Von Stefanie Bisping

Antonio Milo fischt seit 1946. Er erinnert sich gut daran, wie es damals war. "Anders", sagt er und lacht vergnügt. "Ganz anders als heute. Wir sind mit Ruderbooten rausgefahren, es war Schwerstarbeit." Milo orientierte sich nach dem Wind, dem Mond und den Sternen. Er musste das Meer und die Küste kennen, wissen, wo das Wasser wie tief ist und wie die Sandverhältnisse sind. Das heutige Fischen sei stark vereinfacht. "Es sind viele Dilettanten da draußen unterwegs."

Der Fischer lacht gutmütig. Es liegt ihm fern, die jungen Kollegen zu beleidigen. Es sei halt nur ein anderes Arbeiten in einer anderen Welt. "Sie müssen die Natur nicht kennen, um den Job zu machen. Eine normale technische Begabung reicht aus."

Antonio Milo ist 83 Jahre alt. "Ich bin der älteste Fischer Otrantos. Alle anderen habe ich überlebt." Er sagt das ohne Bitterkeit. So ist es eben. Vor zehn Jahren hat er mit dem Fischen aufgehört. Doch er fährt noch immer ab und zu aufs Meer hinaus. "Aber nur zum Spaß, für mich." Er weiß, dass der Fisch weniger geworden ist; das ist nur logisch, weil die Produktion so gewachsen ist. Früher verkaufte jeder seinen Fang im eigenen Dorf, heute versorgen deutlich weniger Fischer die ganze Küste.

Die Ausrüstung, die man zum Fischen brauchte, war damals, kurz nach dem Weltkrieg, nicht im Fachgeschäft zu kaufen. Es gab wenig Material und kaum Netze. Antonios Vater flocht aus Binsen viereckige Trichter, die er ins Meer stellte. Darin wurden die Fische gesammelt. Der Sohn sah erst zu und begann dann mitzuhelfen. Damals wurde nur im Sommer gefischt. Im Herbst und Winter kümmerte man sich um die Ausrüstung. "Wir haben um die hundert dieser Trichter im Jahr geflochten, denn sie gingen ziemlich schnell kaputt."

Als Antonio heiratete, flocht er weiter - aber nun auch fürs Heim. Lampenschirme zum Beispiel. Das Flechten wurde zum Hobby. Es ist ihm erhalten geblieben. Noch immer beteiligt er sich an Ausstellungen, zeigt seine Arbeiten auf Märkten und bringt anderen Menschen bei, wie man Binsen zu Körben und Wandschmuck verarbeitet. Vier bis fünf solcher Kurse gibt er im Jahr, meist sind die Teilnehmer Leute aus der Gegend.

Auch neben der Tür des Hauses, in dem er mit seiner Frau über der Bucht lebt, hängt ein handgeflochtener Wandschmuck. Schon daran erkennt man, dass hier der Fischer lebt, der auch Korbflechter ist. Wer es nicht weiß, fragt in der kleinen Bar zwei Häuser weiter nach ihm. Manchmal ist er hier, manchmal plaudert er mit Freunden, die er an einer Straßenecke getroffen hat. Oder er ist mit dem Auto unterwegs. Antonio ist immer beschäftigt. Er kennt fast jeden in dem Dorf, in dem er 1932 geboren wurde und das er nie dauerhaft verlassen hat.

Im Gegensatz zu vielen Jungen. Der Mezzogiorno, das südliche Italien, kämpft seit Jahrzehnten: Schwierige Wirtschaftslage, Arbeitslosigkeit, wenig Nachwuchs. Wer jung ist, der zieht nach Norditalien oder ins Ausland.

Aber Antonio hatte nie Interesse, woanders zu leben als hier, in Otranto, der Perle des Südens. Einstmals war dies ein wichtiger, durch eine schwere Festung gesicherter Posten an just jenem Punkt, da adriatisches und Ionisches Meer sich treffen. Nur 80 Kilometer trennen Otranto von Albanien. Die Nähe zum Osten und zu Griechenland ließ es Griechen und Römern sinnvoll erscheinen, hier einen Hafen anzulegen und auszubauen. Heute ist der einstmals so bedeutende Adria-Hafen ein Häflein, doch das kann den Reiz des Städtchens nicht schmälern.

Es sind die großen Attraktionen aber auch die kleinen Details, die die Herzen Fremder schneller schlagen lassen: der tiefblaue Himmel, die weiß blitzenden Boote unten im Hafen, die Festung, die wuchtig gleich neben der ummauerten Altstadt auf einer Anhöhe thront, die breite Promenade, die um eine der schönsten Buchten des Südens führt.

In der Cattedrale Santa Maria Annunziata, der größten romanischen Kirche Apuliens, fügen sich 600 Steinchen zu einem Wunder: einem 800 Quadratmeter großen Mosaik, das den Boden von Mittelschiff, Querschiff und Apsis fast vollständig bedeckt. Pantaleone hieß der Mann, dem diese Pracht zu verdanken ist; vermutlich war ein Mönch in einem nahegelegenen Kloster oder hatte zumindest Zugriff auf dessen Schriften. Denn viele der Szenen und Figuren, die hier klar wie in einem Comic dargestellt sind, gehörten in den Jahren 1163 bis 1165, in denen Pantaleone sich in erstaunlicher Geschwindigkeit seiner herkulischen Aufgabe entledigte, nicht zum Allgemeinwissen. Im Mittelschiff wächst ein Lebensbaum aus dem Rücken zweier Elefanten, die im 12. Jahrhundert niemand aus dem Zoo kannte. Gleich daneben macht die Göttin Diana mit Pfeil und Bogen Jagd auf einen Hirschen; sie erwähnte der Geistliche in seinen Predigten gewiss eher selten.

Sicher ist, dass Bischof Jonathan Pantaleones Auftraggeber war. Das ist deutlich auf dem Boden im Mittelschiff zu lesen. Die Kapelle der Märtyrer im Seitenschiff erinnert an ein finsteres Kapitel der Stadtgeschichte, als bei einem Überfall der Türken im Jahre 1480 achthundert Bewohner Otrantos enthauptet wurden. Sie hatten sich geweigert, ihrem Glauben zu entsagen. Fortan schützte eine Mauer die Stadt, dem Überfall folgte kein weiterer.

Draußen steuert ein Priester seinen Fiat Panda durch ein schweres Holztor neben der Kathedrale und gibt somit das Signal, dass der Abend naht. Der Strom der Menschen schiebt sich durch die Gassen der Altstadt auf den Lungomare hinaus, die Promenade, auf der sich der übliche Wahnsinn zu entfalten beginnt. Bellende Hunde, spielende Kinder, kreischende Teenager, junge Paare, ganze Familien - sie alle purzeln durcheinander, strömen hinauf und hinab, während Liegestühle am Strand zusammengeklappt, Sonnenschirme festgezurrt und die Tische in den Ristorantes eingedeckt werden. Dann drängen die Menschen in die Bars. Es ist Zeit für den Aperitivo.