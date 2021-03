Von Autorin Sandra Ehegartner

Als die italienische Region Latium vor ein paar Wochen bei der Corona-Ampel von orange in die gelbe Zone kategorisiert wurde, war es, als hätte man einen geschüttelten Prosecco geöffnet. Menschenmassen strömten in die Innenstädte und ans Meer, in die Restaurants und Cafés. Die frühlingshaften Temperaturen, die selbst für Rom ungewöhnlich warm waren, trugen ihren Teil zur allgemeinen Ausgelassenheit bei.

Endlich wieder etwas Normalität, endlich wieder draußen sein, Freunde treffen, essen gehen. Einkaufsstraßen wie die Via Condotti oder die Via del Corso wurden förmlich überrannt, viele Geschäfte boten drastisch reduzierte Winterware an, Schaufensterpuppen wurden in bunte Frühjahrsware gekleidet – kurz: im Zentrum Roms herrschte eine Stimmung wie auf dem Jahrmarkt. Dieser Ansturm blieb nicht ohne Folgen und so bangten die Römer kurz darauf, ob sie wegen steigender Infektionszahlen wieder "zurückgestuft" würden. Zum Glück nicht, wie unsere Autorin bei einem Wochenendbesuch feststellen durfte.

Also: Maske auf und rein ins dolce vita. Ein guter Startpunkt ist die Piazza San Lorenzo in Lucina. Aus dem Café "Ciampini" duftet es nach Kaffee und frischen Cornetti. Fast frei von Touristen ist der Platz und bietet den fröhlich plaudernden Römern eine perfekte Bühne für ihr ganz persönliches Samstagsvormittagstheater. Es wird gelacht und gescherzt, Vespas knattern lärmend durch die enge Via del Leoncino. Ab und zu ertönt lautes Hupen, weil sich Bekannte aus dem Auto heraus unterhalten und es sich dahinter staut. Schön, dass das Leben wieder so pulsiert.

Einige Nobelgeschäfte auf der Piazza San Lorenzo in Lucina haben sich während der langen Wochen des Lockdowns noch mehr herausgeputzt und zeigen nun stolz, was sie Neues zu bieten haben. Reduzierte Ware aus den langen Winterwochen des Lockdowns gibt’s meist im Geschäft. Ein wahres Paradies für Schnäppchenjäger. Über die Via Frattina geht es in Richtung Piazza di Spagna. Ungerührt von Pandemie und Krise plätschert der große Brunnen, die Fontana della Barcaccia. Die gewöhnlich so überlaufene breite Treppe ist fast leer, ein seltenes Fotomotiv. Einige Kutscher warten in ihren "Botticelle" auf Kunden und diskutieren über die Verfehlungen der italienischen Politik. Das altehrwürdige Café "Babingtons Tearoom" hat seine Tische auf den Platz gestellt und mit roten Kordeln eingezäunt. Das hat es in seiner langen Geschichte noch nicht gegeben.

Das süße Leben kehrt zurück

Weiter geht’s über die Via del Babuino zur Piazza del Popolo. Auf der vor einigen Jahren verbreiterten Einkaufsstraße reihen sich Markengeschäfte wie Perlen an einer Kette aneinander, glänzend und ebenso teuer. Aus manchen Geschäften duftet es diskret und verführerisch. Schauen und schnuppern kostet zum Glück nichts. Wer eher kleine individuelle Einkaufsmöglichkeiten mag, macht kurz nach der nicht besonders schönen Babuino-Statue auf dem gleichnamigen Brunnen einen Schlenker nach rechts in die Via Margutta. Zahlreiche Berühmtheiten haben in der efeuverhangenen Gasse gelebt und gewirkt. Die Brunnen-Statue ist übrigens eine der sogenannten sprechenden Statuen, an die unzufriedene Römer ihre Beschwerden über Regierende und Prominenz anheften konnten. Wer Appetit bekommen hat, setzt sich auf die Metallstühle des "Café Canova" oder gegenüber auf die Terrasse des Traditionsrestaurants "Il Bolognese" und genießt das Spektakel auf der Piazza.

So gestärkt können Spaziergänger sich unerschrocken zwischen den Zwillingskirchen Santa Maria in Montesanto und Santa Maria Miracoli in die lärmende Betriebsamkeit der Via del Corso stürzen. Auf dieser eineinhalb Kilometer langen Einkaufsstraße finden sich zahlreiche Markengeschäfte für jugendliches Publikum. Auf Höhe der bewachten Piazza Colonna führt der Weg rechterhand in Richtung Pantheon. Wie wär’s mit einem Nachtisch vom berühmten Eiscafé Giolitti in der Via Uffici del Vicario? Unter den rund hundert Eissorten haben Leckermäuler die berühmte Qual der Wahl. Und wem der Sinn nach dem Trubel des Corso einem Digestif steht, der wartet bis zur Piazza della Rotonda vor dem Pantheon. Dort lädt das "Ritorno al Passato" am Eck zu einer Verschnaufpause ein. Mauro, einer der langjährigen Kellner, ist froh, wieder arbeiten zu dürfen. "Wenn man an einem so belebten Platz arbeitet und täglich mit so vielen Menschen zu tun hat, ist der lange Stillstand besonders schlimm", sagt er. Der Anblick des immer noch geschlossenen Pantheons gegenüber mache ihn traurig, aber zumindest liefen wieder Menschen herum. "Es war richtig gespenstisch im letzten Jahr, den Platz so leer zu sehen."

Auf der Piazza Navona, ein paar Schritte weiter, sind viele Künstler mit ihren Staffeleien zurückgekehrt und präsentieren die Werke, die sie im Lockdown geschaffen haben. Und auch auf dem ursprünglichen römischen Blumenmarkt, dem Campo dei Fiori, ist das übliche Markttreiben zu beobachten. Zwar konnten die Lebensmittelstände ihrem Geschäft auch während des Lockdowns nachgehen, viele von ihnen leben inzwischen aber auch vom Geschäft mit typischen Mitbringseln wie Parmesan oder Gewürzmischungen. Und das ist natürlich weggebrochen. "Che ci vuoi far? Was willst machen?", brummelt Antonio an seinem Obst- und Gemüsestand und befreit energisch und kunstfertig Artischocke um Artischocke von ihren stacheligen Außenblättern. An Kummer seien die Römer gewohnt, man brauche sich doch bloß mal anzuschauen, was in der Politik geschehe – aber das mit Covid sei wirklich schlimm. Aber jetzt, wo es langsam wieder Sommer wird, sehe doch alles viel besser aus und dann kämen auch die Touristen wieder. Man freue sich sehr darauf.

Informationen

Anreise nach Rom zum Beispiel ab München mit Lufthansa ab 150 Euro.

Unterkunft: Zum Beispiel das Condotti Boutique Hotel, Via Mario de’Fiori, 37, 00187 Rom, Tel. 0039/06/6794661, zwei Nächte im Doppelzimmer ab 172 Euro, www.hotelcondotti.it. Auch schön ist das Hotel Giolli Nazionale, zwei Nächte im Doppelzimmer ab 93 Euro, www.hotelgiolli.it

Weitere Infos unter www.enit-italia.de; www.turismoroma.it/de

Corona-News: Die Region Latium ist aktuell als gelbe Zone kategorisiert. Restaurants und Bars dürfen von 5 bis 18 Uhr öffnen. Museen sind geöffnet. Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Die Einreise ist mit einem negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, erlaubt (Stand: 5.3.21).

Die Einreise nach Italien aus Deutschland ist mit einer ausgefüllten Einreiseerklärung und einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, möglich. Verschiedene Fluggesellschaften verlangen den negativen Test bereits beim Boarding. Bei Reisen mit dem Auto sollte bedacht werden, dass die Polizei aufgrund des bis 27. März verlängerten Reiseverbots zwischen den Regionen die Einreise verbieten kann, wenn sich das angegebene Reiseziel in einer anderen Region befindet.