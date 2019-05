Auch in Karin Böhlers Garten in Reichenau können Besucher vorbeischauen. Foto: Diemar

Von Claudia Diemar

Frau Böhler liebt Besuch. Heute hat sie sogar Zeit gefunden, Lavendelkekse zu backen und eine selbstgemachte Limonade anzusetzen. Falls halt wer reinschaut in ihren Garten auf der Reichenau. Es gibt keine Zäune rund um ihr kleines Paradies mit seinen drei Brunnen, einhundertfünfzig Rosenstöcken, Kakteen, Lavendelbeeten, Pinien und Palmen. "Gartenzäune passen einfach nicht zu unserer Reichenau", meint Karin Böhler.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Von Heidelberg sind es rund 280 km zum westlichen Bodensee. Mit der Bahn nach Konstanz (Umsteigen in Karlsruhe oder Offenburg) ab ca. 30 Euro pro Strecke, www.bahn.de Übernachten: "Hotel Mein Inselglück", Reichenau: Familienbetrieb [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Von Heidelberg sind es rund 280 km zum westlichen Bodensee. Mit der Bahn nach Konstanz (Umsteigen in Karlsruhe oder Offenburg) ab ca. 30 Euro pro Strecke, www.bahn.de Übernachten: "Hotel Mein Inselglück", Reichenau: Familienbetrieb in modernem Haus, gute Küche, DZ mit Frühstück ab 150 Euro, auch Familienzimmer, www.meininselglück.de; "Ganter Hotel Mohren", Charmant geführt, gute Bodenseeküche, DZ mit Frühstück ab 125 Euro. Meersburg: "Romantik Hotel Residenz am See", Traditionsadresse bei der Meersburger Therme, Gourmet-Küche mit Michelinstern, DZ mit Frühstück ab 194 Euro. Die Gärten: Hortulus Kräutergarten, Münster St. Maria und Markus, Mittelzell/Reichenau, Eintritt frei, www.reichenau.de. Privatgarten Karin Böhler, Im Hörnle 4, Reichenau, Besuch ohne Voranmeldung möglich, Eintritt frei, www.garten-rendezvous-bodensee.de (hier auch weitere Privatgärten); Mainau: Eintritt: Erwachsene 21,50 Euro, Familien-Tagesticket (Eltern plus Kinder bis 15 Jahre) 43,50 Euro, Schüler 12,50 Euro, Kinder bis 12 gratis, www.mainau.de Neues Schloss Meersburg: Schlossplatz 12, Eintritt frei, www.neues-schloss-meersburg.de.

Recht hat sie, denn die Bodensee-Insel Reichenau ist ohnehin ein einziger Garten. Schließlich ist der Obst- und Gemüseanbau hier neben dem Tourismus der wichtigste Erwerbszweig. "Auch wir waren früher ganz normale Reichenauer Gemüsegärtner", erzählt die Dame mit dem grünen Daumen, während sie mit ihren Besuchern am runden Steintisch im Schatten einer Clematis sitzt. Im Jahr 2000 beschlossen sie und ihr Mann, sich zur Ruhe zu setzen und den Wirtschaftsgarten in eine private grüne Oase umzuwandeln.

Das Grundstück grenzt direkt an den See. Am Ufer steht eine Reihe von Smaragd-Tujas Spalier. Aus der Ferne sehen sie aus wie Zypressen. Man könnte meinen, man sei am Mittelmeer. Freilich, die Palmen stehen in Kübeln und auch die Kakteen werden den Winter über im geheizten Gewächshaus gehalten. Auch am Bodensee kann es kalt werden.

Beim "Garten-Rendezvous am Untersee", das es seit 2008 gibt, haben fast zwei Dutzend private Gärten in Deutschland und der Schweiz ihre Pforten für Besucher geöffnet. Darunter ist auch der von Frau Böhler, der jederzeit spontan besucht werden kann. Bei anderen Gartenbesitzern ist dagegen telefonische Voranmeldung erwünscht.

Unbedingt besuchen sollte man auf Reichenau auch "Strabos Kräutergarten", der ebenfalls frei zugänglich ist und zum Gelände des Kloster-Münsters Sankt Maria und Markus gehört. Zwischen 830 und 840 schrieb der Reichenauer Mönch Wahlafrid Strabo seinen "Hortulus", was "das Gärtlein" bedeutet. Das Lehrgedicht gilt als erster Gartenratgeber Europas. In 444 Versen werden 24 Heilpflanzen und deren Wirkung beschrieben.

In den 1991 nach historischem Vorbild angelegten Beeten findet man die im "Hortulus" beschriebenen zwei Dutzend Pflanzen und Kräuter, darunter bekannte Gewächse wie Salbei, Liebstöckel, Kerbel und Rettich, aber auch exotisch anmutende Exemplare wie Ambrosia, Andorn und Heilziest. Der Schlafmohn, von "hoch zu preisender Wirkung", wie der mittelalterliche Mönch schrieb, wurde jedoch sicherheitshalber durch einen Ziermohn ersetzt. Auch die Eberraute kann es in sich haben, verheißt ihr englischer Name "Kiss me quick and go" die Bereitschaft zu flüchtigen Abenteuern. Angezogen fühlen sich jedenfalls die vielen Bienen und Hummeln sowie Libellen, die zwischen den Stängeln surren.

Während der auf der "Klosterinsel" Reichenau gelegene Kräutergarten sich überschaubar gibt, prunkt die "Blumeninsel" Mainau mit einer geradezu überwältigenden floralen Vielfältigkeit. Natürlich ist die Mainau kein Geheimtipp mehr. Mehr als eine Million Besucher zählt das 45 Hektar große Eiland alljährlich. Das ganze Jahr über ist die Insel von Sonnenaufgang bis zur Dämmerung für Besucher geöffnet. Wenn der sommerliche Rosenrausch vorbei ist, flammen die Blüten der Dahlien auf den Hängen. Das einzige, was man hier zur warmen Jahreszeit vermissen mag, ist ein Badeplatz am türkis schimmernden See. Kinder können allerdings auf einem schönen Wasserspielplatz ausgiebig planschen. Für die Kleinen ist die Mainau ohnehin ein Paradies: Der Streichelzoo und die Pony-Reitbahn sind ebenso beliebt wie das Schmetterlingshaus.

Auch die Mainau war ursprünglich eine Insel, die der regionalen Versorgung mit Gemüse und Obst diente. Doch bereits 1825 wurde die Insel von Fürst Esterhazy gekauft und in einen Landschaftspark umgewandelt. Kein Wunder daher, dass die Mainau über einen beeindruckenden Bestand an uralten Baumriesen verfügt, darunter Himalaya- und Weihrauchzedern, Tulpen- und Trompetenbäume sowie kalifornische Nusseiben. Um die wertvollen Veteranen zu schützen, tragen die höchsten Zedern sowie ein Urweltmammutbaum sogar Blitzableiter. Es war Großherzog Friedrich I. von Baden, der dieses Arboretum einst anlegte, nachdem er die Mainau 1853 als Sommerresidenz erwarb. Dessen Urenkel Lennart Graf Bernadotte machte die Insel zum beliebtesten Ausflugsziel am Bodensee. Heute stehen Bettina Gräfin Bernadotte und ihr Bruder Björn an der Spitze des Familienunternehmens.

Die Schiffspassage von der Mainau hinüber nach Meersburg dauert gerade einmal eine Viertelstunde. Vom Anleger führt ein kurzer Spaziergang durch malerische Gassen mit Fachwerkhäusern zu einem Barockjuwel. Anfang des 16. Jahrhunderts verlegten die Fürstbischöfe ihre Residenz aus dem protestantisch gewordenen Konstanz nach Meersburg. Die alte Schlossburg war ihnen bald nicht mehr bequem genug. 1710 wurde daher ein prächtiges neues Schloss gebaut, das monumentale Treppenhaus schuf kein Geringerer als Balthasar Neumann.

Zu einem so prunkvollen Anwesen hatte auch eine grüne Oase zu gehören. Doch der Platz war knapp, denn das Gelände vor dem Schloss fiel steil Richtung See ab. Also schuf man hier mittels Aufschüttung von Erdreich einen "hängenden Garten" mit Brunnen, Buchs und Beeten. Eine Etage tiefer findet sich neben dem "Lusthäusle" mit herrlichem Deckenfresko eine weitere Gartenterrasse. Der Panoramablick von beiden Ebenen über den Bodensee, bei gutem Wetter bis zu den Gipfeln der Alpenkette, begeistert die Besucher - damals wie heute.