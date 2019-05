Von Helge Bendl

Wie ein unsichtbarer Baldachin spannt sich der Duft über die Felder. Jedes Mal, wenn eine sanfte Brise die sich öffnenden Knospen zum Rascheln bringt, trägt der Wind einen zarten Hauch der Aromen am Dorf vorbei hinab ins Tal. Rein und fein ist der Duft, wirkt trotzdem opulent und süß wie Honig. Er ist filigran, aber von einer fast überwältigenden Intensität. Dieser Geruch ist so außergewöhnlich, dass selbst Experten das Vokabular fehlt, um ihn zu beschreiben. Und dabei so betörend, dass er einem fast die Luft weg bleibt.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Die Low-Cost-Airline Wizz Air (www.wizzair.com) fliegt nonstop von Frankfurt nach Sofia. Lufthansa fliegt per Direktverbindung (www.lufthansa.com). Nach Kasanlak im [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Die Low-Cost-Airline Wizz Air (www.wizzair.com) fliegt nonstop von Frankfurt nach Sofia. Lufthansa fliegt per Direktverbindung (www.lufthansa.com). Nach Kasanlak im Rosental geht es dann am schnellsten per Mietwagen (ca. 200 Kilometer und drei Stunden Fahrt). Günstige Angebote diverser Vermieter findet man per Preisvergleich auf www.reise-preise.de. Einreise: Bulgarien ist Teil der EU, aber nicht des Schengen-Raums. Ein Reisepass ist nicht erforderlich, es reicht der Personalausweis. Vor Ort bezahlt man mit dem bulgarischen Lew; 1 Euro sind etwa 2 Lewa. Unterkunft: Eine charmante Pension mit Hausfrauenkost ist das beliebte Iliikova Guest House in Kalofer (DZ 24 Euro, www.iliikova-kashta.com). Eine zentral gelegene Unterkunft in Kasanlak ist das Roza Hotel (DZ mit Frühstück ab 44 Euro, www.hotelrozabg.com). Pools und Spa-Behandlungen gibt’s bei den heißen Quellen von Pavel Banya im Balneo Hotel DianaMar (DZ mit Frühstück 83 Euro, via www.booking.com). Touren: Im Mai und Juni organisiert Rosen-Spezialistin Ekaterina El Batal neuntägige Reisen zur Rosenblüte (ab/bis Sofia inkl. Transfers, Programm und Verpflegung 1290 Euro p. P., www.rosenreise.de). Ins Tal der Rosen führen auch die Studienreise "Klöster, Berge und Meer" und die Wanderreise "Stille Landschaften" von Studiosus (inkl. Flügen ab 1695 Euro p. P., www.studiosus.com). Rosen: Die Felder der Damaszener-Rose blühen meist von Mitte Mai bis Mitte Juni. In vielen Dörfern des Rosentals gibt es dann öffentliche Rosenernten - teilnehmen kann man für eine Gebühr von 10-20 Lewa. Am ersten Juni-Wochenende feiert Kazanlak ein Rosenfestival (www.rosefestivalkazanlak.com). Im zentralen Stadtpark befindet sich ein Museum zur Geschichte der Duftrosen (geöffnet täglich 9-17.30 Uhr, Eintritt 6 Lewa, www.muzei-kazanlak.org). Spannend ist ein Besuch der historischen Destillerie von Enio Bonchev (nur nach Voranmeldung, Eintritt 5 Lewa, www.eniobonchev.com). Allgemeines: www.bulgariatravel.org/de.

[-] Weniger anzeigen

Am frühen Morgen sind es nur die Felder auf den Hügeln des bulgarischen Dörfchens Kalofer, die von den Aromen eingehüllt sind. Später scheint es, als lasse sich der Rosenduft in jedem Winkel des Tals erschnuppern, ganz so, als habe sich die komplette Landschaft mit Parfüm eingesprüht. Obendrauf gibt es auch noch eine reichliche Dosis Opium fürs Auge. Durch das satte Grün der in Reih und Glied stehenden Sträucher blitzt das leuchtende Pink von vielen Millionen rosafarbenen Blüten. Wer da nicht ins Schwärmen kommt, hat vermutlich ein Herz aus Stein.

Sobald die ersten Sonnenstrahlen übers Balkangebirge blitzen, schwärmen die Bienen aus und Rosenkäfer, die so grün funkeln, als seien es fliegende Smaragde. Auch viele Menschen sind schon früh auf den Beinen. So wie Nikolina Baneva, ihr Bruder Stoil Bachkarov sowie eine Handvoll Erntehelfer aus dem Freundeskreis. Ab Mitte Mai verbringt das eingespielte Team fast vier Wochen lang auf ihrem kleinen Feld am Ortsrand von Kalofer, einem vom Weltgeschehen vergessenen Nest mitten in Bulgarien, dem ärmsten Land der Europäischen Union. Und doch birgt es einen kostbaren Schatz: Einen, den man einatmen kann, und der dank vieler hundert Bestandteile so atemberaubend duftet, dass sich Parfümeure aus aller Welt um ihn reißen.

Jeder Rosenstrauch hat unzählige Knospen, die sich im Morgengrauen entfalten. So verwandelt sich das Feld jeden Tag aufs Neue in ein Meer aus pinkfarbenen kleinen Blüten. Doch die Muße, das Naturspektakel zu genießen, haben die Pflückerinnen und Pflücker nicht. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit", sagt Nikolina, die sich erst dann eine Kaffeepause gönnen wird, wenn die vielen Dutzend Säcke abgeknipster Blüten im Kleintransporter auf dem Weg sind in die Destillerie sind. Weil die ätherischen Öle in den Rosenblüten mit steigenden Temperaturen verdunsten, ist Geschwindigkeit gefragt.

Reinheit und Schönheit werden der Rose als Attribute zugeschrieben, nicht nur im Rosenkranzgebet bei der Marienverehrung. Aber auch Liebe und Begierde - und das nicht erst von Goethe, sondern bereits von den alten Griechen. Kein Wunder, dass sich die Pflanze als Symbol der Unschuld mit Dornen (die streng biologisch gesehen Stacheln sind) dagegen wehrt, gepflückt zu werden. Wer keine festen Handschuhe trägt, holt sich also schnell blutige Finger. Wie die Ernte trotzdem schnell geht, macht Stoil vor. Mit Daumen und Zeigefinger knipst er die Blüten ab, mit der rechten Hand und parallel auch mit der linken. Drei Kilo wiegt am Ende einer Schicht die Schürze, die er um seine Hüfte gebunden hat. Die Essenz daraus sind nur wenige Gramm ätherisches Öl. Das aber hat es in sich.

Wo sich das Balkangebirge und die Bergkette Sredna Gora auf wenige Kilometer nähern, liegt rund um das Städtchen Kasanlak das etwa 80 Kilometer lange "Tal der Rosen". Ein mildes, vom Wind geschütztes Klima, reichlich Niederschläge im Winter, dann im Frühling viel Sonne: Seit vielen hundert Jahren gedeiht hier, so gut wie nirgendwo sonst auf der Welt, die Damaszener-Rose. Schon die Römer wussten, dass deren Duft sich zum Entspannen eignet - bis heute wird es in der Aromatherapie eingesetzt. Heilpraktiker schwören darauf, dass Rosenöl Entzündungen hemmen, Fieber senken und Krämpfe lösen kann. Aphrodisierend soll es natürlich auch wirken. Der Großteil von Bulgariens Produktion wird aber von führenden Parfumherstellern aufgekauft: Das kostbare ätherische Öl der Damaszener-Rose ist die Basis für die edelsten Düfte der Welt.

Wer im Mai und Juni vom Aroma der Rosen betört werden will, kann das Tal der Rosen zwar auch im Rahmen eines Tagesausflugs von Sofia oder den Stränden der Schwarzmeerküste besuchen. Um die Natur- und Kulturschätze der Region zu erleben, darunter die Wälder des Balkangebirges und das zum Unesco-Welterbe ernannte Thrakergrab von Kasanlak, braucht es dagegen Zeit. Um die Ecke liegt übrigens auch Plovdiv: Der Ort mit seinem berühmten römischen Amphitheater ist wie das italienische Matera in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas und bietet bis in den Herbst hinein zahlreiche Veranstaltungen.

Kasanlak, die wichtigste Stadt im Rosental, hat auf den ersten Blick dagegen nur wenige Reize, ist man nicht ein Freund sowjetischer Plattenbau-Architektur. Doch man müht sich: Im zentralen Stadtpark gibt es inzwischen ein Museum zur Geschichte der Duftrosen, und natürlich blühen hier auch die drei Sorten, die der Region zur Berühmtheit verholfen haben - Rosa damascena, Rosa alba und Rosa centifolia. In Kasanlak, aber auch in Pavel Banja und weiteren kleinen Dörfern des Rosentals, zelebriert man den blühenden Schatz während der Erntezeit mit Paraden und Schaupflücken in traditionellen Kostümen. Heiß her geht es aber vor allem in den Destillerien der Region.

Vor vielen hundert Jahren kam die Damaszener-Rose mit den Kreuzrittern und den Osmanen aus ihrer syrischen Heimat nach Europa, und bis heute ist das Tal der Rosen in Bulgarien das wichtigste Anbaugebiet. Andere Züchtungen mögen zwar längere Stiele und größere Blütenblätter in knalligen Farben haben. "Die Damaszener-Rose aber duftet reiner und intensiver als die anderen Sorten. Ihre Blüten sind zwar klein, enthalten aber deutlich mehr Duftmoleküle als alle anderen Varianten", erklärt Alexander Draganov.

Der Duft-Spezialist hat in der Branche einen guten Namen, weil er Lieferanten fair bezahlt und als einer der ersten auf Bio-Anbau gesetzt hat. Er hat auch einen guten Riecher für Qualität: Seine Firma Rosbio Bulgaria destilliert das teuerste Öl für die besten Parfüms der Welt - seine Kunden kommen inzwischen nicht nur aus Deutschland und Frankreich, sondern auch aus Asien und dem Arabischen Raum. Aus Sicherheitsgründen ist ein Besuch bei ihm nicht möglich. Führungen bietet dagegen das 1909 gegründete Unternehmen Enio Bonchev an. Im Dorf Tarnichene steht noch die älteste Destillerie des Landes - ein museales Stück, das immer noch in Betrieb ist. Um die Ecke, im neuen Trakt der Firma, ist die Produktion derweil im 21. Jahrhundert angekommen - damit ja kein Tropfen des kostbaren Öls verloren geht.

Dreitausend Kilo Blüten schütten die Mitarbeiter in die Kessel, um am Ende ein Kilo Rosenöl zu gewinnen. Die Produktion ist von Kameras überwacht, und am Ende der Herstellung wandert das edle Produkt sofort in den Tresor: Auf dem Weltmarkt zahlt man für ein Kilogramm inzwischen mehr als 10.000 Euro. Kein Wunder, dass das edle Produkt oft gepanscht wird, mit billigem Öl aus Geranien oder dem aus Hagebutten gepressten Wildrosenöl. Ein günstigeres Mitbringsel für Besucher ist das aus eingelegten Blütenblättern gewonnene Rosenwasser. Auch das kauft man nicht am Souvenirstand, sondern in der Destillerie.

"Ein Fläschchen Rosenwasser in der Handtasche zu haben, kann manchmal ein Wunder bewirken. Wenn ich das in der U-Bahn versprühe, haben plötzlich selbst verbiesterte Leute ein Lächeln im Gesicht", schmunzelt Ekaterina El Batal. Die in Bulgarien geborene Berlinerin organisiert Reisen in ihre alte Heimat, bei denen sich alles um die Rosen dreht. Erst hilft man den Einheimischen beim Pflücken, dann werden ein paar Kilo der Ernte zu Marmelade und Essenzen verarbeitet. Vor allem aber bleibt viel Zeit, um den intensiven Duft auf sich wirken zu lassen, auf den Feldern und in der Destillerie. "Der Versuch, die Magie der Rose mit Worten zu beschreiben, ist nämlich genau das: ein Versuch", sinniert El Batal. "Ihren Zauber muss man erleben."