht genervt. Die Schuhe drücken doch, das nächste Klo ist irgendwo auf der nächsten Hütte, der kleine Hunger kostet großes Geld, und abends ist der Ski-Bus voller als morgens.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Unterkunft: Almwellness Tonnerhütte, Jakobsberg 2, A-8822 Mühlen. Telefon: 0043 (0) 35 86.300.77, Fax: 0043 (0) 35 86.300.77.4, E-Mail: info@tonnerhuette.at. Internet: [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Unterkunft: Almwellness Tonnerhütte, Jakobsberg 2, A-8822 Mühlen. Telefon: 0043 (0) 35 86.300.77, Fax: 0043 (0) 35 86.300.77.4, E-Mail: info@tonnerhuette.at. Internet: www.tonnerhuette.at . Zimmer in verschiedenen Größen für bis zu fünf Personen sowie Almhütten. ■ Wellness und Ski: Brechl- und Schaffelbad, Saunen, Sanarium, Massagen und Anwendungen. Hauseigener Skilift, Abfahrten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Babyschlepplift, Halfpipe. Hauseigener Ski- und Ausrüstungsverleih sowie Ski- und Snowboardkurse. ■ Für Kinder: Kinderbetreuung, Kinderspeisekarte, "Kinder zuerst"-Service. ■ Kulinarisches: herzhafte, fein zubereitete Küche, die sich an traditioneller Almenkost orientiert. Morgens Bio-Frühstücksbuffet, mittags als Imbiss ein "Togmohl", abends Vier-Gang-Wahlmenü. ■ Angebote: Wechselnde Familienaktionen. Zum Beispiel: "Betreute Kids- und Familienwoche". Kinder im Alter von bis zu sieben Jahren gratis. Termine: 6.1.- 12.1.2019 und 23.2. bis 2.3.2019. ■ Anreise-Tipp: Am besten fährt man mit der Bahn. Zum Beispiel ab Mannheim mit dem Eurocity 115 oder ab Weinheim mit dem Eurocity 113 jeweils direkt nach Klagenfurt und von hier aus mit Direktanschlüssen nach Friesach in Kärnten (Abholung am Bahnhof auf Anfrage).

Wie wird das Ganze also auf der "Tonnerhütte" in der österreichischen Steiermark? Die Befürchtungen sitzen tief. Der auf Familienferien spezialisierte Veranstalter "vamos Eltern-Kind-Reisen" aus Hannover hatte vorher Prospekte geschickt. Sah auf Bildern und Plänen schon mal recht übersichtlich und gemütlich aus, dort oben in 1600 Metern Höhe. Hoffnung keimte auf. "Bei uns ist alles etwas kleiner", sagt Reinhard Ferner, der in sich ruhende Seniorchef der "Tonnerhütte". Er holt die Gäste persönlich vom Bahnhof in Friesach ab.

Und die wissen eine Woche später: Die "Almwellness", mit der die "Tonnerhütte" für sich wirbt, sie gilt für Leib und Seele. "Pisten Packages", mehrtägige Ski-Safaris oder andere Trend-Angebote, die das zahlungskräftige Publikum in die großen Skigebiete locken sollen, braucht man nicht bei den Ferners. Denn bei ihnen hier oben ist nicht alles nur etwas kleiner. Sondern auch sehr viel entspannter, unkomplizierter, einfach erholsamer. Und die Kinder wollen am Ende gar nicht mehr weg. Das sagt eigentlich schon alles.

Rund fünf Kilometer fährt man vom Örtchen Mühlen hinauf zum familiären Refugium am Hausberg, dem 2396 Meter hohen Zirbitzkogel. Drum herum gibt es vor allem Wald, Almen und sonst nichts. Die meisten Gäste kommen mit dem Auto und bewegen es bis zur Abreise nicht mehr von der Stelle. Warum auch? Ist ja alles da, was man braucht. Zur "Tonnerhütte" gehören die Hütte selbst mit der Gastwirtschaft, gegenüber das Gästehaus mit 15 gut ausgestatteten Zimmern in verschiedenen Größen und drei Wohnhütten.

Der hauseigene Skiverleih ist gefühlt einen Schritt, der 800 Meter lange Schlepplift nur zwei Schritte weit weg. Und der "Babylift" für die ganz Kleinen nur noch einen Schritt mehr. Es gibt vier ungefährliche Abfahrten. Wobei die kleinen Pistenflitzer noch etliche andere finden, was hier niemanden stört. Groß und Klein achten aufeinander, da geht keiner verloren. Man kann die Kinder schon mal alleine fahren lassen, noch in Ruhe einen Kaffee trinken und das üppige Frühstück genießen, ohne dass man gleich vor Sorge stirbt: "Lasse mal machen", sagt die Mutter am Tisch nebenan. Skiferien-Gefühle mal ganz anders - ohne Stress, Hektik oder Zeitdruck.

"Eigentlich sind es ja keine Skiferien, sondern Winterferien", korrigiert Anton aus Bamberg. Er ist früher nie zwei Mal an denselben Ort gefahren. Mit seiner Familie ist er jetzt zum sechsten Mal hier. Am Stück. Und er hat recht. Zum Skifahren alleine kommt man nicht her. Tourenski- und Schneeschuhwanderungen locken auf den Berg, während die Kinder als "Schlümpfe", "Hasen" oder "Füchse" bei Marie und Martina Skikurse in Kleingruppen haben.

viel Wellness... Foto: privat​​

Oder man gönnt sich das volle Wellness-Programm. Sauna, Sanarium, Finnische Sauna mit Licht und Klang, ein alpin-kräuteriges "Brechlbad", ein mit warmem Wasser gefülltes Holzschaffelbad unter freiem Himmel als Erlebnis für die ganze Familie und darüber hinaus auch noch Massagen: Alles, was das Herz begehrt. Und dann am Abend die "Zirben-Panoramasauna" oberhalb der Hütte!

Durch den Schnee stapft man den Hang hinauf - im Bademantel und mit sonst nicht viel am Leib. Die eisige Kälte des späten Tages macht nach dem Skilaufen nur noch mehr Vorfreude auf ein außergewöhnliches Hitzeerlebnis. Aus dem Häuschen dringt gedämpftes Licht. Es ist innen mit dem heimischen Holz der Zirbelkiefer vertäfelt. Und während man in ihrem unvergesslich-aromatischen Duft schwitzt, genießt man in der Stille übers Tal hinweg den Weitblick auf die Karawanken, den Triglav und die Julischen Alpen im Abendlicht. Slowenien und Italien sind eben nicht weit weg. Und während die warme Entspannung den Körper durchfließt, denkt man vielleicht auch eine Sekunde lang an die anderen Gäste, die es vorgezogen haben, es gerade weniger gemütlich angehen zu lassen.

Wer die Skier stehen lassen und trotzdem Speed-Action am Hang erleben möchte, der kann an der "Tonnerhütte" bergaufrodeln. Ganz recht: bergaufrodeln. Reinhard Ferner junior, mit 37 Jahren jüngstes der drei Kinder von Reinhard Ferner und seiner Frau Ludmilla, hat’s erfunden. Der Maschinenbauer hat ein Hakensystem entwickelt, mit dem die Bügel des Lifts vorne in die Holzschlitten eingehängt werden können. Man nimmt Platz, und rauf geht’s. Oben angekommen, teilt man sich tagsüber mit den Skifahrern die Abfahrten. Dass dabei nichts passiert, spricht für die gegenseitige Rücksicht auf der Piste. Und das Ganze geht eben auch abends bei Flutlicht. Ein besonderer Kick.

und Fackelwandern... Foto: privat​​

Auch sonst lassen sich die Ferners viel für ihre großen und kleinen Gäste einfallen. Es gibt Hüttenabende, Fackelwanderungen, Schneestockschießen oder Weinproben mit guten Tropfen aus Ludmillas Heimat, der Weststeiermark, und aus dem Burgenland (Reinhard Ferner hat einen gut ausgestatteten Keller…). Wer doch mal runter will vom Berg, der findet in der Umgebung interessante Ziele, etwa die "Schule der Sinne" in Neumarkt oder das Heinrich-Harrer-Museum sowie das Bergbaumuseum in Hüttenberg. Die Touristiker der Region wissen eben, dass sie sich auf den Schnee alleine nicht verlassen können. Spätestens im März ist der Winter meist vorbei. Und auch die Familie Ferner kommt um eine Beschneiungsanlage nicht herum.

Ansonsten setzt die Steiermark ganz aufs Naturnahe und ist auf dem Weg zur "Naturlese-Region": "Wir wollen für unsere Gäste Themen setzen, die ihnen die über Jahrhunderte gewachsene Natur näherbringen", sagt Reinhard Ferner. Bewusstsein dafür schaffen, dass die natürlichen Schätze der sanften Landschaft nicht nur Heilung, Erholung und eine hervorragende Kost hervorbringen, sondern auch noch heute die Lebensgrundlage vieler Landwirtsfamilien sind. Die Inhaber der "Tonnerhütte" haben diese Wurzeln ebenfalls.

Katharina Ferner, die Mittlere von Reinhard und Ludmilla, erzählt, dass es der Urgroßvater Florian Ferner gewesen sei, der die Hütte im Jahr 1936 aus Bäumen von der Almwiese gezimmert hat. Im Sommer hat er sie bewirtschaftet. Oma Ermelinde hat später in den Sechzigern Brot, Milch und Käse an die Wanderer verkauft und die "Tonnerhütte" Anfang der Siebziger erstmals auch im Winter vermietet. An Selbstversorger. 1977 dann die Zäsur, die bis heute wirkt: Reinhard Ferner und seine Frau öffneten die Hütte ganzjährig mit ersten Zimmern. Sein Bruder Rupert Junior übernahm die elterliche Landwirtschaft und die Pferde. Und gemeinsam betreiben sie bis heute den Skilift. Den ersten hat 1978 noch Opa Rupert mit Leuten aus dem Dorf gebaut.

Es war keine einfache Zeit. Wolfgang, Katharinas älterer Bruder, war gerade mal zwei Monate alt, als seine Eltern auf die Hütte zogen. Geheizt wurde noch mit Holz, es gab ein Dieselaggregat, Gaslicht - aber kein Telefon. Und der Weg ins Tal ist nicht gerade kurz. "Man musste sich halt gut organisieren", lächelt Ludmilla. Sie sitzt in der hinteren Stube der "Tonnerhütte" und sucht nicht lange nach Antworten auf die Frage, warum sie ihrem Reinhard damals hier rauf gefolgt ist, um das malerische Anwesen in der Natur nach und nach zu dem zu machen, was es heute ist. Klar, der Liebe wegen: "Und weil wir das hier wirklich gemeinsam machen wollten. Außerdem wusste ich, dass meine Kinder im Paradies aufwachsen würden."

So steht’s auch als schöne Stickerei, aufgehängt an einer holzvertäfelten Wand des Schankraums: "Willst Du das Paradies auf Erden, musst Du in dieser Hütte Stammgast werden." Irgendwie ist da was dran.