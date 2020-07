Die Sommerferien stehen vor der Tür – und so mancher gebuchter Urlaub ist schon längst in trockenen Tüchern. Etwas wässrig sind nur die sich ständig ändernden Corona-Bestimmungen für Touristen. Einen guten Überblick für die einzelnen Reiseländer gibt der ADAC. Hier eine Auswahl:

Die Einreisebestimmungen (Stand 23. Juli) können sich jederzeit ändern. Ob eine Maskenpflicht in den einzelnen Urlaubsgebieten besteht, ist auf den Internetseiten der Regierungen zu erfahren. Auch hier gibt es regionale Unterschiede, die sich jederzeit ändern können. > Das Auswärtige Amt empfiehlt zudem: - Kümmern Sie sich ggf. rechtzeitig um einen PCR-Test, sofern Ihr Zielland ein solches fordert. Frankfurt Airport bietet an zwei Standorten Testcenter für (kostenpflichtige) Schnelltests mittels Rachenabstrich an. - Buchen Sie möglichst umbuchbare Flüge und stornierbare Unterkünfte für den Fall einer erneuten Verschlechterung der pandemischen Lage vor Ort. - Befolgen Sie Hygienemaßnahmen und tragen Sie Gesichtsmasken, insbesondere in Verkehrsmitteln, an Flughäfen und Bahnhöfen. > Aktuelle Infos unter www.auswaertiges-amt.de

Belgien: Einreisen aus Deutschland sind erlaubt. Die Grenzkontrollen sowie die Quarantänepflicht wurden aufgehoben. Am Flughafen Brüssel erfolgen Temperaturmessungen bei allen Passagieren mit Wärmekameras. Der Zutritt ins Land wird bei über 38,0 Grad verweigert Corona-Risikogebiet: nein.

Dänemark: Die Einreise für Personen mit Wohnsitz in Deutschland ist für einen Urlaubsaufenthalt möglich, wenn eine Buchung von mindestens sechs Übernachtungen nachgewiesen wird. Die Übernachtungen können an unterschiedlichen Orten erfolgen (Campingplatz, Hotel, Ferienhaus). Bei Privatunterkünften ist eine Bestätigung der Personen notwendig, bei der die Übernachtung erfolgen wird.

Personen mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein dürfen auch ohne triftigen Grund nach Dänemark einreisen: Ein Nachweis des Wohnsitzes muss vorgelegt werden. Transitreisen durch Dänemark sind erlaubt, wenn sie ohne Verzögerungen auf direktem Wege erfolgen. Buchungsnachweise, z.B. für Schweden oder Norwegen, sind dabei mitzuführen.

Die Einreise ist generell nur über die Grenzstellen Ellund (A7), Kupfermühle/Krusau (B200) und Seth/Saed (B5) (jeweils rund um die Uhr) sowie Pattburg/Padborg (7-23 Uhr) und Pepersmark/Pebersmark (7-19 Uhr) möglich.

Für die Einreise in die autonomen Gebiete Färöer-Inseln und Grönland benötigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland den Nachweis eines negativen Corona-Tests. Corona-Risikogebiet: nein

Frankreich: Die Einreise aus Deutschland und den EU-Staaten ist wieder uneingeschränkt möglich. Reisende in die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, St. Martin, St. Barthélémy, La Réunion und Französisch-Polynesien müssen bei Abflug einen negativen Covid-19-Test (nicht älter als 72 Stunden) sowie eine Selbsterklärung zur Symptomfreiheit vorlegen. Bei Französisch-Polynesien ist zudem eine Online-Registrierung erforderlich

Griechenland: Die Einreise nach Griechenland ist aus Deutschland wieder möglich. Einreisende müssen aber mindestens 48 Stunden vorab ein Online-Formular ausfüllen. Die verbindlichen Quarantänemaßnahmen sind für Reisende aus Deutschland zwar aufgehoben (es gilt der Abflughafen), bei Einreise können jedoch Covid-19-Tests durchgeführt werden. Diese Maßnahme ist für Reisende kostenlos. Corona-Risikogebiet: nein

Großbritannien: Seit 10. Juli müssen Deutsche, die nach Großbritannien reisen, nicht mehr in Quarantäne, wenn sie sich in den letzten 14 Tagen vor der Einreise ausschließlich in Ländern mit niedrigen Corona-Infektionszahlen (darunter auch Deutschland) aufgehalten haben. Corona-Risikogebiet: nein

Irland: Wer nach Irland fliegt oder fährt, muss bei der Einreise ein Formular mit Angabe von Name, Telefonnummer und Wohnadresse in Irland ausfüllen. An dieser Adresse muss man sich die nächsten 14 Tage in Selbstisolation aufhalten, ohne persönlichen Kontakt zu anderen. Verstöße können mit einer Geldstrafe von 2500 Euro geahndet werden. Transitreisen über irische Flughäfen bzw. Häfen sind aber auch für Passagiere aus Deutschland möglich. Corona-Risikogebiet: nein

Kroatien: Bei der Einreise werden die Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer ihres Aufenthalts in Kroatien registriert. Zur Vermeidung langer Wartezeiten beim Grenzübertritt empfiehlt das kroatische Innenministerium Reisenden, ihre Kontakt- und Aufenthaltsdaten vorab online auf der Website des kroatischen Tourismusministeriums zu hinterlegen. Der Transit durch Kroatien ist möglich. Corona-Risikogebiet: nein.

Spanien:Seit 1. Juli muss ein Formular im Spain Travel Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausgefüllt werden, das einen QR-Code erzeugt, der bei Einreise vorgelegt werden muss. Dies kann auch über die kostenfreie SpTH-App erfolgen. Übergangsweise kann bis zum 31. Juli weiterhin ein Formular in Papierform bei Einreise ausgefüllt werden. Fluggesellschaften, Reedereien und Reiseveranstalter müssen Reisende auf die Pflicht der Vorlage dieses Formulars bei Einreise hinweisen. Die Grenzen zwischen Marokko und den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Eine Rückreise aus Marokko ist auf diesem Weg nicht möglich. Corona-Risikogebiet: nein

Türkei: Bei Einreise werden Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt und bei erhöhter Temperaturmessung oder weiteren Symptomen ein Corona-Test gemacht. Bei positivem Testergebnis wird eine medizinische Behandlung angeordnet, auch Quarantänemaßnahmen sind möglich. Es bestehen wieder regelmäßige Flüge aus der Türkei nach Deutschland und umgekehrt. Auch die Land- und Seegrenzen der Türkei sind für die Einreise offen, mit Ausnahme der Landgrenze zum Iran. Corona-Risikogebiet: ja.

USA: Einreiseverbot für Personen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor der Einreise in Deutschland oder einem anderen Land des Schengenraums aufgehalten haben. Ausnahme: Das Einreiseverbot gilt nicht für US-Staatsbürger, Personen, die einen ständigen legalen Aufenthalt in den USA haben, oder Ehegatten, Elternteil, Kind oder Geschwister unter 21 Jahren eines US-Staatsbürgers oder einer Person mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA. Aktuell stellen die USA praktisch keine Visa mehr aus. Lufthansa fliegt seit Anfang Juni wieder eingeschränkt Großstädte wie Chicago und Los Angeles an. Corona-Risikogebiet: ja

Zypern: Das Einreiseverbot in die Republik Zypern wurde aufgehoben. Auch Flüge starten und landen wieder, Reisende müssen sich vor Abflug online registrieren, um einen sogenannten Cyprus Flight Pass zu erhalten. Dieser muss ausgedruckt und beim Flug mitgeführt werden. Eine Einreisesperre gibt es weiterhin für den nicht unter der Kontrolle der Regierung der Republik Zypern stehenden Nordteil der Insel ("Türkische Republik Nordzypern"). Corona-Risikogebiet: nein