Von Sabine Mattern

Unsere Koffer und Taschen sind längst hinter den bunten Planen der nummerierten Gepäckcontainer verschwunden und haben ohne körperlichen Einsatz ihrer Besitzer den Weg auf die Fähre gefunden. Letztere haben sich in der Zwischenzeit einen Platz auf den weichen Polstern der Cafeteria gesichert und die obligatorische Bockwurst geordert oder sie halten auf dem oberen Deck die Nase in den Wind, während sich das Schiff tutend von Norddeich Richtung Juist aufmacht. Ein entspannter Start in die Ferien.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Juist ist autofrei. Nach Norddeich-Mole mit der Bahn (etwa fünf Minuten vom Bahnsteig bis zum Fähranleger) oder eigenem Pkw (Busshuttle von den Frisia-Parkplätzen zum Anleger; Parken 5 Euro/Tag). Weiter mit den Fähren der Reederei Frisia (Hin- und Rückfahrt 35 Euro/Person); Fahrplan und Buchung unter [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Juist ist autofrei. Nach Norddeich-Mole mit der Bahn (etwa fünf Minuten vom Bahnsteig bis zum Fähranleger) oder eigenem Pkw (Busshuttle von den Frisia-Parkplätzen zum Anleger; Parken 5 Euro/Tag). Weiter mit den Fähren der Reederei Frisia (Hin- und Rückfahrt 35 Euro/Person); Fahrplan und Buchung unter www.reederei- frisia.de. Übernachten: Zahlreiche Unterkünfte in Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels, zum Beispiel dem "Romantik Hotel Achterdiek" (moderner Komfort im 4-Sterne-Superior-Haus direkt hinterm Deich, mit Slow-Food-Restaurant, DZ/F ab 182 Euro, www.hotel-achterdiek.de) oder dem "Strandhotel Kurhaus Juist" (Luxusadresse mit Tradition in idealer Lage an der Strandpromenade, großer Wellnessbereich, DZ/F ab 175 Euro, www.strandhotel-kurhaus-juist.com). Essen und Trinken: Ob zum Fischessen ins Hafenrestaurant, auf einen Veggie-Burger in die Küchenwerkstatt oder ein Sanddorneis zu Heiken - auf Juist gibt es viele Möglichkeiten, den Hunger zu stillen. Für den abendlichen Restaurantbesuch sollte man besser reservieren. Allgemeine Auskünfte: www.juist.de

Es ist Flut. In hypnotisierender Langsamkeit tuckert die Fähre durch die flache Fahrrinne des niedersächsischen Wattenmeers der Nordseeinsel entgegen. Wobei sich peu à peu der einer Fata Morgana gleiche Schatten am Horizont in eine wellige Landmasse verwandelt, die nur aus Dünen und Sand zu bestehen scheint. Beim Näherkommen tritt das Inseldorf mit dem Rot seiner Hausdächer aus der Landschaft hervor, überragt vom historischen Kurhaus mit der gläsernen Kuppel und der Silhouette seines Wasserturms.

Nach der Ankunft auf Juist geht dann alles seinen gewohnten Gang. In null Komma nichts hat ein Traktor die Gepäckwagen vom Schiff gezogen und am Anleger geparkt. Eine adrette Herrenriege, Seemannskappe in der Stirn, steht mit Fahrrad und Anhänger parat, um die Koffer einiger Gäste ins Hotel zu chauffieren. Es ertönt ein "Klack, Klack" und das Geräusch von Pferdehufen kündigt die vierbeinigen "Inseltaxis" an, die, einen Wagen hinter sich herziehend, die Hafenstraße herunterkommen. Auf der Wiese neben dem Anleger sucht sich indes ein Teil der Neuankömmlinge aus einem Durcheinander zahlloser Handkarren den der eigenen Pension oder Ferienwohnung heraus, verstaut das Mitgebrachte darin und steuert die Unterkunft per pedes an.

Auf Juist fahren also keine Autos. Na ja, fast keine. Feuerwehr und Ärzte sind motorisiert unterwegs. Ansonsten sorgen die liebenswerten Juister Pferde dafür, dass das Inselleben funktioniert. Sie arbeiten in der Personenbeförderung, der Lebensmittelver- und Müllentsorgung. Und der Urlauber? Der geht in aller Regel zu Fuß. Oder schwingt sich aufs Rad. So wie die Polizei. Was kein Problem ist, denn die ostfriesische Insel hat mit 16 Quadratkilometern gerade die richtige Größe für ihre bewegungsfreudige Klientel.

Töwerland. Plattdeutsch für Zauberland. So nennt der Juister seine Heimat. Und absolut zauberhaft ist das 500 Meter breite sowie 17 Kilometer lange Gezeiteneiland in der Tat. Ein Ort ohne Hektik und ohne Lärm. Frische Luft, die das Meer heranweht. Und ganz viel Natur. Die stille, von Ebbe und Flut dirigierte Welt des Watts auf der einen Seite, auf der anderen Seite raue See. Dazwischen Salzwiesen, Dünen, ein Wäldchen und ein breiter weißer Puderzuckerstrand von enormer Länge, auf dem Strandkörbe bunte Punkte hinterlassen.

Viele Wege bringen Juists Urlauber auf Tuchfühlung mit dieser einzigartigen Landschaft. Kürzere und weitere. Wo sich die einen so mit einem Spaziergang über die 1,5 Kilometer lange Strandpromenade begnügen, wandern die anderen weiter bis zum Otto-Leege-Lehrpfad an den Goldfischteichen, auf dem es eine Gratislektion zum Thema Düneninsel gibt. Wieder andere verlassen den Hauptort auf einer Pflasterstraße Richtung Westen mit dem Rad, vor sich acht traumschöne Kilometer bis zur "Gesäßbacke", einem rundlichen Sandriff und Inselattraktion Nummer eins. Zwischen Dorf und Deich geht es zunächst bis Loog, Juists zweitem und ruhigerem Ortsteil, der das erste Drittel der Strecke markiert. Hier gibt es einen Laden, Fahrradvermieter, ein paar Restaurants, das war’s.

Und dann natürlich das Küstenmuseum, das sich fast unbemerkt in eine Nachbarschaft aus lauschigen Backsteinhäusern mit Vorgärten voller Wildrosen reiht. Die Ausstellung selbst erzählt in den verwinkelten Räumlichkeiten einer früheren Schule vom harten Leben der Menschen am und mit dem Meer. Erklärt uns die Veränderung des Küstenbildes über Jahrtausende ebenso wie die Entwicklung des Seebadewesens, zeigt dramatische Bilder aus den ersten Tagen der Seenotrettung und manch skurriles Strandgut wie ein Glas voller Rattenschwänze oder eine Flaschenpost mit religiösen Erbauungsschriften.

Hinter Loog kommt nur noch Natur. Vorbei am Hammersee, dem größten Süßwassersee der Ostfriesischen Inseln, folgt der Weg auf vielen Metern dem Dünenrand mit Blick auf weite Salzwiesen, in denen sich Graugänse die Bäuche vollschlagen. Am beliebten Ausflugslokal "Domäne Bill", in dem gern bei Rosinenstuten mit dick Butter eine Verschnaufpause eingelegt wird, endet der Weg und man kommt nur noch ein Stück auf der schmalen Deichkrone weiter, bis es vor einem Fahrrad-Parkplatz heißt: Absteigen! Der Pflasterweg wird zum Trampelpfad, hinter dem sich Juists "Pobacke", die sogenannte Bill, erstreckt. Das Betreten dieses bei Ebbe riesigen, von Prielen durchzogenen Sandriffs ist ebenso gefährlich wie verboten. Lediglich ein ausgewiesener Wanderweg, der am Inselnordrand entlangführt, erlaubt ein Kennenlernen der geschützten Nationalparkzone.

Mit etwas Glück lassen sich an der Bill Seehunde beobachten. Erfolgversprechender ist dieses Vergnügen aber bei einem Ausflug mit Käpt’n Schünzel, dessen Schiff regelmäßig im Hafen startet. Unter lautem Motorengetöse schippert die "Wappen von Juist" dann den ganzen Inselsüden entlang, passiert das Vogeleiland Memmert, bis plötzlich kleine Köpfe mit großen Knopfaugen auf den Wellenkämmen auf- und wieder abtauchen - erste Vorboten einer Kolonie von Seehunden und Kegelrobben, die auf einer Sandbank ruhen. "Seien Sie jetzt ganz still, damit Sie die Tiere nicht stören", warnt Schünzel seine Passagiere, während er das Schiff in gebührendem Abstand an den Sonnenbadenden vorbeisteuert.

Zurück im Hafen. Es ist gerade kurz vor drei am Nachmittag und Juists Leuchtturmwärter macht für eine Weile Pause in seinem Käseladen, radelt zum Hafen und sperrt die Tür des Leuchtturms auf, der in Wirklichkeit gar keiner ist. "Unser Memmertfeuer ist ein nautisches Denkmal, das sein Licht nicht auf Nordsee und Wattenmeer richtet", erklärt Bernd Grützmacher, ein echter Seebär mit Schnauzbart und Seemannsmütze, der in jungen Jahren auf großen Handelsschiffen die Welt bereist hat. Entstanden sei der 17 Meter hohe Turm erst 1992, sechs Jahre, nachdem man auf Memmert die Laterne des stillgelegten Leuchtfeuers abgebaut habe. Wer Grützmacher die 52 Stufen nach oben folgt, kann das originale Laternenhaus von der Nachbarinsel an seinem neuen Platz sehen und einen 360-Grad-Panoramablick genießen.

Wandern, radeln, baden, surfen, Leute gucken. Egal, wie ein Ferientag auf dem Töwerland ausgesehen haben mag - Hunger und Müdigkeit treiben die Gäste spätestens abends zurück in ihre Unterkünfte. Und in die kleine backsteinrote Inselhauptstadt, in der es vor Betriebsamkeit nur so brummt. Überall, wo’s schön ist, füllen sich nun schnell die Plätze. Im Hafenrestaurant, wo zum Blick aufs Wattenmeer Kutterscholle und Labskaus auf den Teller kommen, ebenso am Kurplatz neben dem Schiffchenteich, wo in der Saison am späten Nachmittag das Kurorchester aufspielt. Nicht zu vergessen das "Lüttje Teehuus" im Januspark, in dessen heimeligem Innern man an einer Spezialität des Hauses nicht vorbeikommt: frischen Waffeln und echtem Ostfriesentee mit Kluntjes, der in zartem Porzellan serviert wird.

Auf Juist muss kein Tag dem anderen gleichen. Doch ob nach einer oder drei Wochen - irgendwann endet auch der schönste Urlaub auf dem Töwerland. Und zwar wie er begonnen hat: mit der Ziehkarre in der Hand. Nur diesmal nicht vom Hafen kommend, sondern auf dem Weg dorthin.