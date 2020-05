Sie war einst die wichtigste Festung der Habsburgermonarchie auf dem Balkan – und die größte in Europa: Pezrovaradin in Novi Sad. Fotos: srt

Von Hans-Werner Rodrian

Das war Künstlerpech: Galway und Rijeka, die beiden Kulturhauptstädte Europas 2020, haben zumindest bisher nicht viel von diesem Ehrentitel, weil außer etwas Digitalkunst nicht viel möglich war und keine Besucher kommen durften. Hoffentlich geht es den Titelträgern des kommenden Jahres besser. Da werden es sogar drei sein: das griechische Elefsina, das rumänische Timisoara und dazu das serbische Novi Sad als Kulturmetropole eines Beitrittslandes. Was gibt es bei den Dreien zu sehen? Wir sind schon einmal in Gedanken vorausgereist.

Eine der schönen Seiten Elefsinas: die Ruinen von Eleusis.

Elefsina: Griechenlands Aschenputtel. Eine triste Industriebrache wird Europas Kulturhauptstadt: Wie im Märchen vom Aschenputtel soll Elefsina (das altgriechische Eleusis) zur strahlenden Prinzessin werden. Bislang kennt man den Industrievorort 30 Kilometer westlich von Athen aus zwei Gründen: wegen der großen Vergangenheit und des heutigen Schiffsfriedhofs. Im Golf von Salamis, wo 480 vor Christus in der ersten entscheidenden Seeschlacht der Geschichte die Griechen die Perser schlugen, verrotten heute Dutzende halbversunkene Schiffe – manche seit Jahrzehnten. Am Stadtrand mit bestem Seeblick lassen sie sich von den Ruinen von Eleusis aus besichtigen. Knapp 2000 Jahre lang, bis 362 n. Chr., wurde dort der Mysterienkult zu Ehren der Göttin Demeter gepflegt. Die Teilnehmer mussten ewiges Schweigen geloben, deshalb kennt man kaum Details. Die Priesterinnen verkündeten wohl Heilsvisionen, es wurden Feuer entfacht und rituelle Gesänge inszeniert. Obwohl heute nur noch ein paar antike Säulen stehen, die mit den Fabrikschloten der benachbarten Zementfabrik kontrastieren, lässt die Stätte doch noch das Geheimnisvolle in den Ritualen erahnen.

Im heutigen Kulturleben der Stadt ragt vor allem das seit mehr als 40 Jahren bestehende Festival "Aischylia" heraus. Und nun also Europa: "Euphoria", Euphorie, ist der Titel des Kulturjahrs. "Wir formen den Übergang", heißt das Motto. Tatsächlich geht es darum, verlassene Grünanlagen wieder aufzuwerten und mit Theater, Konzerten sowie Festivals in die Gassen der Wohngebiete zu gehen und dort neue Lebensfreude zu starten. Der ganze Ort soll mitmachen und sich selbst mit Kunst von Street-Art bis zur griechischen Tragödie am Schopf aus dem Sumpf ziehen.

Schmucke Gebäudefassaden am Einheitsplatz in Timisoara.

Timisoara: "Tarzans" Heimat. Wenn Transsilvanien die Heimat Draculas ist, dann kann Timisoara – deutsch: Temeswar – mit Tarzan auftrumpfen: Der berühmteste Sohn von Rumäniens drittgrößter Stadt ist Johnny Weissmüller, er erblickte im Ortsteil Szabadfalu das Licht der Welt. "Klein-Wien" wird der Ort nahe dem rumänisch-serbisch-ungarischen Dreiländereck oft genannt. Im 18. Jahrhundert von den Habsburgern gegründet, hört man in Timisoara heute noch viel Deutsch mit Wiener Dialekt. Viele sprechen hier auch aus einem anderen Grund Deutsch: Dies war einmal die Hauptstadt des Banat und damit die Heimat der Donauschwaben. Die Österreicher haben prächtige Jugendstilbauten hinterlassen, die Renovierung der edlen Fassaden ist in vollem Gang. Einst war die Stadt Motor des Fortschritts: 1884 erstrahlte in Temeswar die erste elektrische Straßenbeleuchtung Europas.

Die Altstadt nördlich der Bega lässt sich gut zu Fuß entdecken. Sie ist in Ringstraßen gegliedert wie Wien und Budapest, aber natürlich deutlich kleiner. Ein ausgedehnter Spaziergang führt ins östlich gelegene Fabrikviertel, wo die Mehrzahl der Kulturaktivitäten stattfinden wird. Abends herrscht dort (außerhalb von Corona-Zeiten) Party-Atmosphäre. Freiluftmusik, oft "neue" Volksmusik, klingt in lauen Sommernächten durch die Straßenlokale. Das Kulturhauptstadt-Projekt hat sich vorgenommen, die ganze Region einzubinden und die jüngere Vergangenheit aufzuarbeiten. Schon heute kann sich der Besucher mit der Ära Ceausescu zum Beispiel im "Museum des kommunistischen Konsumenten" auseinandersetzen: Im Untergeschoss des Underground-Theaters Aualeu ist eine typische Wohnung der Zeit vor 1990 eingerichtet. Und jeder darf im Kinderzimmer mit den linientreuen Aradeanca-Puppen aus der sozialistischen Epoche spielen.

Novi Sad: Multikulti an der Donau. Das ist bestimmt kein Zufall: Alle drei Kulturhauptstädte 2021 liegen auf dem Balkan, auch Novi Sad, Serbiens zweitgrößte und jüngste Stadt. Die gibt sich betont "multikulti", gelassen, bunt und weltoffen. Seit 20 Jahren ist sie Gastgeber des beliebten Musikfestivals Exit, 2019 war sie bereits Europäische Jugendhauptstadt – und nun wird sie also Kulturhauptstadt. Die Hauptstadt der serbischen Provinz Vojvodina liegt gerade 150 Kilometer von Timisoara entfernt an der Donau und gilt als eine der schönsten Südosteuropas. Tatsächlich bietet sie einen bezaubernden Cocktail aus Barock, Klassik und Bauhaus-Gebäuden, zwischen denen immer wieder orthodoxe und katholische Klöster aufblitzen. Über allem wacht auf einem Steilhang über der Donau die gewaltige Festung Petrovardin, von den Serben in sanfter Selbstüberschätzung "Gibraltar an der Donau" genannt. Der Name Petrovardin vermischt wie die ganze Stadt ungarische, lateinische und türkische Quellen. Der Legende nach wurde Novi Sad von nur 20 Handwerkern gegründet, die zum Bau der Festung gekommen waren und unterhalb ihr Quartier aufschlugen.

Dreh- und Angelpunkt einer Stadtbesichtigung ist heute die Dunavskastraße. Sie führt durch den malerischsten Teil der Stadt, vorbei an pastellfarbenen kaiserlich-königlichen Palästen auf der einen und dem Donaupark an der anderen Seite. Nur einen Block weiter lohnt der Bummel über den Fischmarkt Riblja Pljaca, der nur so heißt, aber auch Käse, Brot, Schinken und Wurst, Marmelade und natürlich Obst und Gemüse anbietet. Unbedingt anschauen sollten sich Kunstfreunde das Museum der zeitgenössischen Kunst – nicht nur, weil es kostenlos ist, es beeindruckt auch mit Plastiken und Videoinstallationen der blühenden postjugoslawischen Kunstszene. Und zum Abschluss des Tages heißt es dann: hinaufschlendern auf den Petrovaradin. Durch die historische Festung führen heute Wanderwege, es gibt lauschige Cafés, Künstlerateliers – und ganz oben einen umwerfenden Sonnenuntergang.